Правила идеального освещения в ванной комнате: что говорят эксперты

Как правило, планировка ванной не предусматривает наличия окон и естественного света. Поэтому очень важно организовать искусственное освещение ванной комнаты таким образом, чтобы комната всегда была светлой и комфортной.

На какие факторы обращать пристальное внимание и какой тип освещения для ванной комнаты выбрать? Рассуждает и советует дизайнер Екатерина Высоцкая.

Какую роль играет свет в интерьере ванной

Ванная комната — важная часть жилища, ведь она связана с гигиеной, красотой и даже отдыхом после тяжелого рабочего дня. Именно поэтому свет в ванной играет основополагающую роль, и его важно сделать максимально комфортным и эффективным.

Фото ReRooms



Подсветка для ванной в золотистом исполнении в проекте ReRooms

В слишком темном помещении будет неприятно находиться, да и рядовые задачи вроде нанесения макияжа или бритья станут затруднительными. Чрезмерно яркий свет может неприятно слепить, особенно в ванных с маленьким метражом. Поэтому важно сделать освещение гармоничным — найти золотую середину.

Общие принципы размещения светильников

Главное правило — свет в ванной комнате должен быть разноплановым. Неправильно ограничиваться только одним видом светильников с одинаковой мощностью и насыщенностью света — нужно организовать и общее яркое, и приглушенное интимное освещение.