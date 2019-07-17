Африканские мотивы в интерьере — принт зебра как элемент декора

Шкура зебры — модный декор интерьеров во многих стилях. Показываем, как ее можно использовать и с чем сочетать.
Если вы думаете, что единственная подходящая для интерьера шкура животного — это медвежья, вы просто не видели шкуру зебры! И значит, вы не в курсе, что именно зебра сейчас в тренде, причем не только в натуральном исполнении, но и в виде имитации.
Шкуры животных, экзотические принты — все это давно используется в мире дизайна. Они делают интерьер нескучным и жизнерадостным, не меняя облик всей комнаты. Такой рисунок можно использовать в обивке мебели, на текстиле и в аксессуарах или акцентах. Что бы вы ни выбрали, принт под зебру заставит вас переосмыслить простой и повседневный стиль декора.
История появления принта под зебрувы думаете, что единственная подходящая для интерьера шкура животного — это медвежья, вы просто не видели шкуру зебры! И значит, вы не в курсе, что именно зебра сейчас в тренде, причем не только в натуральном исполнении, но и в виде имитации.
Шкуры животных, экзотические принты — все это давно используется в мире дизайна. Они делают интерьер нескучным и жизнерадостным, не меняя облик всей комнаты. Такой рисунок можно использовать в обивке мебели, на текстиле и в аксессуарах или акцентах. Что бы вы ни выбрали, принт под зебру заставит вас переосмыслить простой и повседневный стиль декора.
История появления принта под зебру
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Начнем с истории. Еще пещерные люди оценили незаменимость меха и шкур животных и стали использовать их не только в качестве одежды, но и для согревания и простого украшения жилищ. Меха и шкуры животных защищали от стихии и от злых сил. Со временем они стали статусным символом — только очень состоятельный человек мог себе позволить иметь такую одежду и украшать шкурами животных свой дом.
Всплеск популярности шкур относится к викторианской эпохе, когда стало модным устилать ими комнаты замков и богатых домов. А сто лет назад известная в те годы дизайнер интерьеров Элиза де Вольф стала соединять шкуры животных и анималистичные принты с китайским и французским антиквариатом. Например, проектируя квартиру для голливудской актрисы Хоуп Хэмптон, она выбрала экзотическую зебру, чтобы дополнить мебель и освещение восемнадцатого века.
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Эта эклектичная смесь антиквариата и анималистичного принта стала основой, которая добралась в трансформированном виде до наших интерьеров.
Особенности принта под зебру
Шкуры и принт зебры можно использовать в самых разных современных стилях, от эклектичных до рустикальных. Винтаж, традиционный и современный интерьер тоже с удовольствием примут подобные украшения. Ключом к использованию таких акцентов служит поддержание единой цветовой палитры: можно смешивать и сочетать зебру с принтами других животных, но в том же оттенке. Отличная основа цветовой палитры в таком интерьере — белый, черный и золотой.
Не бойтесь экспериментировать с предметами с принтом под зебру. Повторяем: они очень модны в наши дни. Вы просто должны знать, как включить их в пространство, потому что между модным и безвкусным — тонкая грань. Если вы хотите создать комнату, которая будет выделяться и удивлять, быть привлекательной и притягательной, вам следует использовать принт под зебру. Он доминирует в интерьере, поэтому надо очень постараться, чтобы сохранить баланс красок и акцентов.
Как и где применять принт под зебру
Сделайте зебру центром внимания. И это не значит, что ее должно быть много. Пусть она просто будет на виду.
Пол под зебру
Это самое простое и очевидное решение. К тому же наименее рискованное, потому что если шкура зебры или ковер с таким принтом вам быстро надоест, их можно свернуть и убрать до лучших времен или примерить к другой комнате. Но сразу же дайте шанс зебре прижиться в комнате, оформив стены и потолок в белом оттенке и добавив освещения, насколько это будет возможно.
Обои под зебру
Решение для очень смелых людей с крепкой нервной системой и веселыми друзьями. Стены можно полностью оклеить обоями с рисунком под зебру или оставить их только на верхней части поверхности, смягчив буйство узора белыми панелями для стен. Мы бы не рекомендовали использовать в такой комнате цветные шторы, не говоря уже про текстиль с любым рисунком. Только белые, только нежные. И опять же побольше света.
Подушки с рисунком под зебру
В большой комнате с кожаным диваном и стильной мебелью будут отлично смотреться акценты в виде подушек с принтом под зебру. А над ними — роскошная люстра с хрустальными подвесками и декор в золотых оттенках.
Обивка стульев и кресел под зебру
Здесь правило одно: стулья и кресла с таким принтом должны быть изящными, не громоздкими, напоминающими об атмосфере и обстановке роскошного и очень стильно оформленного старинного замка.
Если вы опасаетесь, что ваша гостиная будет напоминать африканское сафари, тематически объедините мебель и произведения искусства. То есть выберите мебель в соответствующем вашему интерьеру стиле и привнесите штрихи в виде принта под зебру в минимальных количествах, в том числе в виде эффектных постеров, картин и этнических рисунков.
Пуфы и банкетки с принтом под зебру
Хотите добиться максимального изящества в использовании рисунка зебра? Используйте элегантные банкетки в спальне или пуфы в гостиной.
Ванна под шкуру зебры
Как вам такая идея? Воплотить ее несложно, раскрасив обычную ванну с помощью трафарета.
Лестница с принтом под зебру
Дорожка с модным принтом отлично украсит лестницу на второй этаж и подчеркнет ее изящные изгибы.
Если вы не хотите, чтобы интерьер выглядел скучно, добавляйте в его оформление принт под зебру. Это может быть рисунок на шторах, панно на стене, фотографии и объемные изображения. Дизайнеры советуют сочетать рисунок зебры с черно-белыми полосками и даже мелким горошком. Главное, чтобы такой интерьер приносил вам радость, а осознание, что вы используете самые модные идеи, умножит эту радость и сделает отдых в такой квартире или в доме еще приятнее.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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