Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоков

Многие при упоминании о стеклоблоках вспомнят советские времена, когда в различных общественных зданиях использовали сине-зеленые стеклянные квадраты из стекла в качестве окон и перегородок. Тогда никому и в голову не могла прийти мысль использовать блоки в качестве декора, да еще и в собственной квартире. Однако время идет и мода меняется. Сегодня эти блоки претерпели немало изменений, которые затронули и форму, и цвет, и фактуру материала. За последние лет десять дизайнеры придумали много вариантов их применения в качестве декоративных элементов как в загородных домах, так и в городских квартирах. Давайте же подробно изучим особенности этого материала и посмотрим интересные интерьеры, которые не оставят вас равнодушным.

Фото: yellowtrace.com.au

Преимущества стеклоблоков

1. Прочность

Блоки изготавливают из закаленного стекла, что сводит к минимуму возможность нечаянно разбить их. Они безопасны при укладке и эксплуатации.

2. Влагостойкость

В отличие от деревянных плит и блоков, стекло не подвержено разрушению от воды и повышенной влажности, что делает возможным его применение в ванных комнатах.

3. Звуко- и теплоизоляция

За счет методики изготовления блоков внутри них находится разреженный воздух, который обеспечивает хорошие звукоизоляционные качества и помогает удерживать тепло внутри помещения.

4. Простота монтажа

Кладка стеклянных блоков очень похожа на технологию возведения стен из кирпича, поэтому вы сможете самостоятельно справиться с этой задачей.

5. Разнообразие моделей

Сегодня производители предлагают большое количество моделей блоков — вы обязательно найдете что-то для себя.

6. Невысокая стоимость

Если сравнить стоимость стеклоблоков и других отделочных материалов для декорирования жилища, выигрывают первые.

Фото: blog.innovatebuildingsolutions.com

Виды стеклянных блоков

1. Форма

Классическая форма блока — квадратная. Существуют также прямоугольная, закругленный треугольник, в виде шестигранника или буквы «г».

2. Цвет

Производители не остановили свой выбор исключительно на прозрачных блоках, а стали выпускать их в более широкой цветовой гамме. Они могут также содержать декоративные элементы внутри и рисунок снаружи.

3. Фактура

Стеклоблоки могут быть матовыми, глянцевыми, рифлеными и узорчатыми. От выбранной модели зависит способность блока пропускать свет.

4. Оптические характеристики

Есть направляющие и рассеивающие стеклоблоки. Этот показатель говорит о степени светопроницаемости.

5. Оформление

Блоки украшают различными узорами или рисунками. Существуют также перламутровые блоки, тонированные, с вкраплениями — например с камушками или ракушками. Разработка последних лет — светодиодные светоблоки, которые придутся по душе смелым и творческим личностям.

Фото: yellowtrace.com.au

Фото: yellowtrace.com.au

Фото: blog.innovatebuildingsolutions.com

Как использовать стеклоблоки в интерьерном дизайне

1. Стена

Возведение стены из стеклоблоков особенно актуально для квартир-студий для получения двух полноценных комнат. За счет того, что они пропускают до 85% света, комната без окна все равно будет светлой.

Хороший вариант и для совмещенного санузла, чтобы отгородить ванну или душевую. Можно не думать о том, что стенка отсыреет или покроется грибком. ltr">Многие при упоминании о стеклоблоках вспомнят советские времена, когда в различных общественных зданиях использовали сине-зеленые стеклянные квадраты из стекла в качестве окон и перегородок. Тогда никому и в голову не могла прийти мысль использовать блоки в качестве декора, да еще и в собственной квартире. Однако время идет и мода меняется. Сегодня эти блоки претерпели немало изменений, которые затронули и форму, и цвет, и фактуру материала. За последние лет десять дизайнеры придумали много вариантов их применения в качестве декоративных элементов как в загородных домах, так и в городских квартирах. Давайте же подробно изучим особенности этого материала и посмотрим интересные интерьеры, которые не оставят вас равнодушным.

Фото: yellowtrace.com.au

Преимущества стеклоблоков

1. Прочность

Блоки изготавливают из закаленного стекла, что сводит к минимуму возможность нечаянно разбить их. Они безопасны при укладке и эксплуатации.

2. Влагостойкость

В отличие от деревянных плит и блоков, стекло не подвержено разрушению от воды и повышенной влажности, что делает возможным его применение в ванных комнатах.

3. Звуко- и теплоизоляция

За счет методики изготовления блоков внутри них находится разреженный воздух, который обеспечивает хорошие звукоизоляционные качества и помогает удерживать тепло внутри помещения.

4. Простота монтажа

Кладка стеклянных блоков очень похожа на технологию возведения стен из кирпича, поэтому вы сможете самостоятельно справиться с этой задачей.

5. Разнообразие моделей

Сегодня производители предлагают большое количество моделей блоков — вы обязательно найдете что-то для себя.

6. Невысокая стоимость

Если сравнить стоимость стеклоблоков и других отделочных материалов для декорирования жилища, выигрывают первые.

Фото: blog.innovatebuildingsolutions.com

Виды стеклянных блоков

1. Форма

Классическая форма блока — квадратная. Существуют также прямоугольная, закругленный треугольник, в виде шестигранника или буквы «г».

2. Цвет

Производители не остановили свой выбор исключительно на прозрачных блоках, а стали выпускать их в более широкой цветовой гамме. Они могут также содержать декоративные элементы внутри и рисунок снаружи.

3. Фактура

Стеклоблоки могут быть матовыми, глянцевыми, рифлеными и узорчатыми. От выбранной модели зависит способность блока пропускать свет.

4. Оптические характеристики

Есть направляющие и рассеивающие стеклоблоки. Этот показатель говорит о степени светопроницаемости.

5. Оформление

Блоки украшают различными узорами или рисунками. Существуют также перламутровые блоки, тонированные, с вкраплениями — например с камушками или ракушками. Разработка последних лет — светодиодные светоблоки, которые придутся по душе смелым и творческим личностям.

Фото: yellowtrace.com.au

Фото: yellowtrace.com.au

Фото: blog.innovatebuildingsolutions.com

Как использовать стеклоблоки в интерьерном дизайне

1. Стена

Возведение стены из стеклоблоков особенно актуально для квартир-студий для получения двух полноценных комнат. За счет того, что они пропускают до 85% света, комната без окна все равно будет светлой.

Хороший вариант и для совмещенного санузла, чтобы отгородить ванну или душевую. Можно не думать о том, что стенка отсыреет или покроется грибком.