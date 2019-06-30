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Широкий плинтус для пола в интерьере: лучшие примеры


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Делаете ремонт в квартире? Не забудьте выбрать правильные плинтусы, а мы расскажем, какими они должны быть.

Любой ремонт требует тщательной подготовки. Мы выбираем отделочные материалы, краску, мебель, цвет текстиля и многое другое. Но часто забываем о важнейшем элементе отделки, который может исправить некоторые недостатки стен и пола, ошибки в декоре и даже наши просчеты в применении выбранного стиля. Эта волшебная палочка — обыкновенные широкие плинтусы для пола, и мы готовы разобраться, в чем их особенности и как правильно их использовать.

Фото № 1: Широкий плинтус для пола в интерьере: лучшие примерыФото ReRooms

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Широкий плинтус в дизайн-проекте прихожей

Функции плинтусов

У плинтусов есть три важные функции: они закрывают зазор между стеной и полом, защищают стену от повреждений и служат украшением интерьера — и это, кстати, гораздо более важная функция, чем многие могут себе представить. В зависимости от своей роли плинтусы бывают разных типов, размеров и стилей. Правильный плинтус — тот, который выполняет свое предназначение и идеально сочетается с другими элементами отделки и декора помещения.

Если стены в доме оформлены, к примеру, гипсокартоном или фанерой, такой материал никогда не доходит до самого пола. Зазор примерно в сантиметр необходим для того, чтобы обеспечить пространство для укладки, ремонта и замены пола без угрозы повреждения стеновых материалов. Такой «пробел» также упрощает монтаж гипсокартона или фанеры.  

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Широкий напольный плинтус закрывает этот зазор и создает небольшой канал, в котором удобно прятать разные провода и кабели. А вот для прокладывания обычных электрических проводов это место неподходящее, поскольку вас может ударить током, если вы случайно попадете в такой провод, скажем, гвоздем или острым предметом.

Фото № 2: Широкий плинтус для пола в интерьере: лучшие примерыФото ReRooms

Фото № 3: Широкий плинтус для пола в интерьере: лучшие примерыФото ReRooms

Широкий плинтус помогает защитить стены от случайных ударов при уборке или перестановке мебели, от грязи, которую мы иногда разносим с обувью, от следов, которые могут оставить домашние питомцы.

Материал плинтусов

Самые популярные материалы для изготовления плинтусов — пластик, МДФ, полиуретан и дерево. Они отличаются по качеству, внешнему виду и стоимости. Впрочем, хорошо изготовленный пластиковый плинтус может быть неотличим от деревянного. И далеко не всегда стиль интерьера требует именно дорогих плинтусов.

Основные преимущества пластикового или полимерного плинтуса — низкая стоимость и гибкость. Плинтус из МДФ относительно недорог, но требует больше внимания при установке. Обрезанные края должны быть загерметизированы, чтобы на них хорошо ложилась краска.

Фото № 4: Широкий плинтус для пола в интерьере: лучшие примерыФото ReRooms

Сложная геометрия стен требует иногда использования такого плинтуса, который сможет повторить каждый изгиб и поворот, каждый угол и наклон. И в этом случае нужно выбирать широкую ленту, которая будет похожа на обычный плинтус и обеспечит плотное прилегание к стене.

Деревянные плинтусы используют в дорогих интерьерах или в тех случаях, когда владелец помещения настаивает на полной экологичности отделки. Выбор древесины зависит от того, предполагается ее окрашивание или нет, из какого материала сделано покрытие пола и стен. Лиственные породы, такие как вишня, клен, дуб и орех, обычно предназначены для плинтусов, окрашенных или защищенных прозрачным покрытием, которое позволяет увидеть структуру древесины. Плинтусы из мягкой древесины, такой как сосна и осина, стоят дешевле, чем лиственные, и часто длинные отрезки формируются из коротких деталей, скрепленных между собой замковыми соединениями.

Выбор плинтуса 

Если вам нужно, чтобы помещение выглядело более просторным, выберите плинтус, окрашенный в тот же цвет, что и пол, с похожим рисунком. Сливающийся со стеной плинтус немного прибавит высоты помещению. 

Оригинально смотрятся широкие плинтусы и дверные откосы, выполненные в едином стиле и цвете, — это придает интерьеру некую декоративную законченность. В этом случае подразумевается контрастность окраски стен и плинтусов, что играет явно активную декоративную роль. Такое единство плинтусов и откосов можно подчеркнуть тем же цветом дверного полотна и некоторых предметов мебели, и даже обои можно подобрать в той же цветовой гамме. 

Фото № 5: Широкий плинтус для пола в интерьере: лучшие примерыФото ReRooms

Более скромный контраст подчеркивает строгость стиля и лаконичность отделки, в том числе и в палитре красок.

Кстати, дизайнеры дают совет: желательно, чтобы плинтусы для пола совпадали по цвету с дверными наличниками, а вот с самими дверями не обязательно. Так, например, дверь может быть яркой, а плинтусы и наличники — нейтрального цвета.

Кроме того, вопреки убеждению, что материал плинтусов должен сочетаться с материалом пола, сейчас допускаются совершенно разные варианты такого совмещения. Деревянный плинтус может красиво подчеркивать керамическую плитку или линолеум — важно, чтобы все материалы были подобраны с учетом общей цветовой гаммы и стилевого направления.

Фото № 6: Широкий плинтус для пола в интерьере: лучшие примерыФото ReRooms

Выбирая плинтус для своего интерьера, вдохновляйтесь нашей подборкой!

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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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