Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения дома

Предлагаем креативные идеи по использованию навесных полок в интерьере — отойдите на шаг от традиционного и бесполезного украшения стен!
При декорировании стен решение на первый взгляд кажется максимально простым: в гостиной пустое место на стене можно занять картиной, панно или постером, в спальне — композицией семейных фото. Так-то оно так, только не всегда! Иногда лучше ничего не вешать на стены, чем заполнять свободное вертикальное пространство неуместным декором. Тем более что современные интерьеры не приветствуют бессмысленное украшательство — эстетическая роль в них возлагается только на функциональные и полезные предметы.
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Чем же заменить традиционные декоративные решения для стен, чтобы было красиво, практично и нескучно? Создайте на стене дополнительную систему хранения из навесных полок. Сегодня ReRooms рассказывает, как необычно украсить стены открытыми полками. Воспользовавшись нашими идеями, вы расширите возможности размещения всего нужного в своей квартире, а бонусом получите оригинальный интерьер, который будет соответствовать последним трендам.
Минимализм во всем
Современные интерьеры невозможны без минималистичного обустройства — в них любая лишняя деталь может испортить общую композиционную картину. Декоративную роль в них возлагают на функциональные элементы, из которых можно извлечь пользу. Поэтому в таких интерьерах навесные полки — незаменимые предметы. Используйте модели необычных конфигураций и играйте их формами — они будут точно в тему в интерьере гостиной, спальни, кухни, прихожей и санузла, которые оформляются по принципам минимализма.
Во главе угла
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С помощью полок можно задействовать любое неудобное пространство, например бесполезные углы. При таком обустройстве они раскроют свой потенциал, который вы сможете использовать. Зигзагообразные модели, полки с элементами макраме, стеклянные полки-невидимки — существует множество вариантов для создания нестандартной системы хранения в самом неожиданном месте комнаты.
Альтернатива тумбе
У вас дома крошечная спальня, в которой едва помещается кровать, а места для прикроватной тумбы и вовсе нет? Откажитесь от этого предмета мебели в пользу компактной навесной полки — на ее поверхности все нужные вещи всегда будут у вас под рукой.
Если поверхности одной полочки недостаточно для хранения всего необходимого, обустройте прикроватную зону несколькими полками или навесным стеллажом-лесенкой — они станут оригинальным дополнением интерьера и не займут при этом ни сантиметра ценного пространства на полу.
Над изголовьем кровати
Дополнительное место для хранения в спальне можно создать и над кроватью. Закрепите над изголовьем одну или несколько книжных полок, заполните их книгами, картинами, свечами и фотографиями — они сделают комнату по-настоящему личным пространством, в котором будет комфортно отдыхать.
В крохотных спальнях навесные полки станут отличной подставкой для растений. Имея такой оазис над головой, вы точно забудете про бессонницу, а интерьер наполнится свежими красками без ремонта.
Декор простенка
Угловой простенок или пространство между окнами также можно задействовать с пользой — повесьте там несколько полок и расставьте на них милые сердцу вещицы или любимые книги. Это прекрасный пример того, как любое место в комнате можно заставить работать на вас и интерьер.
Зооуголок
В городских квартирах сложно создать для домашних питомцев комфортные условия. Животные часто спят на диванах и креслах, и хозяевам приходится жертвовать ради любимчиков красивой мебелью. Но почему бы не выделить уютный уголок для кота на стене? Обустройте ему лежанку с мягким матрасиком на навесной полке — от такой спальни мурлыка вряд ли откажется, а в вашем интерьере появится необычный декор. И мебель будет целее.
Асимметричный лабиринт
Оригинальный дизайнерский прием — создание на стене из навесных полок необычного лабиринта, который невозможно скопировать или повторить в другом интерьере. Получается подобие многоярусного стеллажа, на котором вы сможете хранить что угодно. Согласитесь, отличная альтернатива громоздкому шкафу. И в вашей квартире всегда будет царить порядок.
Вместо навесных шкафов
Навесные полки — удачный прием в дизайне кухни, способный сделать пространство более легким и функциональным. Крупы, специи и макароны в красивых банках смотрятся стильно и красиво. Да и очевидная польза такой системы хранения налицо: чтобы быстро воспользоваться любой баночкой, не придется тратить время на поиски и переворачивать все содержимое шкафа — каждый контейнер всегда будет на виду и под рукой.
Полная симметрия
Знаете, чем можно оживить и сделать интересным нейтральный интерьер? Симметрией! Только не перегружайте вещами параллельные полочные композиции — симметричные элементы смотрятся красиво лишь при дозированном количестве предметов.
Модная геометрия
Создайте ритм в комнате и наполните ее объемом с помощью необычных полок в виде разных геометрических фигур, например шестиугольников, ромбов, треугольников или овалов. Если вам нужно уравновесить эклектичный интерьер, развесьте такие фигуры на стене в один вертикальный или горизонтальный ряд. Если же нужно смягчить интерьерную строгость, разместите полки хаотично.
Только учитывайте, что нестандартные полки смотрятся в интерьере очень выразительно и привлекают к себе много внимания. Поэтому на них нужно поддерживать идеальный порядок и сохранять задуманную интерьерную концепцию, чтобы полезный настенный декор не превратился в нагромождение лишних предметов.
Подчеркиваем стиль
В отличие от стандартных шкафов и стеллажей, полки могут усилить любой интерьерный стиль. Для интерьеров в стиле хай-тек выбирайте стеклянные модели волнообразной формы, для лофтовых интерьеров — металлические многоярусные вариации, которые подчеркнут промышленную стилистику. Смягчить строгость в минималистичных и классических интерьерах помогут узкие деревянные полочки — они прекрасно смотрятся на фоне и темных, и светлых стен.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники