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Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоков


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Мечтаете о сказочном интерьере? Ваша мечта может стать реальностью, когда вы прочитаете эту статью.

Содержание

Многие при упоминании о стеклоблоках вспомнят советские времена, когда в различных общественных зданиях использовали сине-зеленые стеклянные квадраты из стекла в качестве окон и перегородок. Тогда никому и в голову не могла прийти мысль использовать блоки в качестве декора, да еще и в собственной квартире. Однако время идет и мода меняется. Сегодня эти блоки претерпели немало изменений, которые затронули и форму, и цвет, и фактуру материала. За последние лет десять дизайнеры придумали много вариантов их применения в качестве декоративных элементов как в загородных домах, так и в городских квартирах. Давайте же подробно изучим особенности этого материала и посмотрим интересные интерьеры, которые не оставят вас равнодушным. 

Фото № 1: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: yellowtrace.com.au

Преимущества стеклоблоков

1. Прочность 

Блоки изготавливают из закаленного стекла, что сводит к минимуму возможность нечаянно разбить их. Они безопасны при укладке и эксплуатации. 

2. Влагостойкость

В отличие от деревянных плит и блоков, стекло не подвержено разрушению от воды и повышенной влажности, что делает возможным его применение в ванных комнатах. 

3. Звуко- и теплоизоляция

За счет методики изготовления блоков внутри них находится разреженный воздух, который обеспечивает хорошие звукоизоляционные качества и помогает удерживать тепло внутри помещения. 

4. Простота монтажа

Кладка стеклянных блоков очень похожа на технологию возведения стен из кирпича, поэтому вы сможете самостоятельно справиться с этой задачей. 

5. Разнообразие моделей

Сегодня производители предлагают большое количество моделей блоков — вы обязательно найдете что-то для себя. 

6. Невысокая стоимость

Если сравнить стоимость стеклоблоков и других отделочных материалов для декорирования жилища, выигрывают первые. 

Фото № 2: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: blog.innovatebuildingsolutions.com

Виды стеклянных блоков

1. Форма

Классическая форма блока — квадратная. Существуют также прямоугольная, закругленный треугольник, в виде шестигранника или буквы «г».

2. Цвет

Производители не остановили свой выбор исключительно на прозрачных блоках, а стали выпускать их в более широкой цветовой гамме. Они могут также содержать декоративные элементы внутри и рисунок снаружи. 

3. Фактура

Стеклоблоки могут быть матовыми, глянцевыми, рифлеными и узорчатыми. От выбранной модели зависит способность блока пропускать свет. 

4. Оптические характеристики

Есть направляющие и рассеивающие стеклоблоки. Этот показатель говорит о степени светопроницаемости. 

5. Оформление

Блоки украшают различными узорами или рисунками. Существуют также перламутровые блоки, тонированные, с вкраплениями — например с камушками или ракушками. Разработка последних лет — светодиодные светоблоки, которые придутся по душе смелым и творческим личностям. 

Фото № 3: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: yellowtrace.com.au

Фото № 4: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: yellowtrace.com.au

Фото № 5: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: blog.innovatebuildingsolutions.com

Как использовать стеклоблоки в интерьерном дизайне

1. Стена

Возведение стены из стеклоблоков особенно актуально для квартир-студий для получения двух полноценных комнат. За счет того, что они пропускают до 85% света, комната без окна все равно будет светлой. 

Хороший вариант и для совмещенного санузла, чтобы отгородить ванну или душевую. Можно не думать о том, что стенка отсыреет или покроется грибком. ltr">Многие при упоминании о стеклоблоках вспомнят советские времена, когда в различных общественных зданиях использовали сине-зеленые стеклянные квадраты из стекла в качестве окон и перегородок. Тогда никому и в голову не могла прийти мысль использовать блоки в качестве декора, да еще и в собственной квартире. Однако время идет и мода меняется. Сегодня эти блоки претерпели немало изменений, которые затронули и форму, и цвет, и фактуру материала. За последние лет десять дизайнеры придумали много вариантов их применения в качестве декоративных элементов как в загородных домах, так и в городских квартирах. Давайте же подробно изучим особенности этого материала и посмотрим интересные интерьеры, которые не оставят вас равнодушным. 

Фото № 1: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: yellowtrace.com.au

Преимущества стеклоблоков

1. Прочность 

Блоки изготавливают из закаленного стекла, что сводит к минимуму возможность нечаянно разбить их. Они безопасны при укладке и эксплуатации. 

2. Влагостойкость

В отличие от деревянных плит и блоков, стекло не подвержено разрушению от воды и повышенной влажности, что делает возможным его применение в ванных комнатах. 

3. Звуко- и теплоизоляция

За счет методики изготовления блоков внутри них находится разреженный воздух, который обеспечивает хорошие звукоизоляционные качества и помогает удерживать тепло внутри помещения. 

4. Простота монтажа

Кладка стеклянных блоков очень похожа на технологию возведения стен из кирпича, поэтому вы сможете самостоятельно справиться с этой задачей. 

5. Разнообразие моделей

Сегодня производители предлагают большое количество моделей блоков — вы обязательно найдете что-то для себя. 

6. Невысокая стоимость

Если сравнить стоимость стеклоблоков и других отделочных материалов для декорирования жилища, выигрывают первые. 

Фото № 2: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: blog.innovatebuildingsolutions.com

Виды стеклянных блоков

1. Форма

Классическая форма блока — квадратная. Существуют также прямоугольная, закругленный треугольник, в виде шестигранника или буквы «г».

2. Цвет

Производители не остановили свой выбор исключительно на прозрачных блоках, а стали выпускать их в более широкой цветовой гамме. Они могут также содержать декоративные элементы внутри и рисунок снаружи. 

3. Фактура

Стеклоблоки могут быть матовыми, глянцевыми, рифлеными и узорчатыми. От выбранной модели зависит способность блока пропускать свет. 

4. Оптические характеристики

Есть направляющие и рассеивающие стеклоблоки. Этот показатель говорит о степени светопроницаемости. 

5. Оформление

Блоки украшают различными узорами или рисунками. Существуют также перламутровые блоки, тонированные, с вкраплениями — например с камушками или ракушками. Разработка последних лет — светодиодные светоблоки, которые придутся по душе смелым и творческим личностям. 

Фото № 3: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: yellowtrace.com.au

Фото № 4: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: yellowtrace.com.au

Фото № 5: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: blog.innovatebuildingsolutions.com

Как использовать стеклоблоки в интерьерном дизайне

1. Стена

Возведение стены из стеклоблоков особенно актуально для квартир-студий для получения двух полноценных комнат. За счет того, что они пропускают до 85% света, комната без окна все равно будет светлой. 

Хороший вариант и для совмещенного санузла, чтобы отгородить ванну или душевую. Можно не думать о том, что стенка отсыреет или покроется грибком. 

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Фото № 6: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: decorfacil.com

2. Перегородка

Это одно из самых распространенных предназначений стеклоблоков. Перегородка отличается от стены тем, что перекрывает комнату не полностью, а лишь частично. Стеклоблоки отлично зонируют помещение, обеспечивая более легкую и свободную обстановку, не загромождая ее сплошными конструкциями. 

Такую перегородку можно использовать где угодно, все зависит лишь от ваших пожеланий и планировки. 

Фото № 7: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: glassblocksdirect.co.uk

Чтобы перегородка выглядела более оригинально и стильно, комбинируйте блоки разных цветов, размеров и форм. Так, можно выложить красивую мозаику, которая будет украшать интерьер.

Фото № 8: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: decorfacil.com

3. Окно

Окно из стеклоблоков, как правило, используется для декорирования частных домов. Если вы решите заменить обычное окно блоками, в любом случае нужно предусмотреть еще одно — для проветривания. 

Красиво переливающееся окно можно установить на кухне или в ванной комнате. Благодаря тому, что материал пропускает свет, но при этом не прозрачен, вас не будет видно снаружи. 

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Фото № 9: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: rockymountainwindows.com

4. Душевая 

Не обязательно покупать дорогие душевые, чтобы создать стильный и комфортный дизайн ванной комнаты. Создайте кабинку из голубых или изумрудных блоков, дополнив их, например, плиткой. Такой вариант отлично подойдет для маленьких помещений, так как стеклянные блоки помогут в зрительном увеличении пространства

Фото № 10: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: decoist.com

5. Мебель

Использовать обычную деревянную мебель в интерьере — скучно и однообразно. Из стеклоблоков изготавливают барные стойки, столы, тумбочки, оформляют фасады дверок шкафов и межкомнатных дверей. Помните, что передвинуть или перенести в другое место такую мебель невозможно, так как устанавливается она на века. 

Фото № 11: Как создать функциональный и стильный дизайн с помощью стеклоблоковФото: glassblocksdirect.co.uk

Стеклоблоки в интерьере разных комнат с фотопримерами

Раньше стеклоблоки использовали преимущественно в ванной комнате, однако сегодня этот материал получил большую популярность и применяется во всех помещениях, которые только есть в частном доме или квартире. 

1. Стеклоблоки в ванной комнате

Выше мы уже упомянули, как можно использовать стеклоблоки: сделать душевую или же зонировать помещение. Если вы живете в загородном доме, можно создать окно из блоков, которое будет красиво переливаться в лучах солнца и отбрасывать блики на стены. 


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glassblocksofstlouis.com
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nextluxury.com
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architecturaldigest.com
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decoist.com
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2. Стеклоблоки на кухне

Чтобы кухня выглядела как с обложки журнала, используйте в качестве декоративных элементов стеклоблоки. С их помощью можно выложить арку или же сделать барную стойку. Мы советуем выбирать разноцветные блоки, которые помогут в создании радостной обстановки. Кухня станет тем восхитительным местом, где будет приятно как приготовить ужин, так и собрать близких.


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3. Стеклоблоки в спальне

Хотите получить спальню из сказки? Тогда вы по адресу. Для создания сказочного интерьера выложите стену за кроватью стеклянными блоками и повесьте рядом с ней светильники, которые будут красиво подсвечивать материал. Если же вы за что-то более оригинальное и экстравагантное, тогда выбор лучше остановить на блоках со светодиодной подсветкой. Представьте, как классно ночью «включить» такую стенку, которая будет переливаться десятками огоньков.  

Еще варианты использования блоков: если в комнате есть рабочее место, выложите одну из стен выбранным отделочным материалом или украсьте им поверхность межкомнатной двери. 


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4. Стеклоблоки в гостиной

На наш взгляд, в гостиной фантазия может разгуляться: как правило, гостиная — самое большое помещение в квартире. Здесь можно создать и мебель из стеклоблоков, и картину с объемным изображением, и перегородку, и украсить стены полосами из стекла. 

Можно совместить сразу несколько вариантов, однако увлекаться не нужно — иначе может получиться чересчур холодное и блестящее пространство. Всего и по чуть-чуть.


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5. Стеклоблоки в прихожей

Важно задать нужное настроение и атмосферу уже с порога. С помощью стеклоблоков можно оформить входную дверь, выложить часть стены или же создать коридор полностью из блоков. Такой способ позволит сделать светлее помещение, которому почти никогда не достается солнечного света. 


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