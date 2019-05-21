Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантов

Узкая скамейка со спинкой при должном использовании имеет все шансы стать частью декоративного оформления прихожей, не теряя при этом функциональности.

Любителям функционального минимализма подойдет демократичный вариант с закругленной спинкой и полным отсутствием систем хранения.

Фото: feedercup.info

Проблему включения в интерьер семейных реликвий можно решить и вот таким способом. Каким бы современным ни был ваш интерьер, деревянная лавка из старого бабушкиного деревенского дома никогда его не испортит, а лишь добавит шарма.

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Фото: detalhesdoceu.blogspot.com

Чтобы стать владельцем предмета с историей, совсем не обязательно быть завсегдатаем антикварных лавок и блошиных рынков. Практически любую лавку для прихожей можно состарить собственными руками.

Фото: mmagnani.me

Системы хранения, сделанные на заказ, предлагают решения с функциональными лавками. Такие варианты часто содержат в себе системы хранения и подсветку.

Фото: thegoarchitects.com

Широкая деревянная лавка, вручную собранная вашим дедом из досок и гвоздей, имеет все шансы стать арт-объектом. Главное — не перенасытить ее деталями.

Фото: hoomdsgn.com

Если вы без проблем можете обуваться и разуваться стоя, высокую деревянную лавку в прихожей можно смело переделать в консоль.

Фото: tarih.us

Любителям идеальных сочетаний и гарнитуров подойдет вот такой вариант из парных предметов с общим дизайном.

Фото: homebook.pl

Настоящие мастера стильного применения деревянных лавок в прихожей — скандинавы. Если большая часть обуви черная, зачем прятать ее в шкафу? Она ведь может подчеркнуть черную раму зеркала.

Фото: etxekodeco.blogspot.com

Подбирая мебель и декор разных производителей, совсем не обязательно стараться сочетать их при помощи цвета. Иногда достаточно стилевого соответствия.

Фото: bobedre.dk

Чем минималистичнее интерьер, тем эффектнее в нем смотрятся старые предметы мебели.

Фото: thelifestyleeditor.com

Совсем не обязательно покупать готовый гарнитур для прихожей, особенно если речь идет о дачном домике. Такую вот скамью и панель с полкой и вешалками можно сколотить из досок самостоятельно. Получиться может весьма органично.

Фото: soobis.com

Подобного рода срезы древесины сейчас часто можно найти в мебельных магазинах и шоу-румах. Чаще всего их используют в качестве столешницы или изголовья кровати. Но, как видно, и скамья из них получается просто роскошная.

Фото: sohu.com

Современное, дизайнерское и при этом довольно простое решение с сиденьем из натянутого текстильного шнура. Обратите внимание на крестовое переплетение.

Фото: packolkata.org

Громоздкая, слишком высокая для пространства со столь низкими потолками скамья все еще выглядит очаровательно. И все благодаря правильно подобранному декору.

Фото: interiorgod.com

Отличная идея скамьи, продолжающей оформление стены. Акцентное, функциональное и весьма привлекательное решение, которое, однако же, воплотить можно только при помощи наемных мастеров.

Фото: theeffortlesschic.com

Один из самых простых и лаконичных вариантов скамьи для прихожей. Однако именно предельная простота может стать проблемой. Подобные предметы очень сложно эффектно вписать в интерьер.

Фото: shoes.tunder.org

Классика никогда не выйдет из моды, но часто нуждается в художественном «облегчении». Например, будь эта скамья темно-коричневой или бордовой, прихожая вызывала бы менее жизнерадостное и гораздо более драматичное впечатление.

Фото: curatedinterior.com

Зачем вешать полку, если можно совместить две функции в одном минималистском предмете?

Фото: homecasa.me

Скамья из цельного деревянного бруска не просто имеет все права на существование, но и почти наверняка станет самым запоминающимся предметом во всем интерьере.

Фото: karmatrendz.wordpress.com

Лаконичный, аккуратный и при этом очень уютный вариант скамьи для прихожей.

Фото: karmatrendz.wordpress.com

Кому-то эта скамья напомнит школьные интерьеры, кому-то заводские, но стеганая подушка в оттенке слоновой кости сможет смягчить любые ассоциации.

Фото: kidskunst.info

Еще одно дизайнерское решение, которое можно использовать по-разному в зависимости от потребностей.

Фото: domstroika.ru

Лавка во всю стену — отличное решение для семьи с большим количеством детей. Особенно очевидным это станет в холодное время года. Такую встроенную лавку можно сделать на заказ.

Фото: fotsos.com

Обратите внимание, как здорово узкая скамейка сочетается с такими же узкими дверьми на заднем плане.