Как обустроить совмещенный санузел: идеи оформления с фото

Многие владельцы квартир мечтают о совмещенном санузле. Главный плюс такой планировки — увеличение площади за счет сноса стены, разделяющей две комнаты. Мало кому понравится ванная комната на двух метрах: это некомфортно как психологически и эмоционально, так и функционально. Благодаря сносу одной стены и одной двери получается более просторное помещение, в которое помещаются вещи, ранее туда не влезавшие. Так, кроме ванны, можно комфортно расположить стиральную машину, системы хранения, душевую кабину, корзины для белья, стеллажи для косметических средств и даже декоративные элементы, например живые цветы, скульптуры и вазы.

ReRooms расскажет, как объединить две комнаты в одну и какие существуют особенности оформления такого помещения.

Фото: homedit.com

В каких случаях совмещенный санузел подойдет вашей квартире

у вас квартира-студия,

ванная комната имеет маленькую площадь (полтора-два метра),

ваша семья состоит максимум из трех человек (для большой семьи совмещенный санузел может доставить много неудобств),

вы придерживаетесь принципа функциональности и рациональности в использовании пространства своего жилища,

вы хотите воплотить в жизнь интересные дизайнерские задумки, которые требуют большего простора.

Фото: smalldesignideas.com

Особенности оформления совмещенного санузла

Даже если вы объедините два помещения, может получиться так, что полезного пространства будет недостаточно для комфортного расположения всех предметов мебели и сантехники. Давайте рассмотрим основные приемы организации помещения, которые будут практичны как на маленьких площадях, так и на больших.

Фото: smalldesignideas.com

1. Замените ванну душевой кабиной

Такой способ поможет освободить так необходимые нам сантиметры. Сегодня существует много моделей душевых на любой вкус и кошелек. Если площадь помещения маленькая, советуем выбирать угловые или прямоугольные боксы без поддонов. Обладатели квартир с высокими потолками могут позволить себе поставить кабинку на импровизированный подиум, который дополнительно будет зонировать помещение. Выбирайте душевые с прозрачными стеклянными дверками — они сольются с окружающей обстановкой и не будут зрительно уменьшать комнату.

Есть еще один интересный вариант: совместить ванну и душевую в одном предмете сантехники. Такой способ позволит сэкономить место и учесть предпочтения всех членов семьи: кто-то любит понежиться в ванне с пеной, а кто-то предпочитает быстро принять контрастный душ. Установите душевую панель над ванной, причем такая панель может иметь различные функции, например массажа.