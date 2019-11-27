15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRooms

Кухня — это место, которое всегда можно дополнить и модернизировать. Сегодня мы расскажем о самых полезных аксессуарах, которые сделают эту комнату более функциональной и даже украсят ее интерьер.
На кухне необходима не только посуда и традиционная бытовая техника вроде плиты, чайника и микроволновки. Существует множество аксессуаров, которые превратят готовку в более занимательное и легкое занятие. А некоторые предметы даже сделают интерьер более красивым и декоративным.
Мы покажем 15 полезных аксессуаров для вашей кухни, которые станут ее функциональным дополнением и сыграют роль украшения. Выбирайте то, что придется по вкусу.
1. Органайзер для столовых приборов
Чтобы ложки, вилки и прочие принадлежности всегда были в порядке и легком доступе, заведите специальный органайзер с отсеками. Самый популярный вариант такого хранения — в плоском выдвижном шкафу кухонного гарнитура. Органайзер можно также разместить в острове или барной стойке, если позволяет их конструкция.
2. Сушилка для посуды
Тарелки и кружки можно хранить в обычном шкафчике, но более практичный вариант — использовать для этого шкаф-сушилку над раковиной, куда будет стекать вся вода. Благодаря узким вертикальным отсекам и навесным полкам туда поместится вся ваша посуда.
3. Ручная кофемолка
Механическая кофемолка с ручным управлением позволяет более тщательно контролировать помол зерен, что благоприятно сказывается на вкусе кофе. Но есть у нее и другой плюс: декоративный. Ручная кофемолка станет оригинальным украшением для классического кухонного интерьера, особенно если она имеет позолоченные ручки или резной деревянный корпус. А для современной кухни лучше выбрать электронный прибор.
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4. Подставка для ножей
Ножи можно хранить в органайзере вместе с остальными приборами или отвести им отдельное место — в красивой подставке, которая дополнительно украсит интерьер кухни. Подставка может быть любой формы и конструкции: деревянной, металлической или даже прозрачной.
5. Набор разделочных досок
Разделочная доска — не только функциональный инструмент, она может стать и кухонным декором. Просто подберите несколько досок с красивой резной поверхностью и составьте из них декоративную композицию. Когда доски не используются, их можно повесить на стену, организовав красивое панно — как на фотографии ниже.
6. Стойка для хранения приправ и специй
Приправы можно хранить в обычном выдвижном ящике, но есть и более оригинальный вариант: использовать отдельную стойку с подвесными контейнерами, которая вращается вокруг своей оси. С ее помощью вы без труда доберетесь до нужной приправы, а также добавите в интерьер кухни современное функциональное украшение.
7. Мерные весы
Компактные и стильные весы помогут определять массу продуктов во время готовки и более точно рассчитывать порции. А еще они станут отличным украшением для современной кухни в стиле хай-тек. Особенно если подобрать максимально технологичный прибор, например с большим экраном или возможностью подключения к планшету, который будет стоять рядом с весами и показывать всю необходимую информацию.
8. Рейлинги с крючками или полками
Рейлинги — это небольшие металлические трубки, к которым подвешиваются крючки или навесные полки для всевозможной утвари. Конструкция выглядит современно и минималистично, не займет много пространства на кухне и в то же время предоставит достаточно места для хранения. Рейлинги лучше разместить на стене над раковиной или над столешницей для готовки, чтобы все необходимое всегда было под рукой.
9. Красивые текстильные прихватки
Тканевые перчатки и прихватки не только облегчат взаимодействие с духовкой и горячей посудой. Выполненные из узорчатой или яркой ткани, они станут красивым декором и даже могут взять на себя роль ярких акцентов на кухне. Чтобы украсить прихватками интерьер, разместите их на видном месте: на пустой стене над раковиной или над плитой.
10. Декоративные подставки под горячую посуду
Такие подставки помогут красиво и стильно сервировать стол во время обеда или приема гостей. А еще благодаря им горячая стальная посуда не повредит поверхность стола и столешницы гарнитура. Очень популярны кованые изделия на небольших ножках, как на фото ниже — они выглядят изящно и эстетично. Можно также использовать тканевые или пробковые подставки.
11. Стеклянные емкости для хранения
Вместо закрытых контейнеров или корзинок используйте стеклянные баночки и емкости разных форм и размеров — они выглядят более изящно и легко, а благодаря прозрачному корпусу совсем не утяжеляют облик кухни. В них можно хранить сладости, кофе, листовой чай и другие вещи.
12. Подставка под губку
Полезный аксессуар для кухонной раковины, который внесет свой вклад в наведение порядка на кухне. Благодаря такой подставке губка для посуды найдет свое постоянное место и всегда будет под рукой. А если найдете изделие с красивым узорчатым корпусом или в ярком цвете, вы сможете дополнительно украсить кухонный интерьер. Можно найти и самые оригинальные подставки, например в виде кровати с изголовьем, как на фото ниже.
13. Фильтр для воды
Фильтр — очень полезный инструмент для кухни, особенно если на трубах не установлена система фильтрации. Он обеспечит чистую воду, а также станет красивым дополнением стола во время приема пищи. Фильтры с прозрачным пластиковым корпусом практичны, долговечны и подойдут почти для любого стиля интерьера.
14. Красивый заварочный чайник
Нелишним для украшения кухни, а также для повышения ее функциональности окажется и небольшой заварочный чайник. Если ваша кухня оформлена в современном или минималистичном интерьере, выбирайте модель со стеклянным корпусом. Для традиционных кухонь подойдет керамический, фарфоровый или медный чайник.
15. Настенная открывалка для бутылок
Напоследок покажем очень интересный и необычный аксессуар — это конструкция для открывания бутылок, которая крепится на стену. Она состоит из самой открывалки и небольшого контейнера для крышек. Корпус окрашен в яркие цвета и декорирован рисунками и надписями. Такой практичный и красивый аксессуар отлично впишется в современный молодежный интерьер.
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