10 вариантов п-образной кухни

Есть еще один интересный способ разместить базовые зоны: раковину с плитой можно расположить напротив холодильника, за счет этого полностью освободится одна рабочая зона, где дополнительно можно поставить, например, микроволновку или кофемашину.

В соответствии с этим правилом плита, раковина и холодильник должны вместе образовывать фигуру треугольника. То есть каждая рабочая зона должна занимать свою стену и, соответственно, выполнять возложенные на нее функции. Так, одну стену целесообразно использовать для расположения шкафов и прочей мебели для хранения, вторую — для обустройства «мокрой» зоны, третью оформить всем необходимым для приготовления пищи.

Сегодня мы дадим десять полезных советов по обустройству п-образной кухни с фотографиями. Поехали!

В хрущевке не всегда возможно воплотить такую идею из-за низких подоконников, выхода на балкон и неудобного расположения дверей и коммуникаций.

Не только системы хранения, но и сами п-образные кухни обычно изготавливают на заказ по индивидуальным размерам.

В такой кухне не обойтись без «умной» мебели (выкатные полки, карусель), так как в углах остаются труднодоступные места. Такие системы, как правило, очень дорогие и делаются на заказ.

Кухня буквой «п» может выглядеть очень громоздко, если ее перенасытить шкафами и другими системами хранения, из-за чего маленькая кухня зрительно станет еще меньше.

Подобная планировка создаст намного больше мест для хранения, если в углах сделать «умное» хранение и добавить шкафы-пеналы, о чем мы поговорим ниже.

С помощью полуостровной кухни в форме буквы «п» можно зонировать пространство, особенно это актуально для маленьких студий.

Отлично подходит для маленького помещения . Плита, раковина и холодильник расположены недалеко друг от друга и все действия можно выполнять практически стоя на одном месте. Таким образом экономятся силы и время.

П-образная кухня будет хорошо смотреться в современном стиле, в классическом и даже в стиле прованс. Тут нет никаких ограничений, так как такой тип расстановки мебели подходит для большинства направлений.

Сегодня дизайн п-образной кухни популярен как среди производителей, так и среди заказчиков. И все потому, что такая планировка имеет универсальный характер и расположить мебель в ней можно по своему усмотрению. Кухонный гарнитур, бытовая техника и системы хранения располагаются по трем смежным стенам, образуя тем самым букву «п». При этом одна из сторон может быть полуостровом или барной стойкой.

2. Обратите внимание на проход

Главное, чтобы проход не был слишком узким или слишком широким. Что это значит и как это применить на практике?

При слишком узком проходе будет сложно открывать ящики, пользоваться духовкой, да и просто ходить. При широком проходе п-образная кухня потеряет свое главное преимущество — удобство, так как вам будет крайне некомфортно заниматься чем-то в помещении, где все зоны размещены по разным углам.

Запомните: удобное расстояние между стенками шкафа — не менее 120 см.

Фото: home-designing.com

3. При наличии тесного и неудобного прохода используйте более узкий и скошенный гарнитур

Если одна грань гарнитура находится недалеко от дверного проема и затрудняет вход в помещение, ее можно и нужно немного сузить — до 45 см. Такое решение не только актуально, но и фактически незаменимо для маленьких кухонь, в которых расстояние между боковинами не дотягивает до 120 см.

Фото: home-designing.com

4. Чтобы кухня не казалась загроможденной, следует отказаться от навесных шкафов полностью или частично

Неправильно подобранная мебель может еще больше уменьшить и без того маленькое пространство. Освободите хотя бы одну из стен от навесных шкафов — и кухня сразу «похудеет».

Но как распределить все вещи из этих самых шкафов по помещению, если место ограниченно, спросите вы? Мы расскажем, что для этого нужно.

Используйте шкафы-пеналы, разместив их сбоку от гарнитура, обратите внимание на карусели, выдвижные многоуровневые корзины в нижних тумбах, замените распашные шкафы на выкатные ящики. Так кухня вместит все, что необходимо.

Еще один интересный вариант: заменить навесные шкафы на открытые полки. Такой способ идеально подойдет для кухни, выполненной в стиле прованс или шебби-шик, где открытые полки — обязательный атрибут выбранного направления.

Фото: decoreditor.com



5. Используйте шкаф-пенал для создания вместительной системы хранения

Мы уже упоминали эти шкафы, теперь давайте поговорим о них подробнее. Если вам необходимо дополнительное место для хранения кухонной утвари, две стороны кухонного гарнитура оснастите этими шкафами. Чтобы площадь хранения стала еще больше, на стадии планирования кухни продумайте высокий гарнитур с верхним ярусом. К слову: пеналы отлично комбинируются со встроенной техникой (холодильником, духовкой и микроволновкой), как это видно на фотографии ниже.

Мало того что такой шкаф очень вместителен, он еще мало незаметен и будто бы сливается со стеной.

Фото: home-designing.com



6. Выбирайте фасады белого цвета или пастельных тонов

П-образная кухня сама по себе очень массивна, потому ее следует облегчать визуально, в том числе с помощью светлых оттенков. Важно придерживаться следующих рекомендаций:

– подбирать гарнитур в тон стен, чтобы кухня будто растворялась в них, за счет этого пространство визуально увеличится. Допустимо использование бежевого, кремового, светло-серого, а также универсального белого. Особенно актуально использование именно белого цвета для маленьких пространств.

– чтобы сделать просторнее и светлее маленькую и темную кухню, следует использовать глянцевые поверхности, благодаря чему мебель будет казаться невесомой. Того же эффекта можно достичь и при использовании зеркальных или стеклянных поверхностей.

Фото: elledecor.com



7. Используйте остров в п-образной кухне, чтобы сделать ее максимально комфортной

Как мы уже говорили, слишком большая кухня с п-образным гарнитуром потеряет свое удобство. Но если вы мечтаете о такой планировке, противиться нет смысла. Большая кухня не приговор, и ситуацию все-таки можно исправить.

В таком случае на помощь придет остров. С его помощью мы убиваем двух зайцев: вы получаете дополнительную рабочую зону и зону для хранения, которую можно оборудовать ящиками, и заполняете пустоту между тремя смежными стенами. Обязательно соблюдайте главное правило: проходы вокруг острова должны быть довольно широкими — не меньше полутора метров.

Фото: mkumodels.com



8. Хорошее освещение играет важную роль

В п-образной кухне вместо классической одной рабочей зоны есть целых три. Потолочного освещения будет недостаточно, необходима локальная подсветка рабочих поверхностей.

– допускается использование точечных светильников или led-лент под навесными шкафами — это обеспечит хорошее освещение зоны приготовления пищи;

– можно использовать точечные или подвесные светильники для комфортного освещения раковины и рабочей поверхности, расположенных у окна;

– обеденная зона также нуждается в дополнительном освещении — из всех осветительных приборов свое внимание лучше остановить на подвесных светильниках или небольшой люстре.

Выбирайте оригинальные дизайнерские решения в виде осветительных приборов — они украсят комнату и создадут особенную атмосферу.

Фото: livinator.com



9. Стремитесь к симметрии и сделайте акцент на центр гарнитура

Чтобы дизайн кухни выглядел аккуратно и благородно, необходимо обеспечить симметрию в планировке и красиво подчеркнуть ее центр. Если у вас есть возможность воспользоваться таким способом без ущерба для удобства, непременно сделайте это. Центром может быть вытяжка над плитой или раковина с красивой люстрой.

Фото: cremafriends.com



10. Используйте углы по максимуму

В случае использования угловых тумб желательно оснастить их выдвижными многоуровневыми системами или каруселью. Это оптимизирует углы именно с точки зрения функционального назначения. В одном из углов можно расположить мойку или плиту, и в этом случае отдайте предпочтение трапециевидной форме.

При этом следует учесть, что стоимость такой фурнитуры довольно высокая, но это не пустая трата денег, а инвестиция в удобство. Причем некоторые придерживаются мнения, что выдвижные и вращающиеся полки в шкафу «крадут» место. Может быть и так. Однако они многофункциональны и удобны, ведь на них можно найти все необходимые вещи, и при этом каждый раз не освобождать половину полки для их поиска и извлечения. Такая фурнитура позволяет максимально использовать все имеющиеся вещи и не беспокоиться о том, что кастрюля или сковородка может затеряться в дальнем углу.

Фото: housebeautiful.com



Теперь давайте рассмотрим разные варианты планировки п-образной кухни:

1. П-образная кухня с островом

Как вы уже поняли, такой способ подойдет только для квартир с большой кухней, не меньше 20 квадратных метров. Даже если кухня составляет 17-18 метров, лучше не использовать этот вариант, так как между стенками острова и фурнитурой должно быть не менее полутора метров.

Если помещение вписывается в метраж, смело используйте остров! Он представлен в разных формах: квадратный, прямоугольный, закругленный. Используйте остров не только как дополнительную рабочую поверхность, но и как обеденную зону.

Есть еще один интересный вариант: двухуровневый выдвижной остров. Благодаря такому варианту полезной рабочей поверхности станет в два раза больше. На верхнем уровне удобно что-то нарезать, а на нижнем месить тесто.

Фото: wallspan.com.au



2. П-образная кухня с барной стойкой

Барная стойка отлично подойдет на роль третьей стороны кухни, если вы не хотите ставить отдельный большой стол со стульями. Если у вас маленькая квартира и совсем не хватает места для организации обеденной зоны, такой вариант спасет положение.

Фото: roomaholic.com



3. П-образная кухня с окном посередине

Расположить раковину у окна по центру кухни — отличное дизайнерское решение, однако воплотить его в жизнь бывает слишком сложно, так как часто препятствием выступает несоответствие высоты подоконника требуемой высоте рабочей поверхности. Кроме того, придется дополнительно прокладывать коммуникации к окну и решать вопрос с радиатором. Его можно закрыть столешницей, но она перекроет теплый поток воздуха, и на кухне станет значительно холоднее. Чтобы избежать потери тепла, сделайте зазоры на поверхности, через которые будет проходить воздух. Использовать эту часть поверхности будет не совсем удобно, так как в щели могут падать крошки, зато вы сохраните тепло.

Фото: homremodel.com



4. Маленькая п-образная кухня

Если вы хотите обустроить буквой «п» маленькую кухню, важно учесть, что расстояние между противоположными кухонными блоками должно составлять — сколько? правильно! — не меньше 120 см. Это нужно для свободного доступа ко всем шкафам и технике. Следует учесть стандартную глубину кухонной столешницы, которая составляет 60 см. Это число необходимо умножить на 2 и прибавить еще 120. Таким образом, ширина вашей кухни должна составлять не меньше 240 см, если вы все-таки решились на п-образную планировку.