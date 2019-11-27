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15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRooms


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Кухня — это место, которое всегда можно дополнить и модернизировать. Сегодня мы расскажем о самых полезных аксессуарах, которые сделают эту комнату более функциональной и даже украсят ее интерьер.

На кухне необходима не только посуда и традиционная бытовая техника вроде плиты, чайника и микроволновки. Существует множество аксессуаров, которые превратят готовку в более занимательное и легкое занятие. А некоторые предметы даже сделают интерьер более красивым и декоративным. 

Мы покажем 15 полезных аксессуаров для вашей кухни, которые станут ее функциональным дополнением и сыграют роль украшения. Выбирайте то, что придется по вкусу. 

1. Органайзер для столовых приборов

Чтобы ложки, вилки и прочие принадлежности всегда были в порядке и легком доступе, заведите специальный органайзер с отсеками. Самый популярный вариант такого хранения — в плоском выдвижном шкафу кухонного гарнитура. Органайзер можно также разместить в острове или барной стойке, если позволяет их конструкция. 

Фото № 1: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: kounouvelis.gr

2. Сушилка для посуды

Тарелки и кружки можно хранить в обычном шкафчике, но более практичный вариант — использовать для этого шкаф-сушилку над раковиной, куда будет стекать вся вода. Благодаря узким вертикальным отсекам и навесным полкам туда поместится вся ваша посуда. 

Фото № 2: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: obsigen.ru

3. Ручная кофемолка

Механическая кофемолка с ручным управлением позволяет более тщательно контролировать помол зерен, что благоприятно сказывается на вкусе кофе. Но есть у нее и другой плюс: декоративный. Ручная кофемолка станет оригинальным украшением для классического кухонного интерьера, особенно если она имеет позолоченные ручки или резной деревянный корпус. А для современной кухни лучше выбрать электронный прибор.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: smalkaisstils.blogspot.com

4. Подставка для ножей

Ножи можно хранить в органайзере вместе с остальными приборами или отвести им отдельное место — в красивой подставке, которая дополнительно украсит интерьер кухни. Подставка может быть любой формы и конструкции: деревянной, металлической или даже прозрачной.

Фото № 4: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: urbanloka.com

5. Набор разделочных досок

Разделочная доска — не только функциональный инструмент, она может стать и кухонным декором. Просто подберите несколько досок с красивой резной поверхностью и составьте из них декоративную композицию. Когда доски не используются, их можно повесить на стену, организовав красивое панно — как на фотографии ниже. 

Фото № 5: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: casaimagenes.info

6. Стойка для хранения приправ и специй

Приправы можно хранить в обычном выдвижном ящике, но есть и более оригинальный вариант: использовать отдельную стойку с подвесными контейнерами, которая вращается вокруг своей оси. С ее помощью вы без труда доберетесь до нужной приправы, а также добавите в интерьер кухни современное функциональное украшение.

Фото № 6: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: peso.onlineaseanprice.org

7. Мерные весы

Компактные и стильные весы помогут определять массу продуктов во время готовки и более точно рассчитывать порции. А еще они станут отличным украшением для современной кухни в стиле хай-тек. Особенно если подобрать максимально технологичный прибор, например с большим экраном или возможностью подключения к планшету, который будет стоять рядом с весами и показывать всю необходимую информацию. 

Фото № 7: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: mytimesnow.com

8. Рейлинги с крючками или полками

Рейлинги — это небольшие металлические трубки, к которым подвешиваются крючки или навесные полки для всевозможной утвари. Конструкция выглядит современно и минималистично, не займет много пространства на кухне и в то же время предоставит достаточно места для хранения. Рейлинги лучше разместить на стене над раковиной или над столешницей для готовки, чтобы все необходимое всегда было под рукой.

Фото № 8: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: fabalabs.org

9. Красивые текстильные прихватки

Тканевые перчатки и прихватки не только облегчат взаимодействие с духовкой и горячей посудой. Выполненные из узорчатой или яркой ткани, они станут красивым декором и даже могут взять на себя роль ярких акцентов на кухне. Чтобы украсить прихватками интерьер, разместите их на видном месте: на пустой стене над раковиной или над плитой.

Фото № 9: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: sv.decorexpro.com

10. Декоративные подставки под горячую посуду

Такие подставки помогут красиво и стильно сервировать стол во время обеда или приема гостей. А еще благодаря им горячая стальная посуда не повредит поверхность стола и столешницы гарнитура. Очень популярны кованые изделия на небольших ножках, как на фото ниже — они выглядят изящно и эстетично. Можно также использовать тканевые или пробковые подставки. 

Фото № 10: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: burda-foodshop.de

11. Стеклянные емкости для хранения

Вместо закрытых контейнеров или корзинок используйте стеклянные баночки и емкости разных форм и размеров — они выглядят более изящно и легко, а благодаря прозрачному корпусу совсем не утяжеляют облик кухни. В них можно хранить сладости, кофе, листовой чай и другие вещи. 

Фото № 11: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: shikotak.com

12. Подставка под губку

Полезный аксессуар для кухонной раковины, который внесет свой вклад в наведение порядка на кухне. Благодаря такой подставке губка для посуды найдет свое постоянное место и всегда будет под рукой. А если найдете изделие с красивым узорчатым корпусом или в ярком цвете, вы сможете дополнительно украсить кухонный интерьер. Можно найти и самые оригинальные подставки, например в виде кровати с изголовьем, как на фото ниже.

Фото № 12: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: instyle.gift

13. Фильтр для воды

Фильтр — очень полезный инструмент для кухни, особенно если на трубах не установлена система фильтрации. Он обеспечит чистую воду, а также станет красивым дополнением стола во время приема пищи. Фильтры с прозрачным пластиковым корпусом практичны, долговечны и подойдут почти для любого стиля интерьера.

Фото № 13: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: ubiquechic.com

14. Красивый заварочный чайник

Нелишним для украшения кухни, а также для повышения ее функциональности окажется и небольшой заварочный чайник. Если ваша кухня оформлена в современном или минималистичном интерьере, выбирайте модель со стеклянным корпусом. Для традиционных кухонь подойдет керамический, фарфоровый или медный чайник.

Фото № 14: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: coffeeofday.com

15. Настенная открывалка для бутылок

Напоследок покажем очень интересный и необычный аксессуар — это конструкция для открывания бутылок, которая крепится на стену. Она состоит из самой открывалки и небольшого контейнера для крышек. Корпус окрашен в яркие цвета и декорирован рисунками и надписями. Такой практичный и красивый аксессуар отлично впишется в современный молодежный интерьер.

Фото № 15: 15 полезных аксессуаров для кухни: подборка ReRoomsФото: amazon.com

#интерьер кухни#аксессуары для кухни
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04Через 5 дней
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05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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