Беленый дуб в интерьере: особенности и сочетания

Достоинство беленого дуба — универсальность. Этот цвет удачно впишется в любой стиль, в различные по функциональности помещения. Так что хозяева маленьких и больших квартир могут смело выбирать беленый дуб в качестве основного оттенка. Однако не стоит забывать и про акценты, которые разбавят светлый интерьер. Например, можно приобрести контрастные шторы или картины. Таким образом беленый дуб станет фоном для ваших необычных и ярких экспериментов.

Чтобы получить цвет «беленый дуб», нужно обработать древесину обычного дуба специальным пигментным составом, который меняет цвет волокна, затем покрыть его грунтовкой и лаком. Напольные покрытия или мебель приобретают красивую матовую текстуру, которая выглядит благородно и роскошно. После такой обработки материал становится еще прочнее, не подвергается воздействию бактерий, отталкивает пыль и грязь. Дуб по праву считают одним из самых долговечных материалов.

Дизайнеры часто предлагают сложные сочетания цветов , которые прекрасно смотрятся на обложках глянца, однако как быть в реальной жизни? А в реальной жизни нужно найти базовый оттенок, который прекрасно впишется в любой интерьер и будет сочетаться со всеми цветами. Беленый дуб — именно та палочка-выручалочка, которая и поможет в реализации поставленных задач. ReRooms покажет и расскажет, как использовать этот цвет в интерьерном дизайне и с чем лучше его сочетать.

Многие перед началом ремонта или обновлением интерьера задаются вопросами: какой выбрать цвет для отделки в качестве основного и как сочетать и комбинировать оттенки. После этого начинаются поиски того самого оттенка, который поможет создать красивый и уютный интерьер.

Фото: smalldesignideas.com

Беленый дуб имеет большое количество оттенков: бежевый, персиковый, бледно-голубой, серебристый, бледно-фиолетовый и многие другие. Выбор оттенка зависит от расположения комнаты и ее размеров, высоты потолков, стиля интерьера и цветовой гаммы.

Фото: smalldesignideas.com

Как используется цвет в интерьерном дизайне

1. Напольное покрытие

Использование беленого дуба в напольных покрытиях считается самым популярным способом применения. Оттенок подходит для изготовления следующих материалов:

паркет,

ламинат,

керамогранитная плитка.

Фото: barlinek.co.uk

Помещение благодаря светлой паркетной доске или плитке станет визуально больше и светлее, приобретет природные нотки за счет красивого древесного рисунка на поверхности. Поэтому если вы решили оформить комнату в стилях сканди, эко или кантри, обязательно присмотритесь к беленому дубу. В стиле минимализм оттенок тоже будет выглядеть очень гармонично, добавляя интерьеру естественности и свежести.

Фото: barlinek.co.uk

В маленьких помещениях светлый пол создаст единое пространство, которое будет казаться больше, чем оно есть на самом деле. В больших помещениях можно воспользоваться коричневыми плинтусами и дверьми для визуального ограничивания пространства пола.

Фото: barlinek.co.uk

Что касается ванной комнаты и кухни, где повышенная влажность и постоянный перепад температур, здесь можно воспользоваться плиткой с красивым древесным рисунком и не беспокоиться, что материал вздуется или покроется плесенью.

Напольное покрытие с природным рисунком — одна из модных тенденций в мире дизайна.

Фото: mrfloor.com.au

2. Стеновые панели

Стеновые панели менее популярны, чем предыдущий вариант, однако это не делает их менее красивыми и оригинальными. Панели из беленого дуба могут быть представлены в трех вариантах:

реечные,

листовые,

плиточные.

Благодаря каждому варианту можно добиться потрясающего результата. Например, реечные панели смогут изменить геометрию комнаты: вертикальные визуально поднимут потолок, а горизонтальные вытянут помещение.

Фото: faoma.com

Современные технологии не стоят на месте, поэтому можно приобрести потрясающую альтернативу: пластиковые панели. Сегодня они изготавливаются с имитацией настоящего дерева или камня, так что непрофессионал с трудом сможет понять, какой материал вы использовали.

Фото: proinstalledfloors.com

Панелями можно украсить стены как полностью, так и частично. Второй вариант будет выглядеть особенно стильно, если сочетать его с другими материалами, например с обоями или краской. Зонируйте помещение с помощью беленого дуба или же расставляйте акценты, выделяя зону за кроватью или обеденную зону.

Фото: smalldesignideas.com

3. Потолочное покрытие

Такой вариант однозначно станет изюминкой вашего интерьера, так как мало кто решится на подобный эксперимент. Потолочное покрытие цвета беленый дуб будет гармонично смотреться и в загородном доме в стиле кантри, и в городской квартире стиля сканди. Можно воспользоваться ламинатом или массивными балками. Выбор зависит от высоты потолков и общей площади комнаты.

Фото: smalldesignideas.com

Чтобы такой интерьер выглядел еще более стильно и необычно, воспользуйтесь точечными светильниками, которые красиво подсветят природный рисунок, и приобретите необычную индустриальную люстру — она создаст контраст материалов.

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Фото: smalldesignideas.com

4. Мебель

Мы советуем использовать мебель в оттенке беленого дуба в маленьких и темных помещениях. Она не перегрузит пространство, как это бывает с темными цветами, а будет выглядеть более стильно и невесомо. Если оформить стены в светлом оттенке и поставить мебель в оттенке беленого дуба, она словно сольется с обстановкой, делая помещение светлее и свободнее. Такая хитрость подойдет для совсем маленьких комнат.

Фото: smalldesignideas.com

Фото: smalldesignideas.com

5. Двери

К выбору цвета и дизайна двери нужно подойти серьезно, так как она такая же важная составляющая любого интерьера, как мебель и отделочные материалы. Для входной двери лучше не использовать беленый дуб, так как прихожая — зона повышенного загрязнения, особенно в зимние и осенние месяцы. Вы будете постоянно ее отмывать. А вот для межкомнатных дверей такой оттенок подойдет отлично. Разнообразьте дизайн, используя двери со стеклянными или зеркальными вставками, которые отлично подойдут для темных помещений. Чтобы добиться красивых визуальных эффектов, выбирайте двери с различными оттенка беленого дуба.

Фото: smalldesignideas.com

Фото: smalldesignideas.com

С чем сочетается беленый дуб

Как мы говорили выше, беленый дуб — универсальный цвет, которые сочетается с многими оттенками, выступая прекрасным фоном в интерьере. Давайте посмотрим на несколько самых красочных комбинаций.

Зеленый

Сочетание зеленого и беленого дуба создаст красивое природное настроение, которое успокоит нервную систему и поможет расслабиться. Для создания контрастного интерьера используйте темно-изумрудную краску для стен, а на полу светлый паркет.

Фото: discountflooringdepot.co.uk

В ванной гармонично будет смотреться зеленая плитка и мебель в оттенке беленого дуба.

Фото: smalldesignideas.com

Желтый

Такое сочетание подойдет для жизнерадостных людей, которые хотят привнести в свою жизнь больше ярких и солнечных цветов. На стенах используйте пастельные оттенки, а в качестве акцентов цвета поярче, например оранжево-желтый в области кухонного фартука. В оттенке же беленого дуба в таком сочетании выбирайте напольное покрытие или мебель.

Фото: smalldesignideas.com

Серый

Серый и беленый дуб — идеальная цветовая гамма для стиля минимализм или хай-тек. Приглушенные оттенки не перегружают помещение и при этом не смотрятся слишком бледно. В качестве акцентов используйте медные аксессуары, например светильники или статуэтки.

Фото: smalldesignideas.com

Лиловый

Мы советуем использовать подобное сочетание в помещениях, окна которых выходят на южную сторону, так как беленый дуб и лиловый создают довольно прохладный интерьер. Однако все зависит от подобранных оттенков, и такое сочетание вполне можно сделать более ярким и теплым. Лиловый оттенок лучше использовать в текстиле, например в шторах или обивке мебели.

Фото: smalldesignideas.com

Синий

Васильковый или ультрамариновый станут отличными акцентами на фоне беленого дуба. Используйте светлые панели в качестве фона для отделки стен, а мебель или текстиль — для более яркого и интересного интерьера.

Фото: smalldesignideas.com

Фотопримеры красивых интерьеров цвета беленый дуб