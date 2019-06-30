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Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идей


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Хотите чаще бывать на свежем воздухе, наслаждаться пением птиц, лучами солнца и природным оживлением, не выходя из дома? Запустите весеннее настроение на свою лоджию! А мы показываем, как это сделать красиво и практично.

При оформлении интерьера квартиры на лоджию зачастую мало кто обращает внимание. Как правило, ее используют как склад для ненужных вещей или амбар для овощей. Конечно, из-за скромного метража лоджия не бывает полноценной комнатой, но и техническим придатком квартиры ее нельзя называть. Это пространство — продолжение вашего дома и заслуживает того, чтобы быть красивым и уютным, тем более, что есть масса способов задействовать лоджию с пользой.

Фото № 1: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: aviarydecor.com формлении интерьера квартиры на лоджию зачастую мало кто обращает внимание. Как правило, ее используют как склад для ненужных вещей или амбар для овощей. Конечно, из-за скромного метража лоджия не бывает полноценной комнатой, но и техническим придатком квартиры ее нельзя называть. Это пространство — продолжение вашего дома и заслуживает того, чтобы быть красивым и уютным, тем более, что есть масса способов задействовать лоджию с пользой.

Фото № 1: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: aviarydecor.com 

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Сегодня мы не предлагаем вам оборудовать на лоджии спальню или кабинет, хотя они там прекрасно могут разместиться, — мы делимся способами оформить весенний образ на лоджии. Обживите эту часть своей квартиры, чтобы в полной мере наслаждаться воздухом и природой независимо от погоды за окном.

1. Обновление стен

Природные оттенки на лоджии круглый год будут напоминать о весне. Здесь уместны сочные тона зеленой палитры, небесно-голубые краски, теплые желтые оттенки. Для весеннего обновления — то, что надо. Не бойтесь контрастов, лоджия — идеальное место для цветовых экспериментов, от которых вы точно быстро не устанете. 

Фото № 2: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: aviarydecor.com

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Фото № 3: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: beautyperry.com 

Создавайте неожиданные миксы, добавляйте оранжевые, бирюзовые, васильковые оттенки — и ваша лоджия преобразится, наполнится уютным теплом.  

Фото № 4: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: architecturaldigest.com 

2. Зрительные иллюзии

Для компактных лоджий выбирайте светлый фон, а на нем поиграйте яркими принтами и полосами, которые можно использовать на узкой торцевой стене. Достаточно всего лишь рулона обоев, чтобы просто и быстро оживить неуютный балкон, на котором будет всегда царить весеннее настроение.

Фото № 5: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: aparumah.com 

3. Цветотерапия

Нет необходимости обновлять стены на лоджии или разворачивать ремонтные работы никак не хочется? Впустите краски весны с помощью яркой мебели. Неважно, будет это красочное кресло, окрашенный деревянный стул или пластиковый стол, — балкон сразу превратится в отличное место для завтрака или ужина. 

Фото № 6: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: likeastar.com.br 

4. Городской оазис

Ну какая весна на лоджии может быть без живых цветов! Устройте там домашнюю оранжерею или мини-огород. Даже если вы не цветовод-любитель, не отказывайтесь от живой зелени. Цветочная композиция пробудит вашу лоджию от зимней спячки. 

Фото № 7: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: architecturaldigest.com 

Фото № 8: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: galleryofsocial.com 

5. Фитостена

Вертикальное озеленение — известный прием в дизайне интерьеров, которым уже никого не удивить. Но от этого такой прием не стал менее интересным. Особенно хорошо он подходит для лоджии в городских квартирах, за окнами которой птицы не поют и листва не шепчет. 

Фото № 9: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: architecturaldigest.com 

6. Искусственный газон

А как насчет того, чтобы организовать зеленую лужайку на лоджии? Простое и эффектное решение, чтобы закрыть неприглядный пол балкона и придать этому уголку весенний облик. Зеленый ковер, имитирующий траву, не деформируется под потоками солнечных лучей, легко моется, стоит недорого, а укладывается за считаные минуты. 

Фото № 10: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: thespruce.com

7. Теплый пол

Еще проще украсить напольное покрытие можно с помощью небольшого коврика или дорожки с интересным принтом. Вот вам и весенние краски, и комфорт, а главное — никаких проблем с уборкой! 

Фото № 11: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: aviarydecor.com 

8. Экоминимализм

Любителям эстетики загородных домов для весеннего обновления лоджии можно сделать ставку на выразительные фактуры натуральных материалов. Комбинируйте искусственно состаренное или необработанное дерево с гладко окрашенными поверхностями, дополните такой ансамбль бамбуком и ротангом — и вы получите лаконичный, близкий к природе интерьер лоджии, где будет тепло и комфортно даже при плохой погоде за окном.  

Фото № 12: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: smalldesignideas.com 

9. Ничего нового

А вот вариант, как без серьезных денежных вложений и усилий обновить лоджию весенними красками и оригинальной мебелью. Достаточно всего нескольких старых поддонов, яркой краски и немного фантазии. Идеально для тех, кому по душе чаепития на свежем воздухе. 

Фото № 13: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: livingmarch.com 

10. Плетеные элементы

Плетеная мебель — незаменимая вещь на маленьких лоджиях. Она смотрится невесомо и не нагружает своей массой маленькую площадь. Выберите небольшое кресло или столик из ротанга или ивовых прутьев — они станут связующим звеном интерьера балкона с природой.

Фото № 14: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: ikea-club.org 

11. Немного романтики

Даже типовая узкая лоджия с кирпичной кладкой на стенах может стать отличным местом для отдыха. Подоконник — барная стойка, умеренный декор и пара высоких стульев — что еще нужно для романтического вечера с любимым человеком!

Фото № 15: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: sentotan.com 

12. Морская атмосфера

В весеннюю пору у многих начинают появляться мечты о летнем релаксе в окружении золотистого песка и морских волн. Так почему бы не создать образ пляжного бунгало у себя на лоджии? Для имитации атмосферы прибрежного отдыха возьмите за основу светлые оттенки: отлично подойдут тона белого, песочного, бежевого. Расставьте акценты зеленью, декоративный эффект которой подчеркните оригинальными светильниками, предметами мебели и декором. В таком образе ваша лоджия наполнится атмосферой Средиземноморья и ждать отпуска будет намного приятнее. 

Фото № 16: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: thespruce.com 

13. Подвесная мебель

Лоджии в типовых российских квартирах, как правило, маленькие, но это не повод отказываться от релакса на свежем воздухе. Важный принцип обустройства балкона с ограниченной площадью — выбор правильной мебели. Подберите подвесные модели кресел и столиков, которые визуально не перегружают пространство. И вы точно забудете, что находитесь в городе. 

Фото № 17: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: smalldesignideas.com 

14. Уголок для чтения

Порой лоджии настолько маленькие, что нет места даже для минимального мебельного набора. В этом случае поможет еще одна хитрость: используйте деревянные рейки на узкой торцевой стене. Они станут отличной основой для крепления полок, одну из которых можно задействовать как журнальный столик. Как видите, иногда не стоит слишком стараться, чтобы создать идеальное место для уединения, где можно почитать и помечтать, наслаждаясь живой природой за окном. 

Фото № 18: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: homesthetics.ne

15. Немного хранения

Еще одна идея для максимального использования потенциала всей площади лоджии — вертикальный стеллаж с узкими полками, которые станут отличным местом для хранения небольших вещей и приютом для комнатных растений. Вот вам и весенние краски, и освободившийся свободный уголок для отдыха на свежем воздухе. 

Фото № 19: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: vdrhomedesign.com 

16. Весенний декор

Даже небольшая деталь может окутать лоджию весенним настроением — это искусственные бабочки, панно с растительными принтами, статуэтки птиц. Используйте все, с чем ассоциируется у вас это прекрасное время года. 

Фото № 20: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: ideipentrucasa.ro 

17. Дачные аксессуары

На даче пригодится все — думаете вы, когда вывозите из квартиры старые вещи. А зря! Некоторые очень даже уместны в городском интерьере. Садовая лейка, алюминиевое ведерко или корзина в виде цветочного кашпо — отличный декор для дополнения весеннего образа лоджии.

Фото № 21: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: homesfeed.com 

18. Завершающие штрихи

Без уютного текстиля и аксессуаров весенний образ лоджии будет незавершенным. Добавьте в интерьер мягкие пледы или вязаные подушки, лампочные гирлянды и ароматические свечи — в окружении живых цветов они создадут неподдельный уют на балконе, особенно ценный в прохладную погоду.

Фото № 22: Как оформить лоджию для создания весеннего настроения: 18 крутых идейФото: decoomo.com 

#идеи для дома#Мебель#лоджия#декор и аксессуары
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03Через 3 дня
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
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