Дизайн комнаты с кроватью-чердаком для взрослых: подборка интересных идей

Хотите сохранить максимум свободного места в квартире и обустроить комфортное спальное место? Выбирайте кровать-чердак, а мы подарим лучшие идеи!
Покупая небольшую квартиру, мы стараемся оптимально расположить в ней все необходимое, надеясь сэкономить немного места для свободного передвижения между шкафом, кроватью и столом. Нет, как ни старайся, идеального интерьера не получается. И тогда мы начинаем думать, без чего можно обойтись.
Не нужно ни в чем себе отказывать! Отличный выход в такой ситуации — кровать-чердак. Эта конструкция не только поможет сэкономить много места, но и сделает квартирку очень удобной и уютной. И даже на большой площади имеет смысл установить такую кровать — она поможет уравновесить слишком высокие потолки при недостаточно широких стенах.
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Мы уже подробно рассказывали о кроватях-чердаках для детских комнат — пора поговорить о таких конструкциях и для взрослых. Тем более что популярность на рынке недвижимости небольших квартир-студий делает эту тему особенно актуальной.
Особенности кровати-чердака
Подвесная кровать-чердак представляет собой одно- либо двуспальное место, расположенное под потолком на высоте примерно полутора метров от пола и выше, — если позволяет вертикальное пространство. По своим эксплуатационным качествам такое место для сна ничем не уступает стандартным кроватям и имеет свои преимущества.
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Использование кровати-чердака может быть отличным способом сэкономить место в маленькой квартире, если для этого есть достаточно вертикального пространства. Иными словами, расположение кровати на другом уровне позволяет расширить жилую площадь, а пространство под таким сооружением можно использовать для размещения другой мебели или создания очень вместительной системы хранения.
Плюсы и минусы кровати-чердака
Как мы уже упомянули, такая конструкция помогает сэкономить место и очень часто визуально меняет конфигурацию помещения. Если у вас небольшая и вытянутая вверх жилплощадь, такая кровать на втором ярусе создает некое подобие двухэтажной квартиры. И вместо комнаты-«колодца» вы получаете симпатичную дизайнерскую планировку.
К минусам можно отнести психологический дискомфорт неподготовленного к таким экспериментам человека, ощущение нависания над головой тяжелого основания кровати, не всегда достаточную освещенность и вентилируемость пространства над таким «чердаком».
Односпальные и двуспальные кровати-чердаки
Кровать на втором ярусе комнаты может быть как узкой и лаконичной по конструкции и дизайну, так и широкой, массивной, обустроенной почти как отдельная комната.
Первый вариант подходит для одного человека, который относится ко сну как к удовлетворению физиологической потребности. Поднялся на скромное ложе, уснул, проснулся, заправил кровать — и погрузился в активные будничные заботы.
Второй вариант отлично подходит для семейных пар, особенно для тех, кто приобретает первое в жизни жилье, весьма скромное по площади, например как эта студия в современном стиле. Такие двуспальные кровати могут напоминать своего рода мини-отель: мягкий широкий матрас, полочки для книг и разных мелочей, отличное освещение, яркие панно или картины, прочий приятный взору декор. Некоторые пары даже устраивают на втором ярусе маленькое рабочее место, если им приходится ютиться в совсем уж миниатюрной квартирке.
Декор кровати-чердака
Декорировать такую кровать можно тысячами способов. Главный критерий — личные предпочтения и стремление закрыть спальное место от посторонних взоров или, наоборот, продемонстрировать его во всей красе. Шторки, перегородки, гипсокартоновые конструкции — выбирайте любой вариант.
Отдельная тема — многообразие лестниц, которыми дополнены такие кровати-чердаки. Лестницы могут быть разных конструкций.
Вертикальная — самая небезопасная, на ней легко оступиться даже взрослому. Обычно такую лестницу устанавливают в торце или сбоку кровати. Такая модель — самая компактная, поэтому пользуется большей популярностью. Если вы решите обустроить кровать-чердак именно такой лестницей, мы посоветуем выбирать варианты с плоскими ступенями — с них сложнее упасть, чем с круглых.
Еще один вариант лестницы для кровати-чердака — модель, которая устанавливается под углом. Такой угол может быть разным, и чем он больше, тем больше места занимает сама лестница. В такой модификации она бывает прямой или радиусной (с поворотом).
Обратите внимание на лестницу-ящики, с плоскими ступеньками, в которых расположены выдвижные ящики или шкафчики. Это очень удобно и безопасно.
Есть и так называемая лестница-комод. Доступ к ней может быть как сбоку, так и со стороны ступеней.
Лестница-стеллаж — модель, где вместо ящиков в ступенях сделаны полки с доступом сбоку.
Подиумная лестница — более сложная конструкция: на половине высоты кровати делается подиум, а к нему сверху спускается небольшая лесенка, или, наоборот, лестница ведет с пола к подиуму.
Не выбрали идеальный для вас вариант? Посмотрите подборку отличных решений по размещению кровати-чердака в квартире любой площади и любого стиля.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники