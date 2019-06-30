Стильная мебель и предметы декора из поддонов

Сегодня производители предлагают такой огромный ассортимент мебели, что можно говорить о безграничных возможностях в выборе понравившейся модели. Стулья-трансформеры, шкафы с позолоченными ручками, столы с резными ножками и многое другое. Как не стать заложником предметов интерьера, которые почти каждый день мелькают в рекламе, а потому повторяются чуть ли не в каждом доме? Ответ очевиден: изготовить мебель на заказ или же сделать ее своими руками.

Фото: tuacasa.com.br

Мебель из поддонов, или паллет, благодаря своим простым формам и лаконичным модулям особенно хорошо впишется в интерьер современной квартиры, загородного дома, ресторана.

Как правило, паллеты применяются для производственных нужд: на них хранят продукцию, перемещают ее на складах, загружают в грузовики для транспортировки в магазины. Однако форма и другие характеристики поддонов оказались такими удобными и оригинальными, что перекочевали из складских помещений прямо в квартиры, рестораны и загородные дома и прочно там обосновались.

Фото: casa.abril.com.br

Вы можете спросить — что же так привлекает дизайнеров и хозяев квартир и домов в мебели из паллет? Мы с радостью вам ответим.

Во-первых, свобода фантазии. Наверное, не существует такой вещи, которую нельзя было бы сделать из поддонов: кровати, стулья, тумбочки, рамки для фотографий, часы, качели и многое другое.

Во-вторых, высокое качество. Мебель и предметы декора, изготовленные из поддонов, отличаются долгим сроком службы. Как правило, они изготавливаются из сосны высшего сорта.

В-третьих, экологичность материала. Модули из дерева могут применяться в детской комнате, потому что они безопасны для здоровья.

Фото: easypalletideas.com

Поэтому, если вы подумываете о покупке дорогого дизайнерского стола или дивана, лучше повремените и обратите свое внимание на мебель из паллет. Где их взять? Мебельные и продуктовые магазины, оптовые склады используют паллеты в огромном количестве, поэтому вы сможете забрать их если не бесплатно, то совсем недорого. Точно дешевле, чем стоит дизайнерский диван.

Наличие трещин, сучков и вмятин не должно вас пугать, так как это натуральное дерево, которое после покрытия лаком станет еще более красивым.

Фото: easypalletideas.com

Популярные предметы мебели из поддонов

1. Столы разной модификации

Это может быть как обеденный стол, так и журнальный. Если говорить о последнем, надо сказать, что получившийся предмет мебели будет не только стильным дополнением к интерьеру, но и очень функциональным. При наложении друг на друга паллет между ними образуются полочки, где можно хранить домашние вещицы. Особенно удобно хранить там пульт, который так и норовит пропасть из поля зрения. Если прикрутить к такому столику колесики, получится предмет меблировки, который удобно перемещать по комнате.

Фото: tuacasa.com.br

Что касается обеденного стола, то для его изготовления потребуются дополнительные деревяшки или купленные в магазине ножки. Помните, что такой стол больше других подвержен износу, так как на него часто проливают напитки, роняют еду и протирают его моющими средствами. Чтобы продлить срок его эксплуатации, положите сверху защитное стекло.

Фото: tuacasa.com.br ltr">Сегодня производители предлагают такой огромный ассортимент мебели, что можно говорить о безграничных возможностях в выборе понравившейся модели. Стулья-трансформеры, шкафы с позолоченными ручками, столы с резными ножками и многое другое. Как не стать заложником предметов интерьера, которые почти каждый день мелькают в рекламе, а потому повторяются чуть ли не в каждом доме? Ответ очевиден: изготовить мебель на заказ или же сделать ее своими руками.

Фото: tuacasa.com.br

Мебель из поддонов, или паллет, благодаря своим простым формам и лаконичным модулям особенно хорошо впишется в интерьер современной квартиры, загородного дома, ресторана.

Как правило, паллеты применяются для производственных нужд: на них хранят продукцию, перемещают ее на складах, загружают в грузовики для транспортировки в магазины. Однако форма и другие характеристики поддонов оказались такими удобными и оригинальными, что перекочевали из складских помещений прямо в квартиры, рестораны и загородные дома и прочно там обосновались.

Фото: casa.abril.com.br

Вы можете спросить — что же так привлекает дизайнеров и хозяев квартир и домов в мебели из паллет? Мы с радостью вам ответим.

Во-первых, свобода фантазии. Наверное, не существует такой вещи, которую нельзя было бы сделать из поддонов: кровати, стулья, тумбочки, рамки для фотографий, часы, качели и многое другое.

Во-вторых, высокое качество. Мебель и предметы декора, изготовленные из поддонов, отличаются долгим сроком службы. Как правило, они изготавливаются из сосны высшего сорта.

В-третьих, экологичность материала. Модули из дерева могут применяться в детской комнате, потому что они безопасны для здоровья.

Фото: easypalletideas.com

Поэтому, если вы подумываете о покупке дорогого дизайнерского стола или дивана, лучше повремените и обратите свое внимание на мебель из паллет. Где их взять? Мебельные и продуктовые магазины, оптовые склады используют паллеты в огромном количестве, поэтому вы сможете забрать их если не бесплатно, то совсем недорого. Точно дешевле, чем стоит дизайнерский диван.

Наличие трещин, сучков и вмятин не должно вас пугать, так как это натуральное дерево, которое после покрытия лаком станет еще более красивым.

Фото: easypalletideas.com

Популярные предметы мебели из поддонов

1. Столы разной модификации

Это может быть как обеденный стол, так и журнальный. Если говорить о последнем, надо сказать, что получившийся предмет мебели будет не только стильным дополнением к интерьеру, но и очень функциональным. При наложении друг на друга паллет между ними образуются полочки, где можно хранить домашние вещицы. Особенно удобно хранить там пульт, который так и норовит пропасть из поля зрения. Если прикрутить к такому столику колесики, получится предмет меблировки, который удобно перемещать по комнате.

Фото: tuacasa.com.br

Что касается обеденного стола, то для его изготовления потребуются дополнительные деревяшки или купленные в магазине ножки. Помните, что такой стол больше других подвержен износу, так как на него часто проливают напитки, роняют еду и протирают его моющими средствами. Чтобы продлить срок его эксплуатации, положите сверху защитное стекло.