Навесные полки: 15 оригинальных вариантов ненавязчивого украшения дома

При декорировании стен решение на первый взгляд кажется максимально простым: в гостиной пустое место на стене можно занять картиной, панно или постером, в спальне — композицией семейных фото. Так-то оно так, только не всегда! Иногда лучше ничего не вешать на стены, чем заполнять свободное вертикальное пространство неуместным декором. Тем более что современные интерьеры не приветствуют бессмысленное украшательство — эстетическая роль в них возлагается только на функциональные и полезные предметы.

Чем же заменить традиционные декоративные решения для стен, чтобы было красиво, практично и нескучно? Создайте на стене дополнительную систему хранения из навесных полок. Сегодня ReRooms рассказывает, как необычно украсить стены открытыми полками. Воспользовавшись нашими идеями, вы расширите возможности размещения всего нужного в своей квартире, а бонусом получите оригинальный интерьер, который будет соответствовать последним трендам.

Минимализм во всем

Современные интерьеры невозможны без минималистичного обустройства — в них любая лишняя деталь может испортить общую композиционную картину. Декоративную роль в них возлагают на функциональные элементы, из которых можно извлечь пользу. Поэтому в таких интерьерах навесные полки — незаменимые предметы. Используйте модели необычных конфигураций и играйте их формами — они будут точно в тему в интерьере гостиной, спальни, кухни, прихожей и санузла, которые оформляются по принципам минимализма.

Фото: home-designing.com

Во главе угла

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С помощью полок можно задействовать любое неудобное пространство, например бесполезные углы. При таком обустройстве они раскроют свой потенциал, который вы сможете использовать. Зигзагообразные модели, полки с элементами макраме, стеклянные полки-невидимки — существует множество вариантов для создания нестандартной системы хранения в самом неожиданном месте комнаты.

Фото: contemporist.com

Фото: wayfair.co.uk

Альтернатива тумбе

У вас дома крошечная спальня, в которой едва помещается кровать, а места для прикроватной тумбы и вовсе нет? Откажитесь от этого предмета мебели в пользу компактной навесной полки — на ее поверхности все нужные вещи всегда будут у вас под рукой.

Фото: hgtv.com

Если поверхности одной полочки недостаточно для хранения всего необходимого, обустройте прикроватную зону несколькими полками или навесным стеллажом-лесенкой — они станут оригинальным дополнением интерьера и не займут при этом ни сантиметра ценного пространства на полу.

Фото: contemporist.com

Над изголовьем кровати

Дополнительное место для хранения в спальне можно создать и над кроватью. Закрепите над изголовьем одну или несколько книжных полок, заполните их книгами, картинами, свечами и фотографиями — они сделают комнату по-настоящему личным пространством, в котором будет комфортно отдыхать.

Фото: futuristarchitecture.com

Фото: syonpress.com

В крохотных спальнях навесные полки станут отличной подставкой для растений. Имея такой оазис над головой, вы точно забудете про бессонницу, а интерьер наполнится свежими красками без ремонта.

Фото: apartmenttherapy.com

Декор простенка

Угловой простенок или пространство между окнами также можно задействовать с пользой — повесьте там несколько полок и расставьте на них милые сердцу вещицы или любимые книги. Это прекрасный пример того, как любое место в комнате можно заставить работать на вас и интерьер.

Фото: hgtv.com

Фото: hgtv.com

Зооуголок

В городских квартирах сложно создать для домашних питомцев комфортные условия. Животные часто спят на диванах и креслах, и хозяевам приходится жертвовать ради любимчиков красивой мебелью. Но почему бы не выделить уютный уголок для кота на стене? Обустройте ему лежанку с мягким матрасиком на навесной полке — от такой спальни мурлыка вряд ли откажется, а в вашем интерьере появится необычный декор. И мебель будет целее.

Фото: cheatersutopia.com

Фото: contemporist.com

Асимметричный лабиринт

Оригинальный дизайнерский прием — создание на стене из навесных полок необычного лабиринта, который невозможно скопировать или повторить в другом интерьере. Получается подобие многоярусного стеллажа, на котором вы сможете хранить что угодно. Согласитесь, отличная альтернатива громоздкому шкафу. И в вашей квартире всегда будет царить порядок.

Фото: home-designing.com

Фото: odditymall.com

Вместо навесных шкафов

Навесные полки — удачный прием в дизайне кухни, способный сделать пространство более легким и функциональным. Крупы, специи и макароны в красивых банках смотрятся стильно и красиво. Да и очевидная польза такой системы хранения налицо: чтобы быстро воспользоваться любой баночкой, не придется тратить время на поиски и переворачивать все содержимое шкафа — каждый контейнер всегда будет на виду и под рукой.

Фото: homestratosphere.com

Фото: advantagegroupuk.com

Полная симметрия

Знаете, чем можно оживить и сделать интересным нейтральный интерьер? Симметрией! Только не перегружайте вещами параллельные полочные композиции — симметричные элементы смотрятся красиво лишь при дозированном количестве предметов.

Фото: shopify.com

Модная геометрия

Создайте ритм в комнате и наполните ее объемом с помощью необычных полок в виде разных геометрических фигур, например шестиугольников, ромбов, треугольников или овалов. Если вам нужно уравновесить эклектичный интерьер, развесьте такие фигуры на стене в один вертикальный или горизонтальный ряд. Если же нужно смягчить интерьерную строгость, разместите полки хаотично.

Фото: home-designing.com

Фото: shoeboxdwelling.com

Только учитывайте, что нестандартные полки смотрятся в интерьере очень выразительно и привлекают к себе много внимания. Поэтому на них нужно поддерживать идеальный порядок и сохранять задуманную интерьерную концепцию, чтобы полезный настенный декор не превратился в нагромождение лишних предметов.

Фото: decoist.com

Подчеркиваем стиль

В отличие от стандартных шкафов и стеллажей, полки могут усилить любой интерьерный стиль. Для интерьеров в стиле хай-тек выбирайте стеклянные модели волнообразной формы, для лофтовых интерьеров — металлические многоярусные вариации, которые подчеркнут промышленную стилистику. Смягчить строгость в минималистичных и классических интерьерах помогут узкие деревянные полочки — они прекрасно смотрятся на фоне и темных, и светлых стен.

Фото: hgtv.com