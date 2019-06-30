Интерьер в викторианском стиле — характерные черты и описание

Интерьер в викторианском стиле — это не только красиво звучит, но и потрясающе выглядит. И если у вас есть достаточно финансов и энергии, чтобы заняться обустройством такого интерьера в своем доме, даже не сомневайтесь: оно того стоит. Перестраивать хоромы не придется — современный викторианский стиль допускает смешение великолепия дворцовых пространств с современной жилой средой. В конце концов, всегда есть возможность заняться созданием викторианского декора, если недостаточная площадь вашего жилья не позволит разгуляться вашей фантазии и дизайнерским приемам.

Фото: freshome.com

История появления стиля

Викторианский тип жилья появился во времена правления королевы Виктории, в период между 1837 и 1901 годами. Во время промышленной революции средним классам Великобритании удалось увеличить свое благосостояние и впервые инвестировать средства в декор и дизайн своих домов. Во многом это стало возможно благодаря недорогому массовому производству бесчисленных предметов домашнего обихода — они стали доступны для людей, которые никогда не могли их себе позволить.

Средний класс начал подражать аристократии и наполнил свои дома аксессуарами, мебелью и тканями, предназначенными для демонстрации нового социального статуса. Считалось, что пустые комнаты свидетельствуют в том числе об отсутствии вкуса их обитателей, которые стремились наверстать упущенное иногда даже в ущерб здравому смыслу и собственному удобству. Викторианские интерьеры казались очень загроможденными по сравнению с минималистскими идеями того времени.

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Не будем повторять эти ошибки и посмотрим, как можно привнести дух викторианской ностальгии в современный дом без дорогостоящих преобразований.

Фото: blog.qualitybath.com

Фото: blog.qualitybath.com

Стены и пол в викторианском интерьере

Обои для викторианского интерьера стали буквально революционной идеей. Вызвано это было массовым их производством в 1840-х годах — и сразу такая отделка оказалась востребована в домах потребителя среднего класса. Обои в стиле культового дизайнера XIX века Уильяма Морриса идеально подходят для того, чтобы скопировать эту викторианскую моду: с изображением крупных животных, птиц или цветочных принтов на шелковой бумаге. В качестве альтернативы используйте окрашенные стены, которые затем можно дополнить декором в викторианском стиле.

Пол в викторианском стиле — это паркет или доски в полутонах, большой узорчатый ковер в середине комнаты, оставляющий доступной взору деревянную отделку.

Фото: impressiveinteriordesign.com

Цвет, ткань и узоры в викторианском интерьере

Предпочтительны мягкие, приглушенные тона, не нужно вносить в помещение ничего яркого или слишком броского. Нежные розовые, серые, лавандовые или шалфейные оттенки идеальны в качестве основы, к которой можно добавить немного более теплых: горчичного желтого, бордового или оттенка под названием чирок.

Ткань для викторианского интерьера — это тяжелый шелк или бархат, который идеально подойдет для штор, а также цветочный принт с заметным рисунком на плотном ситце для подушек или чехлов на сиденья.

Узоры можно использовать очень активно и по всему интерьеру: от штор до подушек и от ковриков до обоев. Самые характерные — геометрические линии или полоски, анималистичные и цветочные узоры.

Фото: blog.qualitybath.com

Фото: blog.qualitybath.com

Мебель и домашний декор викторианской эпохи

Загроможденная комната — обычное дело в аутентичном викторианском стиле, так что не бойтесь использовать массивную мягкую мебель, желательно богато украшенную резьбой, тканями и деревянными крупными элементами. Резная мебель из красного дерева, ореха или дуба, стулья, пуфики и шезлонги, зеркала в тяжелых рамах, лампы разного размера идеально подходят для копирования викторианской обстановки. И обязательно используйте для оформления комнат большие картины в массивных рамах.

Чтобы скопировать настоящий викторианский стиль, каждую стену нужно украсить обрамленными фотографиями, китайскими рисунками, теми же картинами, а все поверхности дополнить цветами в вазах и аксессуарами.

Кружево было очень популярным материалом для украшения викторианского интерьера — его можно было увидеть на спинках сидений, столах и каминных полках.

Витраж — особенно привлекательная викторианская особенность, которая создает характерную для выбранной эпохи обстановку в современном доме.

Использование старинных предметов для декора очень популярно в современных викторианских интерьерах. Например, антикварные двери и окна можно отреставрировать и очень органично ввести в архитектуру своего дома, усилив ощущение погружения в роскошную эпоху далекого прошлого.

Фото: impressiveinteriordesign.com

Фото: impressiveinteriordesign.com

Камины в интерьере викторианских домов

Ни один настоящий викторианский дом не обходился без камина — и его обязательно следует добавить в современную викторианскую гостиную или спальню. Вполне допустимы имитации настоящего огня, но любые электрокамины должны качественно воспроизводить дровяной камин — это обязательное условие их применения в интерьере. Блошиные рынки и антикварные магазины могут стать тем местом, которое подарит вам аутентичный камин прошлой эпохи. Добавление каминной доски в комнату тоже придает ей викторианский образ и служит идеальным местом для демонстрации коллекций безделушек и сувениров.

Фото: impressiveinteriordesign.com

Фото: impressiveinteriordesign.com

Фото: blog.qualitybath.com

Мраморная отделка в викторианском стиле

Мрамор был необычайно популярен в домах в викторианскую эпоху, и этим обстоятельством нельзя пренебрегать, если вы стремитесь к точному попаданию в стиль. Мраморные полы — самый простой способ соблюсти эту традицию, но если для вас это слишком дорогая затея, используйте мраморные элементы обстановки. Это может быть облицовка камина или журнальный столик, небольшая статуя или вазы. Эстетика, которую мрамор привносит в дом, — признак настоящего викторианского стиля.

Фото: impressiveinteriordesign.com

Гостиная в викторианском стиле

Гостиные в викторианском стиле могут быть такими же практичными и функциональными, как любая другая гостиная. Важно правильно ее обустроить. Можно сказать, что в викторианской гостиной мы переносимся в прошлое, сохраняя все удобство современных достижений в дизайне.

Богатство фактуры, цвета и ткани — обязательный атрибут классической гостиной в викторианском стиле. Отвлекитесь от скуки серого и белого и подумайте о ярких и царственных красках, таких как фиолетовый, темные оттенки кораллового и синего и живые желтые оттенки. Сверкающие люстры, обильное освещение и блестящие металлические акценты подчеркнут этот стиль.

Выбирайте золото для оформления вашей гостиной — и вы не ошибетесь с подлинным викторианским настроением. Великолепие викторианской эпохи подчеркнут золотые украшения, декор с золотым оттенком, журнальный столик или тумбочка с мраморным и золотым блеском. Добавьте к золоту элегантность черного цвета — классическая гостиная оживет и заиграет аристократическими деталями. Если вам не очень комфортно во всем этом ярком великолепии, теплые желтые оттенки станут отличной заменой.

Подумайте о мельчайших деталях, создавая такой интерьер. Свечи с серебряными подсвечниками на каминной полке, свежие цветы в вазе, коврики с восточными узорами, плюшевые и бархатные ткани для драпировки, латунные торшеры — все это придаст яркие и характерные штрихи гостиной в викторианском стиле.

Фото: blog.qualitybath.com

Фото: impressiveinteriordesign.com

Спальня в викторианском стиле

На протяжении многих десятилетий викторианская спальня оставалась неизменной, даже если в отделке использовались современные элементы. И часто именно современные кровати в сочетании с винтажной тумбочкой, антикварным шкафом и элегантным освещением помогут нарисовать картину викторианской выдержанной красоты. Если кровать с балдахином вам не нравится, используйте драпировку, чтобы придать спальне викторианский дух. Это сохранит величественную красоту спальни и покажет, что здесь отдыхает настоящая принцесса! И помните, что кровать — это самый заметный предмет в викторианской спальне, ее витрина, ее характер и настроение.

Викторианский декор во многих случаях хорошо вписывается в современный фон. То, что вам нужно, может варьироваться от простых вещей, таких как стул, туалетный столик и зеркало с викторианским шармом, до комнаты, где выбор мебели полностью воспроизводит викторианскую эпоху.

Маленькие детали, такие как постельное белье, подушки и ткань, которую вы используете в своей спальне, могут полностью изменить ее атмосферу, а оттенок золота наряду с белым идеально подойдет для современной викторианской спальни. Обои — еще один отличный способ создать этот классический стиль, и если вы недовольны результатом, изменить оформление спальни будет несложно. Выбирая детали обстановки и декора, старайтесь держать золотую середину между скромным и грандиозным, элегантным и вычурным — это и есть настоящий викторианский стиль.

Фото: impressiveinteriordesign.com

Фото: impressiveinteriordesign.com

Фото: theglampad.com

Кухня в викторианском стиле

Кухня всегда была очень важным помещением в викторианском доме, где хозяева проводили много времени, поскольку далеко не все викторианские семьи могли позволить себе нанять прислугу. Традиционная викторианская кухня — непременно очень большая, с рабочим пространством в центре комнаты. Если площадь вашей кухни не позволяет копировать лучшие образцы той эпохи, создавайте такой интерьер в меньшем масштабе.

Помимо центрального стола или острова, викторианскую кухню следует наполнять шкафами и бытовой техникой. Но в отличие от кухонь, оформленных в других стилях, здесь эта мебель не закрепляется на стенах, что предполагает ее свободное перемещение. И даже тяжелая и массивная раковина не должна быть непременно зафиксирована на столешнице.

Викторианская кухня — это насыщенные цвета, много декора, текстиль и все, что можно назвать элегантным и удобным. Расточительно, но не безвкусно — таков девиз настоящих викторианских интерьеров.

Фото: ofdesign.net

