Как оформить маленькую гостиную: советы от RеRooms

Оформить гармоничный интерьер маленькой гостиной — задача довольно сложная. Ведь эта комната — психологический центр всего жилого пространства. В ней проходят встречи с гостями, устраиваются теплые семейные вечера, да и в гордом одиночестве здесь есть чем заняться. Как обустроить ТВ-зону, выделить уголок для чтения, расставить мебель и не перегрузить скромное по метражу пространство, в котором негде развернуться? Универсального решения этой проблемы, увы, не существует. Но выход есть!

Сегодня ReRooms делится практичными советами и идеями, которые помогут сделать маленькую гостиную стильной, модной, удобной и функциональной.

Объединяем пространство

Самый популярный и простой способ увеличить пространство — объединить гостиную с кухней. Это позволяет не только обустроить комфортное место для семейных посиделок, но и в небольших однушках или двушках выделить комнату для отдельной спальни или детской. Такое решение использовали дизайнеры ReRooms при обустройстве изящной двухкомнатной квартиры, в которой под гостиную-кухню было выделено всего десять метров.

Фото: rerooms.ru

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Для реализации задумки наши специалисты выбрали скандинавский стиль интерьера — получилась лаконичная и спокойная обстановка. На этом пространстве все продумано до мелочей: здесь нет ни единой лишней вещи, а на некоторые возложены сразу несколько функций. Например, на барные стулья, которые можно использовать в качестве журнального столика. На них можно положить пульт от ТВ или поставить чашку с кофе — удобно, практично, а главное, без потери ценной площади.

Фото: rerooms.ru

Светлый монохром

При оформлении интерьера этой шестнадцатиметровой гостиной дизайнеры ReRooms сделали ставку на светлую цветовую гамму. Они использовали известный прием: подобрали мебель, перекликающуюся по цвету с отделкой стен. Даже большой угловой диван в центре комнаты благодаря такому приему не выглядит громоздким — он будто раздвинул границы комнаты, которая несмотря на скромный метраж вовсе не кажется тесной.

Фото: rerooms.ru

Как видите, в интерьере гостиной нет выраженных контрастов, однако комната получилась выразительной. Светлый монохром наши специалисты эффектно разбавили разнообразием фактур: глянцевыми фасадами мебели, закаленным стеклом и металлическими элементами. В сочетании с паркетом на полу, живыми растениями и натуральным текстилем они смотрятся стильно и красиво, не перегружая интерьер.

Фото: rerooms.ru

Симметричные пропорции

А вот доказательство того, что небольшая площадь комнаты — это не повод отказываться от классического интерьера. В этой гостиной площадью 16,7 метра дизайнеры ReRooms воплотили в жизнь интерьер в стиле неоклассика, удачно сыграв на его главных принципах.

Фото: rerooms.ru

Мебель с аккуратными плавными линиями, электрокамин с лепным фронтоном, нейтральная цветовая гамма, молдинги на стенах и потолке, расстекловка на шкафах, струящиеся шторы под потолок — комната получилась легкой и воздушной, элегантной и изящной.

Фото: rerooms.ru

Мебель-трансформер

Эта двадцатиметровая гостиная — единственная жилая комната в однушке, поэтому она совмещает функции и гостиной, и спальни. Дизайнеры ReRooms отказались от привычного разграничения комнаты в пользу многофункциональной модульной конструкции — таким образом удалось замаскировать кровать в стене, чтобы в дневное время она не занимала ценную площадь, а также оформить вместительную систему хранения без лишних стеллажей. Владельцы квартиры смогут принимать даже большие компании в гости и устраивать вечеринки с танцами, после чего легким движением руки гостиная будет трансформироваться в спальню.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Стеклянная перегородка

Один из самых практичных способов визуально увеличить маленькую гостиную — отказаться от двери в комнату в пользу стеклянной перегородки. К такому нетривиальному способу прибегли дизайнеры ReRooms при оформлении небольшой студии. Тем самым они визуально увеличили пространство проходной гостиной, переходящей в спальню, но сделали ее изолированной от кухни.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание, что на саму гостиную они отвели всего пару метров. Ее обустроили минимальным набором мебели: мини-диваном без подлокотников для сохранения ценного пространства и телевизором на низкой тумбе, за которой спрятали провода и розетки. Декоративный сценарий возложили на модульный стеллаж для книг — он не занимает много места, но при этом визуально приподнимает потолок, от чего интерьер только выигрывает.

Фото: rerooms.ru

Зеркала и глянец

В маленькой гостиной, где стоит диван, журнальный столик, шкаф для хранения, сложно создать иллюзию большого пространства, не заставленного мебелью. Создать «обманку» помогут зеркала и глянец. Выбирайте мебель со светлыми глянцевыми фасадами — они отлично приумножают свет, под бликами возникает ощущение парящей воздушности. Или же задекорируйте ниши шкафа зеркальными поверхностями, которые создают в крохотных помещениях эффект глубины. Чтобы «обманка» не казалась чересчур искусственной, поставьте перед зеркалом крупный предмет мебели или картину в раме.

Фото: recommend.my

Фото: shutterfly.com

Оптические иллюзии

Разумная альтернатива зеркалам и глянцу — фотообои с перспективой. Объемная абстракция или уходящая вдаль дорога углубят комнату до бесконечности, благодаря чему гостиная не будет казаться тесной. Только не переусердствуйте и просчитайте пропорции — если оформить таким образом узкий простенок, гостиная будет больше похожа на подъезд или вагон поезда, чем на уютную комнату.

Фото: livingspaces.com

Фото: bhg.com

Отказ от дивана

Кто сказал, что обустройство гостиной невозможно без дивана? Если места для него совсем нет, отличной альтернативой ему станут несколько компактных кресел возле журнального столика. Дополните их оригинальными пуфами, которые можно использовать и для сидения, и в качестве подставки для подноса, книг и разных мелочей.

Фото: hgtv.com

Фото: traditionalhome.com

Скрытое хранение

Стеллажи и комоды, расставленные на каждом свободном сантиметре, только съедают пространство маленькой гостиной. Система хранения на всю стену смотрится гораздо компактнее, как бы это ни казалось абсурдным. Шкафы от пола до потолка с фасадами в цвет стен или зеркальными дверцами — отличный прием для зрительного увеличения площади в небольших комнатах, так как дверцы сливаются со стенами и не давят своей массой на пространство. А какой набор функций они несут! В них можно оборудовать и библиотеку, и гардеробную, и даже оформить рабочее место.

Фото: thespruce.com

Заполненные углы

Углы в маленьких комнатах обычно простаивают без дела, да еще и подчеркивают скромность площади. Поэтому, продумывая планировку, задействуйте их по полной. Заставлять углы громоздкой мебелью не обязательно. Для этого подойдут и комнатные растения. За их яркой и сочной зеленью можно прекрасно замаскировать границы небольшой комнаты и добавить в нее глубину без ненужных деталей. Наиболее эффектно и выразительно в углах смотрятся напольные кашпо с крупнолистными домашними деревьями. Такой прием не только работает на визуальный эффект, но и выглядит необыкновенно уютно: кому не понравится находиться в гостиной, которую со всех сторон окружает зелень!