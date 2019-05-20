Нежная четырехкомнатная квартира в современном стиле

Именно такой интерьер нужно было оформить дизайнерам ReRooms в 104-метровой четырехкомнатной квартире для семьи с маленьким ребенком. Наши специалисты отлично справились с задачей — интерьер получился очень теплым и нежным, в нем нет ни одной лишней детали, но есть все необходимое для комфортной жизни молодых родителей и их подрастающей дочки.

Экологичность, функциональность, практичность, максимум свободного пространства, качественная мебель, скрытые системы хранения, нейтральная цветовая палитра с аккуратными акцентами, вариативное освещение — все это особенности современного интерьерного направления, которое сегодня широко используется при оформлении городских квартир. Современный стиль пользуется популярностью благодаря своей демократичности и эклектичности. В нем нет строгих правил, он служит отличным фоном для классических, этнических, ретро-, минималистичных, поп-артовских, лофтовых и хай-тековых интерпретаций, органично сочетая ультрасовременные тенденции с духом недавнего прошлого. Современные интерьеры функциональны, удобны и просты. В них полностью отсутствует показной блеск, а ставка делается на комфорт и практичность.

Давайте посмотрим, какие дизайнерские решение были приняты в каждой комнате.

Прихожая

Современный стиль — это преимущественно спокойные, неконтрастные сочетания оттенков, которые не надоедают со временем. Такой цветовой концепции придерживались наши дизайнеры в этом интерьере, начиная с прихожей. Входную зону в квартиру они оформили в светло-серых тонах, прохладу которых подчеркнули древесными оттенками на полу и на фасадах мебели.

Фото: rerooms.ru

Пространство, как и диктует выбранный стиль интерьера, оставили максимально свободным. Из мебели здесь есть только шкаф-купе с раздвижными зеркальными дверцами, компактная обувница, позволяющая хранить сезонную обувь всех членов семьи, и миниатюрный пуф. Дополняет мебельный ансамбль двухметровое зеркало — с его помощью дизайнеры визуально расширили пространство небольшой комнаты и добились в нем максимального простора.

Фото: rerooms.ru

Декоративная роль в прихожей возложена на черно-белые картины с городскими пейзажами и бра сложной геометрической формы. Они без буйства красок, которые не любит современный стиль, оживили нейтральный интерьер — и он получился не перегруженным, очень уютным и аккуратным.

Фото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

Одна из тенденций современного стиля заключается в объединении пространства, открытой планировке и визуальных приемах зонирования помещения. Она четко прослеживается в кухне и гостиной — их наши дизайнеры решили объединить, чтобы из двух небольших помещений сделать одну просторную комнату. За счет этого им удалось выкроить место для столовой — она визуально разделила комнату на функциональные зоны, при этом не загромоздила пространство, в котором сохранилась воздушная атмосфера.

Фото: rerooms.ru

Цветовую палитру для оформления современной кухни-гостиной выбрали более теплую, чем в прихожей. Здесь преобладают бежевые и древесные оттенки, разбавленные глянцевой белизной мебельных фасадов. Вместо включения ярких акцентов для оживления интерьера дизайнеры сыграли на выразительном сочетании фактур — стену в зоне отдыха они отделали декоративным покрытием с эффектом муарового шелка, которое шикарно сочетается с мягкой обивкой дивана, натуральными гардинами на окнах и ламинатом под дерево на полу.

Фото: rerooms.ru

Скрытые системы хранения — важное условие для интерьера в современном стиле, от которого не отступили наши специалисты. Всю кухонную утварь они спрятали за фасадами компактного гарнитура под потолок с безручечными шкафчиками. В него же встроили бытовую технику и холодильник — все функционально и технологично, но без криволинейных углов и выступов.

Фото: rerooms.ru

В интерьере этой современной кухни-гостиной практически нет декора. Чтобы компенсировать отсутствие деталей и сделать комнату теплее и уютнее, дизайнеры тщательно продумали сценарии освещения. Ненавязчивая подсветка по всему периметру потолка, стильный подвесной светильник над обеденной зоной и два бра в зоне отдыха грамотно дополнили пространство и четко зонировали его по функциональному назначению.

Фото: rerooms.ru

Спальня

В 15-метровой спальне дизайнеры оформили минималистичный интерьер со скандинавскими чертами. Как и в кухне-гостиной, в этой комнате они отказались от лишнего декора — его компенсировали фактурной игрой, которая наполнила комнату комфортом и гармонией, внесла в него нотки особого шика, но без вычурности.

Чтобы комната не выглядела тесной, ее оформили в светло-серых тонах — они выгодно оттеняют ослепительную белизну и древесные оттенки мебельных элементов, которые в свою очередь смягчают прохладу нейтрального фона. Несмотря на небольшую площадь спальни, в светлую палитру интерьера добавили цветную акцентную стену над изголовьем кровати — ее отделали флизелиновыми обоями с интересным орнаментом в бирюзовых оттенках. Это допустимый прием, если в комнате нет других ярких акцентов.

Фото: rerooms.ru

На входе в спальню организована система хранения — ее обустроили компактным шкафом-купе. Он играет в комнате не только свою функциональную роль — зеркала на дверцах шкафа отражают естественный свет из окна, за счет чего спальня наполняется теплом и уютом. Центральным украшением комнаты выступает кровать простого и лаконичного дизайна. По бокам от кровати расположены две небольшие тумбочки.

Фото: rerooms.ru

Ближе к окну специалисты нашли место и для будуарного уголка. Изящный консольный столик и оригинальный стул выразительно разбавили ансамбль простых форм и прямых линий, благодаря чему в спальне появился дух элегантности, подчеркивающий отменный вкус ее хозяев.

Фото: rerooms.ru

Световое оформление, опять же для сохранения максимального простора в комнате, было решено сделать как можно более незаметным. Центральная люстра со стеклянными плафонами и подобные ей бра над кроватью почти незаметны в этом воздушном царстве покоя и релакса, но в нужный момент они не хуже массивных осветительных приборов озаряют помещение.

Кабинет

Уютный кабинет с удобными рабочими местами и зоной для отдыха — именно о таком домашнем офисе мечтали хозяева, которые много работают дома. Для оформления этой комнаты дизайнеры выбрали уже знакомую нам нейтральную цветовую гамму, добавив в нее немного темных деталей, чтобы создать динамичный контраст.

Фото: rerooms.ru

В комнате обустроено несколько зон для работы, отдыха и чтения, а также организована отличная система хранения для домашней библиотеки. Основное рабочее место, как и полагается, разместили у окна. Его обустроили большим угловым столом и удобным офисным креслом. Напротив него поставили модульный диван для отдыха, функции которого дополняет кресло-мешок: на нем можно отлично расслабиться после долгой работы за компьютером.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание на продуманный сценарий освещения. За общий свет в кабинете отвечает большая люстра, для чтения на диване предусмотрено бра, а над рабочей зоной свисает светильник с гибкой системой регулировки — он подчеркнул стильный и модный облик кабинета.

Фото: rerooms.ru

Детская

Современная детская — это не просто стильная обстановка, а прежде всего забота о здоровье и гармоничном развитии ребенка. Этого правила придерживались наши дизайнеры, организовывая в комнате удобный рабочий уголок, комфортное место для сна и большое пространство для игр.

Фото: rerooms.ru

Интерьер детской получился самым красочным во всей квартире за счет интересного цветового оформления — здесь дизайнеры отступили от сдержанной серой и бежевой палитры в пользу теплых природных оттенков. Песочные стены, белый потолок и пол, отделанный ламинатом в цвете выбеленного дуба, визуально стерли границы комнаты, которая кажется очень легкой и воздушной. А фотообои с мультяшным изображением запустили в нее сказочную атмосферу и подчеркнули увлекательность создаваемого детского мира.

Фото: rerooms.ru

Современный стиль предполагает готовность интерьера к переменам и дополнениям, что важно для детской комнаты. Наши специалисты обустроили ее так, чтобы она могла «расти» вместе со своей хозяйкой. Письменный стол-трансформер, столешницу которого можно установить на трех уровнях высоты, поставили к окну — за ним юной принцессе будет комфортно развивать свой творческий потенциал, а в будущем делать уроки при естественном свете. Систему хранения организовали в виде открытого стеллажа, собранного из отдельных модулей. Пока в нем будут храниться игрушки, а позже учебные принадлежности.

Фото: rerooms.ru

Удачное место нашли и для хранения одежды. Шкаф с глянцевыми разноцветными створками встроили в стену с выступающим углом — благодаря этому он не смотрится как громоздкий предмет мебели, да к тому же еще и выравнивает неправильную геометрию помещения.

Фото: rerooms.ru

Поскольку концепция интерьера детской строилась вокруг сказки, декоративную роль здесь играет каждый предмет. Многоярусная люстра на потолке парит, словно облако на небе, оригинальный ночник в виде единорога в окружении звезд создает успокаивающую атмосферу в зоне отдыха. Легкие английские занавески на окнах образуют изящную гирлянду, которая вносит нотки романтизма в это девичье царство, а игрушки и детские книжки играют роль ярких всплесков, наполняющих комнату динамикой и ритмом.

Ванная

В современном интерьере ванной комнаты дизайнеры сделали упор на функциональность, но не в ущерб эстетике. Комната оформлена в бирюзовых оттенках, эффектно оттеняемых сверкающей белизной сантехники.

Фото: rerooms.ru

Подвесные унитаз, тумба с накладной раковиной, компактная ванна практически растворяются в пространстве, за счет чего комната получилась просторной, стильной и модной.

Фото: rerooms.ru

Как видите, здесь нет ни единого декоративного элемента, хотя ванная не кажется безликой. Секрет кроется в световых контрастах. Их специалисты добились с помощью сочетания глянцевых поверхностей, стеклянной душевой перегородки и зеркала — на них эффектно играют блики света, оживляющие сдержанный интерьер.

Фото: rerooms.ru

Санузел

Санузел, как и ванную, сделали максимально функциональным. В эту комнату кроме унитаза поставили душевую кабину и даже нашли место для стиральной машины — ее разместили под навесной тумбой со встроенной раковиной.

Фото: rerooms.ru

Всю комнату отделали патинированным керамогранитом с рисунком под мрамор в бежевых тонах, благодаря которым здесь воцарилась теплая атмосфера. Систему хранения и сантехнические коммуникации замаскировали в стене — так интерьер получился не перегруженный деталями.

Фото: rerooms.ru

Декоративную роль возложили на функциональные элементы — плетеную корзину для белья и отделанную под дерево нишу в стене, заполненную бутылочками со средствами гигиены.