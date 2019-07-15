Нежный и романтичный дизайн интерьера в лавандовых тонах

При упоминании лавандового цвета у людей возникают различные ассоциации: кто-то вспоминает прекрасные французские поля, которые пестрят маленькими цветами, кто-то — прекрасный закат или рассвет, а кто-то мысленно отправляется в бескрайние просторы космоса.

Нежный и романтичный цвет поможет в создании интерьера почти любого стиля, именно за эту черту его и любят дизайнеры. Давайте посмотрим, как выглядит лавандовый в различных комнатах и с чем его лучше всего сочетать.

Фото: homedit.com

Особенности применения лавандового цвета в интерьерном дизайне

В первую очередь нужно отметить, что лавандовый — это оттенок фиолетового. И тоже имеет свои подоттенки: более светлые и темные, холодные и теплые. Может быть почти что синим или уходить в розовый цвет. Вариаций очень много.

Психологи говорят, что лавандовый помогает успокоить нервную систему и в принципе благоприятно влияет на эмоциональное состояние. От депрессии он, конечно, не вылечит, но точно поможет улучшить настроение.

Несмотря на такую хорошую характеристику, этот цвет имеет свои подводные камни:

использовать лавандовый в маленьком помещении нежелательно, так как зрительно он может еще больше уменьшить его;

избегайте темных оттенков лаванды — психологи уверяют, что они вызывают раздражение и угнетают;

на кухне лавандовый поможет притупить аппетит. Обжорам на заметку!

Фото: homedit.com

Сочетание лавандового оттенка с другими цветами

Лучшие сочетания — те, что создала сама природа. Это комбинации с желтым, бежевым, зеленым, синим и коричневым. Такая цветовая гамма будет смотреться одновременно нежно и свежо. А чтобы она выглядела более изысканно, добавьте несколько элементов декора золотого или серебряного оттенков.

Универсальность лавандового цвета заключается в том, что он нейтральный по теплоте, то есть в зависимости от своей насыщенности и сочетания с другими оттенками он может быть как холодным, так и теплым. Это особенно важно для оформления комнат, окна которых выходят на солнечную или теневую сторону. Например, чтобы помещение наполнить теплом и уютом, сочетайте лавандовый с золотым, желтым, оранжевым. Такая комната озарится светом. Чтобы помещение немного охладить и сделать не таким ярким, используйте голубой, синий, зеленый и фиолетовый. Если заказать 3D дизайн проект, то можно подобрать оптимальный вариант.

1. Зеленый

Природное сочетание, которой напоминает нам веточки сирени или гроздья винограда.

Фото: homedit.com

Фото: welovehomeblog.com

Фото: welovehomeblog.com

2. Синий

Сочетание лавандового и синего — очень насыщенное. Чтобы такая цветовая гамма не уменьшила зрительно комнату, рекомендуется использовать ее с добавлением нейтрального тона (белый, бежевый, серый).ltr">При упоминании лавандового цвета у людей возникают различные ассоциации: кто-то вспоминает прекрасные французские поля, которые пестрят маленькими цветами, кто-то — прекрасный закат или рассвет, а кто-то мысленно отправляется в бескрайние просторы космоса.

Нежный и романтичный цвет поможет в создании интерьера почти любого стиля, именно за эту черту его и любят дизайнеры. Давайте посмотрим, как выглядит лавандовый в различных комнатах и с чем его лучше всего сочетать.

Фото: homedit.com

Особенности применения лавандового цвета в интерьерном дизайне

В первую очередь нужно отметить, что лавандовый — это оттенок фиолетового. И тоже имеет свои подоттенки: более светлые и темные, холодные и теплые. Может быть почти что синим или уходить в розовый цвет. Вариаций очень много.

Психологи говорят, что лавандовый помогает успокоить нервную систему и в принципе благоприятно влияет на эмоциональное состояние. От депрессии он, конечно, не вылечит, но точно поможет улучшить настроение.

Несмотря на такую хорошую характеристику, этот цвет имеет свои подводные камни:

использовать лавандовый в маленьком помещении нежелательно, так как зрительно он может еще больше уменьшить его;

избегайте темных оттенков лаванды — психологи уверяют, что они вызывают раздражение и угнетают;

на кухне лавандовый поможет притупить аппетит. Обжорам на заметку!

Фото: homedit.com

Сочетание лавандового оттенка с другими цветами

Лучшие сочетания — те, что создала сама природа. Это комбинации с желтым, бежевым, зеленым, синим и коричневым. Такая цветовая гамма будет смотреться одновременно нежно и свежо. А чтобы она выглядела более изысканно, добавьте несколько элементов декора золотого или серебряного оттенков.

Универсальность лавандового цвета заключается в том, что он нейтральный по теплоте, то есть в зависимости от своей насыщенности и сочетания с другими оттенками он может быть как холодным, так и теплым. Это особенно важно для оформления комнат, окна которых выходят на солнечную или теневую сторону. Например, чтобы помещение наполнить теплом и уютом, сочетайте лавандовый с золотым, желтым, оранжевым. Такая комната озарится светом. Чтобы помещение немного охладить и сделать не таким ярким, используйте голубой, синий, зеленый и фиолетовый. Если заказать 3D дизайн проект, то можно подобрать оптимальный вариант.

1. Зеленый

Природное сочетание, которой напоминает нам веточки сирени или гроздья винограда.

Фото: homedit.com

Фото: welovehomeblog.com

Фото: welovehomeblog.com

2. Синий

Сочетание лавандового и синего — очень насыщенное. Чтобы такая цветовая гамма не уменьшила зрительно комнату, рекомендуется использовать ее с добавлением нейтрального тона (белый, бежевый, серый).