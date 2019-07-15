Балдахин в спальне: 10 симпатичных вариантов

Балдахин способен кардинально изменить вид вашей спальни. Воздушный тюль с гирляндами, льняные ткани с живыми растениями, желто-бирюзовые шторы — выбор настолько велик, что всего и не перечислить. Поэтому предлагаем вам посмотреть нашу подборку из десяти симпатичных вариантов, среди которых, возможно, вы найдете что-то свое и создадите спальню мечты.

1. Украсьте балдахин живыми растениями

Балдахин — очень необычный и нежный предмет декора. Чтобы он выглядел в интерьере более оригинально, можно присмотреться к живым растениям. Да-да, именно к ним. Выбирайте вьющиеся цветы и вешайте их на каркас кровати. Такой вариант будет роскошно смотреться в винтажном стиле, особенно если вы выберете ткань для балдахина с яркой расцветкой и, например, бахромой. Для экостиля предпочтителен классический белый, который поможет привнести в комнату больше свежести и света. Для тех, кто не любит или просто не успевает ухаживать за живыми растениями, подойдут искусственные.

Фото: homystyle.com

2. Повесьте гирлянды

Кто не любит на Новый год развесить по квартире гирлянды, которые переливаются десятком разных оттенков? Чтобы создать уютную и даже таинственную атмосферу, мы советуем прикрепить к каркасу кровати много маленьких лампочек. Пусть балдахин будет темного оттенка, например пепельно-серого. Теплый желтый свет будет очень красиво смотреться на его фоне и выглядеть немного ярче, чем на том же белом. От гирлянд с разноцветными лампочками придется отказаться, так как это не лучший вариант для спальни, тем более для кровати, где вы хотите отдохнуть.

Фото: homystyle.com

3. Используйте легкий тюль

Если у вас ограниченный бюджет и комната имеет маленькую площадь, балдахин лучше всего сделать из тюля. Прозрачная белоснежная ткань будет очень красиво ниспадать по бокам от кровати, создавая оригинальный декор. Чтобы интерьер выглядел более нежно, воспользуйтесь еще и способами, которые мы описали выше: повесьте гирлянды с желтым светом или украсьте крепления живыми растениями.ltr">Балдахин способен кардинально изменить вид вашей спальни. Воздушный тюль с гирляндами, льняные ткани с живыми растениями, желто-бирюзовые шторы — выбор настолько велик, что всего и не перечислить. Поэтому предлагаем вам посмотреть нашу подборку из десяти симпатичных вариантов, среди которых, возможно, вы найдете что-то свое и создадите спальню мечты.

1. Украсьте балдахин живыми растениями

Балдахин — очень необычный и нежный предмет декора. Чтобы он выглядел в интерьере более оригинально, можно присмотреться к живым растениям. Да-да, именно к ним. Выбирайте вьющиеся цветы и вешайте их на каркас кровати. Такой вариант будет роскошно смотреться в винтажном стиле, особенно если вы выберете ткань для балдахина с яркой расцветкой и, например, бахромой. Для экостиля предпочтителен классический белый, который поможет привнести в комнату больше свежести и света. Для тех, кто не любит или просто не успевает ухаживать за живыми растениями, подойдут искусственные.

Фото: homystyle.com

2. Повесьте гирлянды

Кто не любит на Новый год развесить по квартире гирлянды, которые переливаются десятком разных оттенков? Чтобы создать уютную и даже таинственную атмосферу, мы советуем прикрепить к каркасу кровати много маленьких лампочек. Пусть балдахин будет темного оттенка, например пепельно-серого. Теплый желтый свет будет очень красиво смотреться на его фоне и выглядеть немного ярче, чем на том же белом. От гирлянд с разноцветными лампочками придется отказаться, так как это не лучший вариант для спальни, тем более для кровати, где вы хотите отдохнуть.

Фото: homystyle.com

3. Используйте легкий тюль

Если у вас ограниченный бюджет и комната имеет маленькую площадь, балдахин лучше всего сделать из тюля. Прозрачная белоснежная ткань будет очень красиво ниспадать по бокам от кровати, создавая оригинальный декор. Чтобы интерьер выглядел более нежно, воспользуйтесь еще и способами, которые мы описали выше: повесьте гирлянды с желтым светом или украсьте крепления живыми растениями.