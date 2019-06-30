Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правил

Присмотритесь внимательно к классическому интерьеру и не бойтесь обвинений в «нафталиновом вкусе». Тот, кто оформляет квартиру или дом в этом стиле, может себе это позволить, и в первую очередь финансово. Потому что классика — это солидно и респектабельно, это показатель высокого социального статуса и надежности. Интерьер в классическом стиле сродни произведению искусства — им невозможно не восхищаться. Конечно, если он оформлен по всем правилам. А о них вам расскажет ReRooms.

Обратимся к латинскому корню слова «классический», а именно classicus: на русский он переводится как «первоклассный, образцовый». Это относится ко всему, что имеет эпитет «классический»: архитектуре, скульптуре, литературе, живописи, музыке, театру и, конечно же, интерьеру — внутреннему убранству дворцов и аристократических домов XVII-XVIII веков. Первоклассным и образцовым мог быть только тот интерьер, при оформлении которого применялись древнегреческие каноны красоты и гармонии. Античность стала той основой, на которую опирались декораторы тех времен, те, кто создавал принципы классического дизайна. Не просто комната, а весь дом должен быть совершенен как снаружи, так и внутри. Безупречность, элегантность, изящество, роскошь, великолепие — в этих словах выражается суть классического стиля в интерьере. Это эстетика прекрасного, того, что созвучно чувству соразмерности и гармоничности.

Фото: adastraerrans.com

Правила оформления комнат в классическом стиле

1. Просторные помещения и высокие потолки

Классический стиль любит свободные пространства. Там он разворачивается во всей своей роскоши, ведь он и возник на просторах аристократических дворцов. Все же и для небольших помещений этот стиль доступен. В этом случае главной задачей дизайнера станет визуальное увеличение площади комнаты за счет цветового оформления и зеркал. А двухъярусный потолок только подчеркнет классический стиль.

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Фото: cittahomes.com

2. Симметричность и правильность геометрических форм

Классический интерьер выстраивается строго «по линеечке». Комната делится пополам, и одна часть мебели и декора зеркально отображает другую. Прямые линии, четкие, завершенные формы — все должно быть геометрически выверено и идеально.

Фото: blog.2019homedesign.com

3. Наличие композиционного центра

Классический интерьер не может обойтись без главного предмета, вокруг которого расставляется мебель и аксессуары. Такой центр может быть один, если комната небольшая, или два-три. Как правило, это стол, обеденный или журнальный.

Фото: trtex.com

4. Дорогие отделочные материалы

Классика предпочитает дерево, натуральные ткани и камень, драгоценные металлы, декоративную штукатурку, текстильные обои. Вся отделка должна выглядеть добротной и солидной. Конечно, натуральные материалы можно заменить искусственными, но высокого качества, чтобы не нарушать каноны стиля.

Фото: smalldesignideas.com

5. Сдержанная цветовая гамма

В классическом дизайне интерьера редко увидишь откровенно яркие цвета. Для этого стиля характерны белый и пастельные тона, а также светло-серые, бежево-шоколадные, золотистые и бронзовые оттенки.

Фото: home-designing.com

6. Несколько источников освещения

Основной люстры, висящей посреди потолка, для полноценного освещения комнаты в классическом стиле недостаточно. Здесь принято обилие локальных светильников: бра, настольные лампы и даже канделябры со свечами.

Фото: decor30.com

7. Материалы для светильников

Никакого пластика, дерева и простого стекла! Только хрусталь, богемское стекло, медь, бронза, позолоченный или посеребренный металл. Электрический свет должен отражаться в тысячах граней и разноцветными бликами играть на потолке, стенах, мебели. Нередки сочетания хрустальных каскадных подвесок с текстильными абажурами.

Фото: dogler78.org

8. Качественная деревянная мебель

Классика признает только деревянную мебель. Но не абы какую, а тщательно отшлифованную, окрашенную, залакированную или навощенную, с бронзовой или позолоченной фурнитурой. Мягкая мебель обязательно обтянута дорогими материалами: шелком, гобеленом, бархатом, жаккардом, замшей, кожей.

Фото: lifeofanotherleague.com

9. Конфигурация мебели

Изогнутые ножки у стульев, столов, кресел, консолей, тумбочек, банкеток стали признаком классической мебели. Ее выдают изящные резные подлокотники диванов и кресел, богато оформленные спинки кроватей, позолоченные молдинги и вырезанные очертания прямоугольника на фасадах шкафов.

Фото: tokomuslimku.com

10. Настенные и потолочные украшения

Помимо декоративной штукатурки и обоев, на стенах комнаты в классическом стиле великолепно смотрятся тематические барельефы, молдинги и колонны. На потолке обязательна разного вида лепнина: розетки под люстру, карнизы и молдинги. Такой рельефный декор придает интерьеру комнаты атмосферу дворцового великолепия.

Фото: aparumah.com

11. Камин в мраморном портале

Камин — незаменимый атрибут интерьера в классическом стиле. Но важно не само наличие камина, а его обрамление, его портал. Приветствуется натуральный камень, желательно мрамор, имитация колонн, сложная резьба. Портал может быть лаконичен, но не прост и обязательно украшен изысканными канделябрами.

Фото: deshouse.wordpress.com

12. Дорогой текстиль

Тюль и портьеры обязательны во всех комнатах. Нельзя заменить шторы на жалюзи или повесить только тюль. И конечно, как и в обивке мягкой мебели, здесь используются только дорогие ткани: французские кружева, двухслойный жаккард, натуральный шелк и атлас, бархат. Текстиль может быть как однотонным, так и с рисунком, в первую очередь с растительным орнаментом, вензелями, геометрическим узором.

Фото: boopalinaandbebe.com

13. Картины

Живописные полотна в тяжелых резных рамах — традиционный декор для классического стиля. Чтобы поддержать такой дизайн в интерьере современной квартиры или дома, картины должны быть определенной тематики. Это портреты известных персон времен империй и королей, а еще лучше — стилизованные портреты хозяев дома. Это может быть и художественный реализм: сельские и морские пейзажи, быт дореволюционного дворянства. И конечно, это библейские или мифологические сюжеты.

Фото: norwincampsite.com

14. Дорогие и антикварные аксессуары

Вот именно так: либо современные, стилизованные, дорогие, либо антикварные, редкие, дорогие, либо антикварные, отреставрированные, не очень дорогие, но очень стильные. Вазы, статуэтки, часы, настольные и настенные лампы, книги в кожаных переплетах с золотым тиснением, антикварная мебель — все это будет служить завершающим штрихом в дизайне интерьера в классическом стиле, если правильно подобрано и поставлено на надлежащее место.

Фото: kako.rabotavnete.com

Фото дизайна комнат в классическом стиле

Ванная

Фото: smalldesignideas.com

Фото: albertolamaphotography.com

Спальня

Фото: smalldesignideas.com

Фото: designnoithatdep.com

Гостиная

Фото: nonagon.style

Фото: decoratorist.com

Фото: tokomuslimku.com

Кухня

Фото: artofidentification.com

Фото: trendecora.com