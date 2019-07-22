Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цвета

Золотые обои — это яркий и очень торжественный отделочный материал, однако не в каждой квартире он будет к месту. Рассказываем, в какие стили интерьера золотые обои впишутся лучше всего.
Золотые обои в интерьере квартиры или частного дома подчеркивают его богатый, претенциозный облик. Вместе с тем они делают обстановку в комнате более теплой, приятной и даже немного торжественной. Можно сказать, что золотистые обои — это универсальный отделочный материал, подчеркивающий роскошный стиль жилища и одновременно создающий в доме уютную атмосферу.
Но если переборщить с количеством золота или неправильно сочетать его с остальной палитрой комнаты, интерьер может оказаться вычурным, слишком пестрым и некрасивым. Чтобы помочь вам этого избежать, даем советы по использованию обоев с золотом. А еще рассказываем, в каких стилях интерьера они будут лучше всего смотреться.
Особенности золотых обоев и советы по применению
Главное правило использования золотистых обоев для стен — соблюдать меру. Если вы подбираете для своей квартиры максимально насыщенное и яркое золотое полотно, не стоит оклеивать им все стены помещения. Интерьер может стать слишком пестрым и даже негативно влиять на ваше психологическое состояние. А вот яркая акцентная стена будет отличным решением — в спальне за кроватью или в гостиной за диваном.
Следующий важный фактор: необходимо выбрать удачное сочетание цветов с золотым оттенком. Золотистые обои относятся к теплым цветам, а значит, их комбинация с холодной палитрой может выглядеть излишне контрастно. Исключение — белый, который умеет дружить с любыми цветами. Однако лучше сочетать яркий золотой с другими теплыми оттенками: желтым, красным, коричневым и аналогичными. А если вам хочется создать не экспрессивную, а спокойную обстановку, используйте пастельные тона.
Важно также соблюсти пропорции золотого и других цветов: сочетание должно составлять примерно 1:3, чтобы блестящая позолота не затмила остальной дизайн комнаты. ltr">Золотые обои в интерьере квартиры или частного дома подчеркивают его богатый, претенциозный облик. Вместе с тем они делают обстановку в комнате более теплой, приятной и даже немного торжественной. Можно сказать, что золотистые обои — это универсальный отделочный материал, подчеркивающий роскошный стиль жилища и одновременно создающий в доме уютную атмосферу.
Но если переборщить с количеством золота или неправильно сочетать его с остальной палитрой комнаты, интерьер может оказаться вычурным, слишком пестрым и некрасивым. Чтобы помочь вам этого избежать, даем советы по использованию обоев с золотом. А еще рассказываем, в каких стилях интерьера они будут лучше всего смотреться.
Особенности золотых обоев и советы по применению
Главное правило использования золотистых обоев для стен — соблюдать меру. Если вы подбираете для своей квартиры максимально насыщенное и яркое золотое полотно, не стоит оклеивать им все стены помещения. Интерьер может стать слишком пестрым и даже негативно влиять на ваше психологическое состояние. А вот яркая акцентная стена будет отличным решением — в спальне за кроватью или в гостиной за диваном.
Следующий важный фактор: необходимо выбрать удачное сочетание цветов с золотым оттенком. Золотистые обои относятся к теплым цветам, а значит, их комбинация с холодной палитрой может выглядеть излишне контрастно. Исключение — белый, который умеет дружить с любыми цветами. Однако лучше сочетать яркий золотой с другими теплыми оттенками: желтым, красным, коричневым и аналогичными. А если вам хочется создать не экспрессивную, а спокойную обстановку, используйте пастельные тона.
Важно также соблюсти пропорции золотого и других цветов: сочетание должно составлять примерно 1:3, чтобы блестящая позолота не затмила остальной дизайн комнаты.
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А еще золотые обои дают много света — отраженные от их блестящей поверхности лучи сделают комнату светлее и помогут визуально расширить ее. Причем важно не только естественное, но и искусственное освещение: приглушенный теплый свет по вечерам создаст в интерьере с золотыми обоями очень уютную и интимную обстановку.
Интерьеры в классических стилях с золотыми обоями
Переходим к главному: в каких стилях интерьера лучше всего использовать такие обои. И начнем с традиционных, классических оформлений.
Рококо
Красиво и очень гармонично будут смотреться обои золотистого цвета в интерьере рококо. Роскошное французское оформление любит золотые оттенки и их сочетания с насыщенными акварельными тонами. На обоях в спальне или гостиной, оформленных в стилистике рококо, обязательно должны быть крупные золотые вензеля. А сам фон обоев может быть цветным или белым.
Барокко
Золотые обои примет и еще один роскошный французский стиль — классический барокко. Как и рококо, он больше подходит для просторных частных домов, нежели для городских квартир. Стиль очень напыщенный и внушительный, поэтому золотые обои на стенах с крупными цикличными рисунками станут его прекрасным дополнением.
Восточные стили
В экзотических восточных интерьерах, арабских или азиатских, такие обои тоже придутся очень кстати. Только здесь есть своя особенность оформления: на стены клеятся не полностью позолоченные, а яркие и насыщенные обои с золотым рисунком крупного размера. Сам фон полотна может быть, например, фиолетовым, как на фотографии ниже.
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Прованс
Не хуже золотые обои будут смотреться и в более повседневных, спокойных интерьерах — они гармонично впишутся даже в деревенский стиль прованс. Просто используйте приглушенный, матовый и не слишком яркий оттенок золотого. И конечно, на таких обоях должны присутствовать цветочные рисунки или узоры. Можно поступить и наоборот: рисунки цветов могут быть золотыми, а фон обоев — светлым, пастельным или белым.
Золотые обои в современных интерьерах
Интерьер в золотом стиле при помощи соответствующих обоев можно создать не только в рамках классических стилей. Позолоченные роскошные обои будут гармонично существовать даже в самых современных интерьерах, главное — подобрать правильное оформление.
Модернизм
Модернизм — один из самых изящных современных стилей, который пропагандирует светлый интерьер с элементами роскоши и плавными изогнутыми линиями. Отлично впишутся в этот интерьер золотые обои без рисунков и узоров, выполненные в однотонном виде. Они будут играть роль яркого акцента и расширят многогранную светлую палитру стиля.
Ар-деко
Богемному и изящному стилю ар-деко подойдут контрастные темные обои с золотым узором в виде орнамента, фон которых оформлен в коричневом, темно-бежевом или другом аналогичном оттенке. В рамках этого стиля также будет красиво и стильно смотреться черный фон с золотом — в виде цикличных абстрактных рисунков и узоров.
Минимализм и хай-тек
А как вам идея включить обои под золото в минимализм или хай-тек? Да, золотые обои будут гармонично смотреться даже в самых современных квартирах. Главное правило: обои не должны быть вычурными и слишком блестящими. Поэтому для минималистичных интерьеров подбирайте приглушенный матовый оттенок золотого, близкий к бежевому.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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