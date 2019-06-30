Дизайн комнаты с кроватью-чердаком для взрослых: подборка интересных идей

Не нужно ни в чем себе отказывать! Отличный выход в такой ситуации — кровать-чердак. Эта конструкция не только поможет сэкономить много места, но и сделает квартирку очень удобной и уютной. И даже на большой площади имеет смысл установить такую кровать — она поможет уравновесить слишком высокие потолки при недостаточно широких стенах.

Покупая небольшую квартиру, мы стараемся оптимально расположить в ней все необходимое, надеясь сэкономить немного места для свободного передвижения между шкафом, кроватью и столом. Нет, как ни старайся, идеального интерьера не получается. И тогда мы начинаем думать, без чего можно обойтись.

Мы уже подробно рассказывали о кроватях-чердаках для детских комнат — пора поговорить о таких конструкциях и для взрослых. Тем более что популярность на рынке недвижимости небольших квартир-студий делает эту тему особенно актуальной.

Фото: pl.dream-home-ideas.com

Особенности кровати-чердака

Подвесная кровать-чердак представляет собой одно- либо двуспальное место, расположенное под потолком на высоте примерно полутора метров от пола и выше, — если позволяет вертикальное пространство. По своим эксплуатационным качествам такое место для сна ничем не уступает стандартным кроватям и имеет свои преимущества.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Использование кровати-чердака может быть отличным способом сэкономить место в маленькой квартире, если для этого есть достаточно вертикального пространства. Иными словами, расположение кровати на другом уровне позволяет расширить жилую площадь, а пространство под таким сооружением можно использовать для размещения другой мебели или создания очень вместительной системы хранения.

Фото: pl.dream-home-ideas.com

Фото: pl.dream-home-ideas.com

Плюсы и минусы кровати-чердака

Как мы уже упомянули, такая конструкция помогает сэкономить место и очень часто визуально меняет конфигурацию помещения. Если у вас небольшая и вытянутая вверх жилплощадь, такая кровать на втором ярусе создает некое подобие двухэтажной квартиры. И вместо комнаты-«колодца» вы получаете симпатичную дизайнерскую планировку.

К минусам можно отнести психологический дискомфорт неподготовленного к таким экспериментам человека, ощущение нависания над головой тяжелого основания кровати, не всегда достаточную освещенность и вентилируемость пространства над таким «чердаком».

Фото: baomoi.com

Фото: brunch.co.kr

Односпальные и двуспальные кровати-чердаки

Кровать на втором ярусе комнаты может быть как узкой и лаконичной по конструкции и дизайну, так и широкой, массивной, обустроенной почти как отдельная комната.

Первый вариант подходит для одного человека, который относится ко сну как к удовлетворению физиологической потребности. Поднялся на скромное ложе, уснул, проснулся, заправил кровать — и погрузился в активные будничные заботы.

Второй вариант отлично подходит для семейных пар, особенно для тех, кто приобретает первое в жизни жилье, весьма скромное по площади, например как эта студия в современном стиле. Такие двуспальные кровати могут напоминать своего рода мини-отель: мягкий широкий матрас, полочки для книг и разных мелочей, отличное освещение, яркие панно или картины, прочий приятный взору декор. Некоторые пары даже устраивают на втором ярусе маленькое рабочее место, если им приходится ютиться в совсем уж миниатюрной квартирке.

Фото: deloindom.delo.si

Фото: baomoi.com

Декор кровати-чердака

Декорировать такую кровать можно тысячами способов. Главный критерий — личные предпочтения и стремление закрыть спальное место от посторонних взоров или, наоборот, продемонстрировать его во всей красе. Шторки, перегородки, гипсокартоновые конструкции — выбирайте любой вариант.

Отдельная тема — многообразие лестниц, которыми дополнены такие кровати-чердаки. Лестницы могут быть разных конструкций.

Вертикальная — самая небезопасная, на ней легко оступиться даже взрослому. Обычно такую лестницу устанавливают в торце или сбоку кровати. Такая модель — самая компактная, поэтому пользуется большей популярностью. Если вы решите обустроить кровать-чердак именно такой лестницей, мы посоветуем выбирать варианты с плоскими ступенями — с них сложнее упасть, чем с круглых.

Еще один вариант лестницы для кровати-чердака — модель, которая устанавливается под углом. Такой угол может быть разным, и чем он больше, тем больше места занимает сама лестница. В такой модификации она бывает прямой или радиусной (с поворотом).

Обратите внимание на лестницу-ящики, с плоскими ступеньками, в которых расположены выдвижные ящики или шкафчики. Это очень удобно и безопасно.

Есть и так называемая лестница-комод. Доступ к ней может быть как сбоку, так и со стороны ступеней.

Лестница-стеллаж — модель, где вместо ящиков в ступенях сделаны полки с доступом сбоку.

Подиумная лестница — более сложная конструкция: на половине высоты кровати делается подиум, а к нему сверху спускается небольшая лесенка, или, наоборот, лестница ведет с пола к подиуму.

Фото: deloindom.delo.si



Фото: baomoi.com



Не выбрали идеальный для вас вариант? Посмотрите подборку отличных решений по размещению кровати-чердака в квартире любой площади и любого стиля.