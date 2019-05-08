Кухня в скандинавском стиле: 10 особенностей с фотопримерами

Создайте на своей кухне скандинавскую сказку при помощи десяти главных особенностей стиля.
Любите большие и светлые помещения, вдохновленные просторами Норвегии? Любите бесконечную зелень и синеву горных рек и озер? Тогда скандинавский стиль — то, что вам нужно. Кухня в этом направлении подойдет для тех, кто ценит в интерьере минимализм, функциональность и красоту, навеянную скандинавскими просторами.
Чтобы создать обстановку в этой стилистике, вам не потребуются дорогущие отделочные материалы и предметы меблировки с декором. Простота и комфорт — главные составляющие стиля. Пастельные оттенки, натуральные отделочные материалы, простая мебель — все эти детали создают особенную атмосферу.
Еще один плюс кухни в скандинавском стиле — универсальность, так как он подойдет для помещений с разным метражом и расположением.
Сегодня ReRooms расскажет об основных особенностях скандинавского стиля.
Особенности
При мысленной визуализации дизайна кухни в скандинавском стиле в голове всплывают картинки из каталога ИКЕА, которые пестрят множеством ярких и необычных интерьеров. Секрет их популярности кроется прежде всего в одновременной простоте и функциональности такой задумки. Скандинавскому стилю присущи:
светлые оттенки, которые можно встретить в природной среде;
изобилие света — как естественного, так и искусственного;
растительные, геометрические узоры;
деревянные напольные покрытия и деревянная мебель;
большое количество комнатных растений;
занавески и шторы простого кроя;
яркие текстильные акценты;
минимализм.
1. Цветовые решения
Скандинавский стиль в интерьере кухни предполагает использование белого цвета и его оттенков: сливочного, молочного, топленого молока, слоновой кости и других. Из-за частого отсутствия солнца и короткого светового дня скандинавы используют светлые оттенки в отделке и мебели, поэтому белый цвет считается главным в таком интерьере. Он зрительно расширяет пространство в маленьких помещениях, освежает комнату и добавляет воздушности.
Однако цветовое решение не ограничивается одним лишь белым. Чтобы избежать «больничного» эффекта, в интерьере можно и нужно использовать:
голубой;
зеленый;
мятный;
лавандовый;
желтый.
Эти цвета можно использовать не только в качестве основных, но и в качестве веселых и броских акцентов.
Давайте посмотрим на примере трех цветов, как можно разнообразить белоснежную кухню:
Серая кухня в скандинавском стиле
Этот цвет занимает центральное место в скандинавских ландшафтах: нависающие облака, туман, темнеющий вечерний лес, отвесные скалы, камни, дороги и ручьи. Можно использовать как бледно-серый оттенок с металлическим отливом, так и дымчато-серый, почти черный. Перечисленные цвета оттенят светлую отделку пола или мебели и создадут ощущение таинственности.
Синяя кухня в скандинавском стиле
Глубокий цвет темной воды или оттенки голубого неба послужат необычным контрастным фоном для белоснежного или деревянного гарнитура. Очень красиво смотрится мебель, посуда и элементы декора холодных синих оттенков.
Зеленая кухня в скандинавском стиле
В Скандинавии такой стиль представлен цветами хвойных деревьев, мха и воды в горных озерах. Чтобы привнести в помещение свежести и умиротворения, используйте изумрудные, малахитовые и салатовые оттенки. Применять их можно, например, на кухонном гарнитуре или в отделке фартука.
2. Отделка пола
Чтобы подчеркнуть экологичность дизайна, отдайте предпочтение дощатому полу или ламинату светлых оттенков, которые будут напоминать массивные доски. Хотите, чтобы кухня смотрелась эффектно, используйте светлые цвета для стен, а для пола выберите темные, подойдет даже угольно-черный.
Плитка — отличная альтернатива деревянному полу. Сделайте с ее помощью акцент на полу — для этого подберите плитку с геометрическими узорами или с растительными мотивами.
3. Отделка потолка
Наиболее гармонично в скандинавском стиле будут смотреться гипсокартонные и белоснежные натяжные потолки. Они подчеркнут простоту и практичность помещения и сделают его более эстетичным. Можно украсить потолок деревянными балками — они оттенят интерьер комнаты и придадут ей еще более природный вид.
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4. Отделка стен
В отделке стен нет никаких строгих правил, которых бы стоило придерживаться. Если вы любите белоснежные стены, смело покупайте белую краску. Если вы любите необычные обои, приобретайте обои с интересными геометрическими или природными мотивами.
Остановимся подробнее на обоях. Выбирая обои, остановите свое внимание на традиционных шведских фирмах, которые специализируются на скандинавском дизайне. Советуем присмотреться к таким фирмам, как Boråstapeter и ECO wallpaper. Обратите внимание на фирму Mr.Perswall, которая специализируется на фотообоях с характерным шведским дизайном.
Если хотите сделать необычный дизайн, выбирайте обои с рисунком. Они разнообразят однотонную палитру и сделают помещение свежее за счет растительных или геометрических мотивов. Чтобы кухня не слилась в одно пятно, лучше использовать обои с рисунком на одной стене, а другие либо оформить неяркой краской, либо оклеить однотонными обоями.
Считаете, что обои или краска — это скучно, и хотите что-то более модное и оригинальное? У нас есть еще один вариант: кирпичная кладка. С ее помощью облицуйте одну из стен, особенно эффектно это будет смотреться в кухне, которая совмещена с гостиной. Почему опять только одну стену? Потому что кирпич — один из основных отделочных материалов стиля лофт. Используя его в большом количестве, вы рискуете создать интерьер именно в индустриальном направлении. Тем более такой вариант подойдет только для просторных помещений, так как маленькую комнату кирпич сделает неуютной.
Сделайте интерьер кухни еще более оригинальным и запоминающимся при помощи меловой стены. На ней можно писать меню на неделю, послания своим родным или просто рисовать разные картинки в тематике помещения.
5. Фартук
Фартук на кухне в скандинавском стиле может быть двух видов:
1. Светлых оттенков. Понятно, что нужно выбирать отделочные материалы светлых тонов. Какие именно? Лучше всего подойдет плитка «кабанчик», кирпич, закаленное белое стекло, мозаика. Можно также отделать эту зону плиткой с неброским узором: геометрическим или растительным, но приглушенных оттенков.
2. Ярких оттенков. Здесь используйте все то же самое, только более насыщенных оттенков. Подойдут следующие цвета:
- синий;
- бирюзовый;
- желтый;
- зеленый;
- серый.
6. Мебель и техника
Предпочтение отдается простой и функциональной мебели. В этом случае действует правило: чем меньше — тем лучше.
В мебели преобладают строгие формы, а в отделке предпочтение отдается натуральным материалам. Что касается цвета — как правило, в приоритете белый гарнитур, который украшают контрастные элементы (например черные или изумрудные ручки).
Поверхность мебели может быть как матовой, так и глянцевой. Матовая отлично подойдет для больших помещений, а глянцевая для маленьких, так как она отражает свет и делает комнату более просторной. Если добавить к такой поверхности металлические предметы и хромированную технику, эффект усилится в несколько раз.
Подобную мебель можно найти у шведской фирмы ИКЕА, которая и положила начало скандинавскому стилю в России. На фотографиях ниже можно увидеть прекрасные северные образцы мебели.
7. Декор
Скандинавский стиль в интерьере кухни предполагает использование довольно большого количества аксессуаров:
живых цветов;
растений в горшках;
статуэток из керамики, фарфора;
деревянных и гипсовых статуэток;
металлических сувениров;
витражей;
предметов хендмейд;
натуральных или искусственных шкур и меха.
В мебели ценится простота и функциональность, элементы декора использованы, чтобы разнообразить и украсить помещение. Именно декор придает такому дизайну озорства. Например, можно украсить стены цветными картинами.
8. Текстиль
Запомните: чтобы немного поменять или преобразить вид кухни, достаточно просто приобрести новый текстиль.
Скандинавский стиль подразумевает:
занавески из прозрачной ткани (но если есть возможность отказаться от них, лучше повесить римские шторы или не вешать ничего);
большое количество подушек на диване с этническими узорами;
яркие полотенца и чехлы на стульях,
насыщенную обивку дивана;
ковры из шкур животных.
Если у вас совмещенные кухня и гостиная, сделайте так, чтобы текстиль в обоих помещениях перекликался: чехлы на стулья, обивка дивана, подушки, ковры — все в похожем стиле.
9. Освещение
Скандинавский стиль узнаваем благодаря еще одному важному элементу: большому количеству света в помещениях. Такой эффект достигается благодаря окнам с прозрачными занавесками, которые не препятствуют попаданию света в комнату, и искусственному освещению.
Центральное место, конечно, занимает люстра, но не стоит забывать и о локальных светильниках (настенных и напольных). Это могут быть бра строгих геометрических форм или же необычные дизайнерские решения, которые станут ярким акцентом, разбавляющим светлый интерьер.
10. Планировка
Этот стиль прекрасно подходит для кухонь совершенно разных площадей и расположения.
Маленькая кухня в скандинавском стиле станет визуально просторнее, светлее и уютнее, стены ее будто раздвинутся. Выше мы уже рассказали, что способствует такому эффекту: глянцевые поверхности, пастельная цветовая палитра, простая и функциональная мебель. Однако есть еще одно интересное решение, которое поможет сэкономить драгоценные сантиметры: барная стойка. Установите ее вместо большого обеденного стола, который «съедает» половину метража кухни.
Кухня в скандинавском стиле без верхних шкафов подойдет исключительно для просторных помещений с большой площадью. Планировка должна предполагать достаточное количество напольных шкафов, чтобы заменить полки и верхние шкафчики. Отсутствие закрытых верхних шкафчиков облегчает пространство, сохраняя много света.
Кухня в хрущевке в скандинавском стиле станет настоящим спасением от давящих маленьких помещений. Сегодня они все еще составляют большую часть построек нашей страны, поэтому хозяева таких квартир вынуждены искать все новые и новые способы улучшения своего жилища и увеличения его метража, пусть иногда только зрительно. Существует несколько вариантов расширения кухни в хрущевке:
- объединить кухню с гостиной — тогда у вас получится очень компактная и комфортабельная студия;
- убрать часть перегородки;
- снести кирпичную стенку — только в том случае, если она не несущая (на ее месте можно сделать стенку-стеллаж).
Угловую кухню в скандинавском стиле лучше оборудовать специальными угловыми шкафами от пола до потолка и шкафами-пеналами. Их фасады могут быть гладкими, фактурными, с необычными деревянными ручками или совсем без них.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники