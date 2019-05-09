Чистая абстракция: 25 интерьеров, вдохновленных творчеством Пита Мондриана

Создайте в вашей квартире страстный танец форм и цветов.
Пит Мондриан — ярчайший художник XX века, один из основателей абстракционизма и теоретиков нового искусства. Он повлиял на формирование культуры дизайна как никто другой.
Если перенести геометрические абстракции Пита на предметы мебели или декора, тогда даже самый скучный комод или шкаф станет настоящим арт-объектом.
Пит Мондриан создал новое направление в искусстве — неопластицизм. Оно и легло в основу всех знаменитых работ художника. Он верил, что при помощи простейших, но выверенных форм сможет наиболее точно отразить вселенскую гармонию. Пит в своих работах использовал основные цвета (красный, синий, желтый) во взаимодействии с «нецветами» (белый, серый, черный). Создавая свои картины, Мондриан сначала рисовал черные сетки, а затем закрашивал определенные фрагменты вышеперечисленными цветами.
«Интуитивно я понимал, что живопись должна найти новый подход в отображении совершенства природы, я чувствовал, что подлинная реальность может быть выражена только посредством чистой пластики».
Давайте же посмотрим на интерьеры, вдохновленные творчеством художника.
1. Прямые горизонтальные и вертикальные линии, а также квадратные и прямоугольные формы — ключевые составляющие творчества Мондриана. Однако изогнутые линии тоже имели место.
Представленный интерьер демонстрирует прекрасный баланс между ключевыми цветами и различными геометрическими фигурами. Контрастные кривые вводятся благодаря арочному дверному проему, который подчеркнут кроваво-красным оттенком, и журнальному столику со стульями. Отдельного внимания заслуживает ковер с абстрактным ярким узором. Необычный светильник, расположенный прямо над ним, подчеркивает рисунок и еще больше усиливает его насыщенность.
Если вы все-таки решились на такой неординарный интерьер, не забывайте про черный, белый и серый цвета, которые будут прекрасно контрастировать с яркими элементами.
2. Конечно же, мы не могли пройти мимо детской комнаты, выполненной в стиле Мондриана. Здесь яркие краски и необычные системы хранения, стилизованные под картины голландца, смотрятся невероятно эффектно!
3. В этом интерьере использованы деревянные рейки на стенах, чтобы разделить пространство на геометрические фигуры. Красные рейки установлены на синих и белых стенах, благодаря чему интерьер квартиры приобретает черты футуризма и становится похож на космический корабль. Рейки, будто инопланетные провода, проходят по всему периметру комнат и создают 3D-эффект на стенах.
Кухня похожа на ожившую картину Мондриана. Будто кто-то взмахнул волшебной палочкой — и наполнение полотна перенеслось в современный мир.
4. В этом интерьере элементы, стилизованные под картины художника, призваны лишь разбавить основную палитру комнаты, которая выполнена в стиле лофт, а не стать ее главным звеном. Черная полка с разноцветными геометрическими фигурами, синий кухонный гарнитур, желтый диванчик и красный стул — яркие элементы, которые сделают даже самый скучный интерьер суперпозитивным и оригинальным.
Обратите внимание и на цветовое решение мебели, и на ее формы. Ведь стиль Мондриана узнается не только по ярким и запоминающимся цветам, но и по характерным геометрическим фигурам. Железные полки, выполненные в форме кубиков, — воплощение картин художника.
5. На первый взгляд может показаться: чтобы создать интерьер, похожий на знаменитые картины, нужно потратить много сил и денег. Спешим вас уверить: это совершенно не так.
Для создания одновременно простого и шикарного интерьера спальни потребовалось:
желтая кровать;
ковер с кубистским рисунком;
уже знакомые нам черные вертикальные и горизонтальные линии на стенах, с одной голубой секцией.
Вуаля! Интерьер вашей мечты готов.
6. Если вы не хотите создавать интерьер, полностью стилизованный под творчество Мондриана, у нас есть отличная идея для вас. Украсьте изголовье кровати уже знакомыми нам рисунками с основными цветами и черными линиями. Если вдруг поймете, что этого будет маловато, смело приобретайте текстиль с геометрическими фигурами. Но помните, что основные цвета должны сочетаться с «нецветами», то есть с черным, белым и серым. Поэтому предпочтение лучше отдать текстилю именно этих цветов, которые дополнят интерьер и придадут комнате завершенный вид.
7. Если вы не уверены, что готовы полностью повторить в интерьере произведение знаменитого голландца, есть другие варианты. Не обязательно наполнять всю комнату яркими цветами и геометрическими фигурами в погоне за стопроцентным совпадением с оригиналом картины. Задекорируйте комнату черными вертикальными и горизонтальными линиями. Дополнительно установите led-подсветку по периметру потолка — так вы выделите края и создадите ощущение объемного и многоступенчатого пространства.
8. У вас плохое настроение, а погода за окном утомила своей серостью? Не беда. Чтобы разнообразить повседневную однотонность, создайте акцентную стену в стиле кубизм. Только посмотрите, как ярко и необычно выглядит интерьер с этими цветами и геометрическими фигурами. Спасение для вашей нервной системы. Однако чтобы не перегружать комнату визуально, лучше выдержать остальной интерьер в светлых оттенках.
9. Что мы все о спальнях да гостиных, пора показать вам, как выглядят ожившие полотна Пита Мондриана в ванной комнате. Мозаичная плитка, с помощью которой выложены основные фигуры, легко адаптируется к стилю кубизм. Черные линии здесь заменяет умывальник, и он неплохо справляется с этой ролью.
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10. Использование плитки в ванной комнате — идея совсем не новая, но очень интересная и актуальная. Вместо привычной однотонной и гладкой плитки используйте варианты с выпуклым геометрическим рисунком. Стиль Мондриана здесь воплощается не только в ярких деталях и акцентной стене, но и в обычной белой плитке. Именно она создает фактуру помещения и делает комнату похожей на полотно художника. Смысл представленной отделки не в яркости, а в ее необычности.
11. Самый простой способ оформления комнаты, но от этого не менее эффектный: повесить полотна Мондриана на стену. Чтобы они не казались одинокими фигурами, заблудившимися в белоснежной комнате, смело добавляйте другие картины, схожие по цветовой гамме. Если и этого окажется недостаточно, приобретите цветные элементы мебели или яркий текстиль.
12. Если вы не хотите покупать готовую мебель, стилизованную под картины, а желаете сделать что-то своими руками, тогда эта идея для вас. Приобретайте баночки с красной, желтой, синей краской — и творите! Главное достоинство такого варианта: вы самостоятельно создадите произведение искусства, раскрашивая ниши в те цвета, в которых хотите их видеть именно вы. Будьте уверены, такого вы больше нигде и ни у кого не найдете.
13. Считаете, что трех основных цветов маловато для создания интерьера вашей мечты? Что ж, это совсем не преграда на пути к совершенной комнате. Добавьте к трем основным цветам дополнительные. Не забудьте поставить в комнате предметы мебели или декора, которые бы перекликались с введенными цветами, создавая завершенную картину.
14. Мы уже рассмотрели яркие геометрические стены, полки, шкафы и картины. Но наверняка вам захотелось еще чего-то более оригинального и необычного. Такой камин сделает ваш интерьер не похожим на все остальные!
15. Вы хотите что-то покрасить или задекорировать? Мы нашли еще одну отличную идею. На этот раз вашим полотном станет стол, а именно его боковые части, которые отлично перекликаются со шкафом и текстилем.
16. Перемещаемся в кухню. Думаем, что Пит с радостью выпил бы чашку чая за беседами об искусстве в таком помещении. Геометрические подушки, яркий сервиз и желтая лампа создают невероятное по красоте и уюту помещение, из которого совсем не хочется уходить.
17. Этот вариант подойдет для отважных хозяев, которые не боятся экспериментировать со стенами. Подобный рисунок можно сделать самостоятельно, использовав трафарет, или же купить готовые обои.
18. Если в вашей квартире высокие потолки, не отказывайте себе в удовольствии сделать лестницу, ведущую на второй этаж. Такой вариант отлично подойдет для детской комнаты. Нанесите черный контур на край лестницы и выпуклые части мебели. Казалось бы, всего лишь черные полосы, зато с их помощью вы создадите лего-комнату, в которой каждый ящичек и ступенька станет яркой деталькой, создавая объемную картину.
19. Как вы уже поняли, необязательно использовать все три основных цвета для создания мондриановского интерьера. Оттенки коричневого, перекликающиеся с цветом стула для чтения, создадут умиротворяющую обстановку, в которой можно почитать любимую книгу и выпить чашку чая.
20. Отличным дополнением к стеллажу станут тематические аксессуары, выполненные в тех же цветах, что и полки.
21. Все и сразу — идеальное описание такого интерьера. Дизайн комнаты подчеркивает взбалмошную и творческую натуру ее владельца. Чего здесь только нет: картины, живые растения, книги, музыкальные инструменты, винтажные аксессуары. С помощью всех этих вещей и насыщенных оттенков создается по-настоящему живая и необычная атмосфера. Используйте ваше воображение и креативность на всю катушку, никаких рамок и ограничений.
22. С помощью витража можно сделать любую комнату стильной и неповторимой. Только представьте, как яркое солнце будет зажигать разноцветные вставки, похожие на драгоценные камни. Создайте атмосферу старинного замка прямо у себя дома.
23. Вам надоели цветочные мотивы на кухне и классический белый цвет уже не радует взор? Хочется обновить старый гарнитур, не потратив при этом целое состояние? Пит Мондриан спешит к вам на помощь.
Такую кухню можно сделать самостоятельно, с наименьшими денежными затратами. Почувствуйте себя ребенком, который нашел раскраски или собирает разноцветное лего.
24. Если вы живете на съемной квартире и трогать стены вам строго-настрого запрещено, не расстраивайтесь, есть отличный способ оживить помещение. Такие комоды, выполненные в стиле кубизм, отлично оттенят однотонные стены. Поставьте на них тематические фотографии или картины с живыми цветами. Ваша комната заиграет новыми красками.
25. Не хватает яркого акцента на стене? Повесьте картины Пита, их цветовая гамма отлично сочетается с зеленью живых цветов и настоящей древесиной. Строгий экостиль преобразится и станет намного праздничнее.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники