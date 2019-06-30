Стильная мебель и предметы декора из поддонов

Мы докажем, что мебель и предметы декора, изготовленные из поддонов, могут быть классными и стильными, ничем не уступая салонным моделям.
Сегодня производители предлагают такой огромный ассортимент мебели, что можно говорить о безграничных возможностях в выборе понравившейся модели. Стулья-трансформеры, шкафы с позолоченными ручками, столы с резными ножками и многое другое. Как не стать заложником предметов интерьера, которые почти каждый день мелькают в рекламе, а потому повторяются чуть ли не в каждом доме? Ответ очевиден: изготовить мебель на заказ или же сделать ее своими руками.
Мебель из поддонов, или паллет, благодаря своим простым формам и лаконичным модулям особенно хорошо впишется в интерьер современной квартиры, загородного дома, ресторана.
Как правило, паллеты применяются для производственных нужд: на них хранят продукцию, перемещают ее на складах, загружают в грузовики для транспортировки в магазины. Однако форма и другие характеристики поддонов оказались такими удобными и оригинальными, что перекочевали из складских помещений прямо в квартиры, рестораны и загородные дома и прочно там обосновались.
Вы можете спросить — что же так привлекает дизайнеров и хозяев квартир и домов в мебели из паллет? Мы с радостью вам ответим.
Во-первых, свобода фантазии. Наверное, не существует такой вещи, которую нельзя было бы сделать из поддонов: кровати, стулья, тумбочки, рамки для фотографий, часы, качели и многое другое.
Во-вторых, высокое качество. Мебель и предметы декора, изготовленные из поддонов, отличаются долгим сроком службы. Как правило, они изготавливаются из сосны высшего сорта.
В-третьих, экологичность материала. Модули из дерева могут применяться в детской комнате, потому что они безопасны для здоровья.
Поэтому, если вы подумываете о покупке дорогого дизайнерского стола или дивана, лучше повремените и обратите свое внимание на мебель из паллет. Где их взять? Мебельные и продуктовые магазины, оптовые склады используют паллеты в огромном количестве, поэтому вы сможете забрать их если не бесплатно, то совсем недорого. Точно дешевле, чем стоит дизайнерский диван.
Наличие трещин, сучков и вмятин не должно вас пугать, так как это натуральное дерево, которое после покрытия лаком станет еще более красивым.
Популярные предметы мебели из поддонов
1. Столы разной модификации
Это может быть как обеденный стол, так и журнальный. Если говорить о последнем, надо сказать, что получившийся предмет мебели будет не только стильным дополнением к интерьеру, но и очень функциональным. При наложении друг на друга паллет между ними образуются полочки, где можно хранить домашние вещицы. Особенно удобно хранить там пульт, который так и норовит пропасть из поля зрения. Если прикрутить к такому столику колесики, получится предмет меблировки, который удобно перемещать по комнате.
Что касается обеденного стола, то для его изготовления потребуются дополнительные деревяшки или купленные в магазине ножки. Помните, что такой стол больше других подвержен износу, так как на него часто проливают напитки, роняют еду и протирают его моющими средствами. Чтобы продлить срок его эксплуатации, положите сверху защитное стекло.
Стулья-трансформеры, шкафы с позолоченными ручками, столы с резными ножками и многое другое. Как не стать заложником предметов интерьера, которые почти каждый день мелькают в рекламе, а потому повторяются чуть ли не в каждом доме? Ответ очевиден: изготовить мебель на заказ или же сделать ее своими руками.ltr">Сегодня производители предлагают такой огромный ассортимент мебели, что можно говорить о безграничных возможностях в выборе понравившейся модели.
Мебель из поддонов, или паллет, благодаря своим простым формам и лаконичным модулям особенно хорошо впишется в интерьер современной квартиры, загородного дома, ресторана.
Как правило, паллеты применяются для производственных нужд: на них хранят продукцию, перемещают ее на складах, загружают в грузовики для транспортировки в магазины. Однако форма и другие характеристики поддонов оказались такими удобными и оригинальными, что перекочевали из складских помещений прямо в квартиры, рестораны и загородные дома и прочно там обосновались.
Вы можете спросить — что же так привлекает дизайнеров и хозяев квартир и домов в мебели из паллет? Мы с радостью вам ответим.
Во-первых, свобода фантазии. Наверное, не существует такой вещи, которую нельзя было бы сделать из поддонов: кровати, стулья, тумбочки, рамки для фотографий, часы, качели и многое другое.
Во-вторых, высокое качество. Мебель и предметы декора, изготовленные из поддонов, отличаются долгим сроком службы. Как правило, они изготавливаются из сосны высшего сорта.
В-третьих, экологичность материала. Модули из дерева могут применяться в детской комнате, потому что они безопасны для здоровья.
Поэтому, если вы подумываете о покупке дорогого дизайнерского стола или дивана, лучше повремените и обратите свое внимание на мебель из паллет. Где их взять? Мебельные и продуктовые магазины, оптовые склады используют паллеты в огромном количестве, поэтому вы сможете забрать их если не бесплатно, то совсем недорого. Точно дешевле, чем стоит дизайнерский диван.
Наличие трещин, сучков и вмятин не должно вас пугать, так как это натуральное дерево, которое после покрытия лаком станет еще более красивым.
Популярные предметы мебели из поддонов
1. Столы разной модификации
Это может быть как обеденный стол, так и журнальный. Если говорить о последнем, надо сказать, что получившийся предмет мебели будет не только стильным дополнением к интерьеру, но и очень функциональным. При наложении друг на друга паллет между ними образуются полочки, где можно хранить домашние вещицы. Особенно удобно хранить там пульт, который так и норовит пропасть из поля зрения. Если прикрутить к такому столику колесики, получится предмет меблировки, который удобно перемещать по комнате.
Что касается обеденного стола, то для его изготовления потребуются дополнительные деревяшки или купленные в магазине ножки. Помните, что такой стол больше других подвержен износу, так как на него часто проливают напитки, роняют еду и протирают его моющими средствами. Чтобы продлить срок его эксплуатации, положите сверху защитное стекло.
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2. Стулья
Здесь тоже выбор велик: это и табуреты, и пуфики, и барные стулья. Что касается стилей, в которых лучше всего использовать такую мебель, отлично подойдут лофт и скандинавский.
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3. Кровати
Не обязательно покупать дорогие кровати для создания уютного интерьера вашей спальни. Для этого понадобятся лишь паллеты и ваше старание. Выложите каркас, а сверху положите высокий матрас. Получится спальное место — будто на подиуме со ступенькой. Чтобы такая кровать выглядела как в сказке, в пространство между паллетами положите фонарики с теплым желтым светом, а на «ступеньку» поставьте декоративные фонарики.
Еще один интересный вариант — оформить изголовье кровати поддонами. Для этого обязательно отполируйте поверхность, чтобы не получить занозу. Только посмотрите, как волшебно смотрится деревянное изголовье с кирпичными стенами, дополненное пушистым текстилем и оригинальным светильником.
Следующий вариант — только для самых смелых и творческих натур. В квартире, конечно, осуществить такую задумку будет затруднительно, но вот в загородном доме — запросто. Почувствуйте себя персонажем сказки, который летает в пространстве в поисках приключений.
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4. Кресла
Кресло из поддонов чем-то напоминает нам мебель-трансформер. В его подлокотниках и сиденье получаются полочки, в которых можно хранить что угодно, начиная от пульта и заканчивая любимыми книгами и журналами.
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5. Диваны
Для создания уютного диванчика понадобятся две или три паллеты, которые нужно поставить друг на друга, фиксируя между собой. Плюс такой конструкции в том, что для увеличения или, наоборот, уменьшения высоты необходимо просто добавить или убрать блок. На получившуюся конструкцию обязательно положите толстый матрас. Не забудьте и про подушки, которые создадут комфортное место для посиделок с друзьями.
Вспомните, кто из нас в детстве не строил шалаши во дворе или в деревне! Ребенку будет очень весело и уютно жить в таком деревянном оформлении, которое напоминает загородный дом. Тем более мебель из поддонов благодаря своей экологичности отлично подойдет для детской комнаты.
Еще варианты диванов:
6. Мебель на кухню
Как же обойтись без деревянной мебели на кухне? Правильно, никак. Именно она — залог уютного и комфортного интерьера. Создать из поддонов можно что угодно: кухонный гарнитур, угловой диванчик, рабочую поверхность, барную стойку, органайзер и полочки.
Еще варианты мебели для кухни:
Предметы декора из частей поддона
Создать из паллет можно не только мебель, но и стильные предметы декора. Давайте посмотрим на них.
1. Панно
Если у вас пустуют стены в комнате, а картины в золотых огромных рамах — не для вас, тогда панно из поддонов станет настоящим спасением от повседневной скуки. Вы можете самостоятельно нарисовать что-то на таком полотне или же нанять профессионального художника.
Однако панно не ограничиваются только рисунками и надписями на поверхностях. С помощью паллет можно также создать живую стенку с растениями. Такой вариант отлично подойдет для загородных домов, да и просто для тех, кто не мыслит своей жизни без зелени и давно мечтал о собственной маленькой оранжерее.
Еще варианты панно:
2. Подносы
Да-да, и поднос тоже можно сделать из деревянных модулей. Представьте, как приятно проснуться утром от бодрящего запаха кофе и завтрака, который вам принесли на экологически чистом подносе.
Проявите креатив и украсьте его различными декоративными элементами или же что-то нарисуйте. Так будет гораздо интереснее!
3. Лежанки для котов и собак
Надоели однотипные лежанки для четвероногих друзей? Поддоны спешат на помощь. Создайте своему питомцу домик в деревенском стиле и не забудьте украсить его, например красиво написать кличку или что-то нарисовать.
Помимо домиков и лежанок, из паллет можно сделать и очень удобную кормушку, которая может состоять сразу из нескольких мисок, если вдруг у вас обитают несколько питомцев.
Еще варианты для животных:
4. Рама для зеркала
Рама из поддонов подойдет для тех, кто устал от рекламной роскоши и хочет устроить дома что-то более уютное и экологичное. Такой предмет декора отлично впишется в такие стили, как рустик, кантри, сканди, эко. Если дополнить зеркало другими деревянными элементами, например подносами или мебелью, то композиция будет выглядеть еще красивее и оригинальнее.
5. Полочки
Ну и куда же без наших любимых полочек, которые есть в каждой квартире? Такие варианты станут не только стильным дополнением, но и очень практичным.
Еще варианты полочек:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники