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Чехлы на стулья как функциональный элемент декора


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Хотите придать своим стульям новый и более эстетичный вид? Тогда обновите их облик при помощи чехлов. А мы расскажем, как правильно и красиво это сделать.

Содержание

Использование тканевых чехлов для стульев со спинкой — прекрасный способ вдохнуть в домашнюю мебель новую жизнь и преобразить ее дизайн. Более того, чехлы повлияют не только на внешний вид стульев — с их помощью можно украсить весь интерьер комнаты.

Какими бывают чехлы на стулья? Из каких материалов их делают? Какие функции они выполняют? На эти и другие важные вопросы отвечаем ниже. Эта информация поможет вам подобрать для своего интерьера наиболее подходящие и красивые чехлы для стульев.

Функциональные особенности чехлов на стулья со спинкой

Текстильные накидки на стулья со спинкой выполняют в интерьере две основные функции. 

  • Защитную. Чехол надежно предохранит мебель от царапин, потертостей и других повреждений или скроет уже имеющиеся изъяны. Конечно, сама накидка примет основной «удар» на себя и тоже может прийти в негодность — но ее заменить гораздо проще, чем покупать новый стул.

  • Декоративную. Накидки на стулья не только защитят их, но и сделают более красивыми, стильными и подходящими под ваш домашний интерьер. Благодаря современным оригинальным чехлам из обычного стула можно сделать самый яркий акцент любой комнаты: кухни, столовой или даже кабинета. 

Фото № 1: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: godiyhome.com

Есть у чехлов еще одна важная функциональная особенность: их быстро и легко можно заменить на другие, например, если хочется освежить домашний интерьер другим пестрым цветом или, наоборот, убавить количество ярких оттенков в комнате. Это гораздо дешевле и практичнее, чем приобретать новые стулья.

Подходящая ткань для чехлов

От выбора материала зависит, каким будет чехол: обтягивающим или свободным, с драпировкой или без нее. И конечно, выбранная ткань определяет стилевую принадлежность и дизайн чехлов на стулья. Итак, из какой ткани делают чехлы?

Фото № 2: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: cozzoo.com

Бифлекс

Эластичный и хорошо тянущийся синтетический материал, современный по внешнему облику. Чехлы из такой ткани будут плотно обтягивать мебель со всех сторон.ltr">Использование тканевых чехлов для стульев со спинкой — прекрасный способ вдохнуть в домашнюю мебель новую жизнь и преобразить ее дизайн. Более того, чехлы повлияют не только на внешний вид стульев — с их помощью можно украсить весь интерьер комнаты.

Какими бывают чехлы на стулья? Из каких материалов их делают? Какие функции они выполняют? На эти и другие важные вопросы отвечаем ниже. Эта информация поможет вам подобрать для своего интерьера наиболее подходящие и красивые чехлы для стульев.

Функциональные особенности чехлов на стулья со спинкой

Текстильные накидки на стулья со спинкой выполняют в интерьере две основные функции. 

  • Защитную. Чехол надежно предохранит мебель от царапин, потертостей и других повреждений или скроет уже имеющиеся изъяны. Конечно, сама накидка примет основной «удар» на себя и тоже может прийти в негодность — но ее заменить гораздо проще, чем покупать новый стул.

  • Декоративную. Накидки на стулья не только защитят их, но и сделают более красивыми, стильными и подходящими под ваш домашний интерьер. Благодаря современным оригинальным чехлам из обычного стула можно сделать самый яркий акцент любой комнаты: кухни, столовой или даже кабинета. 

Фото № 1: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: godiyhome.com

Есть у чехлов еще одна важная функциональная особенность: их быстро и легко можно заменить на другие, например, если хочется освежить домашний интерьер другим пестрым цветом или, наоборот, убавить количество ярких оттенков в комнате. Это гораздо дешевле и практичнее, чем приобретать новые стулья.

Подходящая ткань для чехлов

От выбора материала зависит, каким будет чехол: обтягивающим или свободным, с драпировкой или без нее. И конечно, выбранная ткань определяет стилевую принадлежность и дизайн чехлов на стулья. Итак, из какой ткани делают чехлы?

Фото № 2: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: cozzoo.com

Бифлекс

Эластичный и хорошо тянущийся синтетический материал, современный по внешнему облику. Чехлы из такой ткани будут плотно обтягивать мебель со всех сторон.

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Фото № 3: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: toolboxprodhouse.com

Габардин

Этот материал тоже хорошо растягивается, но от предыдущего отличается большей тонкостью и абсолютно матовой поверхностью без блеска. Такие стильные чехлы на стулья подойдут для множества современных стилей интерьера.

Фото № 4: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: occasionstosavor.com

Креп-сатин

Изящная, «торжественная» ткань с благородным блеском поверхности. Ее структура позволяет создавать красивые складки и сборки. Стул в таком чехле будет выглядеть очень изысканно, поэтому использовать его лучше в классических роскошных интерьерах.

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Фото № 5: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: etikaprojects.com

Парча

Плотная шелковая ткань, главная особенность которой — наличие сложных изящных узоров на внешней стороне. Такая ткань для чехлов на стулья поможет создать в доме богатую и торжественную атмосферу.

Фото № 6: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: turn.roysplacerestaurant.net

Хлопок

Экономичный натуральный материал, который часто применяется в паре с синтетическим полиэстером. Главное преимущество таких чехлов — небольшая стоимость по сравнению с другими видами. Их можно подобрать во множестве разных цветов и оттенков.

Декорирование чехлов на стулья

Для создания чехлов на стул со спинкой применяют и некоторые другие материалы: органзу, сетчатую или полупрозрачную легкую ткань. Но они используются как декоративные элементы, которыми можно украсить чехол и повысить его эстетические качества. Каким бывает такой декор? 

Фото № 7: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: chothuexe.me

Очень популярны большие банты на часть чехла, которая приходится на внешнюю сторону спинки стула. Самые большие банты чаще всего делают из полупрозрачных тканей, чтобы украшение выглядело легким и воздушным, а также не закрывало сам чехол.

Фото № 8: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: cafemomonh.com

Нижнюю часть чехла нередко оформляют в виде оборки, или «волана». Ткань изящно свисает от сиденья до самого пола и создает ощущение легкости. При этом остальная часть чехла может плотно обтягивать стул — так декоративный эффект оборки только усилится.

Фото № 9: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: aviarydecor.com

Другая популярная идея для чехлов на стулья и их декорирования — вышивка и различные кружева. Такие украшения на чехлах помогут создать более домашний и уютный облик комнаты.

Как подобрать чехлы на стулья под стиль интерьера

Если ваша квартира оформлена в традиционном стиле, например в классическом английском или французском, подойдут блестящие глянцевые накидки с пышными украшениями: бантами, оборками, драпировками. 

Фото № 10: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: housebeautiful.com

Для создания эффекта более домашнего интерьера с деревенскими нотками — в стиле кантри, средиземноморском или в стиле прованс — чехлы на стулья лучше подбирать из хлопковой ткани с красивыми кружевами, клетчатыми или цветочными узорами. 

Фото № 11: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: toolboxprodhouse.com

Любой современный стиль интерьера приемлет синтетические эластичные чехлы из бифлекса или полиэстера — с минималистичным обликом, глянцевой или матовой поверхностью. Здесь не нужны пышные украшения и драпировки, приветствуется аккуратный стул, без излишеств, плотно обтянутый материей. При этом можно использовать любые яркие расцветки. 

Фото № 12: Чехлы на стулья как функциональный элемент декораФото: hawkcreeklab.com

Нужно помнить, что некоторые стили оформления обойдутся без чехлов для стульев на кухне или в гостиной — это минимализм, хай-тек, лофт, скандинавский стиль. Но если душа требует, нарядить стулья в чехлы можно и в таких интерьерах, главное — правильно подобрать дизайн в строгой цветовой палитре, а также избегать лишней пестроты и любых узоров.

#идеи для дома#Мебель#декор и аксессуары
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