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Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения дома


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Предлагаем креативные идеи по использованию навесных полок в интерьере — отойдите на шаг от традиционного и бесполезного украшения стен!

При декорировании стен решение на первый взгляд кажется максимально простым: в гостиной пустое место на стене можно занять картиной, панно или постером, в спальне — композицией семейных фото. Так-то оно так, только не всегда! Иногда лучше ничего не вешать на стены, чем заполнять свободное вертикальное пространство неуместным декором. Тем более что современные интерьеры не приветствуют бессмысленное украшательство — эстетическая роль в них возлагается только на функциональные и полезные предметы.

Фото № 1: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: bespoakinteriors.co.uk 

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Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Чем же заменить традиционные декоративные решения для стен, чтобы было красиво, практично и нескучно? Создайте на стене дополнительную систему хранения из навесных полок. Сегодня ReRooms рассказывает, как необычно украсить стены открытыми полками. Воспользовавшись нашими идеями, вы расширите возможности размещения всего нужного в своей квартире, а бонусом получите оригинальный интерьер, который будет соответствовать последним трендам.

Минимализм во всем

Современные интерьеры невозможны без минималистичного обустройства — в них любая лишняя деталь может испортить общую композиционную картину. Декоративную роль в них возлагают на функциональные элементы, из которых можно извлечь пользу. Поэтому в таких интерьерах навесные полки — незаменимые предметы. Используйте модели необычных конфигураций и играйте их формами — они будут точно в тему в интерьере гостиной, спальни, кухни, прихожей и санузла, которые оформляются по принципам минимализма.

Фото № 2: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: home-designing.com 

Во главе угла

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С помощью полок можно задействовать любое неудобное пространство, например бесполезные углы. При таком обустройстве они раскроют свой потенциал, который вы сможете использовать. Зигзагообразные модели, полки с элементами макраме, стеклянные полки-невидимки — существует множество вариантов для создания нестандартной системы хранения в самом неожиданном месте комнаты. 

Фото № 3: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: contemporist.com 

Фото № 4: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: wayfair.co.uk 

Альтернатива тумбе

У вас дома крошечная спальня, в которой едва помещается кровать, а места для прикроватной тумбы и вовсе нет? Откажитесь от этого предмета мебели в пользу компактной навесной полки — на ее поверхности все нужные вещи всегда будут у вас под рукой. 

Фото № 5: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: hgtv.com 

Если поверхности одной полочки недостаточно для хранения всего необходимого, обустройте прикроватную зону несколькими полками или навесным стеллажом-лесенкой — они станут оригинальным дополнением интерьера и не займут при этом ни сантиметра ценного пространства на полу.

Фото № 6: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: contemporist.com 

Над изголовьем кровати

Дополнительное место для хранения в спальне можно создать и над кроватью. Закрепите над изголовьем одну или несколько книжных полок, заполните их книгами, картинами, свечами и фотографиями — они сделают комнату по-настоящему личным пространством, в котором будет комфортно отдыхать. 

Фото № 7: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: futuristarchitecture.com 

Фото № 8: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: syonpress.com 

В крохотных спальнях навесные полки станут отличной подставкой для растений. Имея такой оазис над головой, вы точно забудете про бессонницу, а интерьер наполнится свежими красками без ремонта.

Фото № 9: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: apartmenttherapy.com 

Декор простенка 

Угловой простенок или пространство между окнами также можно задействовать с пользой — повесьте там несколько полок и расставьте на них милые сердцу вещицы или любимые книги. Это прекрасный пример того, как любое место в комнате можно заставить работать на вас и интерьер. 

Фото № 10: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: hgtv.com 

Фото № 11: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: hgtv.com 

Зооуголок

В городских квартирах сложно создать для домашних питомцев комфортные условия. Животные часто спят на диванах и креслах, и хозяевам приходится жертвовать ради любимчиков красивой мебелью. Но почему бы не выделить уютный уголок для кота на стене? Обустройте ему лежанку с мягким матрасиком на навесной полке — от такой спальни мурлыка вряд ли откажется, а в вашем интерьере появится необычный декор. И мебель будет целее.

Фото № 12: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: cheatersutopia.com 

Фото № 13: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: contemporist.com 

Асимметричный лабиринт

Оригинальный дизайнерский прием — создание на стене из навесных полок необычного лабиринта, который невозможно скопировать или повторить в другом интерьере. Получается подобие многоярусного стеллажа, на котором вы сможете хранить что угодно. Согласитесь, отличная альтернатива громоздкому шкафу. И в вашей квартире всегда будет царить порядок. 

Фото № 14: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: home-designing.com 

Фото № 15: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: odditymall.com 

Вместо навесных шкафов

Навесные полки — удачный прием в дизайне кухни, способный сделать пространство более легким и функциональным. Крупы, специи и макароны в красивых банках смотрятся стильно и красиво. Да и очевидная польза такой системы хранения налицо: чтобы быстро воспользоваться любой баночкой, не придется тратить время на поиски и переворачивать все содержимое шкафа — каждый контейнер всегда будет на виду и под рукой.

Фото № 16: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: homestratosphere.com 

Фото № 17: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: advantagegroupuk.com 

Полная симметрия

Знаете, чем можно оживить и сделать интересным нейтральный интерьер? Симметрией! Только не перегружайте вещами параллельные полочные композиции — симметричные элементы смотрятся красиво лишь при дозированном количестве предметов.  

Фото № 18: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: shopify.com 

Модная геометрия

Создайте ритм в комнате и наполните ее объемом с помощью необычных полок в виде разных геометрических фигур, например шестиугольников, ромбов, треугольников или овалов. Если вам нужно уравновесить эклектичный интерьер, развесьте такие фигуры на стене в один вертикальный или горизонтальный ряд. Если же нужно смягчить интерьерную строгость, разместите полки хаотично. 

Фото № 19: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: home-designing.com 

Фото № 20: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: shoeboxdwelling.com 

Только учитывайте, что нестандартные полки смотрятся в интерьере очень выразительно и привлекают к себе много внимания. Поэтому на них нужно поддерживать идеальный порядок и сохранять задуманную интерьерную концепцию, чтобы полезный настенный декор не превратился в нагромождение лишних предметов.

Фото № 21: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: decoist.com 

Подчеркиваем стиль

В отличие от стандартных шкафов и стеллажей, полки могут усилить любой интерьерный стиль. Для интерьеров в стиле хай-тек выбирайте стеклянные модели волнообразной формы, для лофтовых интерьеров — металлические многоярусные вариации, которые подчеркнут промышленную стилистику. Смягчить строгость в минималистичных и классических интерьерах помогут узкие деревянные полочки — они прекрасно смотрятся на фоне и темных, и светлых стен.

Фото № 22: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: hgtv.com 

Фото № 23: Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения домаФото: home-designing.com 

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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