Чехлы на стулья как функциональный элемент декора

Использование тканевых чехлов для стульев со спинкой — прекрасный способ вдохнуть в домашнюю мебель новую жизнь и преобразить ее дизайн. Более того, чехлы повлияют не только на внешний вид стульев — с их помощью можно украсить весь интерьер комнаты.

Какими бывают чехлы на стулья? Из каких материалов их делают? Какие функции они выполняют? На эти и другие важные вопросы отвечаем ниже. Эта информация поможет вам подобрать для своего интерьера наиболее подходящие и красивые чехлы для стульев.

Функциональные особенности чехлов на стулья со спинкой

Текстильные накидки на стулья со спинкой выполняют в интерьере две основные функции.

Защитную. Чехол надежно предохранит мебель от царапин, потертостей и других повреждений или скроет уже имеющиеся изъяны. Конечно, сама накидка примет основной «удар» на себя и тоже может прийти в негодность — но ее заменить гораздо проще, чем покупать новый стул.

Декоративную. Накидки на стулья не только защитят их, но и сделают более красивыми, стильными и подходящими под ваш домашний интерьер. Благодаря современным оригинальным чехлам из обычного стула можно сделать самый яркий акцент любой комнаты: кухни, столовой или даже кабинета.

Фото: godiyhome.com

Есть у чехлов еще одна важная функциональная особенность: их быстро и легко можно заменить на другие, например, если хочется освежить домашний интерьер другим пестрым цветом или, наоборот, убавить количество ярких оттенков в комнате. Это гораздо дешевле и практичнее, чем приобретать новые стулья.

Подходящая ткань для чехлов

От выбора материала зависит, каким будет чехол: обтягивающим или свободным, с драпировкой или без нее. И конечно, выбранная ткань определяет стилевую принадлежность и дизайн чехлов на стулья. Итак, из какой ткани делают чехлы?

Фото: cozzoo.com

Бифлекс

Эластичный и хорошо тянущийся синтетический материал, современный по внешнему облику. Чехлы из такой ткани будут плотно обтягивать мебель со всех сторон.ltr">Использование тканевых чехлов для стульев со спинкой — прекрасный способ вдохнуть в домашнюю мебель новую жизнь и преобразить ее дизайн. Более того, чехлы повлияют не только на внешний вид стульев — с их помощью можно украсить весь интерьер комнаты.

Какими бывают чехлы на стулья? Из каких материалов их делают? Какие функции они выполняют? На эти и другие важные вопросы отвечаем ниже. Эта информация поможет вам подобрать для своего интерьера наиболее подходящие и красивые чехлы для стульев.

Функциональные особенности чехлов на стулья со спинкой

Текстильные накидки на стулья со спинкой выполняют в интерьере две основные функции.

Защитную. Чехол надежно предохранит мебель от царапин, потертостей и других повреждений или скроет уже имеющиеся изъяны. Конечно, сама накидка примет основной «удар» на себя и тоже может прийти в негодность — но ее заменить гораздо проще, чем покупать новый стул.

Декоративную. Накидки на стулья не только защитят их, но и сделают более красивыми, стильными и подходящими под ваш домашний интерьер. Благодаря современным оригинальным чехлам из обычного стула можно сделать самый яркий акцент любой комнаты: кухни, столовой или даже кабинета.

Фото: godiyhome.com

Есть у чехлов еще одна важная функциональная особенность: их быстро и легко можно заменить на другие, например, если хочется освежить домашний интерьер другим пестрым цветом или, наоборот, убавить количество ярких оттенков в комнате. Это гораздо дешевле и практичнее, чем приобретать новые стулья.

Подходящая ткань для чехлов

От выбора материала зависит, каким будет чехол: обтягивающим или свободным, с драпировкой или без нее. И конечно, выбранная ткань определяет стилевую принадлежность и дизайн чехлов на стулья. Итак, из какой ткани делают чехлы?

Фото: cozzoo.com

Бифлекс

Эластичный и хорошо тянущийся синтетический материал, современный по внешнему облику. Чехлы из такой ткани будут плотно обтягивать мебель со всех сторон.