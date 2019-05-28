Правила идеального освещения в ванной комнате: что говорят эксперты

Рассказываем и показываем на ярких примерах, как организовать идеальное освещение в ванной комнате и преобразить ее интерьер при помощи света.
Как правило, планировка ванной не предусматривает наличия окон и естественного света. Поэтому очень важно организовать искусственное освещение ванной комнаты таким образом, чтобы комната всегда была светлой и комфортной.
На какие факторы обращать пристальное внимание и какой тип освещения для ванной комнаты выбрать? Рассуждает и советует дизайнер Екатерина Высоцкая.
Какую роль играет свет в интерьере ванной
Ванная комната — важная часть жилища, ведь она связана с гигиеной, красотой и даже отдыхом после тяжелого рабочего дня. Именно поэтому свет в ванной играет основополагающую роль, и его важно сделать максимально комфортным и эффективным.
В слишком темном помещении будет неприятно находиться, да и рядовые задачи вроде нанесения макияжа или бритья станут затруднительными. Чрезмерно яркий свет может неприятно слепить, особенно в ванных с маленьким метражом. Поэтому важно сделать освещение гармоничным — найти золотую середину.
Общие принципы размещения светильников
Главное правило — свет в ванной комнате должен быть разноплановым. Неправильно ограничиваться только одним видом светильников с одинаковой мощностью и насыщенностью света — нужно организовать и общее яркое, и приглушенное интимное освещение.
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Идеальные места для самых ярких источников света — центр комнаты, а также зоны с зеркалами. При этом свет должен быть симметричным по отношению к лицу, чтобы обеспечить комфортное освещение для проведения гигиенических и косметических процедур.
Одновременно с этим освещение должно быть и достаточно интимным: тусклым и приглушенным. Для этого следует использовать отдельные светильники, которые логичнее всего установить вблизи ванны или душевой, чтобы релаксация в горячей ванне была максимально приятной.
Какой вид подсветки выбрать
Самые традиционные и популярные светильники для ванной — настенные. Их можно удобно расположить рядом с главными функциональными зонами: зеркалами, душевой, входной дверью. Идеально, если зеркало уже будет иметь собственную подсветку — это позволит сэкономить и пространство комнаты, и деньги на лишнюю пару светильников.
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В качестве главного источника света можно использовать и небольшую подвесную люстру, крепящуюся к потолку. С потолочным креплением могут быть и остальные светильники, особенно если стены уже заняты системами хранения. А вот напольные лампы для ванной — редкость, и подойдут они только для помещений с большой площадью.
Подвесная люстра
Модным решением станет также дополнительная светодиодная подсветка под тумбой для раковины или контурное освещение по карнизу или плинтусу по всему периметру помещения. Такая подсветка поможет организовать уютный приглушенный свет и повысить эстетические качества интерьера.
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