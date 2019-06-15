Белая мебель в интерьере: 20 крутых вариантов

Не хотите ставить в свою квартиру традиционную мебель, а яркие цвета вам не по душе? Используйте белую! Показываем самые яркие интерьеры с белой меблировкой.
В чем особенность белой мебели? Во-первых, она выглядит необычно и сразу привлекает внимание — белый цвет редко используется для окрашивания мебели, а потому сделает домашний дизайн более индивидуальным. Во-вторых, белая мебель кажется визуально больше и прекрасно подойдет для просторных комнат, в которых хочется сделать пространство более заполненным без использования лишних предметов. И наконец, белый цвет сделает интерьер более светлым и привлекательным.
Но с чем сочетать белую мебель, в каких количествах ее устанавливать, каких правил придерживаться? Показываем красивые примеры 3D дизайн проектов с использованием белой мебели в разных комнатах квартиры и отвечаем на все вопросы.
В прихожей
Белую мебель можно поставить уже на самом входе в квартиру — в прихожей или коридоре. Чтобы дополнительно выделить белый гардеробный шкаф, установите его на фоне акцентной стены в ярком цвете, например светло-салатовом, как на фотографии ниже.
А еще белая мебель будет эффектно смотреться на фоне узорчатых обоев. Причем в этом случае для акцента не требуются яркие цвета. Поэтому, чтобы избежать лишней пестроты интерьера, выбирайте подходящие по тону обои — серые или светло-бежевые. ltr">В чем особенность белой мебели? Во-первых, она выглядит необычно и сразу привлекает внимание — белый цвет редко используется для окрашивания мебели, а потому сделает домашний дизайн более индивидуальным. Во-вторых, белая мебель кажется визуально больше и прекрасно подойдет для просторных комнат, в которых хочется сделать пространство более заполненным без использования лишних предметов. И наконец, белый цвет сделает интерьер более светлым и привлекательным.
Но с чем сочетать белую мебель, в каких количествах ее устанавливать, каких правил придерживаться? Показываем красивые примеры 3D дизайн проектов с использованием белой мебели в разных комнатах квартиры и отвечаем на все вопросы.
В прихожей
Белую мебель можно поставить уже на самом входе в квартиру — в прихожей или коридоре. Чтобы дополнительно выделить белый гардеробный шкаф, установите его на фоне акцентной стены в ярком цвете, например светло-салатовом, как на фотографии ниже.
А еще белая мебель будет эффектно смотреться на фоне узорчатых обоев. Причем в этом случае для акцента не требуются яркие цвета. Поэтому, чтобы избежать лишней пестроты интерьера, выбирайте подходящие по тону обои — серые или светло-бежевые.
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Белые тумбы, шкафы и банкетки можно использовать и в сочетании с абсолютно белой отделкой, от стен до межкомнатных дверей. Прихожая станет очень светлой, а ее пространство визуально расширится благодаря обилию белого цвета. Но в этом случае лучше включить в дизайн комнаты немногочисленные яркие акценты в виде декора или элементов мебели, иначе интерьер превратится в сплошное белое пятно.
А еще белый цвет прекрасно сочетается со светлым деревом. В прихожей этот вариант определенно стоит использовать — можно установить деревянные тумбы и шкафчики в сочетании этих двух расцветок. Гарантирован светлый и современный облик комнаты, который подойдет для разных стилей интерьера: минимализма, скандинавского, экостиля и других.
Если вам хочется создать в прихожей контрастный и экспрессивный интерьер, комбинируйте мебель белого цвета с предметами темных оттенков: черного или темно-коричневого, как на фото ниже. Следите за балансом палитры, чтобы один из цветов не стал преобладать над другим, иначе это сделает визуальный контраст менее эффектным.
В гостиной
Концентрация белой мебели в сочетании с белой отделкой сделает гостиную очень светлой и просторной. Отсутствие пестрых расцветок будет способствовать спокойному отдыху и расслаблению у телевизора после тяжелого дня. Но какие-то акценты все же лучше добавить, чтобы сделать дизайн комнаты более живым: например, разложить по дивану светлые узорчатые подушки.
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Вам нужно не спокойствие, а экспрессивность и современный стиль? Тогда сочетайте белые диваны и столики с черной отделкой. В результате получится контрастный минималистичный интерьер. А если добавить подсветку на полках и больше техники, как на фото ниже, то можно создать интерьер в стиле хай-тек. Белая мебель универсальна и подходит ко многим современным стилям оформления.
Можно организовать также небольшой контраст, который не будет бросаться в глаза. Например, разместить белое кресло или журнальный столик на черном ковре, а всю остальную отделку оставить светлой.
Для того чтобы выделить белую мебель гостиной и сконцентрировать на ней максимальное внимание, используйте яркие цвета. Сделайте стену за белым диваном акцентной: окрасьте ее в насыщенный синий или зеленый, чтобы светлая мебель ярко контрастировала с фоном.
Если вам не нравится слишком светлый интерьер, необязательно устанавливать в гостиной всю мебель белого цвета. Будет достаточно одного или двух элементов — например пары диванов, как на фото ниже. Остальные предметы можно сделать деревянными или яркими, тем самым дополнительно сконцентрировав внимание на белом цвете.
На кухне
Хотите установить белую мебель на кухне и максимально выделить ее в интерьере? Тогда выбирайте полноценный кухонный гарнитур в этой расцветке. Белоснежные подвесные и напольные тумбы будут еще лучше выделяться, если оформить фартук узорчатой плиткой, как на фотографии ниже.
При выборе белого цвета и для мебели, и для отделки обращайте внимание на современный безручечный гарнитур. Это поможет кухонной мебели слиться со стенами и организует в комнате классический минималистичный стиль. Такой вариант идеально подойдет для маленькой кухни, где большое количество белого цвета поможет визуально расширить пространство.
В компанию к белому гарнитуру можно подобрать белые стулья, как на фото. А обеденный стол сделать более ярким и акцентным, оставив ему коричневый деревянный оттенок. Он будет выделяться на фоне остальной белой мебели и станет смысловым центром помещения.
Другой интересный вариант: белой можно сделать всю композицию из обеденного стола и стульев, а кухонный гарнитур, наоборот, сделать темным — коричневым или черным. Такое решение поможет создать стильный контрастный интерьер без пестрых акцентов.
Если на вашей кухне нет обеденного стола, но есть кухонный остров, делайте белым его. Эффект будет таким же и даже усилится, ведь остров массивнее, а значит, его белый корпус будет более заметным.
В спальне
Интерьер спальни предполагает спокойную, способствующую отдыху обстановку. Поэтому белый цвет в ней лучше комбинировать с родственными оттенками. Белой может быть вся мебель в спальне, но лучше используйте ее в комбинации с бежевой или серой отделкой. Так вы избежите ненужной пестроты и контрастности дизайна.
Если ярких цветов все же хочется, подбирайте не слишком насыщенные оттенки. Белая мебель будет эффектно выделяться и на фоне приглушенного зеленого цвета, как на фотографии ниже. Такая палитра не будет нарушать спокойную обстановку в спальне.
Очень эффектный вариант для использования в спальне — установка мебели не в деревянных корпусах, а в стяжке капитоне. Так можно оформить кровать, кресла или прикроватную банкетку. Такая мебель, особенно в белом цвете, сделает интерьер комнаты богаче и благороднее.
Белой в спальне можно оставить только кровать, использовав остальное пространство для внедрения приятных теплых расцветок. В этом случае, чтобы сделать на кровати акцент и выделить ее в интерьере, усильте белый цвет, постелив белоснежное белье.
Удачным дополнением для белой мебели в спальне станет большой белый ковер. Он перенесет белый цвет в еще одну плоскость и тем самым усилит эффект.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники