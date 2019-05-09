Чистая абстракция: 25 интерьеров, вдохновленных творчеством Пита Мондриана

Пит Мондриан — ярчайший художник XX века, один из основателей абстракционизма и теоретиков нового искусства. Он повлиял на формирование культуры дизайна как никто другой.

Если перенести геометрические абстракции Пита на предметы мебели или декора, тогда даже самый скучный комод или шкаф станет настоящим арт-объектом.

Пит Мондриан создал новое направление в искусстве — неопластицизм. Оно и легло в основу всех знаменитых работ художника. Он верил, что при помощи простейших, но выверенных форм сможет наиболее точно отразить вселенскую гармонию. Пит в своих работах использовал основные цвета (красный, синий, желтый) во взаимодействии с «нецветами» (белый, серый, черный). Создавая свои картины, Мондриан сначала рисовал черные сетки, а затем закрашивал определенные фрагменты вышеперечисленными цветами.

«Интуитивно я понимал, что живопись должна найти новый подход в отображении совершенства природы, я чувствовал, что подлинная реальность может быть выражена только посредством чистой пластики».

Давайте же посмотрим на интерьеры, вдохновленные творчеством художника.

1. Прямые горизонтальные и вертикальные линии, а также квадратные и прямоугольные формы — ключевые составляющие творчества Мондриана. Однако изогнутые линии тоже имели место.

Представленный интерьер демонстрирует прекрасный баланс между ключевыми цветами и различными геометрическими фигурами. Контрастные кривые вводятся благодаря арочному дверному проему, который подчеркнут кроваво-красным оттенком, и журнальному столику со стульями. Отдельного внимания заслуживает ковер с абстрактным ярким узором. Необычный светильник, расположенный прямо над ним, подчеркивает рисунок и еще больше усиливает его насыщенность.

Если вы все-таки решились на такой неординарный интерьер, не забывайте про черный, белый и серый цвета, которые будут прекрасно контрастировать с яркими элементами.

2. Конечно же, мы не могли пройти мимо детской комнаты, выполненной в стиле Мондриана. Здесь яркие краски и необычные системы хранения, стилизованные под картины голландца, смотрятся невероятно эффектно!

3. В этом интерьере использованы деревянные рейки на стенах, чтобы разделить пространство на геометрические фигуры. Красные рейки установлены на синих и белых стенах, благодаря чему интерьер квартиры приобретает черты футуризма и становится похож на космический корабль. Рейки, будто инопланетные провода, проходят по всему периметру комнат и создают 3D-эффект на стенах.

Кухня похожа на ожившую картину Мондриана. Будто кто-то взмахнул волшебной палочкой — и наполнение полотна перенеслось в современный мир.

4. В этом интерьере элементы, стилизованные под картины художника, призваны лишь разбавить основную палитру комнаты, которая выполнена в стиле лофт, а не стать ее главным звеном. Черная полка с разноцветными геометрическими фигурами, синий кухонный гарнитур, желтый диванчик и красный стул — яркие элементы, которые сделают даже самый скучный интерьер суперпозитивным и оригинальным.

Обратите внимание и на цветовое решение мебели, и на ее формы. Ведь стиль Мондриана узнается не только по ярким и запоминающимся цветам, но и по характерным геометрическим фигурам. Железные полки, выполненные в форме кубиков, — воплощение картин художника.

5. На первый взгляд может показаться: чтобы создать интерьер, похожий на знаменитые картины, нужно потратить много сил и денег. Спешим вас уверить: это совершенно не так.

Для создания одновременно простого и шикарного интерьера спальни потребовалось:

желтая кровать;

ковер с кубистским рисунком;

уже знакомые нам черные вертикальные и горизонтальные линии на стенах, с одной голубой секцией.

Вуаля! Интерьер вашей мечты готов.

Фото: home-designing.com

6. Если вы не хотите создавать интерьер, полностью стилизованный под творчество Мондриана, у нас есть отличная идея для вас. Украсьте изголовье кровати уже знакомыми нам рисунками с основными цветами и черными линиями. Если вдруг поймете, что этого будет маловато, смело приобретайте текстиль с геометрическими фигурами. Но помните, что основные цвета должны сочетаться с «нецветами», то есть с черным, белым и серым. Поэтому предпочтение лучше отдать текстилю именно этих цветов, которые дополнят интерьер и придадут комнате завершенный вид.

7. Если вы не уверены, что готовы полностью повторить в интерьере произведение знаменитого голландца, есть другие варианты. Не обязательно наполнять всю комнату яркими цветами и геометрическими фигурами в погоне за стопроцентным совпадением с оригиналом картины. Задекорируйте комнату черными вертикальными и горизонтальными линиями. Дополнительно установите led-подсветку по периметру потолка — так вы выделите края и создадите ощущение объемного и многоступенчатого пространства.

Фото: home-designing.com

8. У вас плохое настроение, а погода за окном утомила своей серостью? Не беда. Чтобы разнообразить повседневную однотонность, создайте акцентную стену в стиле кубизм. Только посмотрите, как ярко и необычно выглядит интерьер с этими цветами и геометрическими фигурами. Спасение для вашей нервной системы. Однако чтобы не перегружать комнату визуально, лучше выдержать остальной интерьер в светлых оттенках.

9. Что мы все о спальнях да гостиных, пора показать вам, как выглядят ожившие полотна Пита Мондриана в ванной комнате. Мозаичная плитка, с помощью которой выложены основные фигуры, легко адаптируется к стилю кубизм. Черные линии здесь заменяет умывальник, и он неплохо справляется с этой ролью.