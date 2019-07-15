Балдахин в спальне: 10 симпатичных вариантов

Не знаете, как оригинально оформить спальню, не тратя при этом весь свой бюджет? В этой статье мы откроем главные секреты.
- 1. Украсьте балдахин живыми растениями
- 2. Повесьте гирлянды
- 3. Используйте легкий тюль
- 4. Добавьте персиковых оттенков
- 5. Украсьте комнату модным горошком
- 6. Создайте балдахин своими руками
- 7. Прикрепите ткань к потолку
- 8. Создайте белоснежное великолепие
- 9. Не забудьте про узоры
- 10. Используйте необычную драпировку
Балдахин способен кардинально изменить вид вашей спальни. Воздушный тюль с гирляндами, льняные ткани с живыми растениями, желто-бирюзовые шторы — выбор настолько велик, что всего и не перечислить. Поэтому предлагаем вам посмотреть нашу подборку из десяти симпатичных вариантов, среди которых, возможно, вы найдете что-то свое и создадите спальню мечты.
1. Украсьте балдахин живыми растениями
Балдахин — очень необычный и нежный предмет декора. Чтобы он выглядел в интерьере более оригинально, можно присмотреться к живым растениям. Да-да, именно к ним. Выбирайте вьющиеся цветы и вешайте их на каркас кровати. Такой вариант будет роскошно смотреться в винтажном стиле, особенно если вы выберете ткань для балдахина с яркой расцветкой и, например, бахромой. Для экостиля предпочтителен классический белый, который поможет привнести в комнату больше свежести и света. Для тех, кто не любит или просто не успевает ухаживать за живыми растениями, подойдут искусственные.
2. Повесьте гирлянды
Кто не любит на Новый год развесить по квартире гирлянды, которые переливаются десятком разных оттенков? Чтобы создать уютную и даже таинственную атмосферу, мы советуем прикрепить к каркасу кровати много маленьких лампочек. Пусть балдахин будет темного оттенка, например пепельно-серого. Теплый желтый свет будет очень красиво смотреться на его фоне и выглядеть немного ярче, чем на том же белом. От гирлянд с разноцветными лампочками придется отказаться, так как это не лучший вариант для спальни, тем более для кровати, где вы хотите отдохнуть.
3. Используйте легкий тюль
Если у вас ограниченный бюджет и комната имеет маленькую площадь, балдахин лучше всего сделать из тюля. Прозрачная белоснежная ткань будет очень красиво ниспадать по бокам от кровати, создавая оригинальный декор. Чтобы интерьер выглядел более нежно, воспользуйтесь еще и способами, которые мы описали выше: повесьте гирлянды с желтым светом или украсьте крепления живыми растениями.ltr">Балдахин способен кардинально изменить вид вашей спальни. Воздушный тюль с гирляндами, льняные ткани с живыми растениями, желто-бирюзовые шторы — выбор настолько велик, что всего и не перечислить. Поэтому предлагаем вам посмотреть нашу подборку из десяти симпатичных вариантов, среди которых, возможно, вы найдете что-то свое и создадите спальню мечты.
1. Украсьте балдахин живыми растениями
Балдахин — очень необычный и нежный предмет декора. Чтобы он выглядел в интерьере более оригинально, можно присмотреться к живым растениям. Да-да, именно к ним. Выбирайте вьющиеся цветы и вешайте их на каркас кровати. Такой вариант будет роскошно смотреться в винтажном стиле, особенно если вы выберете ткань для балдахина с яркой расцветкой и, например, бахромой. Для экостиля предпочтителен классический белый, который поможет привнести в комнату больше свежести и света. Для тех, кто не любит или просто не успевает ухаживать за живыми растениями, подойдут искусственные.
2. Повесьте гирлянды
Кто не любит на Новый год развесить по квартире гирлянды, которые переливаются десятком разных оттенков? Чтобы создать уютную и даже таинственную атмосферу, мы советуем прикрепить к каркасу кровати много маленьких лампочек. Пусть балдахин будет темного оттенка, например пепельно-серого. Теплый желтый свет будет очень красиво смотреться на его фоне и выглядеть немного ярче, чем на том же белом. От гирлянд с разноцветными лампочками придется отказаться, так как это не лучший вариант для спальни, тем более для кровати, где вы хотите отдохнуть.
3. Используйте легкий тюль
Если у вас ограниченный бюджет и комната имеет маленькую площадь, балдахин лучше всего сделать из тюля. Прозрачная белоснежная ткань будет очень красиво ниспадать по бокам от кровати, создавая оригинальный декор. Чтобы интерьер выглядел более нежно, воспользуйтесь еще и способами, которые мы описали выше: повесьте гирлянды с желтым светом или украсьте крепления живыми растениями.
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4. Добавьте персиковых оттенков
Цвет балдахина зависит в том числе от размеров комнаты и стороны света, на которую выходят окна спальни. Если комната расположена в северной стороне и солнышко почти не заглядывает к вам, поселите его рядом с собой другим способом. Балдахин нежного персикового цвета создает теплый и уютный интерьер. Вместо классического крепления придумайте что-то необычное: повесьте ткань у изголовья кровати так, чтобы она плавно переходила под потолок. Смотрится свежо и очень симпатично.
5. Украсьте комнату модным горошком
Хотите получить экстравагантный и стильный интерьер спальни? Надоели белые рюши? Тогда этот вариант точно для вас. Подберите необычный каркас кровати, например золотого цвета. Необычность может заключаться также и в форме кровати или же способе крепления балдахина. Повесьте на кровать шторы с горохом так, как вешаете их на карниз. Дополните интерьер ярким текстилем с геометрическими рисунками и пушистым пледом. Самым смелым предлагаем остановить выбор на обоях с рисунком, а мебель подобрать под цвет кровати — как эти милые пушистые стульчики на медных ножках.
6. Создайте балдахин своими руками
Не обязательно покупать готовые балдахины или делать их на заказ. Вы можете создать такое изделие и своими руками. Для небольших комнат и для кроватей без верхнего каркаса подойдет балдахин, который крепится к потолку при помощи кронштейна, а ткань прячется за изголовье.
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7. Прикрепите ткань к потолку
Еще один интересный вариант крепления — использовать карнизы для штор. Расположите их так, чтобы они образовывали прямой угол. Затем на каждую сторону проденьте ткань и закрепите ее на концах. Такой способ позволит очертить кровать, и у вас всегда будет открыт доступ для солнечного света. Ткань подойдет как прозрачная, так и плотная, все зависит лишь от ваших предпочтений.
8. Создайте белоснежное великолепие
Такая комната очень похожа на зимний пейзаж — будто кто-то забыл закрыть окна во время сильного снегопада. Акцент можно и нужно сделать на драпировке ткани и подхватах. Пусть будет много рюшей и бахромы. Из-за того, что интерьер полностью белый, обязательно нужно использовать различные фактуры и рисунки, чтобы разнообразить однотонную спальню.
9. Не забудьте про узоры
Продолжая тему узоров, покажем вам интересный вариант с желтым балдахином и интересным рисунком. Если окна выходят на солнечную сторону, отлично подойдет вариант двойной ткани. Выбирать следует шторы из плотного материала, который обеспечит не только хорошую защиту от утреннего солнца, но и шумоизоляцию. Посторонние звуки не будут больше вас беспокоить, особенно в самые сладкие минуты сна перед звонком будильника.
Мы советуем выбирать двустороннюю ткань: для внутренней стороны подбирайте спокойные оттенки, например бирюзовый или голубой, а для внешней — что-то поярче, например желтый. Для объединения такой композиции на желтой ткани могут присутствовать бирюзовые узоры.
10. Используйте необычную драпировку
Сегодня балдахин играет, как правило, только декоративную функцию, поэтому можно подумать над интересной драпировкой ткани: завязать ее бантом или обернуть вокруг каркаса кровати, оставляя конец ниспадающим. Не обязательно соблюдать симметрию, используйте сразу несколько вариантов — так спальня будет выглядеть интереснее. А если выбрать еще и дизайнерскую кровать, получится суперстильно и необычно.
Помещение* – 14 990 руб.
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