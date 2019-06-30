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Стильная мебель и предметы декора из поддонов


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Мы докажем, что мебель и предметы декора, изготовленные из поддонов, могут быть классными и стильными, ничем не уступая салонным моделям.

Сегодня производители предлагают такой огромный ассортимент мебели, что можно говорить о безграничных возможностях в выборе понравившейся модели. Стулья-трансформеры, шкафы с позолоченными ручками, столы с резными ножками и многое другое. Как не стать заложником предметов интерьера, которые почти каждый день мелькают в рекламе, а потому повторяются чуть ли не в каждом доме? Ответ очевиден: изготовить мебель на заказ или же сделать ее своими руками. 

Фото № 1: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

Мебель из поддонов, или паллет, благодаря своим простым формам и лаконичным модулям особенно хорошо впишется в интерьер современной квартиры, загородного дома, ресторана. 

Как правило, паллеты применяются для производственных нужд: на них хранят продукцию, перемещают ее на складах, загружают в грузовики для транспортировки в магазины. Однако форма и другие характеристики поддонов оказались такими удобными и оригинальными, что перекочевали из складских помещений прямо в квартиры, рестораны и загородные дома и прочно там обосновались.  

Фото № 2: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: casa.abril.com.br

Вы можете спросить — что же так привлекает дизайнеров и хозяев квартир и домов в мебели из паллет? Мы с радостью вам ответим.

Во-первых, свобода фантазии. Наверное, не существует такой вещи, которую нельзя было бы сделать из поддонов: кровати, стулья, тумбочки, рамки для фотографий, часы, качели и многое другое. 

Во-вторых, высокое качество. Мебель и предметы декора, изготовленные из поддонов, отличаются долгим сроком службы. Как правило, они изготавливаются из сосны высшего сорта.

В-третьих, экологичность материала. Модули из дерева могут применяться в детской комнате, потому что они безопасны для здоровья. 

Фото № 3: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: easypalletideas.com

Поэтому, если вы подумываете о покупке дорогого дизайнерского стола или дивана, лучше повремените и обратите свое внимание на мебель из паллет. Где их взять? Мебельные и продуктовые магазины, оптовые склады используют паллеты в огромном количестве, поэтому вы сможете забрать их если не бесплатно, то совсем недорого. Точно дешевле, чем стоит дизайнерский диван. 

Наличие трещин, сучков и вмятин не должно вас пугать, так как это натуральное дерево, которое после покрытия лаком станет еще более красивым. 

Фото № 4: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: easypalletideas.com

Популярные предметы мебели из поддонов

1. Столы разной модификации

Это может быть как обеденный стол, так и журнальный. Если говорить о последнем, надо сказать, что получившийся предмет мебели будет не только стильным дополнением к интерьеру, но и очень функциональным. При наложении друг на друга паллет между ними образуются полочки, где можно хранить домашние вещицы. Особенно удобно хранить там пульт, который так и норовит пропасть из поля зрения. Если прикрутить к такому столику колесики, получится предмет меблировки, который удобно перемещать по комнате. 

Фото № 5: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

Что касается обеденного стола, то для его изготовления потребуются дополнительные деревяшки или купленные в магазине ножки. Помните, что такой стол больше других подвержен износу, так как на него часто проливают напитки, роняют еду и протирают его моющими средствами. Чтобы продлить срок его эксплуатации, положите сверху защитное стекло. 

Фото № 6: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.brltr">Сегодня производители предлагают такой огромный ассортимент мебели, что можно говорить о безграничных возможностях в выборе понравившейся модели. Стулья-трансформеры, шкафы с позолоченными ручками, столы с резными ножками и многое другое. Как не стать заложником предметов интерьера, которые почти каждый день мелькают в рекламе, а потому повторяются чуть ли не в каждом доме? Ответ очевиден: изготовить мебель на заказ или же сделать ее своими руками. 

Фото № 1: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

Мебель из поддонов, или паллет, благодаря своим простым формам и лаконичным модулям особенно хорошо впишется в интерьер современной квартиры, загородного дома, ресторана. 

Как правило, паллеты применяются для производственных нужд: на них хранят продукцию, перемещают ее на складах, загружают в грузовики для транспортировки в магазины. Однако форма и другие характеристики поддонов оказались такими удобными и оригинальными, что перекочевали из складских помещений прямо в квартиры, рестораны и загородные дома и прочно там обосновались.  

Фото № 2: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: casa.abril.com.br

Вы можете спросить — что же так привлекает дизайнеров и хозяев квартир и домов в мебели из паллет? Мы с радостью вам ответим.

Во-первых, свобода фантазии. Наверное, не существует такой вещи, которую нельзя было бы сделать из поддонов: кровати, стулья, тумбочки, рамки для фотографий, часы, качели и многое другое. 

Во-вторых, высокое качество. Мебель и предметы декора, изготовленные из поддонов, отличаются долгим сроком службы. Как правило, они изготавливаются из сосны высшего сорта.

В-третьих, экологичность материала. Модули из дерева могут применяться в детской комнате, потому что они безопасны для здоровья. 

Фото № 3: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: easypalletideas.com

Поэтому, если вы подумываете о покупке дорогого дизайнерского стола или дивана, лучше повремените и обратите свое внимание на мебель из паллет. Где их взять? Мебельные и продуктовые магазины, оптовые склады используют паллеты в огромном количестве, поэтому вы сможете забрать их если не бесплатно, то совсем недорого. Точно дешевле, чем стоит дизайнерский диван. 

Наличие трещин, сучков и вмятин не должно вас пугать, так как это натуральное дерево, которое после покрытия лаком станет еще более красивым. 

Фото № 4: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: easypalletideas.com

Популярные предметы мебели из поддонов

1. Столы разной модификации

Это может быть как обеденный стол, так и журнальный. Если говорить о последнем, надо сказать, что получившийся предмет мебели будет не только стильным дополнением к интерьеру, но и очень функциональным. При наложении друг на друга паллет между ними образуются полочки, где можно хранить домашние вещицы. Особенно удобно хранить там пульт, который так и норовит пропасть из поля зрения. Если прикрутить к такому столику колесики, получится предмет меблировки, который удобно перемещать по комнате. 

Фото № 5: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

Что касается обеденного стола, то для его изготовления потребуются дополнительные деревяшки или купленные в магазине ножки. Помните, что такой стол больше других подвержен износу, так как на него часто проливают напитки, роняют еду и протирают его моющими средствами. Чтобы продлить срок его эксплуатации, положите сверху защитное стекло. 

Фото № 6: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

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Еще варианты столов:


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2. Стулья 

Здесь тоже выбор велик: это и табуреты, и пуфики, и барные стулья. Что касается стилей, в которых лучше всего использовать такую мебель, отлично подойдут лофт и скандинавский. 

Фото № 7: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: airows.com

Фото № 8: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: homebnc.com

Фото № 9: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: omgers.com 

Еще варианты стульев:


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3. Кровати

Не обязательно покупать дорогие кровати для создания уютного интерьера вашей спальни. Для этого понадобятся лишь паллеты и ваше старание. Выложите каркас, а сверху положите высокий матрас. Получится спальное место — будто на подиуме со ступенькой. Чтобы такая кровать выглядела как в сказке, в пространство между паллетами положите фонарики с теплым желтым светом, а на «ступеньку» поставьте декоративные фонарики. 

Фото № 10: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: homeandgardendesignideas.com

Еще один интересный вариант — оформить изголовье кровати поддонами. Для этого обязательно отполируйте поверхность, чтобы не получить занозу. Только посмотрите, как волшебно смотрится деревянное изголовье с кирпичными стенами, дополненное пушистым текстилем и оригинальным светильником. 

Фото № 11: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: homesales.com.au

Следующий вариант — только для самых смелых и творческих натур. В квартире, конечно, осуществить такую задумку будет затруднительно, но вот в загородном доме — запросто. Почувствуйте себя персонажем сказки, который летает в пространстве в поисках приключений. 

Фото № 12: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

Еще варианты кроватей:


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easypalletideas.com
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4. Кресла

Кресло из поддонов чем-то напоминает нам мебель-трансформер. В его подлокотниках и сиденье получаются полочки, в которых можно хранить что угодно, начиная от пульта и заканчивая любимыми книгами и журналами

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Фото № 13: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: behance.net

Фото № 14: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

Еще варианты кресел:


tuacasa.com.br
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ideaswithpallets.com
2/3

ideaswithpallets.com
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5. Диваны

Для создания уютного диванчика понадобятся две или три паллеты, которые нужно поставить друг на друга, фиксируя между собой. Плюс такой конструкции в том, что для увеличения или, наоборот, уменьшения высоты необходимо просто добавить или убрать блок. На получившуюся конструкцию обязательно положите толстый матрас. Не забудьте и про подушки, которые создадут комфортное место для посиделок с друзьями. 

Фото № 15: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

Вспомните, кто из нас в детстве не строил шалаши во дворе или в деревне! Ребенку будет очень весело и уютно жить в таком деревянном оформлении, которое напоминает загородный дом. Тем более мебель из поддонов благодаря своей экологичности отлично подойдет для детской комнаты

Фото № 16: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: peacelarge.download

Фото № 17: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: homebnc.com

Еще варианты диванов:


tuacasa.com.br
1/5

tuacasa.com.br
2/5

homeli.co.uk
3/5

homeli.co.uk
4/5

homebnc.com
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6. Мебель на кухню

Как же обойтись без деревянной мебели на кухне? Правильно, никак. Именно она — залог уютного и комфортного интерьера. Создать из поддонов можно что угодно: кухонный гарнитур, угловой диванчик, рабочую поверхность, барную стойку, органайзер и полочки. 

Фото № 18: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

Фото № 19: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

Фото № 20: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: woodpalletsfurniture.com

Еще варианты мебели для кухни:


etsy.com
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musicments.com
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futuristarchitecture.com
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adminilegis.com
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femina.ch
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easypalletideas.com
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easypalletideas.com
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Предметы декора из частей поддона

Создать из паллет можно не только мебель, но и стильные предметы декора. Давайте посмотрим на них. 

1. Панно

Если у вас пустуют стены в комнате, а картины в золотых огромных рамах — не для вас, тогда панно из поддонов станет настоящим спасением от повседневной скуки. Вы можете самостоятельно нарисовать что-то на таком полотне или же нанять профессионального художника. 

Фото № 21: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

Однако панно не ограничиваются только рисунками и надписями на поверхностях. С помощью паллет можно также создать живую стенку с растениями. Такой вариант отлично подойдет для загородных домов, да и просто для тех, кто не мыслит своей жизни без зелени и давно мечтал о собственной маленькой оранжерее. 

Фото № 22: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: homeandgardendesignideas.com

Фото № 23: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: homebnc.com

Еще варианты панно:


tuacasa.com.br
1/9

tuacasa.com.br
2/9

tuacasa.com.br
3/9

tuacasa.com.br
4/9

femina.ch
5/9

femina.ch
6/9

homesifery.info
7/9

palletfurnitureplans.blogspot.com
8/9

easypalletideas.com
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2. Подносы

Да-да, и поднос тоже можно сделать из деревянных модулей. Представьте, как приятно проснуться утром от бодрящего запаха кофе и завтрака, который вам принесли на экологически чистом подносе. 

Проявите креатив и украсьте его различными декоративными элементами или же что-то нарисуйте. Так будет гораздо интереснее!

Фото № 24: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: easypalletideas.com

3. Лежанки для котов и собак

Надоели однотипные лежанки для четвероногих друзей? Поддоны спешат на помощь. Создайте своему питомцу домик в деревенском стиле и не забудьте украсить его, например красиво написать кличку или что-то нарисовать. 

Фото № 25: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: homesifery.info

Помимо домиков и лежанок, из паллет можно сделать и очень удобную кормушку, которая может состоять сразу из нескольких мисок, если вдруг у вас обитают несколько питомцев. 

Фото № 26: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: easypalletideas.com

Еще варианты для животных:


homesifery.info
1/3

easypalletideas.com
2/3

easypalletideas.com
3/3

4. Рама для зеркала

Рама из поддонов подойдет для тех, кто устал от рекламной роскоши и хочет устроить дома что-то более уютное и экологичное. Такой предмет декора отлично впишется в такие стили, как рустик, кантри, сканди, эко. Если дополнить зеркало другими деревянными элементами, например подносами или мебелью, то композиция будет выглядеть еще красивее и оригинальнее. 

Фото № 27: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: etsy.com

Фото № 28: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: etsy.com

Фото № 29: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: overstock.com

5. Полочки

Ну и куда же без наших любимых полочек, которые есть в каждой квартире? Такие варианты станут не только стильным дополнением, но и очень практичным. 

Фото № 30: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: funtime.ge

Фото № 31: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

Фото № 32: Стильная мебель и предметы декора из поддоновФото: tuacasa.com.br

Еще варианты полочек:


tuacasa.com.br
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tuacasa.com.br
2/5

tuacasa.com.br
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behance.net
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easypalletideas.com
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#Отделочные материалы#идеи для дома#Мебель#хендмейд#декор и аксессуары
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