Как обустроить совмещенный санузел: идеи оформления с фото

ReRooms расскажет, как создать функциональный и стильный совмещенный санузел.
Многие владельцы квартир мечтают о совмещенном санузле. Главный плюс такой планировки — увеличение площади за счет сноса стены, разделяющей две комнаты. Мало кому понравится ванная комната на двух метрах: это некомфортно как психологически и эмоционально, так и функционально. Благодаря сносу одной стены и одной двери получается более просторное помещение, в которое помещаются вещи, ранее туда не влезавшие. Так, кроме ванны, можно комфортно расположить стиральную машину, системы хранения, душевую кабину, корзины для белья, стеллажи для косметических средств и даже декоративные элементы, например живые цветы, скульптуры и вазы.
ReRooms расскажет, как объединить две комнаты в одну и какие существуют особенности оформления такого помещения.
В каких случаях совмещенный санузел подойдет вашей квартире
у вас квартира-студия,
ванная комната имеет маленькую площадь (полтора-два метра),
ваша семья состоит максимум из трех человек (для большой семьи совмещенный санузел может доставить много неудобств),
вы придерживаетесь принципа функциональности и рациональности в использовании пространства своего жилища,
вы хотите воплотить в жизнь интересные дизайнерские задумки, которые требуют большего простора.
Особенности оформления совмещенного санузла
Даже если вы объедините два помещения, может получиться так, что полезного пространства будет недостаточно для комфортного расположения всех предметов мебели и сантехники. Давайте рассмотрим основные приемы организации помещения, которые будут практичны как на маленьких площадях, так и на больших.
1. Замените ванну душевой кабиной
Такой способ поможет освободить так необходимые нам сантиметры. Сегодня существует много моделей душевых на любой вкус и кошелек. Если площадь помещения маленькая, советуем выбирать угловые или прямоугольные боксы без поддонов. Обладатели квартир с высокими потолками могут позволить себе поставить кабинку на импровизированный подиум, который дополнительно будет зонировать помещение. Выбирайте душевые с прозрачными стеклянными дверками — они сольются с окружающей обстановкой и не будут зрительно уменьшать комнату.
Есть еще один интересный вариант: совместить ванну и душевую в одном предмете сантехники. Такой способ позволит сэкономить место и учесть предпочтения всех членов семьи: кто-то любит понежиться в ванне с пеной, а кто-то предпочитает быстро принять контрастный душ. Установите душевую панель над ванной, причем такая панель может иметь различные функции, например массажа.
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2. Выбирайте унитаз с инсталляцией
Такой унитаз имеет специальную крепежную конструкцию, в которой скрыты все коммуникации и сливной бачок. Прячется такая рама в нишу и закрывается фальшстеной. Такие модели, на наш взгляд, намного удобнее и практичнее, так как не занимают слишком много места. Подвесной унитаз с инсталляцией создаст ощущение парения в воздухе, что также благоприятно скажется на визуальном увеличении пространства. За надежность таких моделей даже не стоит переживать, так как они выдерживают вес до 400 килограммов.
3. Приобретите подвесную раковину
Такие раковины не только стильные, но и функциональные. Подвесная сантехника всегда создает ощущение невесомости и освобождает место для других предметов мебели. Например, под раковиной можно поместить системы хранения или стиральную машину.
4. Ищите природные оттенки
Наиболее органично в совмещенном маленьком санузле будут смотреться природные оттенки: белый, бежевый, серый, коричневый, зеленый. Визуально они помогут увеличить пространство и за счет своей универсальности создадут стильный интерьер. Однако не стоит полностью отказываться от ярких акцентов, иначе однотонное помещение будет скучным и унылым. Например, выложите мозаикой необычный узор на стене возле ванны или с помощью деревянных панелей создайте акцентную стену, украсив ее живыми растениями.
5. Применяйте глянцевые и зеркальные поверхности
Использование светоотражающих материалов — классика для маленьких помещений. Возможные варианты их использования:
глянцевая или зеркальная плитка (ею можно отделать как одну стену, так и все помещение),
мебель с глянцевой или зеркальной поверхностью.
Зонирование совмещенного санузла
1. Отделочные материалы
В качестве отделочных материалов выбирайте плитку, мозаику, дерево, мрамор. Зону с унитазом украсьте, например, черно-белой геометрической мозаикой, а душевую кабинку отделайте деревянными панелями. Получится очень стильное и контрастное сочетание.
2. Перегородки
Классический вариант зонирования — использование перегородки. Причем она может быть различных размеров, цветов и сделана из разных материалов. Например, на фотографии представлена перегородка из стеклянных блоков — она отлично впишется в маленькое пространство.
3. Стенки душевой кабины
Не обязательно изобретать велосипед, чтобы зонировать помещение. С этой задачей прекрасно справится и душевая кабина, а точнее — ее стенки. Бокс со стеклянными дверками, установленный на небольшой подиум, визуально разделит помещение на две зоны.
4. Низкая перегородка
Нужно просто возвести стену высотой не более полутора метров. Она подчеркнет функциональное деление пространства на несколько зон. На фотографии видно, как такая перегородка отделяет душевую от унитаза, при этом не преграждает путь солнечному свету.
Дизайн санузла в разных стилях — примеры с фото
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники