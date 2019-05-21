Деревянная скамья для прихожей: 25 оригинальных вариантов

Далеко не в каждой прихожей можно разместить диванчик или кресло, однако для скамьи почти всегда найдется место.
Узкая скамейка со спинкой при должном использовании имеет все шансы стать частью декоративного оформления прихожей, не теряя при этом функциональности.
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Любителям функционального минимализма подойдет демократичный вариант с закругленной спинкой и полным отсутствием систем хранения.
Проблему включения в интерьер семейных реликвий можно решить и вот таким способом. Каким бы современным ни был ваш интерьер, деревянная лавка из старого бабушкиного деревенского дома никогда его не испортит, а лишь добавит шарма.
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Чтобы стать владельцем предмета с историей, совсем не обязательно быть завсегдатаем антикварных лавок и блошиных рынков. Практически любую лавку для прихожей можно состарить собственными руками.
Системы хранения, сделанные на заказ, предлагают решения с функциональными лавками. Такие варианты часто содержат в себе системы хранения и подсветку.
Широкая деревянная лавка, вручную собранная вашим дедом из досок и гвоздей, имеет все шансы стать арт-объектом. Главное — не перенасытить ее деталями.
Если вы без проблем можете обуваться и разуваться стоя, высокую деревянную лавку в прихожей можно смело переделать в консоль.
Любителям идеальных сочетаний и гарнитуров подойдет вот такой вариант из парных предметов с общим дизайном.
Настоящие мастера стильного применения деревянных лавок в прихожей — скандинавы. Если большая часть обуви черная, зачем прятать ее в шкафу? Она ведь может подчеркнуть черную раму зеркала.
Подбирая мебель и декор разных производителей, совсем не обязательно стараться сочетать их при помощи цвета. Иногда достаточно стилевого соответствия.
Чем минималистичнее интерьер, тем эффектнее в нем смотрятся старые предметы мебели.
Совсем не обязательно покупать готовый гарнитур для прихожей, особенно если речь идет о дачном домике. Такую вот скамью и панель с полкой и вешалками можно сколотить из досок самостоятельно. Получиться может весьма органично.
Подобного рода срезы древесины сейчас часто можно найти в мебельных магазинах и шоу-румах. Чаще всего их используют в качестве столешницы или изголовья кровати. Но, как видно, и скамья из них получается просто роскошная.
Современное, дизайнерское и при этом довольно простое решение с сиденьем из натянутого текстильного шнура. Обратите внимание на крестовое переплетение.
Громоздкая, слишком высокая для пространства со столь низкими потолками скамья все еще выглядит очаровательно. И все благодаря правильно подобранному декору.
Отличная идея скамьи, продолжающей оформление стены. Акцентное, функциональное и весьма привлекательное решение, которое, однако же, воплотить можно только при помощи наемных мастеров.
Один из самых простых и лаконичных вариантов скамьи для прихожей. Однако именно предельная простота может стать проблемой. Подобные предметы очень сложно эффектно вписать в интерьер.
Классика никогда не выйдет из моды, но часто нуждается в художественном «облегчении». Например, будь эта скамья темно-коричневой или бордовой, прихожая вызывала бы менее жизнерадостное и гораздо более драматичное впечатление.
Зачем вешать полку, если можно совместить две функции в одном минималистском предмете?
Скамья из цельного деревянного бруска не просто имеет все права на существование, но и почти наверняка станет самым запоминающимся предметом во всем интерьере.
Лаконичный, аккуратный и при этом очень уютный вариант скамьи для прихожей.
Кому-то эта скамья напомнит школьные интерьеры, кому-то заводские, но стеганая подушка в оттенке слоновой кости сможет смягчить любые ассоциации.
Еще одно дизайнерское решение, которое можно использовать по-разному в зависимости от потребностей.
Лавка во всю стену — отличное решение для семьи с большим количеством детей. Особенно очевидным это станет в холодное время года. Такую встроенную лавку можно сделать на заказ.
Обратите внимание, как здорово узкая скамейка сочетается с такими же узкими дверьми на заднем плане.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники