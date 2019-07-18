10 идей для создания атмосферы отпуска в интерьере

Вы уже настроились на летние перемены в интерьере, но не знаете, с чего начать? Начните с малого. Предлагаем простые и оригинальные идеи летнего декора, которые позволят без особых усилий и финансовых затрат наполнить дом атмосферой отпуска.

Вы уже настроились на летние перемены в интерьере, но не знаете, с чего начать? Начните с малого. Предлагаем простые и оригинальные идеи летнего декора, которые позволят без особых усилий и финансовых затрат наполнить дом атмосферой отпуска.

Что может лучше заряжать позитивом и бодростью в холодные и пасмурные дни? Конечно же, воспоминания о беззаботном летнем отпуске, которые, к сожалению, часто блекнут на фоне плохой погоды за окном. А если попробовать сохранить лето не только в душе, но и в интерьере? И это не значит, что придется вкладываться в ремонт и совершать дома глобальный переворот — достаточно прибегнуть к некоторым дизайнерским хитростям, которые помогут наполнить интерьер летнем настроением и визуально обновят обстановку квартиры.

Чтобы воссоздать в квартире атмосферу теплых летних дней, наполните интерьер яркими красками ясного неба, теплых солнечных лучей, колосящегося луга с цветущим разнотравьем, морского побережья с золотым песком и свежим бризом. Зеленые, синие, бирюзовые, коралловые, оранжевые, желтые, красные, изумрудные оттенки поддержат ваши воспоминания о летнем отпуске и будут заряжать позитивом и бодростью в холодные дни.

Фото: hgtv.com

Причем необязательно для летнего преображения интерьера менять отделку и затевать сложные ремонтные работы — для сезонного декорирования достаточно будет подобрать шторы, покрывала, пледы, декоративные подушки, скатерти и салфетки с характерными узорами. Будь то россыпь мелких цветов или яркие полосы, веселый горошек или абстрактные принты — главное, чтобы узор не стал слишком интенсивным и перекликался с фоновыми цветами интерьера.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото: idealhome.co.uk

2. Воздушные ткани

Впрочем, украсить интерьер, чтобы он сохранял память о лете, можно и без сочных красок. Отличный прием — наполнить его натуральным текстилем выбеленных и естественных оттенков. Хлопок, лен, кружева прекрасно сочетаются с шерстью, трикотажем и вязаными изделиями, которыми мы согреваем интерьер зимой. Вместе они привнесут в ваш дом летнюю волну без радикальных переделок.

Фото: decoist.com

3. Пляжная история

Чтобы атмосфера лета и веселых морских прогулок поддерживала вас в холодную погоду не только в виде воспоминаний, впустите в интерьер образ морских волн с помощью декоративной мозаики. Цветные и блестящие камешки в отделке, обрамлении зеркал или декоративных аксессуаров будут круглый год навевать приятные ассоциации с пенными волнами, водными брызгами и пляжным отдыхом.

Фото: thespruce.com

Фото: teachmept.com

4. Морские трофеи

Продолжая морскую тематику, нельзя не упомянуть о пляжных трофеях, без которых мало кто возвращается из морских путешествий. И хотя ракушки — это уже традиционный прием декорирования интерьера, они не теряют своей актуальности и позволяют создать в помещении ясный образ лета. Но не стоит декорировать ими все свободные поверхности, хватит и одной выразительной композиции. Например, это может быть коллекция красивых ракушек, собранных в прозрачном подсвечнике, или одна крупная раковина в роли самостоятельного элемента декора.

Фото: digsdigs.com

5. Блики солнца

Зеркала и оригинальные композиции из них — прекрасный способ заселить свой дом игривыми солнечными зайчиками и сохранить воспоминания о лете. Повесьте на канатные крепления зеркала-иллюминаторы и представьте, что вы в круизе. Или же оформите стену оригинальным зеркальным панно, которое будет препятствовать возникновению осенней хандры. Помимо декоративной функции, зеркала частично решат проблему с нехваткой естественного света в холодное время года и будут создавать в комнате иллюзию простора.

Фото: architectureartdesigns.com

Фото: hallowedgaming.com

6. Особенное освещение

Легко изменяется настроение интерьера с помощью светового сценария. Для придания комнате летнего облика прекрасно подойдут лампы на ножках в форме морских обитателей, светильники с абажурами, на которых будут принты с тропическими мотивами, или же невесомые люстры, напоминающие облака. Важно, чтобы они не были перегружены деталями, иначе романтический летний образ не оживет в интерьере.

Фото: serenaedits.com

Фото: lampsplus.com

7. Тематические аксессуары

Практичная и небанальная идея для летнего украшения интерьера — аксессуары, такие как солнцезащитные очки или шляпы. Создайте из них тематическое панно или оригинальную композицию на стене. Они точно не дадут вам забыть о жарких днях, да и дополнительные места для их хранения искать в квартире не придется.

Фото: ballarddesigns.com

Фото: neverskipbrunch.com

8. Остановись, мгновенье

На протяжении всего отпуска вы не выпускали из рук фотоаппарат? Результаты вашего творчества — то, что нужно для создания летнего образа в интерьере. Соберите интересные фотоколлажи с крутыми пляжными пейзажами, снимками растений или луговых трав, веселыми кадрами с теплых летних вечеринок с друзьями на даче — в холодные зимние дни они будут заряжать вас солнечной энергией и хорошим настроением.

Фото: housebeautiful.com

Фото: trenduhome.com

9. Плетеная мебель

Летнюю легкость и комфорт пляжного или загородного отдыха можно привнести в интерьер с помощью плетеной мебели из лозы или ротанга. Подвесное кресло, изящный стул или стол, корзины и короба, кресло-качалка — традиционные элементы дачных веранд и приморских террас. В городском интерьере они, безусловно, создадут расслабленный и солнечный образ, позволяющий забывать о ненастье за окном.

Фото: hgtv.com

Фото: loosebrush.com

10. Зеленый сад

Свежая зелень, как ничто другое, связана с настроением лета. Всего несколько комнатных растений отлично поддержат теплую атмосферу в интерьере, благодаря которой лето в вашем доме будет длиться всегда.

Фото: applicationsnexusone.com

И не обязательно устраивать в квартире тропический сад с монстерами, пальмами и папоротниками. Небольшой флорариум с суккулентами, которые, кстати, не требуют серьезного ухода, справится с задачей озеленения интерьера не хуже традиционных горшков с цветами. Можно собрать футуристическую композицию из экзотических представителей фауны, которые за счет замкнутой системы с благоприятным для растений микроклиматом не будут чахнуть в наших холодах.