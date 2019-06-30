Беленый дуб в интерьере: особенности и сочетания

Расскажем и покажем, как при помощи беленого дуба создать дома природный оазис, в котором будет комфортно и спокойно.
Многие перед началом ремонта или обновлением интерьера задаются вопросами: какой выбрать цвет для отделки в качестве основного и как сочетать и комбинировать оттенки. После этого начинаются поиски того самого оттенка, который поможет создать красивый и уютный интерьер.
Дизайнеры часто предлагают сложные сочетания цветов, которые прекрасно смотрятся на обложках глянца, однако как быть в реальной жизни? А в реальной жизни нужно найти базовый оттенок, который прекрасно впишется в любой интерьер и будет сочетаться со всеми цветами. Беленый дуб — именно та палочка-выручалочка, которая и поможет в реализации поставленных задач. ReRooms покажет и расскажет, как использовать этот цвет в интерьерном дизайне и с чем лучше его сочетать.
Особенности материала и область применения
Чтобы получить цвет «беленый дуб», нужно обработать древесину обычного дуба специальным пигментным составом, который меняет цвет волокна, затем покрыть его грунтовкой и лаком. Напольные покрытия или мебель приобретают красивую матовую текстуру, которая выглядит благородно и роскошно. После такой обработки материал становится еще прочнее, не подвергается воздействию бактерий, отталкивает пыль и грязь. Дуб по праву считают одним из самых долговечных материалов.
Достоинство беленого дуба — универсальность. Этот цвет удачно впишется в любой стиль, в различные по функциональности помещения. Так что хозяева маленьких и больших квартир могут смело выбирать беленый дуб в качестве основного оттенка. Однако не стоит забывать и про акценты, которые разбавят светлый интерьер. Например, можно приобрести контрастные шторы или картины. Таким образом беленый дуб станет фоном для ваших необычных и ярких экспериментов.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Беленый дуб имеет большое количество оттенков: бежевый, персиковый, бледно-голубой, серебристый, бледно-фиолетовый и многие другие. Выбор оттенка зависит от расположения комнаты и ее размеров, высоты потолков, стиля интерьера и цветовой гаммы.
Как используется цвет в интерьерном дизайне
1. Напольное покрытие
Использование беленого дуба в напольных покрытиях считается самым популярным способом применения. Оттенок подходит для изготовления следующих материалов:
- паркет,
- ламинат,
- керамогранитная плитка.
Помещение благодаря светлой паркетной доске или плитке станет визуально больше и светлее, приобретет природные нотки за счет красивого древесного рисунка на поверхности. Поэтому если вы решили оформить комнату в стилях сканди, эко или кантри, обязательно присмотритесь к беленому дубу. В стиле минимализм оттенок тоже будет выглядеть очень гармонично, добавляя интерьеру естественности и свежести.
В маленьких помещениях светлый пол создаст единое пространство, которое будет казаться больше, чем оно есть на самом деле. В больших помещениях можно воспользоваться коричневыми плинтусами и дверьми для визуального ограничивания пространства пола.
Что касается ванной комнаты и кухни, где повышенная влажность и постоянный перепад температур, здесь можно воспользоваться плиткой с красивым древесным рисунком и не беспокоиться, что материал вздуется или покроется плесенью.
Напольное покрытие с природным рисунком — одна из модных тенденций в мире дизайна.
2. Стеновые панели
Стеновые панели менее популярны, чем предыдущий вариант, однако это не делает их менее красивыми и оригинальными. Панели из беленого дуба могут быть представлены в трех вариантах:
- реечные,
- листовые,
- плиточные.
Благодаря каждому варианту можно добиться потрясающего результата. Например, реечные панели смогут изменить геометрию комнаты: вертикальные визуально поднимут потолок, а горизонтальные вытянут помещение.
Современные технологии не стоят на месте, поэтому можно приобрести потрясающую альтернативу: пластиковые панели. Сегодня они изготавливаются с имитацией настоящего дерева или камня, так что непрофессионал с трудом сможет понять, какой материал вы использовали.
Панелями можно украсить стены как полностью, так и частично. Второй вариант будет выглядеть особенно стильно, если сочетать его с другими материалами, например с обоями или краской. Зонируйте помещение с помощью беленого дуба или же расставляйте акценты, выделяя зону за кроватью или обеденную зону.
3. Потолочное покрытие
Такой вариант однозначно станет изюминкой вашего интерьера, так как мало кто решится на подобный эксперимент. Потолочное покрытие цвета беленый дуб будет гармонично смотреться и в загородном доме в стиле кантри, и в городской квартире стиля сканди. Можно воспользоваться ламинатом или массивными балками. Выбор зависит от высоты потолков и общей площади комнаты.
Чтобы такой интерьер выглядел еще более стильно и необычно, воспользуйтесь точечными светильниками, которые красиво подсветят природный рисунок, и приобретите необычную индустриальную люстру — она создаст контраст материалов.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
4. Мебель
Мы советуем использовать мебель в оттенке беленого дуба в маленьких и темных помещениях. Она не перегрузит пространство, как это бывает с темными цветами, а будет выглядеть более стильно и невесомо. Если оформить стены в светлом оттенке и поставить мебель в оттенке беленого дуба, она словно сольется с обстановкой, делая помещение светлее и свободнее. Такая хитрость подойдет для совсем маленьких комнат.
5. Двери
К выбору цвета и дизайна двери нужно подойти серьезно, так как она такая же важная составляющая любого интерьера, как мебель и отделочные материалы. Для входной двери лучше не использовать беленый дуб, так как прихожая — зона повышенного загрязнения, особенно в зимние и осенние месяцы. Вы будете постоянно ее отмывать. А вот для межкомнатных дверей такой оттенок подойдет отлично. Разнообразьте дизайн, используя двери со стеклянными или зеркальными вставками, которые отлично подойдут для темных помещений. Чтобы добиться красивых визуальных эффектов, выбирайте двери с различными оттенка беленого дуба.
С чем сочетается беленый дуб
Как мы говорили выше, беленый дуб — универсальный цвет, которые сочетается с многими оттенками, выступая прекрасным фоном в интерьере. Давайте посмотрим на несколько самых красочных комбинаций.
Зеленый
Сочетание зеленого и беленого дуба создаст красивое природное настроение, которое успокоит нервную систему и поможет расслабиться. Для создания контрастного интерьера используйте темно-изумрудную краску для стен, а на полу светлый паркет.
В ванной гармонично будет смотреться зеленая плитка и мебель в оттенке беленого дуба.
Желтый
Такое сочетание подойдет для жизнерадостных людей, которые хотят привнести в свою жизнь больше ярких и солнечных цветов. На стенах используйте пастельные оттенки, а в качестве акцентов цвета поярче, например оранжево-желтый в области кухонного фартука. В оттенке же беленого дуба в таком сочетании выбирайте напольное покрытие или мебель.
Серый
Серый и беленый дуб — идеальная цветовая гамма для стиля минимализм или хай-тек. Приглушенные оттенки не перегружают помещение и при этом не смотрятся слишком бледно. В качестве акцентов используйте медные аксессуары, например светильники или статуэтки.
Лиловый
Мы советуем использовать подобное сочетание в помещениях, окна которых выходят на южную сторону, так как беленый дуб и лиловый создают довольно прохладный интерьер. Однако все зависит от подобранных оттенков, и такое сочетание вполне можно сделать более ярким и теплым. Лиловый оттенок лучше использовать в текстиле, например в шторах или обивке мебели.
Синий
Васильковый или ультрамариновый станут отличными акцентами на фоне беленого дуба. Используйте светлые панели в качестве фона для отделки стен, а мебель или текстиль — для более яркого и интересного интерьера.
Фотопримеры красивых интерьеров цвета беленый дуб
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники