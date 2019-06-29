Чехлы на стулья как функциональный элемент декора

Хотите придать своим стульям новый и более эстетичный вид? Тогда обновите их облик при помощи чехлов. А мы расскажем, как правильно и красиво это сделать.
Использование тканевых чехлов для стульев со спинкой — прекрасный способ вдохнуть в домашнюю мебель новую жизнь и преобразить ее дизайн. Более того, чехлы повлияют не только на внешний вид стульев — с их помощью можно украсить весь интерьер комнаты.
Какими бывают чехлы на стулья? Из каких материалов их делают? Какие функции они выполняют? На эти и другие важные вопросы отвечаем ниже. Эта информация поможет вам подобрать для своего интерьера наиболее подходящие и красивые чехлы для стульев.
Функциональные особенности чехлов на стулья со спинкой
Текстильные накидки на стулья со спинкой выполняют в интерьере две основные функции.
Защитную. Чехол надежно предохранит мебель от царапин, потертостей и других повреждений или скроет уже имеющиеся изъяны. Конечно, сама накидка примет основной «удар» на себя и тоже может прийти в негодность — но ее заменить гораздо проще, чем покупать новый стул.
Декоративную. Накидки на стулья не только защитят их, но и сделают более красивыми, стильными и подходящими под ваш домашний интерьер. Благодаря современным оригинальным чехлам из обычного стула можно сделать самый яркий акцент любой комнаты: кухни, столовой или даже кабинета.
Есть у чехлов еще одна важная функциональная особенность: их быстро и легко можно заменить на другие, например, если хочется освежить домашний интерьер другим пестрым цветом или, наоборот, убавить количество ярких оттенков в комнате. Это гораздо дешевле и практичнее, чем приобретать новые стулья.
Подходящая ткань для чехлов
От выбора материала зависит, каким будет чехол: обтягивающим или свободным, с драпировкой или без нее. И конечно, выбранная ткань определяет стилевую принадлежность и дизайн чехлов на стулья. Итак, из какой ткани делают чехлы?
Бифлекс
Эластичный и хорошо тянущийся синтетический материал, современный по внешнему облику. Чехлы из такой ткани будут плотно обтягивать мебель со всех сторон.ltr">Использование тканевых чехлов для стульев со спинкой — прекрасный способ вдохнуть в домашнюю мебель новую жизнь и преобразить ее дизайн. Более того, чехлы повлияют не только на внешний вид стульев — с их помощью можно украсить весь интерьер комнаты.
Какими бывают чехлы на стулья? Из каких материалов их делают? Какие функции они выполняют? На эти и другие важные вопросы отвечаем ниже. Эта информация поможет вам подобрать для своего интерьера наиболее подходящие и красивые чехлы для стульев.
Функциональные особенности чехлов на стулья со спинкой
Текстильные накидки на стулья со спинкой выполняют в интерьере две основные функции.
Защитную. Чехол надежно предохранит мебель от царапин, потертостей и других повреждений или скроет уже имеющиеся изъяны. Конечно, сама накидка примет основной «удар» на себя и тоже может прийти в негодность — но ее заменить гораздо проще, чем покупать новый стул.
Декоративную. Накидки на стулья не только защитят их, но и сделают более красивыми, стильными и подходящими под ваш домашний интерьер. Благодаря современным оригинальным чехлам из обычного стула можно сделать самый яркий акцент любой комнаты: кухни, столовой или даже кабинета.
Есть у чехлов еще одна важная функциональная особенность: их быстро и легко можно заменить на другие, например, если хочется освежить домашний интерьер другим пестрым цветом или, наоборот, убавить количество ярких оттенков в комнате. Это гораздо дешевле и практичнее, чем приобретать новые стулья.
Подходящая ткань для чехлов
От выбора материала зависит, каким будет чехол: обтягивающим или свободным, с драпировкой или без нее. И конечно, выбранная ткань определяет стилевую принадлежность и дизайн чехлов на стулья. Итак, из какой ткани делают чехлы?
Бифлекс
Эластичный и хорошо тянущийся синтетический материал, современный по внешнему облику. Чехлы из такой ткани будут плотно обтягивать мебель со всех сторон.
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Габардин
Этот материал тоже хорошо растягивается, но от предыдущего отличается большей тонкостью и абсолютно матовой поверхностью без блеска. Такие стильные чехлы на стулья подойдут для множества современных стилей интерьера.
Креп-сатин
Изящная, «торжественная» ткань с благородным блеском поверхности. Ее структура позволяет создавать красивые складки и сборки. Стул в таком чехле будет выглядеть очень изысканно, поэтому использовать его лучше в классических роскошных интерьерах.
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Парча
Плотная шелковая ткань, главная особенность которой — наличие сложных изящных узоров на внешней стороне. Такая ткань для чехлов на стулья поможет создать в доме богатую и торжественную атмосферу.
Хлопок
Экономичный натуральный материал, который часто применяется в паре с синтетическим полиэстером. Главное преимущество таких чехлов — небольшая стоимость по сравнению с другими видами. Их можно подобрать во множестве разных цветов и оттенков.
Декорирование чехлов на стулья
Для создания чехлов на стул со спинкой применяют и некоторые другие материалы: органзу, сетчатую или полупрозрачную легкую ткань. Но они используются как декоративные элементы, которыми можно украсить чехол и повысить его эстетические качества. Каким бывает такой декор?
Очень популярны большие банты на часть чехла, которая приходится на внешнюю сторону спинки стула. Самые большие банты чаще всего делают из полупрозрачных тканей, чтобы украшение выглядело легким и воздушным, а также не закрывало сам чехол.
Нижнюю часть чехла нередко оформляют в виде оборки, или «волана». Ткань изящно свисает от сиденья до самого пола и создает ощущение легкости. При этом остальная часть чехла может плотно обтягивать стул — так декоративный эффект оборки только усилится.
Другая популярная идея для чехлов на стулья и их декорирования — вышивка и различные кружева. Такие украшения на чехлах помогут создать более домашний и уютный облик комнаты.
Как подобрать чехлы на стулья под стиль интерьера
Если ваша квартира оформлена в традиционном стиле, например в классическом английском или французском, подойдут блестящие глянцевые накидки с пышными украшениями: бантами, оборками, драпировками.
Для создания эффекта более домашнего интерьера с деревенскими нотками — в стиле кантри, средиземноморском или в стиле прованс — чехлы на стулья лучше подбирать из хлопковой ткани с красивыми кружевами, клетчатыми или цветочными узорами.
Любой современный стиль интерьера приемлет синтетические эластичные чехлы из бифлекса или полиэстера — с минималистичным обликом, глянцевой или матовой поверхностью. Здесь не нужны пышные украшения и драпировки, приветствуется аккуратный стул, без излишеств, плотно обтянутый материей. При этом можно использовать любые яркие расцветки.
Нужно помнить, что некоторые стили оформления обойдутся без чехлов для стульев на кухне или в гостиной — это минимализм, хай-тек, лофт, скандинавский стиль. Но если душа требует, нарядить стулья в чехлы можно и в таких интерьерах, главное — правильно подобрать дизайн в строгой цветовой палитре, а также избегать лишней пестроты и любых узоров.
Помещение* – 14 990 руб.
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2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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