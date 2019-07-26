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Достоинства кессонного потолка в домашнем интерьере


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Можно ли оформить в квартире потолок как во дворце эпохи Возрождения? Не только можно, но и нужно! Ведь такой потолок придаст интерьеру неповторимость и живое очарование.

Кессонный потолок — отнюдь не изобретение последнего века. Этому прекрасному потолочному украшению уже более двух с половиной тысяч лет. До недавнего времени кессоны не столько декорировали, сколько помогали поддерживать несущие конструкции потолков во дворцах, храмах, библиотеках, аристократических домах. Сейчас кессонные потолки «демократизировались» и все чаще встречаются в не только в частных домах, но и в городских квартирах. ReRooms рассказывает, что такое кессонный потолок и зачем его делать в интерьере современной квартиры.

Фото № 1: Достоинства кессонного потолка в домашнем интерьере Фото: td-universe.com

Структура кессонного потолканный потолок — отнюдь не изобретение последнего века. Этому прекрасному потолочному украшению уже более двух с половиной тысяч лет. До недавнего времени кессоны не столько декорировали, сколько помогали поддерживать несущие конструкции потолков во дворцах, храмах, библиотеках, аристократических домах. Сейчас кессонные потолки «демократизировались» и все чаще встречаются в не только в частных домах, но и в городских квартирах. ReRooms рассказывает, что такое кессонный потолок и зачем его делать в интерьере современной квартиры.

Фото № 1: Достоинства кессонного потолка в домашнем интерьере Фото: td-universe.com

Структура кессонного потолка

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Это потолок, состоящий из кессонов-«ящичков». Углубления образуются несколькими перекрещивающимися балками и украшаются витражом, цветными красками, орнаментом, росписью, лепниной, встроенными или подвесными светильниками. Кессонный потолок состоит из технической основы и декоративных элементов. Основа — это подложка и каркас. На них крепятся карнизы, бордюры, наличники и розетки.

Фото № 2: Достоинства кессонного потолка в домашнем интерьере Фото: houseofdream.com.ua

Формы кессонов

В зависимости от расположения балок на потолке формируется форма кессонов. Балки, размещенные по диагонали, образуют ромбовидную форму. Прямое расположение дает несколько форм кессонов: квадратную, прямоугольную, шестиугольную, или «соты», реже восьмиугольную и треугольную. Иногда встречается центральный кессон, круглый или больший по периметру прямоугольник, от которого «расходятся» меньшие по размеру кессоны. Центральный кессон украшается лепниной или витражом, там монтируется главная люстра. 

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Фото № 3: Достоинства кессонного потолка в домашнем интерьере Фото: jimbartsch.com

Виды кессонного потолка

Кессонный потолок различается не только формой и размерами кессонов, но и материалом, из которого изготовлены балки. Сейчас кессонный потолок чаще делается из четырех видов сырья: древесины, гипса, бумаги и синтетических полимеров. А вот видов кессонного потолка — пять.

Фото № 4: Достоинства кессонного потолка в домашнем интерьере Фото: curiousmind.club

Кессонный потолок из цельной древесины

Самый древний вид кессонного потолка, не потерявший своей популярности и сегодня. Он производится из цельных бревен разных пород деревьев, в первую очередь сосны, дуба, ольхи, ясеня, ореха. Иногда применяются более редкие или экзотические породы деревьев, например карельская береза, венге, лавр, эвкалипт. Именно от их ценности зависит стоимость кессонного потолка. Из всех видов кессонного потолка деревянный — самый дорогой. И это понятно, ведь он не только самый экологически чистый, но и благородный, служит прямым указанием на респектабельность и состоятельность владельцев дома. О применении состаренного дерева в интерьере мы уже рассказывали.

Фото № 5: Достоинства кессонного потолка в домашнем интерьере Фото: rexdixon.com

Кессонный потолок из МДФ

Сырьем для МДФ (мелкодисперсной фракции) также служит древесина. Только не ее целая часть, а опилки. Они измельчаются и перемешиваются с парафином и лигнином. Образовавшейся массе придают форму, ее прессуют и подвергают термической обработке. После затвердевания, охлаждения и высыхания получаются панели, которые сокращенно и называют МДФ.

Кессонный потолок из МДФ — хорошая альтернатива цельному дереву, поскольку внешне они неразличимы, а монтировать их и ухаживать за ним значительно легче. К тому же стоит он существенно дешевле, не усыхает и не деформируется, как это может произойти с таким живым материалом, как дерево. 

Фото № 6: Достоинства кессонного потолка в домашнем интерьере Фото: gvnews.com

Кессонный потолок из гипсокартона

Его относят не только к бюджетным вариантам, но и к обладающим широкими декоративными возможностями. Из-за небольшого веса материала такой потолок удобно монтировать, ему легко придать нужную форму. Его можно украшать гипсовыми карнизами, лепниной, розетками. Не стоит забывать и о росписи, которую применяют в том числе и на стенах. Существенный минус: сложен в уходе, ведь обилие мелкого декора хорошо собирает пыль. Выход — регулярная покраска. Можно экспериментировать с цветом и тем самым вносить в интерьер новизну.

Фото № 7: Достоинства кессонного потолка в домашнем интерьере Фото: lozuavopontificio.net

Кессонный потолок из полиуретана

Полиуретан — один из современных материалов с огромным спектром применения. Кессонные потолки не остались в стороне, поскольку полиуретан легок, эластичен, прочен, влагостоек, не трескается и не деформируется. Полиуретановые фальшбалки удобно монтировать, они хорошо стыкуются друг с другом, не оставляют зазоров, как это нередко случается с гипсокартонными балками. А вот низкая стоимость в преимущества полиуретана не входит: кессонный потолок из качественного синтетического полимера довольно дорог.

Фото № 8: Достоинства кессонного потолка в домашнем интерьере Фото: weberdesigngroup.com

Кессонный потолок из картона

Речь идет о строительном картоне, столярном клее, краске или самоклеящейся пленке для имитации деревянной поверхности. Один из самых бюджетных вариантов декорирования потолка.

Фото № 9: Достоинства кессонного потолка в домашнем интерьере Фото: hcgdietdrops.co/home-decor-2016.html

Пять причин декорировать потолок кессонами

  • это необычно и красиво. Несмотря на свою долгую историю, кессоны сохранили свежесть, неизбитость, умение восхищать и удивлять;
  • кессоны и декоративные балки прекрасно скрывают не только дефекты потолка, но и все коммуникации, и вентиляционные отверстия;
  • кессонный потолок улучшает акустику помещения;
  • кессоны делают комнату с высокими потолками более камерной и уютной;
  • кессонный потолок подчеркивает интерьерный стиль помещения, служит его меткой, своего рода штампом.

Фото № 10: Достоинства кессонного потолка в домашнем интерьере Фото: jppromis.pl

Фотопримеры кессонного потолка в интерьере

Несмотря на то что кессонный потолок можно установить в любой комнате, все же гармоничнее он смотрится в гостиной, кабинете, столовой, реже на кухне и в спальне. Хотя главным показателем для монтажа кессонного потолка выступает не тип помещения, а интерьерный стиль. Например, для классики, неоклассики, ампира, барокко, рококо как раз кессоны — характерный признак. И желательно их сделать хотя бы в одной комнате. В стиле шале и экодизайне они вторичны, поскольку акцент делается на деревянные балки. Современные стили, главной особенностью которых выступает эклектичность, могут легко включить кессонный потолок в один из своих декоративных элементов.  


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