Дизайн ванной комнаты с мозаикой: 17 классных вариантов

Мозаика — красивый отделочный материал, чаще всего используется для оформления ванной комнаты , кухни, прихожей, коридора. За прочность и устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям мозаику любят как дизайнеры, так и владельцы квартир и домов, а еще бассейнов и саун. Она не блекнет со временем, не теряет декоративных качеств, проста в уходе, хотя довольно сложна в монтаже. Классический размер плиток — 2 × 2 см, нестандартные варианты колеблются от одного сантиметра до пяти-шести. Для удобства монтажа на производстве их собирают в блоки по 10—20 штук. Как и размеры, форма мозаики тоже разнообразна: это квадратики, прямоугольники, круги, ромбы, многогранники. Все это дает ей возможность быть для ванной комнаты отличным декором. Дизайнеры ReRooms делятся советами по работе с мозаикой в ванной.

Мозаику производят из разных материалов, как традиционных для облицовки ванной комнаты, так и нетипичных, например из металла, дерева или пластика. Если же важна стойкость сырья для мозаики к повышенной влажности, перепадам температур и воздействию моющих средств, самыми надежными окажутся четыре вида: керамика, стекло, смальта и натуральный камень.

Фото: todayview.co



Керамическая мозаика

Этот вид мозаики пользуется большой популярностью у желающих оригинально украсить ванную комнату. Она красива, прочна, износостойка и недорога. Керамическая мозаика обладает теми же техническими свойствами, что и плитка, только меньше размером и с большими декоративными возможностями. Она бывает глянцевой и матовой. Глянцевой мозаика становится после глазурирования. Эта техника обработки поверхностей придает мозаике блеск и делает ее более легкой в уходе. Матовая мозаика исключает скольжение, поэтому ею чаще всего декорируют пол ванной комнаты.

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Фото: cremafriends.com



Стеклянная мозаика

Второй по бюджетности вид мозаики. Ее выплавляют из кварцевого песка с добавлением полевого шпата и красителей. Чтобы она обрела устойчивость к ударам и механическим повреждениям, материал обжигают. Поэтому не стоит бояться, что она быстро потеряет привлекательность или разобьется. На строительном рынке представлено много вариантов расцветок, форм и фактур этой мозаики. Один из наиболее популярных сортов — из прозрачного стекла. Еще один плюс стеклянной мозаики — высокая степень противодействия бактериям. Для ванной — то, что нужно.

Фото: homeinfo.hu

Смальтовая мозаика

Этот вид мозаики похож на стеклянную, но имеет другую технологию производства и иные технические характеристики. Такая мозаика изготовляется из смальты — кусочков непрозрачной смеси из переплавленного стекла и оксидов металла. Она прочнее стеклянной и обладает большим декоративным диапазоном благодаря разнообразию цветов и оттенков. Одно из ее отличий — эффект свечения изнутри. Через игру внешнего и внутреннего света эта мозаика поражает своей магнетической притягательностью даже без узоров и рисунков. Есть минус: стоимость. Она значительно дороже, чем керамическая и стеклянная.

Фото: living.cz

Мозаика из натурального камня

Такая мозаика производится из разных пород натурального камня: гранита, мрамора, яшмы или сланца. Благородство ее внешнего вида выдает природное происхождение, поэтому она дорогая и при этом полностью оправдывает потраченные на нее деньги как эстетическими, так и техническими свойствами. Она не боится ни повышенной влажности, ни резких перепадов температур, ни огня, ни сильных механических воздействий. Великолепна и практична.

Фото: klaverweiden.com

Правила работы с мозаикой в ванной комнате

Из-за особых условий ванной комнаты (высокой влажности, перепадов температур, воздействия химических веществ) укладка мозаики имеет много тонкостей.

Во-первых, надо правильно подобрать мозаику. Ее выбор зависит не только от декоративных качеств (цвет, форма, рисунок), но и от того, куда ее будут класть — на стену или на пол, из чего она изготовлена, какого размера, блоками или штучно.

Во-вторых, надо подготовить основание для укладки: выровнять поверхность — оштукатурить или оформить с помощью гипсокартона. И не просто выровнять — сделать идеально ровной. Иначе мозаика как гибкий материал повторит все ненужные впадины и шероховатости.

В-третьих, важно подобрать правильный клей. Выбор зависит в большей степени от основы. Для штукатурки и гипсокартона подойдет обычный клей для кафеля. Если же основа деревянная или пластиковая, нужен специальный клеевой состав. Еще одна тонкость: для сохранения прозрачности стеклянной мозаики важно нанести белый клей, а не серый, иначе мозаика потеряет свой приятный блеск.

Фото: remodelsbathroom.com

В-четвертых, при наклеивании мозаику необходимо выравнивать так, чтобы каждый кубик занял свое место на поверхности. Выравнивать нужно ручной теркой, равномерно придавливая каждый сантиметр.

В-пятых, мозаику необходимо очистить от клея, пока он не засох. Для этого лучше использовать шпатель или отвертку.

И в-шестых, швы необходимо заполнить затиркой. Это трудоемкий и кропотливый процесс, да и затирки потребуется в несколько раз больше, чем при укладке керамической плитки. Но и смотреться это будет намного эффектнее.

Фото: kizlarvemoda.com

Сочетание мозаики с другими материалами отделки

Есть шесть видов отделочных материалов, которые используют для ванной комнаты. Это керамическая плитка, керамогранит, мозаика, краска, декоративная штукатурка и натуральный камень (гранит и мрамор). С чем же лучше и чаще всего сочетается мозаика? В первую очередь, с керамической плиткой и керамогранитом. Эти материалы прекрасно дополняют друг друга и способны создавать не только великолепные панно, но и целостный образ ванной комнаты. Во-вторых, не менее интересно смотрится мозаика в сочетании с краской, а иногда и в трио-исполнении: например, верхняя часть стены окрашена, затем идет полоса из мозаики, а ниже выложена керамическая плитка. Вариант мозаики и декоративной штукатурки редкий, хоть и интригующий. Каждый из этих материалов красив и капризен, и их соседство должно быть идеально продуманным. Сочетание же гранита или мрамора и мозаики (смальтовой или из натурального камня) — дорогое удовольствие. Если стоимость отделки из этих материалов вас не смущает, роскошный интерьер ванной комнаты вам гарантирован.

Фото: patioyarddesign.com

Создание узоров, рисунков и орнаментов из мозаики

Одно из важнейших декоративных качеств мозаики — способность создавать любые рисунки, узоры, яркие орнаменты. Совершенно любые. Выбор зависит от эстетических пристрастий хозяев ванной комнаты, их фантазии и времени, которое они готовы посвятить этому творческому процессу. Рисунок, узор или орнамент можно придумать самому, нарисовать на бумаге, расчертить по клеточкам на стене. Долго и кропотливо, зато ни у кого и никогда такого не будет. Есть и более простой вариант: купить готовые блоки и из них собрать рисунок, придуманный фабричными дизайнерами. И это тоже будет нестандартное оформление ванной комнаты — давно ли вы видели плещущегося в волнах дельфина из сине-голубой мозаики на стене ванной комнаты? Вот именно. Так что смело можно идти в магазин и выбирать рисунок, узор или орнамент из мозаики в ванную комнату.

Фото: tcestone.com

Варианты укладки мозаики в ванной

Фото: wearefound.com



Фото: todayview.co



Фото: iefimerida.gr



Фото: amenajez.ro



Фото: blog.mozaico.com



Фото: bestsearchdirectory.com



Фото: dexorate.com

