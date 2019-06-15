10 классных идей оформления маленького туалета

В создании дизайна маленького туалета главное — помнить, что каждый квадратный метр драгоценен и его нельзя оставлять без внимания. Санузел небольшого метража требует максимально продуманной планировки и не терпит лишних предметов, даже самых незначительных. Другими словами, идеальным стилем оформления для него станет минимализм. Но без украшений санузел оставлять тоже не следует, хотя важно сделать декор полезным и функциональным.

Ниже показываем самые практичные идеи для туалета небольших габаритов и рассказываем, как оформить такое маленькое помещение правильно и красиво. Берите на заметку!

1. Палитра из двух цветов

Первое, на что следует обратить внимание, — на цветовую палитру вашего санузла. Если его метраж не больше 3-4 метров и стены расположены очень близко друг к другу, важно не переборщить с красками. Иначе в туалете будет очень сложно находиться — слишком пестрый и разноцветный интерьер негативно повлияет на ваше настроение.

Фото: albertolamaphotography.com

Поэтому оптимальный вариант — использовать в небольшом санузле максимум два оттенка помимо белого, причем лучше делать их подходящими друг другу по тону, чтобы избежать ненужного контраста на такой маленькой площади. Если используете яркий цвет, пусть он будет единственным пятном, а остальная отделка остается классической белой.

2. Подвесной унитаз

Чем свободнее в комнате пол, тем визуально больше она выглядит. Поэтому в интерьере маленького туалета лучше установить подвесной унитаз, причем в виде инсталляции — без бачка, а со сливным механизмом, вмонтированном в стену. Такая конструкция сэкономит много места в помещении.

Фото: veteransstudies.org

К тому же подвесные унитазы выглядят более современными и стильными, чем классические, так что декоративная составляющая вашего туалета тоже повысится.

3. Маленькая раковина

К выбору второго главного элемента отдельного санузла — раковине — тоже нужно подойти обдуманно. Большой полноценный умывальник займет слишком много пространства, что в четырехметровом помещении может оказаться критичным. Так что установите максимально компактную раковину, как на визуализации ниже.

Фото: kurloo.com

Для мытья рук хватит даже самой небольшой конструкции. Существует и альтернативный вариант в виде угловых раковин, которые также отличаются компактностью.

4. Совместите раковину и унитаз

Есть и универсальное решение: поставить в маленький санузел совмещенные унитаз и раковину — последняя располагается на бачке и во время использования наполняет его, если внутри не осталось воды. Это дорогая, но очень практичная сантехника: она позволяет экономить воду, а еще сэкономит пространство вашего небольшого туалета.ltr">В создании дизайна маленького туалета главное — помнить, что каждый квадратный метр драгоценен и его нельзя оставлять без внимания. Санузел небольшого метража требует максимально продуманной планировки и не терпит лишних предметов, даже самых незначительных. Другими словами, идеальным стилем оформления для него станет минимализм. Но без украшений санузел оставлять тоже не следует, хотя важно сделать декор полезным и функциональным.

Ниже показываем самые практичные идеи для туалета небольших габаритов и рассказываем, как оформить такое маленькое помещение правильно и красиво. Берите на заметку!

1. Палитра из двух цветов

Первое, на что следует обратить внимание, — на цветовую палитру вашего санузла. Если его метраж не больше 3-4 метров и стены расположены очень близко друг к другу, важно не переборщить с красками. Иначе в туалете будет очень сложно находиться — слишком пестрый и разноцветный интерьер негативно повлияет на ваше настроение.

Фото: albertolamaphotography.com

Поэтому оптимальный вариант — использовать в небольшом санузле максимум два оттенка помимо белого, причем лучше делать их подходящими друг другу по тону, чтобы избежать ненужного контраста на такой маленькой площади. Если используете яркий цвет, пусть он будет единственным пятном, а остальная отделка остается классической белой.

2. Подвесной унитаз

Чем свободнее в комнате пол, тем визуально больше она выглядит. Поэтому в интерьере маленького туалета лучше установить подвесной унитаз, причем в виде инсталляции — без бачка, а со сливным механизмом, вмонтированном в стену. Такая конструкция сэкономит много места в помещении.

Фото: veteransstudies.org

К тому же подвесные унитазы выглядят более современными и стильными, чем классические, так что декоративная составляющая вашего туалета тоже повысится.

3. Маленькая раковина

К выбору второго главного элемента отдельного санузла — раковине — тоже нужно подойти обдуманно. Большой полноценный умывальник займет слишком много пространства, что в четырехметровом помещении может оказаться критичным. Так что установите максимально компактную раковину, как на визуализации ниже.

Фото: kurloo.com

Для мытья рук хватит даже самой небольшой конструкции. Существует и альтернативный вариант в виде угловых раковин, которые также отличаются компактностью.

4. Совместите раковину и унитаз

Есть и универсальное решение: поставить в маленький санузел совмещенные унитаз и раковину — последняя располагается на бачке и во время использования наполняет его, если внутри не осталось воды. Это дорогая, но очень практичная сантехника: она позволяет экономить воду, а еще сэкономит пространство вашего небольшого туалета.