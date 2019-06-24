Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоков

Мечтаете о сказочном интерьере? Ваша мечта может стать реальностью, когда вы прочитаете эту статью.
Многие при упоминании о стеклоблоках вспомнят советские времена, когда в различных общественных зданиях использовали сине-зеленые стеклянные квадраты из стекла в качестве окон и перегородок. Тогда никому и в голову не могла прийти мысль использовать блоки в качестве декора, да еще и в собственной квартире. Однако время идет и мода меняется. Сегодня эти блоки претерпели немало изменений, которые затронули и форму, и цвет, и фактуру материала. За последние лет десять дизайнеры придумали много вариантов их применения в качестве декоративных элементов как в загородных домах, так и в городских квартирах. Давайте же подробно изучим особенности этого материала и посмотрим интересные интерьеры, которые не оставят вас равнодушным.
Преимущества стеклоблоков
1. Прочность
Блоки изготавливают из закаленного стекла, что сводит к минимуму возможность нечаянно разбить их. Они безопасны при укладке и эксплуатации.
2. Влагостойкость
В отличие от деревянных плит и блоков, стекло не подвержено разрушению от воды и повышенной влажности, что делает возможным его применение в ванных комнатах.
3. Звуко- и теплоизоляция
За счет методики изготовления блоков внутри них находится разреженный воздух, который обеспечивает хорошие звукоизоляционные качества и помогает удерживать тепло внутри помещения.
4. Простота монтажа
Кладка стеклянных блоков очень похожа на технологию возведения стен из кирпича, поэтому вы сможете самостоятельно справиться с этой задачей.
5. Разнообразие моделей
Сегодня производители предлагают большое количество моделей блоков — вы обязательно найдете что-то для себя.
6. Невысокая стоимость
Если сравнить стоимость стеклоблоков и других отделочных материалов для декорирования жилища, выигрывают первые.
Виды стеклянных блоков
1. Форма
Классическая форма блока — квадратная. Существуют также прямоугольная, закругленный треугольник, в виде шестигранника или буквы «г».
2. Цвет
Производители не остановили свой выбор исключительно на прозрачных блоках, а стали выпускать их в более широкой цветовой гамме. Они могут также содержать декоративные элементы внутри и рисунок снаружи.
3. Фактура
Стеклоблоки могут быть матовыми, глянцевыми, рифлеными и узорчатыми. От выбранной модели зависит способность блока пропускать свет.
4. Оптические характеристики
Есть направляющие и рассеивающие стеклоблоки. Этот показатель говорит о степени светопроницаемости.
5. Оформление
Блоки украшают различными узорами или рисунками. Существуют также перламутровые блоки, тонированные, с вкраплениями — например с камушками или ракушками. Разработка последних лет — светодиодные светоблоки, которые придутся по душе смелым и творческим личностям.
Как использовать стеклоблоки в интерьерном дизайне
1. Стена
Возведение стены из стеклоблоков особенно актуально для квартир-студий для получения двух полноценных комнат. За счет того, что они пропускают до 85% света, комната без окна все равно будет светлой.
Хороший вариант и для совмещенного санузла, чтобы отгородить ванну или душевую. Можно не думать о том, что стенка отсыреет или покроется грибком. ltr">Многие при упоминании о стеклоблоках вспомнят советские времена, когда в различных общественных зданиях использовали сине-зеленые стеклянные квадраты из стекла в качестве окон и перегородок. Тогда никому и в голову не могла прийти мысль использовать блоки в качестве декора, да еще и в собственной квартире. Однако время идет и мода меняется. Сегодня эти блоки претерпели немало изменений, которые затронули и форму, и цвет, и фактуру материала. За последние лет десять дизайнеры придумали много вариантов их применения в качестве декоративных элементов как в загородных домах, так и в городских квартирах. Давайте же подробно изучим особенности этого материала и посмотрим интересные интерьеры, которые не оставят вас равнодушным.
Преимущества стеклоблоков
1. Прочность
Блоки изготавливают из закаленного стекла, что сводит к минимуму возможность нечаянно разбить их. Они безопасны при укладке и эксплуатации.
2. Влагостойкость
В отличие от деревянных плит и блоков, стекло не подвержено разрушению от воды и повышенной влажности, что делает возможным его применение в ванных комнатах.
3. Звуко- и теплоизоляция
За счет методики изготовления блоков внутри них находится разреженный воздух, который обеспечивает хорошие звукоизоляционные качества и помогает удерживать тепло внутри помещения.
4. Простота монтажа
Кладка стеклянных блоков очень похожа на технологию возведения стен из кирпича, поэтому вы сможете самостоятельно справиться с этой задачей.
5. Разнообразие моделей
Сегодня производители предлагают большое количество моделей блоков — вы обязательно найдете что-то для себя.
6. Невысокая стоимость
Если сравнить стоимость стеклоблоков и других отделочных материалов для декорирования жилища, выигрывают первые.
Виды стеклянных блоков
1. Форма
Классическая форма блока — квадратная. Существуют также прямоугольная, закругленный треугольник, в виде шестигранника или буквы «г».
2. Цвет
Производители не остановили свой выбор исключительно на прозрачных блоках, а стали выпускать их в более широкой цветовой гамме. Они могут также содержать декоративные элементы внутри и рисунок снаружи.
3. Фактура
Стеклоблоки могут быть матовыми, глянцевыми, рифлеными и узорчатыми. От выбранной модели зависит способность блока пропускать свет.
4. Оптические характеристики
Есть направляющие и рассеивающие стеклоблоки. Этот показатель говорит о степени светопроницаемости.
5. Оформление
Блоки украшают различными узорами или рисунками. Существуют также перламутровые блоки, тонированные, с вкраплениями — например с камушками или ракушками. Разработка последних лет — светодиодные светоблоки, которые придутся по душе смелым и творческим личностям.
Как использовать стеклоблоки в интерьерном дизайне
1. Стена
Возведение стены из стеклоблоков особенно актуально для квартир-студий для получения двух полноценных комнат. За счет того, что они пропускают до 85% света, комната без окна все равно будет светлой.
Хороший вариант и для совмещенного санузла, чтобы отгородить ванну или душевую. Можно не думать о том, что стенка отсыреет или покроется грибком.
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2. Перегородка
Это одно из самых распространенных предназначений стеклоблоков. Перегородка отличается от стены тем, что перекрывает комнату не полностью, а лишь частично. Стеклоблоки отлично зонируют помещение, обеспечивая более легкую и свободную обстановку, не загромождая ее сплошными конструкциями.
Такую перегородку можно использовать где угодно, все зависит лишь от ваших пожеланий и планировки.
Чтобы перегородка выглядела более оригинально и стильно, комбинируйте блоки разных цветов, размеров и форм. Так, можно выложить красивую мозаику, которая будет украшать интерьер.
3. Окно
Окно из стеклоблоков, как правило, используется для декорирования частных домов. Если вы решите заменить обычное окно блоками, в любом случае нужно предусмотреть еще одно — для проветривания.
Красиво переливающееся окно можно установить на кухне или в ванной комнате. Благодаря тому, что материал пропускает свет, но при этом не прозрачен, вас не будет видно снаружи.
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4. Душевая
Не обязательно покупать дорогие душевые, чтобы создать стильный и комфортный дизайн ванной комнаты. Создайте кабинку из голубых или изумрудных блоков, дополнив их, например, плиткой. Такой вариант отлично подойдет для маленьких помещений, так как стеклянные блоки помогут в зрительном увеличении пространства.
5. Мебель
Использовать обычную деревянную мебель в интерьере — скучно и однообразно. Из стеклоблоков изготавливают барные стойки, столы, тумбочки, оформляют фасады дверок шкафов и межкомнатных дверей. Помните, что передвинуть или перенести в другое место такую мебель невозможно, так как устанавливается она на века.
Стеклоблоки в интерьере разных комнат с фотопримерами
Раньше стеклоблоки использовали преимущественно в ванной комнате, однако сегодня этот материал получил большую популярность и применяется во всех помещениях, которые только есть в частном доме или квартире.
1. Стеклоблоки в ванной комнате
Выше мы уже упомянули, как можно использовать стеклоблоки: сделать душевую или же зонировать помещение. Если вы живете в загородном доме, можно создать окно из блоков, которое будет красиво переливаться в лучах солнца и отбрасывать блики на стены.
2. Стеклоблоки на кухне
Чтобы кухня выглядела как с обложки журнала, используйте в качестве декоративных элементов стеклоблоки. С их помощью можно выложить арку или же сделать барную стойку. Мы советуем выбирать разноцветные блоки, которые помогут в создании радостной обстановки. Кухня станет тем восхитительным местом, где будет приятно как приготовить ужин, так и собрать близких.
3. Стеклоблоки в спальне
Хотите получить спальню из сказки? Тогда вы по адресу. Для создания сказочного интерьера выложите стену за кроватью стеклянными блоками и повесьте рядом с ней светильники, которые будут красиво подсвечивать материал. Если же вы за что-то более оригинальное и экстравагантное, тогда выбор лучше остановить на блоках со светодиодной подсветкой. Представьте, как классно ночью «включить» такую стенку, которая будет переливаться десятками огоньков.
Еще варианты использования блоков: если в комнате есть рабочее место, выложите одну из стен выбранным отделочным материалом или украсьте им поверхность межкомнатной двери.
4. Стеклоблоки в гостиной
На наш взгляд, в гостиной фантазия может разгуляться: как правило, гостиная — самое большое помещение в квартире. Здесь можно создать и мебель из стеклоблоков, и картину с объемным изображением, и перегородку, и украсить стены полосами из стекла.
Можно совместить сразу несколько вариантов, однако увлекаться не нужно — иначе может получиться чересчур холодное и блестящее пространство. Всего и по чуть-чуть.
5. Стеклоблоки в прихожей
Важно задать нужное настроение и атмосферу уже с порога. С помощью стеклоблоков можно оформить входную дверь, выложить часть стены или же создать коридор полностью из блоков. Такой способ позволит сделать светлее помещение, которому почти никогда не достается солнечного света.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники