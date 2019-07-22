Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цвета

Золотые обои в интерьере квартиры или частного дома подчеркивают его богатый, претенциозный облик. Вместе с тем они делают обстановку в комнате более теплой, приятной и даже немного торжественной. Можно сказать, что золотистые обои — это универсальный отделочный материал, подчеркивающий роскошный стиль жилища и одновременно создающий в доме уютную атмосферу.

Но если переборщить с количеством золота или неправильно сочетать его с остальной палитрой комнаты, интерьер может оказаться вычурным, слишком пестрым и некрасивым. Чтобы помочь вам этого избежать, даем советы по использованию обоев с золотом. А еще рассказываем, в каких стилях интерьера они будут лучше всего смотреться.

Фото: nycwallcovering.com

Особенности золотых обоев и советы по применению

Главное правило использования золотистых обоев для стен — соблюдать меру. Если вы подбираете для своей квартиры максимально насыщенное и яркое золотое полотно, не стоит оклеивать им все стены помещения. Интерьер может стать слишком пестрым и даже негативно влиять на ваше психологическое состояние. А вот яркая акцентная стена будет отличным решением — в спальне за кроватью или в гостиной за диваном.

Фото: aviarydecor.com

Следующий важный фактор: необходимо выбрать удачное сочетание цветов с золотым оттенком. Золотистые обои относятся к теплым цветам, а значит, их комбинация с холодной палитрой может выглядеть излишне контрастно. Исключение — белый, который умеет дружить с любыми цветами. Однако лучше сочетать яркий золотой с другими теплыми оттенками: желтым, красным, коричневым и аналогичными. А если вам хочется создать не экспрессивную, а спокойную обстановку, используйте пастельные тона.

Фото: homepic.com.ua

Важно также соблюсти пропорции золотого и других цветов: сочетание должно составлять примерно 1:3, чтобы блестящая позолота не затмила остальной дизайн комнаты. ltr">Золотые обои в интерьере квартиры или частного дома подчеркивают его богатый, претенциозный облик. Вместе с тем они делают обстановку в комнате более теплой, приятной и даже немного торжественной. Можно сказать, что золотистые обои — это универсальный отделочный материал, подчеркивающий роскошный стиль жилища и одновременно создающий в доме уютную атмосферу.

Но если переборщить с количеством золота или неправильно сочетать его с остальной палитрой комнаты, интерьер может оказаться вычурным, слишком пестрым и некрасивым. Чтобы помочь вам этого избежать, даем советы по использованию обоев с золотом. А еще рассказываем, в каких стилях интерьера они будут лучше всего смотреться.

Фото: nycwallcovering.com

Особенности золотых обоев и советы по применению

Главное правило использования золотистых обоев для стен — соблюдать меру. Если вы подбираете для своей квартиры максимально насыщенное и яркое золотое полотно, не стоит оклеивать им все стены помещения. Интерьер может стать слишком пестрым и даже негативно влиять на ваше психологическое состояние. А вот яркая акцентная стена будет отличным решением — в спальне за кроватью или в гостиной за диваном.

Фото: aviarydecor.com

Следующий важный фактор: необходимо выбрать удачное сочетание цветов с золотым оттенком. Золотистые обои относятся к теплым цветам, а значит, их комбинация с холодной палитрой может выглядеть излишне контрастно. Исключение — белый, который умеет дружить с любыми цветами. Однако лучше сочетать яркий золотой с другими теплыми оттенками: желтым, красным, коричневым и аналогичными. А если вам хочется создать не экспрессивную, а спокойную обстановку, используйте пастельные тона.

Фото: homepic.com.ua

Важно также соблюсти пропорции золотого и других цветов: сочетание должно составлять примерно 1:3, чтобы блестящая позолота не затмила остальной дизайн комнаты.