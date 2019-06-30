Чем так привлекательны деревянные потолки: мнение экспертов

Рассказываем все о деревянных потолках: какими они бывают, к каким стилям оформления интерьера лучше всего подходят, и главное — почему они так привлекательны и популярны.
Дерево — один из универсальных отделочных материалов, который способен вписаться в любой интерьер. Натуральное дерево обладает не только высокими декоративными качествами, но и полезными для здоровья человека свойствами. А еще этот материал можно применить где угодно — даже выполнить с его помощью отделку потолка.
Все, что вы должны знать о деревянных потолках, рассказывает дизайнер Людмила Долганова. Ниже вы найдете плюсы и минусы, разновидности и особенности, а также красивые фото деревянных потолков в интерьере.
Плюсы и минусы деревянных потолков
Начнем с главного: какими преимуществами обладают потолки из дерева. Прежде всего надо сказать, что это натуральный, природный материал, полезный для здоровья жильцов: дерево в больших количествах сделает воздух более свежим и наполнит его приятным ароматом. А еще такие потолки делают любую комнату визуально более уютной и привлекательной, «одомашнивают» даже современные и минималистичные квартиры.
У деревянного потолка есть положительные практические качества, благодаря которым он становится универсальным и очень удобным вариантом отделки:
- простой и быстрый монтаж при помощи саморезов и гвоздей;
- высокая звуко- и теплоизоляция помещения;
- возможность спрятать проводку и прочие коммуникации, использовав полые деревянные балки.
А еще потолки из дерева легко подстраиваются под любую цветовую палитру и стиль интерьера, для этого даже не обязательно красить весь потолок определенной краской — можно просто покрыть его морилкой или лаком, после чего дерево тоже изменит свой оттенок на более насыщенный и глубокий.
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Есть у потолков из натурального дерева и свои минусы. К ним можно отнести такие:
- сложный, требующий времени и средств уход — если не обрабатывать их специальными антисептиками, есть риск появления гнили и плесени;
- дерево не защищено от огня и горения, так что потолок придется дополнительно обработать противопожарными средствами;
- потолок из натурального дерева будет стоить гораздо дороже, чем отделка из других современных синтетических материалов.
К нюансам использования деревянного потолка в частном доме или квартире нужно также отнести одно его внешнее качество: потолок из дерева визуально уменьшает высоту и общие габариты комнаты. Так что делать его лучше в больших, самых просторных комнатах жилища.
Варианты материалов для отделки потолка
Помимо традиционных досок существует немало аналогичных отделочных материалов, при помощи которых можно оформить красивый деревянный потолок в квартире.
Вагонка
Вагонкой называют деревянные доски, они имеют два преимущества перед обычными: одинаковый размер и удобные пазы для крепления и стыковки — без клея и гвоздей. Эти два фактора значительно облегчают и ускоряют создание потолка из вагонки в современном стиле.
Фанера
Более экономичный и современный материал — он органично впишется в современные минималистичные или индустриальные интерьеры. Но эстетические качества фанеры гораздо ниже, чем у других материалов, так что для декорирования ее лучше покрыть насыщенной краской.
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Реечный потолок
Реечный потолок в интерьере — это очень стильное и креативное решение для декорирования любой комнаты. Такой вариант состоит из отдельных брусков одинаковой длины, которые располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Благодаря этому потолок из деревянных реек выглядит объемным, а также помогает скрывать коммуникации, проходящие сверху.
Кессонный потолок
Один из самых эстетичных вариантов оформления потолка деревом. Кессонный потолок состоит из отдельных ячеек, которые визуально делают комнату более объемной и просторной, а также выражают ее богатый, благородный характер. Такой потолок очень часто оформляют резными декоративными узорами, он подходит для классических стилей интерьера.
Потолок с балками
Хотите сделать потолок не только красивым, но и функциональным? Тогда оформляйте его балками. Они помогут укрепить каркас и визуально раздвинут стены комнаты, сделав ее более просторной. А под полыми фальшбалками можно спрятать все провода и коммуникации.
Общие правила оформления деревянного потолка
Если собираетесь сделать потолок из дерева в маленькой комнате, не стоит отделывать деревянными досками всю площадь. Во-первых, помещение станет визуально меньше, ниже и теснее. Во-вторых, перенасыщение интерьера деревом может создать негативное впечатление. Чтобы сделать акцент на деревянном потолке в маленькой комнате, выполните частичную отделку или используйте балки.
В больших комнатах можно делать потолок полностью деревянным и при этом добавлять объемные эффекты — к примеру укладывать реечный или кессонный потолок. Это поможет еще больше визуально расширить комнату.
А еще важно правильно сочетать деревянный потолок с деревянным полом. Традиционно пол всегда должен быть темнее на несколько тонов, это сделает дизайн комнаты более гармоничным.
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