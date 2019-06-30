Дизайн ванной комнаты с мозаикой: 17 классных вариантов

Показываем потрясающий дизайн ванной! А эта мозаика — просто шедевр!
Мозаика — красивый отделочный материал, чаще всего используется для оформления ванной комнаты, кухни, прихожей, коридора. За прочность и устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям мозаику любят как дизайнеры, так и владельцы квартир и домов, а еще бассейнов и саун. Она не блекнет со временем, не теряет декоративных качеств, проста в уходе, хотя довольно сложна в монтаже. Классический размер плиток — 2 × 2 см, нестандартные варианты колеблются от одного сантиметра до пяти-шести. Для удобства монтажа на производстве их собирают в блоки по 10—20 штук. Как и размеры, форма мозаики тоже разнообразна: это квадратики, прямоугольники, круги, ромбы, многогранники. Все это дает ей возможность быть для ванной комнаты отличным декором. Дизайнеры ReRooms делятся советами по работе с мозаикой в ванной.
Основные виды мозаики для ванной
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Мозаику производят из разных материалов, как традиционных для облицовки ванной комнаты, так и нетипичных, например из металла, дерева или пластика. Если же важна стойкость сырья для мозаики к повышенной влажности, перепадам температур и воздействию моющих средств, самыми надежными окажутся четыре вида: керамика, стекло, смальта и натуральный камень.
Керамическая мозаика
Этот вид мозаики пользуется большой популярностью у желающих оригинально украсить ванную комнату. Она красива, прочна, износостойка и недорога. Керамическая мозаика обладает теми же техническими свойствами, что и плитка, только меньше размером и с большими декоративными возможностями. Она бывает глянцевой и матовой. Глянцевой мозаика становится после глазурирования. Эта техника обработки поверхностей придает мозаике блеск и делает ее более легкой в уходе. Матовая мозаика исключает скольжение, поэтому ею чаще всего декорируют пол ванной комнаты.
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Стеклянная мозаика
Второй по бюджетности вид мозаики. Ее выплавляют из кварцевого песка с добавлением полевого шпата и красителей. Чтобы она обрела устойчивость к ударам и механическим повреждениям, материал обжигают. Поэтому не стоит бояться, что она быстро потеряет привлекательность или разобьется. На строительном рынке представлено много вариантов расцветок, форм и фактур этой мозаики. Один из наиболее популярных сортов — из прозрачного стекла. Еще один плюс стеклянной мозаики — высокая степень противодействия бактериям. Для ванной — то, что нужно.
Смальтовая мозаика
Этот вид мозаики похож на стеклянную, но имеет другую технологию производства и иные технические характеристики. Такая мозаика изготовляется из смальты — кусочков непрозрачной смеси из переплавленного стекла и оксидов металла. Она прочнее стеклянной и обладает большим декоративным диапазоном благодаря разнообразию цветов и оттенков. Одно из ее отличий — эффект свечения изнутри. Через игру внешнего и внутреннего света эта мозаика поражает своей магнетической притягательностью даже без узоров и рисунков. Есть минус: стоимость. Она значительно дороже, чем керамическая и стеклянная.
Мозаика из натурального камня
Такая мозаика производится из разных пород натурального камня: гранита, мрамора, яшмы или сланца. Благородство ее внешнего вида выдает природное происхождение, поэтому она дорогая и при этом полностью оправдывает потраченные на нее деньги как эстетическими, так и техническими свойствами. Она не боится ни повышенной влажности, ни резких перепадов температур, ни огня, ни сильных механических воздействий. Великолепна и практична.
Правила работы с мозаикой в ванной комнате
Из-за особых условий ванной комнаты (высокой влажности, перепадов температур, воздействия химических веществ) укладка мозаики имеет много тонкостей.
Во-первых, надо правильно подобрать мозаику. Ее выбор зависит не только от декоративных качеств (цвет, форма, рисунок), но и от того, куда ее будут класть — на стену или на пол, из чего она изготовлена, какого размера, блоками или штучно.
Во-вторых, надо подготовить основание для укладки: выровнять поверхность — оштукатурить или оформить с помощью гипсокартона. И не просто выровнять — сделать идеально ровной. Иначе мозаика как гибкий материал повторит все ненужные впадины и шероховатости.
В-третьих, важно подобрать правильный клей. Выбор зависит в большей степени от основы. Для штукатурки и гипсокартона подойдет обычный клей для кафеля. Если же основа деревянная или пластиковая, нужен специальный клеевой состав. Еще одна тонкость: для сохранения прозрачности стеклянной мозаики важно нанести белый клей, а не серый, иначе мозаика потеряет свой приятный блеск.
В-четвертых, при наклеивании мозаику необходимо выравнивать так, чтобы каждый кубик занял свое место на поверхности. Выравнивать нужно ручной теркой, равномерно придавливая каждый сантиметр.
В-пятых, мозаику необходимо очистить от клея, пока он не засох. Для этого лучше использовать шпатель или отвертку.
И в-шестых, швы необходимо заполнить затиркой. Это трудоемкий и кропотливый процесс, да и затирки потребуется в несколько раз больше, чем при укладке керамической плитки. Но и смотреться это будет намного эффектнее.
Сочетание мозаики с другими материалами отделки
Есть шесть видов отделочных материалов, которые используют для ванной комнаты. Это керамическая плитка, керамогранит, мозаика, краска, декоративная штукатурка и натуральный камень (гранит и мрамор). С чем же лучше и чаще всего сочетается мозаика? В первую очередь, с керамической плиткой и керамогранитом. Эти материалы прекрасно дополняют друг друга и способны создавать не только великолепные панно, но и целостный образ ванной комнаты. Во-вторых, не менее интересно смотрится мозаика в сочетании с краской, а иногда и в трио-исполнении: например, верхняя часть стены окрашена, затем идет полоса из мозаики, а ниже выложена керамическая плитка. Вариант мозаики и декоративной штукатурки редкий, хоть и интригующий. Каждый из этих материалов красив и капризен, и их соседство должно быть идеально продуманным. Сочетание же гранита или мрамора и мозаики (смальтовой или из натурального камня) — дорогое удовольствие. Если стоимость отделки из этих материалов вас не смущает, роскошный интерьер ванной комнаты вам гарантирован.
Создание узоров, рисунков и орнаментов из мозаики
Одно из важнейших декоративных качеств мозаики — способность создавать любые рисунки, узоры, яркие орнаменты. Совершенно любые. Выбор зависит от эстетических пристрастий хозяев ванной комнаты, их фантазии и времени, которое они готовы посвятить этому творческому процессу. Рисунок, узор или орнамент можно придумать самому, нарисовать на бумаге, расчертить по клеточкам на стене. Долго и кропотливо, зато ни у кого и никогда такого не будет. Есть и более простой вариант: купить готовые блоки и из них собрать рисунок, придуманный фабричными дизайнерами. И это тоже будет нестандартное оформление ванной комнаты — давно ли вы видели плещущегося в волнах дельфина из сине-голубой мозаики на стене ванной комнаты? Вот именно. Так что смело можно идти в магазин и выбирать рисунок, узор или орнамент из мозаики в ванную комнату.
Варианты укладки мозаики в ванной
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники