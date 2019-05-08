Кухня в скандинавском стиле: 10 особенностей с фотопримерами

Любите большие и светлые помещения, вдохновленные просторами Норвегии? Любите бесконечную зелень и синеву горных рек и озер? Тогда скандинавский стиль — то, что вам нужно. Кухня в этом направлении подойдет для тех, кто ценит в интерьере минимализм, функциональность и красоту, навеянную скандинавскими просторами.

Чтобы создать обстановку в этой стилистике, вам не потребуются дорогущие отделочные материалы и предметы меблировки с декором. Простота и комфорт — главные составляющие стиля. Пастельные оттенки, натуральные отделочные материалы, простая мебель — все эти детали создают особенную атмосферу.

Еще один плюс кухни в скандинавском стиле — универсальность, так как он подойдет для помещений с разным метражом и расположением.

Сегодня ReRooms расскажет об основных особенностях скандинавского стиля.

Особенности

При мысленной визуализации дизайна кухни в скандинавском стиле в голове всплывают картинки из каталога ИКЕА, которые пестрят множеством ярких и необычных интерьеров. Секрет их популярности кроется прежде всего в одновременной простоте и функциональности такой задумки. Скандинавскому стилю присущи:

светлые оттенки, которые можно встретить в природной среде;

изобилие света — как естественного, так и искусственного;

растительные, геометрические узоры;

деревянные напольные покрытия и деревянная мебель;

большое количество комнатных растений;

занавески и шторы простого кроя;

яркие текстильные акценты;

минимализм.

Фото: home-designing.com

1. Цветовые решения

Скандинавский стиль в интерьере кухни предполагает использование белого цвета и его оттенков: сливочного, молочного, топленого молока, слоновой кости и других. Из-за частого отсутствия солнца и короткого светового дня скандинавы используют светлые оттенки в отделке и мебели, поэтому белый цвет считается главным в таком интерьере. Он зрительно расширяет пространство в маленьких помещениях, освежает комнату и добавляет воздушности.

Однако цветовое решение не ограничивается одним лишь белым. Чтобы избежать «больничного» эффекта, в интерьере можно и нужно использовать:

голубой;

зеленый;

мятный;

лавандовый;

желтый.

Эти цвета можно использовать не только в качестве основных, но и в качестве веселых и броских акцентов.

Фото: home-designing.com

Давайте посмотрим на примере трех цветов, как можно разнообразить белоснежную кухню:

Серая кухня в скандинавском стиле

Этот цвет занимает центральное место в скандинавских ландшафтах: нависающие облака, туман, темнеющий вечерний лес, отвесные скалы, камни, дороги и ручьи. Можно использовать как бледно-серый оттенок с металлическим отливом, так и дымчато-серый, почти черный. Перечисленные цвета оттенят светлую отделку пола или мебели и создадут ощущение таинственности.

Синяя кухня в скандинавском стиле

Глубокий цвет темной воды или оттенки голубого неба послужат необычным контрастным фоном для белоснежного или деревянного гарнитура. Очень красиво смотрится мебель, посуда и элементы декора холодных синих оттенков.

Зеленая кухня в скандинавском стиле

В Скандинавии такой стиль представлен цветами хвойных деревьев, мха и воды в горных озерах. Чтобы привнести в помещение свежести и умиротворения, используйте изумрудные, малахитовые и салатовые оттенки. Применять их можно, например, на кухонном гарнитуре или в отделке фартука.

2. Отделка пола

Чтобы подчеркнуть экологичность дизайна, отдайте предпочтение дощатому полу или ламинату светлых оттенков, которые будут напоминать массивные доски. Хотите, чтобы кухня смотрелась эффектно, используйте светлые цвета для стен, а для пола выберите темные, подойдет даже угольно-черный.

Плитка — отличная альтернатива деревянному полу. Сделайте с ее помощью акцент на полу — для этого подберите плитку с геометрическими узорами или с растительными мотивами.

3. Отделка потолка

Наиболее гармонично в скандинавском стиле будут смотреться гипсокартонные и белоснежные натяжные потолки. Они подчеркнут простоту и практичность помещения и сделают его более эстетичным. Можно украсить потолок деревянными балками — они оттенят интерьер комнаты и придадут ей еще более природный вид.