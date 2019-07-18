10 идей для создания атмосферы отпуска в интерьере

Поселите у себя дома вечное лето, которое будет согревать вас круглый год, несмотря на погодные выкрутасы!
Что может лучше заряжать позитивом и бодростью в холодные и пасмурные дни? Конечно же, воспоминания о беззаботном летнем отпуске, которые, к сожалению, часто блекнут на фоне плохой погоды за окном. А если попробовать сохранить лето не только в душе, но и в интерьере? И это не значит, что придется вкладываться в ремонт и совершать дома глобальный переворот — достаточно прибегнуть к некоторым дизайнерским хитростям, которые помогут наполнить интерьер летнем настроением и визуально обновят обстановку квартиры.
Вы уже настроились на летние перемены в интерьере, но не знаете, с чего начать? Начните с малого. Предлагаем простые и оригинальные идеи летнего декора, которые позволят без особых усилий и финансовых затрат наполнить дом атмосферой отпуска.
1. Яркие краскиожет лучше заряжать позитивом и бодростью в холодные и пасмурные дни? Конечно же, воспоминания о беззаботном летнем отпуске, которые, к сожалению, часто блекнут на фоне плохой погоды за окном. А если попробовать сохранить лето не только в душе, но и в интерьере? И это не значит, что придется вкладываться в ремонт и совершать дома глобальный переворот — достаточно прибегнуть к некоторым дизайнерским хитростям, которые помогут наполнить интерьер летнем настроением и визуально обновят обстановку квартиры.
Вы уже настроились на летние перемены в интерьере, но не знаете, с чего начать? Начните с малого. Предлагаем простые и оригинальные идеи летнего декора, которые позволят без особых усилий и финансовых затрат наполнить дом атмосферой отпуска.
1. Яркие краски
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Чтобы воссоздать в квартире атмосферу теплых летних дней, наполните интерьер яркими красками ясного неба, теплых солнечных лучей, колосящегося луга с цветущим разнотравьем, морского побережья с золотым песком и свежим бризом. Зеленые, синие, бирюзовые, коралловые, оранжевые, желтые, красные, изумрудные оттенки поддержат ваши воспоминания о летнем отпуске и будут заряжать позитивом и бодростью в холодные дни.
Причем необязательно для летнего преображения интерьера менять отделку и затевать сложные ремонтные работы — для сезонного декорирования достаточно будет подобрать шторы, покрывала, пледы, декоративные подушки, скатерти и салфетки с характерными узорами. Будь то россыпь мелких цветов или яркие полосы, веселый горошек или абстрактные принты — главное, чтобы узор не стал слишком интенсивным и перекликался с фоновыми цветами интерьера.
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2. Воздушные ткани
Впрочем, украсить интерьер, чтобы он сохранял память о лете, можно и без сочных красок. Отличный прием — наполнить его натуральным текстилем выбеленных и естественных оттенков. Хлопок, лен, кружева прекрасно сочетаются с шерстью, трикотажем и вязаными изделиями, которыми мы согреваем интерьер зимой. Вместе они привнесут в ваш дом летнюю волну без радикальных переделок.
3. Пляжная история
Чтобы атмосфера лета и веселых морских прогулок поддерживала вас в холодную погоду не только в виде воспоминаний, впустите в интерьер образ морских волн с помощью декоративной мозаики. Цветные и блестящие камешки в отделке, обрамлении зеркал или декоративных аксессуаров будут круглый год навевать приятные ассоциации с пенными волнами, водными брызгами и пляжным отдыхом.
4. Морские трофеи
Продолжая морскую тематику, нельзя не упомянуть о пляжных трофеях, без которых мало кто возвращается из морских путешествий. И хотя ракушки — это уже традиционный прием декорирования интерьера, они не теряют своей актуальности и позволяют создать в помещении ясный образ лета. Но не стоит декорировать ими все свободные поверхности, хватит и одной выразительной композиции. Например, это может быть коллекция красивых ракушек, собранных в прозрачном подсвечнике, или одна крупная раковина в роли самостоятельного элемента декора.
5. Блики солнца
Зеркала и оригинальные композиции из них — прекрасный способ заселить свой дом игривыми солнечными зайчиками и сохранить воспоминания о лете. Повесьте на канатные крепления зеркала-иллюминаторы и представьте, что вы в круизе. Или же оформите стену оригинальным зеркальным панно, которое будет препятствовать возникновению осенней хандры. Помимо декоративной функции, зеркала частично решат проблему с нехваткой естественного света в холодное время года и будут создавать в комнате иллюзию простора.
6. Особенное освещение
Легко изменяется настроение интерьера с помощью светового сценария. Для придания комнате летнего облика прекрасно подойдут лампы на ножках в форме морских обитателей, светильники с абажурами, на которых будут принты с тропическими мотивами, или же невесомые люстры, напоминающие облака. Важно, чтобы они не были перегружены деталями, иначе романтический летний образ не оживет в интерьере.
7. Тематические аксессуары
Практичная и небанальная идея для летнего украшения интерьера — аксессуары, такие как солнцезащитные очки или шляпы. Создайте из них тематическое панно или оригинальную композицию на стене. Они точно не дадут вам забыть о жарких днях, да и дополнительные места для их хранения искать в квартире не придется.
8. Остановись, мгновенье
На протяжении всего отпуска вы не выпускали из рук фотоаппарат? Результаты вашего творчества — то, что нужно для создания летнего образа в интерьере. Соберите интересные фотоколлажи с крутыми пляжными пейзажами, снимками растений или луговых трав, веселыми кадрами с теплых летних вечеринок с друзьями на даче — в холодные зимние дни они будут заряжать вас солнечной энергией и хорошим настроением.
9. Плетеная мебель
Летнюю легкость и комфорт пляжного или загородного отдыха можно привнести в интерьер с помощью плетеной мебели из лозы или ротанга. Подвесное кресло, изящный стул или стол, корзины и короба, кресло-качалка — традиционные элементы дачных веранд и приморских террас. В городском интерьере они, безусловно, создадут расслабленный и солнечный образ, позволяющий забывать о ненастье за окном.
10. Зеленый сад
Свежая зелень, как ничто другое, связана с настроением лета. Всего несколько комнатных растений отлично поддержат теплую атмосферу в интерьере, благодаря которой лето в вашем доме будет длиться всегда.
И не обязательно устраивать в квартире тропический сад с монстерами, пальмами и папоротниками. Небольшой флорариум с суккулентами, которые, кстати, не требуют серьезного ухода, справится с задачей озеленения интерьера не хуже традиционных горшков с цветами. Можно собрать футуристическую композицию из экзотических представителей фауны, которые за счет замкнутой системы с благоприятным для растений микроклиматом не будут чахнуть в наших холодах.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники