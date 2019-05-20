Нежная четырехкомнатная квартира в современном стиле

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как оформить современный интерьер четырехкомнатной квартиры, который будет оставаться актуальным долгие годы.
Экологичность, функциональность, практичность, максимум свободного пространства, качественная мебель, скрытые системы хранения, нейтральная цветовая палитра с аккуратными акцентами, вариативное освещение — все это особенности современного интерьерного направления, которое сегодня широко используется при оформлении городских квартир. Современный стиль пользуется популярностью благодаря своей демократичности и эклектичности. В нем нет строгих правил, он служит отличным фоном для классических, этнических, ретро-, минималистичных, поп-артовских, лофтовых и хай-тековых интерпретаций, органично сочетая ультрасовременные тенденции с духом недавнего прошлого. Современные интерьеры функциональны, удобны и просты. В них полностью отсутствует показной блеск, а ставка делается на комфорт и практичность.
Именно такой интерьер нужно было оформить дизайнерам ReRooms в 104-метровой четырехкомнатной квартире для семьи с маленьким ребенком. Наши специалисты отлично справились с задачей — интерьер получился очень теплым и нежным, в нем нет ни одной лишней детали, но есть все необходимое для комфортной жизни молодых родителей и их подрастающей дочки.
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Давайте посмотрим, какие дизайнерские решение были приняты в каждой комнате.
Прихожая
Современный стиль — это преимущественно спокойные, неконтрастные сочетания оттенков, которые не надоедают со временем. Такой цветовой концепции придерживались наши дизайнеры в этом интерьере, начиная с прихожей. Входную зону в квартиру они оформили в светло-серых тонах, прохладу которых подчеркнули древесными оттенками на полу и на фасадах мебели.
Пространство, как и диктует выбранный стиль интерьера, оставили максимально свободным. Из мебели здесь есть только шкаф-купе с раздвижными зеркальными дверцами, компактная обувница, позволяющая хранить сезонную обувь всех членов семьи, и миниатюрный пуф. Дополняет мебельный ансамбль двухметровое зеркало — с его помощью дизайнеры визуально расширили пространство небольшой комнаты и добились в нем максимального простора.
Декоративная роль в прихожей возложена на черно-белые картины с городскими пейзажами и бра сложной геометрической формы. Они без буйства красок, которые не любит современный стиль, оживили нейтральный интерьер — и он получился не перегруженным, очень уютным и аккуратным.
Кухня-гостиная
Одна из тенденций современного стиля заключается в объединении пространства, открытой планировке и визуальных приемах зонирования помещения. Она четко прослеживается в кухне и гостиной — их наши дизайнеры решили объединить, чтобы из двух небольших помещений сделать одну просторную комнату. За счет этого им удалось выкроить место для столовой — она визуально разделила комнату на функциональные зоны, при этом не загромоздила пространство, в котором сохранилась воздушная атмосфера.
Цветовую палитру для оформления современной кухни-гостиной выбрали более теплую, чем в прихожей. Здесь преобладают бежевые и древесные оттенки, разбавленные глянцевой белизной мебельных фасадов. Вместо включения ярких акцентов для оживления интерьера дизайнеры сыграли на выразительном сочетании фактур — стену в зоне отдыха они отделали декоративным покрытием с эффектом муарового шелка, которое шикарно сочетается с мягкой обивкой дивана, натуральными гардинами на окнах и ламинатом под дерево на полу.
Скрытые системы хранения — важное условие для интерьера в современном стиле, от которого не отступили наши специалисты. Всю кухонную утварь они спрятали за фасадами компактного гарнитура под потолок с безручечными шкафчиками. В него же встроили бытовую технику и холодильник — все функционально и технологично, но без криволинейных углов и выступов.
В интерьере этой современной кухни-гостиной практически нет декора. Чтобы компенсировать отсутствие деталей и сделать комнату теплее и уютнее, дизайнеры тщательно продумали сценарии освещения. Ненавязчивая подсветка по всему периметру потолка, стильный подвесной светильник над обеденной зоной и два бра в зоне отдыха грамотно дополнили пространство и четко зонировали его по функциональному назначению.
Спальня
В 15-метровой спальне дизайнеры оформили минималистичный интерьер со скандинавскими чертами. Как и в кухне-гостиной, в этой комнате они отказались от лишнего декора — его компенсировали фактурной игрой, которая наполнила комнату комфортом и гармонией, внесла в него нотки особого шика, но без вычурности.
Чтобы комната не выглядела тесной, ее оформили в светло-серых тонах — они выгодно оттеняют ослепительную белизну и древесные оттенки мебельных элементов, которые в свою очередь смягчают прохладу нейтрального фона. Несмотря на небольшую площадь спальни, в светлую палитру интерьера добавили цветную акцентную стену над изголовьем кровати — ее отделали флизелиновыми обоями с интересным орнаментом в бирюзовых оттенках. Это допустимый прием, если в комнате нет других ярких акцентов.
На входе в спальню организована система хранения — ее обустроили компактным шкафом-купе. Он играет в комнате не только свою функциональную роль — зеркала на дверцах шкафа отражают естественный свет из окна, за счет чего спальня наполняется теплом и уютом. Центральным украшением комнаты выступает кровать простого и лаконичного дизайна. По бокам от кровати расположены две небольшие тумбочки.
Ближе к окну специалисты нашли место и для будуарного уголка. Изящный консольный столик и оригинальный стул выразительно разбавили ансамбль простых форм и прямых линий, благодаря чему в спальне появился дух элегантности, подчеркивающий отменный вкус ее хозяев.
Световое оформление, опять же для сохранения максимального простора в комнате, было решено сделать как можно более незаметным. Центральная люстра со стеклянными плафонами и подобные ей бра над кроватью почти незаметны в этом воздушном царстве покоя и релакса, но в нужный момент они не хуже массивных осветительных приборов озаряют помещение.
Кабинет
Уютный кабинет с удобными рабочими местами и зоной для отдыха — именно о таком домашнем офисе мечтали хозяева, которые много работают дома. Для оформления этой комнаты дизайнеры выбрали уже знакомую нам нейтральную цветовую гамму, добавив в нее немного темных деталей, чтобы создать динамичный контраст.
В комнате обустроено несколько зон для работы, отдыха и чтения, а также организована отличная система хранения для домашней библиотеки. Основное рабочее место, как и полагается, разместили у окна. Его обустроили большим угловым столом и удобным офисным креслом. Напротив него поставили модульный диван для отдыха, функции которого дополняет кресло-мешок: на нем можно отлично расслабиться после долгой работы за компьютером.
Обратите внимание на продуманный сценарий освещения. За общий свет в кабинете отвечает большая люстра, для чтения на диване предусмотрено бра, а над рабочей зоной свисает светильник с гибкой системой регулировки — он подчеркнул стильный и модный облик кабинета.
Детская
Современная детская — это не просто стильная обстановка, а прежде всего забота о здоровье и гармоничном развитии ребенка. Этого правила придерживались наши дизайнеры, организовывая в комнате удобный рабочий уголок, комфортное место для сна и большое пространство для игр.
Интерьер детской получился самым красочным во всей квартире за счет интересного цветового оформления — здесь дизайнеры отступили от сдержанной серой и бежевой палитры в пользу теплых природных оттенков. Песочные стены, белый потолок и пол, отделанный ламинатом в цвете выбеленного дуба, визуально стерли границы комнаты, которая кажется очень легкой и воздушной. А фотообои с мультяшным изображением запустили в нее сказочную атмосферу и подчеркнули увлекательность создаваемого детского мира.
Современный стиль предполагает готовность интерьера к переменам и дополнениям, что важно для детской комнаты. Наши специалисты обустроили ее так, чтобы она могла «расти» вместе со своей хозяйкой. Письменный стол-трансформер, столешницу которого можно установить на трех уровнях высоты, поставили к окну — за ним юной принцессе будет комфортно развивать свой творческий потенциал, а в будущем делать уроки при естественном свете. Систему хранения организовали в виде открытого стеллажа, собранного из отдельных модулей. Пока в нем будут храниться игрушки, а позже учебные принадлежности.
Удачное место нашли и для хранения одежды. Шкаф с глянцевыми разноцветными створками встроили в стену с выступающим углом — благодаря этому он не смотрится как громоздкий предмет мебели, да к тому же еще и выравнивает неправильную геометрию помещения.
Поскольку концепция интерьера детской строилась вокруг сказки, декоративную роль здесь играет каждый предмет. Многоярусная люстра на потолке парит, словно облако на небе, оригинальный ночник в виде единорога в окружении звезд создает успокаивающую атмосферу в зоне отдыха. Легкие английские занавески на окнах образуют изящную гирлянду, которая вносит нотки романтизма в это девичье царство, а игрушки и детские книжки играют роль ярких всплесков, наполняющих комнату динамикой и ритмом.
Ванная
В современном интерьере ванной комнаты дизайнеры сделали упор на функциональность, но не в ущерб эстетике. Комната оформлена в бирюзовых оттенках, эффектно оттеняемых сверкающей белизной сантехники.
Подвесные унитаз, тумба с накладной раковиной, компактная ванна практически растворяются в пространстве, за счет чего комната получилась просторной, стильной и модной.
Как видите, здесь нет ни единого декоративного элемента, хотя ванная не кажется безликой. Секрет кроется в световых контрастах. Их специалисты добились с помощью сочетания глянцевых поверхностей, стеклянной душевой перегородки и зеркала — на них эффектно играют блики света, оживляющие сдержанный интерьер.
Санузел
Санузел, как и ванную, сделали максимально функциональным. В эту комнату кроме унитаза поставили душевую кабину и даже нашли место для стиральной машины — ее разместили под навесной тумбой со встроенной раковиной.
Всю комнату отделали патинированным керамогранитом с рисунком под мрамор в бежевых тонах, благодаря которым здесь воцарилась теплая атмосфера. Систему хранения и сантехнические коммуникации замаскировали в стене — так интерьер получился не перегруженный деталями.
Декоративную роль возложили на функциональные элементы — плетеную корзину для белья и отделанную под дерево нишу в стене, заполненную бутылочками со средствами гигиены.
Стоимость дизайн-проекта для этой четырехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Ознакомиться с мебелью и отделочными материалами, использованными в интерьере, вы можете
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники