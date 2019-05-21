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Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантов


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Далеко не в каждой прихожей можно разместить диванчик или кресло, однако для скамьи почти всегда найдется место.

Узкая скамейка со спинкой при должном использовании имеет все шансы стать частью декоративного оформления прихожей, не теряя при этом функциональности.

Фото № 1: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: damsonandslate.com

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Любителям функционального минимализма подойдет демократичный вариант с закругленной спинкой и полным отсутствием систем хранения.

Фото № 2: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: feedercup.info

Проблему включения в интерьер семейных реликвий можно решить и вот таким способом. Каким бы современным ни был ваш интерьер, деревянная лавка из старого бабушкиного деревенского дома никогда его не испортит, а лишь добавит шарма.  

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Фото № 3: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: detalhesdoceu.blogspot.com

Чтобы стать владельцем предмета с историей, совсем не обязательно быть завсегдатаем антикварных лавок и блошиных рынков. Практически любую лавку для прихожей можно состарить собственными руками.  

Фото № 4: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: mmagnani.me

Системы хранения, сделанные на заказ, предлагают решения с функциональными лавками. Такие варианты часто содержат в себе системы хранения и подсветку. 

Фото № 5: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: thegoarchitects.com

Широкая деревянная лавка, вручную собранная вашим дедом из досок и гвоздей, имеет все шансы стать арт-объектом. Главное — не перенасытить ее деталями.

Фото № 6: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: hoomdsgn.com

Если вы без проблем можете обуваться и разуваться стоя, высокую деревянную лавку в прихожей можно смело переделать в консоль.

Фото № 7: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: tarih.us

Любителям идеальных сочетаний и гарнитуров подойдет вот такой вариант из парных предметов с общим дизайном.  

Фото № 8: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: homebook.pl

Настоящие мастера стильного применения деревянных лавок в прихожей — скандинавы. Если большая часть обуви черная, зачем прятать ее в шкафу? Она ведь может подчеркнуть черную раму зеркала.

Фото № 9: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: etxekodeco.blogspot.com

Подбирая мебель и декор разных производителей, совсем не обязательно стараться сочетать их при помощи цвета. Иногда достаточно стилевого соответствия.   

Фото № 10: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: bobedre.dk

Чем минималистичнее интерьер, тем эффектнее в нем смотрятся старые предметы мебели.

Фото № 11: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: thelifestyleeditor.com

Совсем не обязательно покупать готовый гарнитур для прихожей, особенно если речь идет о дачном домике. Такую вот скамью и панель с полкой и вешалками можно сколотить из досок самостоятельно. Получиться может весьма органично.

Фото № 12: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: soobis.com

Подобного рода срезы древесины сейчас часто можно найти в мебельных магазинах и шоу-румах. Чаще всего их используют в качестве столешницы или изголовья кровати. Но, как видно, и скамья из них получается просто роскошная.   

Фото № 13: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: sohu.com

Современное, дизайнерское и при этом довольно простое решение с сиденьем из натянутого текстильного шнура. Обратите внимание на крестовое переплетение.

Фото № 14: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: packolkata.org

Громоздкая, слишком высокая для пространства со столь низкими потолками скамья все еще выглядит очаровательно. И все благодаря правильно подобранному декору. 

Фото № 15: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: interiorgod.com

Отличная идея скамьи, продолжающей оформление стены. Акцентное, функциональное и весьма привлекательное решение, которое, однако же, воплотить можно только при помощи наемных мастеров.

Фото № 16: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: theeffortlesschic.com

Один из самых простых и лаконичных вариантов скамьи для прихожей. Однако именно предельная простота может стать проблемой. Подобные предметы очень сложно эффектно вписать в интерьер.  

Фото № 17: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: shoes.tunder.org

Классика никогда не выйдет из моды, но часто нуждается в художественном «облегчении». Например, будь эта скамья темно-коричневой или бордовой, прихожая вызывала бы менее жизнерадостное и гораздо более драматичное впечатление.

Фото № 18: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: curatedinterior.com

Зачем вешать полку, если можно совместить две функции в одном минималистском предмете?

Фото № 19: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: homecasa.me

Скамья из цельного деревянного бруска не просто имеет все права на существование, но и почти наверняка станет самым запоминающимся предметом во всем интерьере.  

Фото № 20: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: karmatrendz.wordpress.com

Лаконичный, аккуратный и при этом очень уютный вариант скамьи для прихожей. 

Фото № 21: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: karmatrendz.wordpress.com

Кому-то эта скамья напомнит школьные интерьеры, кому-то заводские, но стеганая подушка в оттенке слоновой кости сможет смягчить любые ассоциации.    

Фото № 22: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: kidskunst.info

Еще одно дизайнерское решение, которое можно использовать по-разному в зависимости от потребностей. 

Фото № 23: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: domstroika.ru 

Лавка во всю стену — отличное решение для семьи с большим количеством детей. Особенно очевидным это станет в холодное время года. Такую встроенную лавку можно сделать на заказ.

Фото № 24: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: fotsos.com

Обратите внимание, как здорово узкая скамейка сочетается с такими же узкими дверьми на заднем плане.

Фото № 25: Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантовФото: casadevalentina.com.br

#Прихожая#Мебель#Декор
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