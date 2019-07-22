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Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цвета


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Золотые обои — это яркий и очень торжественный отделочный материал, однако не в каждой квартире он будет к месту. Рассказываем, в какие стили интерьера золотые обои впишутся лучше всего.

Содержание

Золотые обои в интерьере квартиры или частного дома подчеркивают его богатый, претенциозный облик. Вместе с тем они делают обстановку в комнате более теплой, приятной и даже немного торжественной. Можно сказать, что золотистые обои — это универсальный отделочный материал, подчеркивающий роскошный стиль жилища и одновременно создающий в доме уютную атмосферу. 

Но если переборщить с количеством золота или неправильно сочетать его с остальной палитрой комнаты, интерьер может оказаться вычурным, слишком пестрым и некрасивым. Чтобы помочь вам этого избежать, даем советы по использованию обоев с золотом. А еще рассказываем, в каких стилях интерьера они будут лучше всего смотреться.

Фото № 1: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: nycwallcovering.com

Особенности золотых обоев и советы по применению

Главное правило использования золотистых обоев для стен — соблюдать меру. Если вы подбираете для своей квартиры максимально насыщенное и яркое золотое полотно, не стоит оклеивать им все стены помещения. Интерьер может стать слишком пестрым и даже негативно влиять на ваше психологическое состояние. А вот яркая акцентная стена будет отличным решением — в спальне за кроватью или в гостиной за диваном. 

Фото № 2: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: aviarydecor.com

Следующий важный фактор: необходимо выбрать удачное сочетание цветов с золотым оттенком. Золотистые обои относятся к теплым цветам, а значит, их комбинация с холодной палитрой может выглядеть излишне контрастно. Исключение — белый, который умеет дружить с любыми цветами. Однако лучше сочетать яркий золотой с другими теплыми оттенками: желтым, красным, коричневым и аналогичными. А если вам хочется создать не экспрессивную, а спокойную обстановку, используйте пастельные тона

Фото № 3: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: homepic.com.ua

Важно также соблюсти пропорции золотого и других цветов: сочетание должно составлять примерно 1:3, чтобы блестящая позолота не затмила остальной дизайн комнаты. ltr">Золотые обои в интерьере квартиры или частного дома подчеркивают его богатый, претенциозный облик. Вместе с тем они делают обстановку в комнате более теплой, приятной и даже немного торжественной. Можно сказать, что золотистые обои — это универсальный отделочный материал, подчеркивающий роскошный стиль жилища и одновременно создающий в доме уютную атмосферу. 

Но если переборщить с количеством золота или неправильно сочетать его с остальной палитрой комнаты, интерьер может оказаться вычурным, слишком пестрым и некрасивым. Чтобы помочь вам этого избежать, даем советы по использованию обоев с золотом. А еще рассказываем, в каких стилях интерьера они будут лучше всего смотреться.

Фото № 1: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: nycwallcovering.com

Особенности золотых обоев и советы по применению

Главное правило использования золотистых обоев для стен — соблюдать меру. Если вы подбираете для своей квартиры максимально насыщенное и яркое золотое полотно, не стоит оклеивать им все стены помещения. Интерьер может стать слишком пестрым и даже негативно влиять на ваше психологическое состояние. А вот яркая акцентная стена будет отличным решением — в спальне за кроватью или в гостиной за диваном. 

Фото № 2: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: aviarydecor.com

Следующий важный фактор: необходимо выбрать удачное сочетание цветов с золотым оттенком. Золотистые обои относятся к теплым цветам, а значит, их комбинация с холодной палитрой может выглядеть излишне контрастно. Исключение — белый, который умеет дружить с любыми цветами. Однако лучше сочетать яркий золотой с другими теплыми оттенками: желтым, красным, коричневым и аналогичными. А если вам хочется создать не экспрессивную, а спокойную обстановку, используйте пастельные тона

Фото № 3: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: homepic.com.ua

Важно также соблюсти пропорции золотого и других цветов: сочетание должно составлять примерно 1:3, чтобы блестящая позолота не затмила остальной дизайн комнаты. 

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Фото № 4: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: grupoquepasa.com

А еще золотые обои дают много света — отраженные от их блестящей поверхности лучи сделают комнату светлее и помогут визуально расширить ее. Причем важно не только естественное, но и искусственное освещение: приглушенный теплый свет по вечерам создаст в интерьере с золотыми обоями очень уютную и интимную обстановку. 

Интерьеры в классических стилях с золотыми обоями

Переходим к главному: в каких стилях интерьера лучше всего использовать такие обои. И начнем с традиционных, классических оформлений.

Рококо

Красиво и очень гармонично будут смотреться обои золотистого цвета в интерьере рококо. Роскошное французское оформление любит золотые оттенки и их сочетания с насыщенными акварельными тонами. На обоях в спальне или гостиной, оформленных в стилистике рококо, обязательно должны быть крупные золотые вензеля. А сам фон обоев может быть цветным или белым.

Фото № 5: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: housemagic.com.ua

Барокко

Золотые обои примет и еще один роскошный французский стиль — классический барокко. Как и рококо, он больше подходит для просторных частных домов, нежели для городских квартир. Стиль очень напыщенный и внушительный, поэтому золотые обои на стенах с крупными цикличными рисунками станут его прекрасным дополнением.

Фото № 6: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: albertolamaphotography.com

Восточные стили

В экзотических восточных интерьерах, арабских или азиатских, такие обои тоже придутся очень кстати. Только здесь есть своя особенность оформления: на стены клеятся не полностью позолоченные, а яркие и насыщенные обои с золотым рисунком крупного размера. Сам фон полотна может быть, например, фиолетовым, как на фотографии ниже.

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Фото № 7: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: aviarydecor.com

Прованс

Не хуже золотые обои будут смотреться и в более повседневных, спокойных интерьерах — они гармонично впишутся даже в деревенский стиль прованс. Просто используйте приглушенный, матовый и не слишком яркий оттенок золотого. И конечно, на таких обоях должны присутствовать цветочные рисунки или узоры. Можно поступить и наоборот: рисунки цветов могут быть золотыми, а фон обоев — светлым, пастельным или белым.  

Фото № 8: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: aviarydecor.com

Золотые обои в современных интерьерах

Интерьер в золотом стиле при помощи соответствующих обоев можно создать не только в рамках классических стилей. Позолоченные роскошные обои будут гармонично существовать даже в самых современных интерьерах, главное — подобрать правильное оформление. 

Модернизм

Модернизм — один из самых изящных современных стилей, который пропагандирует светлый интерьер с элементами роскоши и плавными изогнутыми линиями. Отлично впишутся в этот интерьер золотые обои без рисунков и узоров, выполненные в однотонном виде. Они будут играть роль яркого акцента и расширят многогранную светлую палитру стиля.  

Фото № 9: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: tinyfriendsanimalrescue.com

Ар-деко

Богемному и изящному стилю ар-деко подойдут контрастные темные обои с золотым узором в виде орнамента, фон которых оформлен в коричневом, темно-бежевом или другом аналогичном оттенке. В рамках этого стиля также будет красиво и стильно смотреться черный фон с золотом — в виде цикличных абстрактных рисунков и узоров. 

Фото № 10: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: freshideen.com

Минимализм и хай-тек

А как вам идея включить обои под золото в минимализм или хай-тек? Да, золотые обои будут гармонично смотреться даже в самых современных квартирах. Главное правило: обои не должны быть вычурными и слишком блестящими. Поэтому для минималистичных интерьеров подбирайте приглушенный матовый оттенок золотого, близкий к бежевому.

Фото № 11: Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цветаФото: archidea.com.ua

#Отделочные материалы#Золотой цвет#идеи для дома
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03Через 3 дня
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