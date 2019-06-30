НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертов


2449
Получить образец дизайн-проекта

Рассказываем все о деревянных потолках: какими они бывают, к каким стилям оформления интерьера лучше всего подходят, и главное — почему они так привлекательны и популярны.

Содержание

Дерево — один из универсальных отделочных материалов, который способен вписаться в любой интерьер. Натуральное дерево обладает не только высокими декоративными качествами, но и полезными для здоровья человека свойствами. А еще этот материал можно применить где угодно — даже выполнить с его помощью отделку потолка.

Все, что вы должны знать о деревянных потолках, рассказывает дизайнер Людмила Долганова. Ниже вы найдете плюсы и минусы, разновидности и особенности, а также красивые фото деревянных потолков в интерьере.

Плюсы и минусы деревянных потолков

Начнем с главного: какими преимуществами обладают потолки из дерева. Прежде всего надо сказать, что это натуральный, природный материал, полезный для здоровья жильцов: дерево в больших количествах сделает воздух более свежим и наполнит его приятным ароматом. А еще такие потолки делают любую комнату визуально более уютной и привлекательной, «одомашнивают» даже современные и минималистичные квартиры.

Фото № 1: Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертовФото: architizer.com

У деревянного потолка есть положительные практические качества, благодаря которым он становится универсальным и очень удобным вариантом отделки:

  • простой и быстрый монтаж при помощи саморезов и гвоздей;
  • высокая звуко- и теплоизоляция помещения;
  • возможность спрятать проводку и прочие коммуникации, использовав полые деревянные балки.

Фото № 2: Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертовФото: erarchitect.com.au

А еще потолки из дерева легко подстраиваются под любую цветовую палитру и стиль интерьера, для этого даже не обязательно красить весь потолок определенной краской — можно просто покрыть его морилкой или лаком, после чего дерево тоже изменит свой оттенок на более насыщенный и глубокий.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертовФото: modne-wnetrza.com

Есть у потолков из натурального дерева и свои минусы. К ним можно отнести такие:

  • сложный, требующий времени и средств уход — если не обрабатывать их специальными антисептиками, есть риск появления гнили и плесени;
  • дерево не защищено от огня и горения, так что потолок придется дополнительно обработать противопожарными средствами;
  • потолок из натурального дерева будет стоить гораздо дороже, чем отделка из других современных синтетических материалов.

Фото № 4: Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертовФото: patioyarddesign.com

К нюансам использования деревянного потолка в частном доме или квартире нужно также отнести одно его внешнее качество: потолок из дерева визуально уменьшает высоту и общие габариты комнаты. Так что делать его лучше в больших, самых просторных комнатах жилища. 

Варианты материалов для отделки потолка

Помимо традиционных досок существует немало аналогичных отделочных материалов, при помощи которых можно оформить красивый деревянный потолок в квартире.

Вагонка

Вагонкой называют деревянные доски, они имеют два преимущества перед обычными: одинаковый размер и удобные пазы для крепления и стыковки — без клея и гвоздей. Эти два фактора значительно облегчают и ускоряют создание потолка из вагонки в современном стиле.

Фото № 5: Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертовФото: toolboxprodhouse.com

Фанера

Более экономичный и современный материал — он органично впишется в современные минималистичные или индустриальные интерьеры. Но эстетические качества фанеры гораздо ниже, чем у других материалов, так что для декорирования ее лучше покрыть насыщенной краской. 

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 6: Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертовФото: archilovers.com

Реечный потолок

Реечный потолок в интерьере — это очень стильное и креативное решение для декорирования любой комнаты. Такой вариант состоит из отдельных брусков одинаковой длины, которые располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Благодаря этому потолок из деревянных реек выглядит объемным, а также помогает скрывать коммуникации, проходящие сверху. 

Фото № 7: Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертовФото: toolboxprodhouse.com

Кессонный потолок

Один из самых эстетичных вариантов оформления потолка деревом. Кессонный потолок состоит из отдельных ячеек, которые визуально делают комнату более объемной и просторной, а также выражают ее богатый, благородный характер. Такой потолок очень часто оформляют резными декоративными узорами, он подходит для классических стилей интерьера.

Фото № 8: Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертовФото: homerenovates.com

Потолок с балками

Хотите сделать потолок не только красивым, но и функциональным? Тогда оформляйте его балками. Они помогут укрепить каркас и визуально раздвинут стены комнаты, сделав ее более просторной. А под полыми фальшбалками можно спрятать все провода и коммуникации.

Фото № 9: Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертовФото: peterfigen.com 

Общие правила оформления деревянного потолка

Если собираетесь сделать потолок из дерева в маленькой комнате, не стоит отделывать деревянными досками всю площадь. Во-первых, помещение станет визуально меньше, ниже и теснее. Во-вторых, перенасыщение интерьера деревом может создать негативное впечатление. Чтобы сделать акцент на деревянном потолке в маленькой комнате, выполните частичную отделку или используйте балки. 

Фото № 10: Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертовФото: gameandroid.tech

В больших комнатах можно делать потолок полностью деревянным и при этом добавлять объемные эффекты — к примеру укладывать реечный или кессонный потолок. Это поможет еще больше визуально расширить комнату

Фото № 11: Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертовФото: architizer.com

А еще важно правильно сочетать деревянный потолок с деревянным полом. Традиционно пол всегда должен быть темнее на несколько тонов, это сделает дизайн комнаты более гармоничным.

#Отделочные материалы#советы дизайнеров
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Отделочные материалы#советы дизайнеров#идеи для дома#Гостиная
Какие бывают потолочные плинтусы: советы по выбору
#Отделочные материалы#советы дизайнеров
Как расшифровываются обозначения на обоях: гайд от ReRooms
#эклектика#советы дизайнеров
Оформляем интерьер в стиле эклектика: рекомендации дизайнеров
#Отделочные материалы#Кухня#идеи для дома#Кухня-столовая
Виды и дизайн моющихся обоев для кухни
#дом#Кухня#советы дизайнеров
Как обыграть кирпичную стену в интерьере кухни: 15 примеров удачных сочетаний
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия