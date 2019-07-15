Нежный и романтичный дизайн интерьера в лавандовых тонах

Мечтаете увидеть лавандовые поля своими глазами? Поездку во Францию мы, конечно, не обещаем, но как создать нежный и романтичный интерьер с использованием такого оттенка — обязательно расскажем и покажем.
При упоминании лавандового цвета у людей возникают различные ассоциации: кто-то вспоминает прекрасные французские поля, которые пестрят маленькими цветами, кто-то — прекрасный закат или рассвет, а кто-то мысленно отправляется в бескрайние просторы космоса.
Нежный и романтичный цвет поможет в создании интерьера почти любого стиля, именно за эту черту его и любят дизайнеры. Давайте посмотрим, как выглядит лавандовый в различных комнатах и с чем его лучше всего сочетать.
Особенности применения лавандового цвета в интерьерном дизайне
В первую очередь нужно отметить, что лавандовый — это оттенок фиолетового. И тоже имеет свои подоттенки: более светлые и темные, холодные и теплые. Может быть почти что синим или уходить в розовый цвет. Вариаций очень много.
Психологи говорят, что лавандовый помогает успокоить нервную систему и в принципе благоприятно влияет на эмоциональное состояние. От депрессии он, конечно, не вылечит, но точно поможет улучшить настроение.
Несмотря на такую хорошую характеристику, этот цвет имеет свои подводные камни:
- использовать лавандовый в маленьком помещении нежелательно, так как зрительно он может еще больше уменьшить его;
- избегайте темных оттенков лаванды — психологи уверяют, что они вызывают раздражение и угнетают;
- на кухне лавандовый поможет притупить аппетит. Обжорам на заметку!
Сочетание лавандового оттенка с другими цветами
Лучшие сочетания — те, что создала сама природа. Это комбинации с желтым, бежевым, зеленым, синим и коричневым. Такая цветовая гамма будет смотреться одновременно нежно и свежо. А чтобы она выглядела более изысканно, добавьте несколько элементов декора золотого или серебряного оттенков.
Универсальность лавандового цвета заключается в том, что он нейтральный по теплоте, то есть в зависимости от своей насыщенности и сочетания с другими оттенками он может быть как холодным, так и теплым. Это особенно важно для оформления комнат, окна которых выходят на солнечную или теневую сторону. Например, чтобы помещение наполнить теплом и уютом, сочетайте лавандовый с золотым, желтым, оранжевым. Такая комната озарится светом. Чтобы помещение немного охладить и сделать не таким ярким, используйте голубой, синий, зеленый и фиолетовый. Если заказать 3D дизайн проект, то можно подобрать оптимальный вариант.
1. Зеленый
Природное сочетание, которой напоминает нам веточки сирени или гроздья винограда.
2. Синий
Сочетание лавандового и синего — очень насыщенное. Чтобы такая цветовая гамма не уменьшила зрительно комнату, рекомендуется использовать ее с добавлением нейтрального тона (белый, бежевый, серый).ltr">При упоминании лавандового цвета у людей возникают различные ассоциации: кто-то вспоминает прекрасные французские поля, которые пестрят маленькими цветами, кто-то — прекрасный закат или рассвет, а кто-то мысленно отправляется в бескрайние просторы космоса.
Нежный и романтичный цвет поможет в создании интерьера почти любого стиля, именно за эту черту его и любят дизайнеры. Давайте посмотрим, как выглядит лавандовый в различных комнатах и с чем его лучше всего сочетать.
Особенности применения лавандового цвета в интерьерном дизайне
В первую очередь нужно отметить, что лавандовый — это оттенок фиолетового. И тоже имеет свои подоттенки: более светлые и темные, холодные и теплые. Может быть почти что синим или уходить в розовый цвет. Вариаций очень много.
Психологи говорят, что лавандовый помогает успокоить нервную систему и в принципе благоприятно влияет на эмоциональное состояние. От депрессии он, конечно, не вылечит, но точно поможет улучшить настроение.
Несмотря на такую хорошую характеристику, этот цвет имеет свои подводные камни:
- использовать лавандовый в маленьком помещении нежелательно, так как зрительно он может еще больше уменьшить его;
- избегайте темных оттенков лаванды — психологи уверяют, что они вызывают раздражение и угнетают;
- на кухне лавандовый поможет притупить аппетит. Обжорам на заметку!
Сочетание лавандового оттенка с другими цветами
Лучшие сочетания — те, что создала сама природа. Это комбинации с желтым, бежевым, зеленым, синим и коричневым. Такая цветовая гамма будет смотреться одновременно нежно и свежо. А чтобы она выглядела более изысканно, добавьте несколько элементов декора золотого или серебряного оттенков.
Универсальность лавандового цвета заключается в том, что он нейтральный по теплоте, то есть в зависимости от своей насыщенности и сочетания с другими оттенками он может быть как холодным, так и теплым. Это особенно важно для оформления комнат, окна которых выходят на солнечную или теневую сторону. Например, чтобы помещение наполнить теплом и уютом, сочетайте лавандовый с золотым, желтым, оранжевым. Такая комната озарится светом. Чтобы помещение немного охладить и сделать не таким ярким, используйте голубой, синий, зеленый и фиолетовый. Если заказать 3D дизайн проект, то можно подобрать оптимальный вариант.
1. Зеленый
Природное сочетание, которой напоминает нам веточки сирени или гроздья винограда.
2. Синий
Сочетание лавандового и синего — очень насыщенное. Чтобы такая цветовая гамма не уменьшила зрительно комнату, рекомендуется использовать ее с добавлением нейтрального тона (белый, бежевый, серый).
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3. Серый
Мы рекомендуем сочетать пастельные тона этих цветов, потому что именно так у вас получится нежный и спокойный интерьер. Чтобы комната казалась прохладнее, используйте больше серого, а чтобы ярче и теплее — лавандового.
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4. Розовый
Лавандовый и розовый — близкие оттенки, потому такая цветовая гамма будет яркой и насыщенной. Особенно классно она будет смотреться в детской комнате, создавая праздничный интерьер.
5. Золотой
Подобное сочетание напоминает нам интерьер миниатюрных кукольных домиков. Чтобы добиться такого эффекта, используйте в качестве основного цвета лиловый, а золотой — для акцентов.
Лавандовый цвет в дизайне интерьеров
1. В ванной комнате
Необычное место для использования лавандового цвета, однако получается очень оригинально. Сделайте акцент на текстиле, сантехнике или мебели. Если вы счастливый обладатель большой ванной комнаты, тогда в таком помещении можно разгуляться по полной программе: выбрать ванну на фигурных ножках, обои с перламутровым отливом, мозаику, огромные зеркала и шторы — и все это в лавандовых оттенках. Такой пример ванны вы можете видеть ниже. Смотрится по-королевски дорого и элегантно.
2. В интерьере кухни
Использовать лавандовый цвет в интерьере кухни нужно очень осторожно, так как он влияет на аппетит, а именно — подавляет его. Если вы хотите похудеть, это отличный вариант.
Мы советуем оставить стены нейтральными, например покрасить белой или бежевой краской, а лавандовый использовать в качестве акцентного. Барные стулья, посуда, кухонный гарнитур — отлично для нежного интерьера.
Однако если вам уж очень хочется видеть лавандовый на стенах, тогда создайте одну акцентную, используя краску или обои. Можно также отделать кухонный фартук при помощи нежно-фиолетовой плитки или мозаики.
3. В интерьере детской комнаты
Лучшего цвета для детской и не найти. Многие считают, что лавандовый подойдет исключительно для девочек, однако мы думаем по-другому. Можете смело декорировать комнату для мальчика в фиолетовых оттенках. Для девочки можно выбрать сочетание лавандового и розового или же мятного, а в комнате мальчика сделать акцент на синем или сером. Вариантов масса — фантазируйте.
4. В интерьере гостиной
В интерьере гостиной мы советуем экспериментировать с различными рисунками и текстурами, так как использовать один лишь лавандовый — это скучно и неинтересно. Чтобы такая композиция выглядела гармонично, выбирайте подушки с растительными или геометрическими мотивами, лавандовую обивку для мебели с белоснежным рисунком, большие картины в золотых рамах и живые цветы, в которых преобладают фиолетовые оттенки.
Для помещений с высокими потолками мы предлагаем очень классный и необычный вариант: отделку потолка лавандовым цветом. Выбирать лучше не обычную краску, а фактурные обои, которые будут классно смотреться с дизайнерской люстрой и мятной мебелью.
5. В интерьере спальни
Наверное, лучший вариант использования лавандового цвета — это спальня. Это тот случай, когда вы постараетесь улучшить интерьер, а потом он постарается для вас. О чем мы говорим? Конечно же, о психологическом аспекте. Стабилизация настроения и успокоение нервов — вот на что способен этот цвет.
Советуем использовать его на постельном белье, занавесках, аксессуарах и балдахине. На стенах тоже можно, но только аккуратно. Вместо того чтобы полностью заливать поверхность лавандовой краской, придумайте что-то более интересное, например частичную окраску. Такой вариант хорош для тех, кто боится, что интерьер получится броским, но не хочет отказываться от любимого цвета. В дополнение к лавандовому выбирайте белый или бежевый.
6. В интерьере прихожей
Лавандовый — очень нежный и милый цвет, однако применять его в некоторых помещениях стоит с особой осторожностью. В маленьких прихожих или коридорах, которые лишены доступа к естественному освещению, лаванда будет смотреться негармонично. Этот цвет требует больших площадей и много освещения, как искусственного, так и естественного. Для отделки стен лучше либо выбрать самый светлый лавандовый оттенок, либо отказаться от него вовсе и отдать предпочтение другим нейтральным цветам. В качестве интересного дополнения поставьте вазочку с нежными цветами лаванды, которые привнесут в ваш интерьер нотку прованса. Можно присмотреться также к зеркалам с лавандовой рамой и мягким банкеткам.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники