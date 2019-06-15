10 классных идей оформления маленького туалета

Крошечный санузел в планировке квартиры — это не приговор! Даем полезные советы и показываем, как красиво, стильно и практично можно оформить даже самый маленький туалет.
В создании дизайна маленького туалета главное — помнить, что каждый квадратный метр драгоценен и его нельзя оставлять без внимания. Санузел небольшого метража требует максимально продуманной планировки и не терпит лишних предметов, даже самых незначительных. Другими словами, идеальным стилем оформления для него станет минимализм. Но без украшений санузел оставлять тоже не следует, хотя важно сделать декор полезным и функциональным.
Ниже показываем самые практичные идеи для туалета небольших габаритов и рассказываем, как оформить такое маленькое помещение правильно и красиво. Берите на заметку!
1. Палитра из двух цветов
Первое, на что следует обратить внимание, — на цветовую палитру вашего санузла. Если его метраж не больше 3-4 метров и стены расположены очень близко друг к другу, важно не переборщить с красками. Иначе в туалете будет очень сложно находиться — слишком пестрый и разноцветный интерьер негативно повлияет на ваше настроение.
Поэтому оптимальный вариант — использовать в небольшом санузле максимум два оттенка помимо белого, причем лучше делать их подходящими друг другу по тону, чтобы избежать ненужного контраста на такой маленькой площади. Если используете яркий цвет, пусть он будет единственным пятном, а остальная отделка остается классической белой.
2. Подвесной унитаз
Чем свободнее в комнате пол, тем визуально больше она выглядит. Поэтому в интерьере маленького туалета лучше установить подвесной унитаз, причем в виде инсталляции — без бачка, а со сливным механизмом, вмонтированном в стену. Такая конструкция сэкономит много места в помещении.
К тому же подвесные унитазы выглядят более современными и стильными, чем классические, так что декоративная составляющая вашего туалета тоже повысится.
3. Маленькая раковина
К выбору второго главного элемента отдельного санузла — раковине — тоже нужно подойти обдуманно. Большой полноценный умывальник займет слишком много пространства, что в четырехметровом помещении может оказаться критичным. Так что установите максимально компактную раковину, как на визуализации ниже.
Для мытья рук хватит даже самой небольшой конструкции. Существует и альтернативный вариант в виде угловых раковин, которые также отличаются компактностью.
4. Совместите раковину и унитаз
Есть и универсальное решение: поставить в маленький санузел совмещенные унитаз и раковину — последняя располагается на бачке и во время использования наполняет его, если внутри не осталось воды. Это дорогая, но очень практичная сантехника: она позволяет экономить воду, а еще сэкономит пространство вашего небольшого туалета.ltr">В создании дизайна маленького туалета главное — помнить, что каждый квадратный метр драгоценен и его нельзя оставлять без внимания. Санузел небольшого метража требует максимально продуманной планировки и не терпит лишних предметов, даже самых незначительных. Другими словами, идеальным стилем оформления для него станет минимализм. Но без украшений санузел оставлять тоже не следует, хотя важно сделать декор полезным и функциональным.
Ниже показываем самые практичные идеи для туалета небольших габаритов и рассказываем, как оформить такое маленькое помещение правильно и красиво. Берите на заметку!
1. Палитра из двух цветов
Первое, на что следует обратить внимание, — на цветовую палитру вашего санузла. Если его метраж не больше 3-4 метров и стены расположены очень близко друг к другу, важно не переборщить с красками. Иначе в туалете будет очень сложно находиться — слишком пестрый и разноцветный интерьер негативно повлияет на ваше настроение.
Поэтому оптимальный вариант — использовать в небольшом санузле максимум два оттенка помимо белого, причем лучше делать их подходящими друг другу по тону, чтобы избежать ненужного контраста на такой маленькой площади. Если используете яркий цвет, пусть он будет единственным пятном, а остальная отделка остается классической белой.
2. Подвесной унитаз
Чем свободнее в комнате пол, тем визуально больше она выглядит. Поэтому в интерьере маленького туалета лучше установить подвесной унитаз, причем в виде инсталляции — без бачка, а со сливным механизмом, вмонтированном в стену. Такая конструкция сэкономит много места в помещении.
К тому же подвесные унитазы выглядят более современными и стильными, чем классические, так что декоративная составляющая вашего туалета тоже повысится.
3. Маленькая раковина
К выбору второго главного элемента отдельного санузла — раковине — тоже нужно подойти обдуманно. Большой полноценный умывальник займет слишком много пространства, что в четырехметровом помещении может оказаться критичным. Так что установите максимально компактную раковину, как на визуализации ниже.
Для мытья рук хватит даже самой небольшой конструкции. Существует и альтернативный вариант в виде угловых раковин, которые также отличаются компактностью.
4. Совместите раковину и унитаз
Есть и универсальное решение: поставить в маленький санузел совмещенные унитаз и раковину — последняя располагается на бачке и во время использования наполняет его, если внутри не осталось воды. Это дорогая, но очень практичная сантехника: она позволяет экономить воду, а еще сэкономит пространство вашего небольшого туалета.
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Устанавливать такой унитаз-раковину есть смысл только в крошечных комнатках — прежде всего из-за дороговизны предмета. Есть и другие нюансы: например, из-за особенностей подключения к водопроводу из крана будет идти только холодная вода. Однако в самых маленьких двухметровых санузлах такое решение станет спасительным.
5. Плитка с горизонтальными узорами
В дизайне маленького туалета можно использовать классическую однотонную плитку, а можно включить в интерьер различные узоры — это поможет в декорировании комнаты, в которую просто не поместятся другие украшения. Если вам по душе геометрические узоры, подбирайте плитку с горизонтальными линиями — такой рисунок поможет визуально расширить стены санузла.
Подойдет также плитка с рельефной поверхностью, например с волнообразными объемными линиями, как на фотографии. Преимущество такой отделки в том, что палитра туалета останется однотонной, однако он визуально увеличится благодаря рельефным горизонтальным линиям на стенах.
6. Много света
Освещение в маленькой комнате — одна из самых важных вещей. Ведь чем помещение светлее, тем больше и просторнее оно выглядит. Так что в маленьком санузле нужно установить как можно больше небольших светильников, которые обеспечат освещение каждого уголка комнаты.
Сверху лучше поместить компактные встроенные лампы, которые не будут выходить за уровень потолка и, как следствие, не займут лишнее пространство. Не забудьте о нескольких светильниках на стенах, особенно в зоне зеркала, чтобы гигиенические и косметические процедуры были максимально комфортными.
7. Зеркало с подсветкой
Если для светильников места не хватает, можно избавиться как минимум от одного — возле зеркала. Для этого повесьте в санузле зеркало с собственной подсветкой в раме по всей ее площади.
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Размер зеркала тоже имеет значение. Слишком громоздкое лучше не выбирать — оно займет много места на стене. Но и очень маленькое зеркало вешать не нужно, подберите средний вариант, который одновременно подойдет по габаритам и будет достаточно большим, чтобы частично отражать комнату и тем самым визуально расширять ее.
8. Декоративная подсветка
Светодиодная подсветка под потолком или сантехникой поможет решить проблему декора в маленьком туалете. Разноцветные светящиеся линии по периметру комнаты будут выглядеть стильно и эстетично, при этом драгоценное место не будет занято бесполезным декором.
А еще такая подсветка позволит организовать в санузле приглушенное спокойное освещение. Если не хочется включать яркие лампы, то светодиоды станут прекрасной альтернативой.
9. Дополнительная техника в нише
А что делать, если в крошечный санузел нужно поместить еще и стиральную машину? Оптимальный вариант — заранее предусмотреть углубленную нишу, где техника будет выглядеть аккуратно.
Совет: необязательно делать нишу для стиральной машины на полу. На фотографии выше показано, что она может стоять даже над унитазом. Такое необычное расположение оставит пол более свободным, что положительно скажется на просторности комнаты.
10. Встроенные системы хранения
В санузле также приходится хранить различные вещи и аксессуары для туалетной комнаты. Лучше всего размещать их во встроенных шкафах и на утопленных в стену полках.
Для их организации придется еще больше сузить метраж туалета, но в результате системы хранения не будут выглядеть громоздкими. Их можно и вовсе спрятать, оформив в цвет стен.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
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01. Перечень работ по ремонту
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04. Ведомость сантехники