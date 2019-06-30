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Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правил


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Классический стиль в интерьере — это не возврат к прошлому, не скромная дань традиции, а современный и модный дизайн.

Присмотритесь внимательно к классическому интерьеру и не бойтесь обвинений в «нафталиновом вкусе». Тот, кто оформляет квартиру или дом в этом стиле, может себе это позволить, и в первую очередь финансово. Потому что классика — это солидно и респектабельно, это показатель высокого социального статуса и надежности. Интерьер в классическом стиле сродни произведению искусства — им невозможно не восхищаться. Конечно, если он оформлен по всем правилам. А о них вам расскажет ReRooms.

Фото № 1: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: kwasdesign.com

Особенности классического стиля в интерьере

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Обратимся к латинскому корню слова «классический», а именно classicus: на русский он переводится как «первоклассный, образцовый». Это относится ко всему, что имеет эпитет «классический»: архитектуре, скульптуре, литературе, живописи, музыке, театру и, конечно же, интерьеру — внутреннему убранству дворцов и аристократических домов XVII-XVIII веков. Первоклассным и образцовым мог быть только тот интерьер, при оформлении которого применялись древнегреческие каноны красоты и гармонии. Античность стала той основой, на которую опирались декораторы тех времен, те, кто создавал принципы классического дизайна. Не просто комната, а весь дом должен быть совершенен как снаружи, так и внутри. Безупречность, элегантность, изящество, роскошь, великолепие — в этих словах выражается суть классического стиля в интерьере. Это эстетика прекрасного, того, что созвучно чувству соразмерности и гармоничности.  

Фото № 2: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: adastraerrans.com

Правила оформления комнат в классическом стиле

1. Просторные помещения и высокие потолки

Классический стиль любит свободные пространства. Там он разворачивается во всей своей роскоши, ведь он и возник на просторах аристократических дворцов. Все же и для небольших помещений этот стиль доступен. В этом случае главной задачей дизайнера станет визуальное увеличение площади комнаты за счет цветового оформления и зеркал. А двухъярусный потолок только подчеркнет классический стиль.

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Фото № 3: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: cittahomes.com

2. Симметричность и правильность геометрических форм

Классический интерьер выстраивается строго «по линеечке». Комната делится пополам, и одна часть мебели и декора зеркально отображает другую. Прямые линии, четкие, завершенные формы — все должно быть геометрически выверено и идеально.  

Фото № 4: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: blog.2019homedesign.com

3. Наличие композиционного центра

Классический интерьер не может обойтись без главного предмета, вокруг которого расставляется мебель и аксессуары. Такой центр может быть один, если комната небольшая, или два-три. Как правило, это стол, обеденный или журнальный.

Фото № 5: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: trtex.com

4. Дорогие отделочные материалы

Классика предпочитает дерево, натуральные ткани и камень, драгоценные металлы, декоративную штукатурку, текстильные обои. Вся отделка должна выглядеть добротной и солидной. Конечно, натуральные материалы можно заменить искусственными, но высокого качества, чтобы не нарушать каноны стиля.  

Фото № 6: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: smalldesignideas.com

5. Сдержанная цветовая гамма

В классическом дизайне интерьера редко увидишь откровенно яркие цвета. Для этого стиля характерны белый и пастельные тона, а также светло-серые, бежево-шоколадные, золотистые и бронзовые оттенки.   

Фото № 7: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: home-designing.com

6. Несколько источников освещения

Основной люстры, висящей посреди потолка, для полноценного освещения комнаты в классическом стиле недостаточно. Здесь принято обилие локальных светильников: бра, настольные лампы и даже канделябры со свечами.

Фото № 8: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: decor30.com

7. Материалы для светильников

Никакого пластика, дерева и простого стекла! Только хрусталь, богемское стекло, медь, бронза, позолоченный или посеребренный металл. Электрический свет должен отражаться в тысячах граней и разноцветными бликами играть на потолке, стенах, мебели. Нередки сочетания хрустальных каскадных подвесок с текстильными абажурами.   

Фото № 9: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: dogler78.org

8. Качественная деревянная мебель

Классика признает только деревянную мебель. Но не абы какую, а тщательно отшлифованную, окрашенную, залакированную или навощенную, с бронзовой или позолоченной фурнитурой. Мягкая мебель обязательно обтянута дорогими материалами: шелком, гобеленом, бархатом, жаккардом, замшей, кожей.

Фото № 10: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: lifeofanotherleague.com

9. Конфигурация мебели

Изогнутые ножки у стульев, столов, кресел, консолей, тумбочек, банкеток стали признаком классической мебели. Ее выдают изящные резные подлокотники диванов и кресел, богато оформленные спинки кроватей, позолоченные молдинги и вырезанные очертания прямоугольника на фасадах шкафов.

Фото № 11: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: tokomuslimku.com

10. Настенные и потолочные украшения

Помимо декоративной штукатурки и обоев, на стенах комнаты в классическом стиле великолепно смотрятся тематические барельефы, молдинги и колонны. На потолке обязательна разного вида лепнина: розетки под люстру, карнизы и молдинги. Такой рельефный декор придает интерьеру комнаты атмосферу дворцового великолепия.

Фото № 12: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: aparumah.com

11. Камин в мраморном портале

Камин — незаменимый атрибут интерьера в классическом стиле. Но важно не само наличие камина, а его обрамление, его портал. Приветствуется натуральный камень, желательно мрамор, имитация колонн, сложная резьба. Портал может быть лаконичен, но не прост и обязательно украшен изысканными канделябрами.

Фото № 13: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: deshouse.wordpress.com

12. Дорогой текстиль

Тюль и портьеры обязательны во всех комнатах. Нельзя заменить шторы на жалюзи или повесить только тюль. И конечно, как и в обивке мягкой мебели, здесь используются только дорогие ткани: французские кружева, двухслойный жаккард, натуральный шелк и атлас, бархат. Текстиль может быть как однотонным, так и с рисунком, в первую очередь с растительным орнаментом, вензелями, геометрическим узором.

Фото № 14: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: boopalinaandbebe.com

13. Картины

Живописные полотна в тяжелых резных рамах — традиционный декор для классического стиля. Чтобы поддержать такой дизайн в интерьере современной квартиры или дома, картины должны быть определенной тематики. Это портреты известных персон времен империй и королей, а еще лучше — стилизованные портреты хозяев дома. Это может быть и художественный реализм: сельские и морские пейзажи, быт дореволюционного дворянства. И конечно, это библейские или мифологические сюжеты.

Фото № 15: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: norwincampsite.com

14. Дорогие и антикварные аксессуары

Вот именно так: либо современные, стилизованные, дорогие, либо антикварные, редкие, дорогие, либо антикварные, отреставрированные, не очень дорогие, но очень стильные. Вазы, статуэтки, часы, настольные и настенные лампы, книги в кожаных переплетах с золотым тиснением, антикварная мебель — все это будет служить завершающим штрихом в дизайне интерьера в классическом стиле, если правильно подобрано и поставлено на надлежащее место.

Фото № 16: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: kako.rabotavnete.com

Фото дизайна комнат в классическом стиле

Ванная

Фото № 17: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: smalldesignideas.com

Фото № 18: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: albertolamaphotography.com

Спальня

Фото № 19: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: smalldesignideas.com

Фото № 20: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: designnoithatdep.com

Гостиная

Фото № 21: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: nonagon.style

Фото № 22: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: decoratorist.com

Фото № 23: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: tokomuslimku.com

Кухня

Фото № 24: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: artofidentification.com

Фото № 25: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: trendecora.com

Фото № 26: Оформление комнат в классическом стиле: 14 главных правилФото: tinytanks.info

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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