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Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантов


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Не хотите ставить в свою квартиру традиционную мебель, а яркие цвета вам не по душе? Используйте белую! Показываем самые яркие интерьеры с белой меблировкой.

В чем особенность белой мебели? Во-первых, она выглядит необычно и сразу привлекает внимание — белый цвет редко используется для окрашивания мебели, а потому сделает домашний дизайн более индивидуальным. Во-вторых, белая мебель кажется визуально больше и прекрасно подойдет для просторных комнат, в которых хочется сделать пространство более заполненным без использования лишних предметов. И наконец, белый цвет сделает интерьер более светлым и привлекательным.

Но с чем сочетать белую мебель, в каких количествах ее устанавливать, каких правил придерживаться? Показываем красивые примеры 3D дизайн проектов с использованием белой мебели в разных комнатах квартиры и отвечаем на все вопросы.

В прихожей

Белую мебель можно поставить уже на самом входе в квартиру — в прихожей или коридоре. Чтобы дополнительно выделить белый гардеробный шкаф, установите его на фоне акцентной стены в ярком цвете, например светло-салатовом, как на фотографии ниже.

Фото № 1: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: aviarydecor.com

А еще белая мебель будет эффектно смотреться на фоне узорчатых обоев. Причем в этом случае для акцента не требуются яркие цвета. Поэтому, чтобы избежать лишней пестроты интерьера, выбирайте подходящие по тону обои — серые или светло-бежевые. ltr">В чем особенность белой мебели? Во-первых, она выглядит необычно и сразу привлекает внимание — белый цвет редко используется для окрашивания мебели, а потому сделает домашний дизайн более индивидуальным. Во-вторых, белая мебель кажется визуально больше и прекрасно подойдет для просторных комнат, в которых хочется сделать пространство более заполненным без использования лишних предметов. И наконец, белый цвет сделает интерьер более светлым и привлекательным.

Но с чем сочетать белую мебель, в каких количествах ее устанавливать, каких правил придерживаться? Показываем красивые примеры 3D дизайн проектов с использованием белой мебели в разных комнатах квартиры и отвечаем на все вопросы.

В прихожей

Белую мебель можно поставить уже на самом входе в квартиру — в прихожей или коридоре. Чтобы дополнительно выделить белый гардеробный шкаф, установите его на фоне акцентной стены в ярком цвете, например светло-салатовом, как на фотографии ниже.

Фото № 1: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: aviarydecor.com

А еще белая мебель будет эффектно смотреться на фоне узорчатых обоев. Причем в этом случае для акцента не требуются яркие цвета. Поэтому, чтобы избежать лишней пестроты интерьера, выбирайте подходящие по тону обои — серые или светло-бежевые. 

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Фото № 2: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: albertolamaphotography.com

Белые тумбы, шкафы и банкетки можно использовать и в сочетании с абсолютно белой отделкой, от стен до межкомнатных дверей. Прихожая станет очень светлой, а ее пространство визуально расширится благодаря обилию белого цвета. Но в этом случае лучше включить в дизайн комнаты немногочисленные яркие акценты в виде декора или элементов мебели, иначе интерьер превратится в сплошное белое пятно.

Фото № 3: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: house-biz.com.ua

А еще белый цвет прекрасно сочетается со светлым деревом. В прихожей этот вариант определенно стоит использовать — можно установить деревянные тумбы и шкафчики в сочетании этих двух расцветок. Гарантирован светлый и современный облик комнаты, который подойдет для разных стилей интерьера: минимализма, скандинавского, экостиля и других.

Фото № 4: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: architonic.com

Если вам хочется создать в прихожей контрастный и экспрессивный интерьер, комбинируйте мебель белого цвета с предметами темных оттенков: черного или темно-коричневого, как на фото ниже. Следите за балансом палитры, чтобы один из цветов не стал преобладать над другим, иначе это сделает визуальный контраст менее эффектным.

Фото № 5: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: aviarydecor.com

В гостиной

Концентрация белой мебели в сочетании с белой отделкой сделает гостиную очень светлой и просторной. Отсутствие пестрых расцветок будет способствовать спокойному отдыху и расслаблению у телевизора после тяжелого дня. Но какие-то акценты все же лучше добавить, чтобы сделать дизайн комнаты более живым: например, разложить по дивану светлые узорчатые подушки.

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Фото № 6: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: goboattips.me

Вам нужно не спокойствие, а экспрессивность и современный стиль? Тогда сочетайте белые диваны и столики с черной отделкой. В результате получится контрастный минималистичный интерьер. А если добавить подсветку на полках и больше техники, как на фото ниже, то можно создать интерьер в стиле хай-тек. Белая мебель универсальна и подходит ко многим современным стилям оформления.

Фото № 7: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: mebelesir.lv

Можно организовать также небольшой контраст, который не будет бросаться в глаза. Например, разместить белое кресло или журнальный столик на черном ковре, а всю остальную отделку оставить светлой. 

Фото № 8: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: mebel-absolut.com.ua

Для того чтобы выделить белую мебель гостиной и сконцентрировать на ней максимальное внимание, используйте яркие цвета. Сделайте стену за белым диваном акцентной: окрасьте ее в насыщенный синий или зеленый, чтобы светлая мебель ярко контрастировала с фоном.

Фото № 9: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: toolboxprodhouse.com

Если вам не нравится слишком светлый интерьер, необязательно устанавливать в гостиной всю мебель белого цвета. Будет достаточно одного или двух элементов — например пары диванов, как на фото ниже. Остальные предметы можно сделать деревянными или яркими, тем самым дополнительно сконцентрировав внимание на белом цвете. 

Фото № 10: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: targe-sa.fr

На кухне

Хотите установить белую мебель на кухне и максимально выделить ее в интерьере? Тогда выбирайте полноценный кухонный гарнитур в этой расцветке. Белоснежные подвесные и напольные тумбы будут еще лучше выделяться, если оформить фартук узорчатой плиткой, как на фотографии ниже.

Фото № 11: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: ouhida.com

При выборе белого цвета и для мебели, и для отделки обращайте внимание на современный безручечный гарнитур. Это поможет кухонной мебели слиться со стенами и организует в комнате классический минималистичный стиль. Такой вариант идеально подойдет для маленькой кухни, где большое количество белого цвета поможет визуально расширить пространство. 

Фото № 12: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: interiors-luxedesign.com

В компанию к белому гарнитуру можно подобрать белые стулья, как на фото. А обеденный стол сделать более ярким и акцентным, оставив ему коричневый деревянный оттенок. Он будет выделяться на фоне остальной белой мебели и станет смысловым центром помещения.

Фото № 13: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: nonagon.style

Другой интересный вариант: белой можно сделать всю композицию из обеденного стола и стульев, а кухонный гарнитур, наоборот, сделать темным — коричневым или черным. Такое решение поможет создать стильный контрастный интерьер без пестрых акцентов.

Фото № 14: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: bwncy.com

Если на вашей кухне нет обеденного стола, но есть кухонный остров, делайте белым его. Эффект будет таким же и даже усилится, ведь остров массивнее, а значит, его белый корпус будет более заметным.

Фото № 15: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: mady-beissner.de

В спальне

Интерьер спальни предполагает спокойную, способствующую отдыху обстановку. Поэтому белый цвет в ней лучше комбинировать с родственными оттенками. Белой может быть вся мебель в спальне, но лучше используйте ее в комбинации с бежевой или серой отделкой. Так вы избежите ненужной пестроты и контрастности дизайна. 

Фото № 16: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: interiordesign.az

Если ярких цветов все же хочется, подбирайте не слишком насыщенные оттенки. Белая мебель будет эффектно выделяться и на фоне приглушенного зеленого цвета, как на фотографии ниже. Такая палитра не будет нарушать спокойную обстановку в спальне.

Фото № 17: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: theenz.com

Очень эффектный вариант для использования в спальне — установка мебели не в деревянных корпусах, а в стяжке капитоне. Так можно оформить кровать, кресла или прикроватную банкетку. Такая мебель, особенно в белом цвете, сделает интерьер комнаты богаче и благороднее. 

Фото № 18: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: jayafurni.com

Белой в спальне можно оставить только кровать, использовав остальное пространство для внедрения приятных теплых расцветок. В этом случае, чтобы сделать на кровати акцент и выделить ее в интерьере, усильте белый цвет, постелив белоснежное белье.

Фото № 19: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: aviarydecor.com

Удачным дополнением для белой мебели в спальне станет большой белый ковер. Он перенесет белый цвет в еще одну плоскость и тем самым усилит эффект.

Фото № 20: Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантовФото: uvfurniture.com

#белый цвет#идеи для дома#Мебель
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