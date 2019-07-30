Как оформить маленькую гостиную: советы от RеRooms

Выбрать светлую отделку, эффектно сыграть на ярких деталях, объединить пространство — делимся классными идеями для оформления маленьких гостиных на примерах реализованных дизайн-проектов RеRooms и не только.
Оформить гармоничный интерьер маленькой гостиной — задача довольно сложная. Ведь эта комната — психологический центр всего жилого пространства. В ней проходят встречи с гостями, устраиваются теплые семейные вечера, да и в гордом одиночестве здесь есть чем заняться. Как обустроить ТВ-зону, выделить уголок для чтения, расставить мебель и не перегрузить скромное по метражу пространство, в котором негде развернуться? Универсального решения этой проблемы, увы, не существует. Но выход есть!
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Объединяем пространство
Самый популярный и простой способ увеличить пространство — объединить гостиную с кухней. Это позволяет не только обустроить комфортное место для семейных посиделок, но и в небольших
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Для реализации задумки наши специалисты выбрали скандинавский стиль интерьера — получилась лаконичная и спокойная обстановка. На этом пространстве все продумано до мелочей: здесь нет ни единой лишней вещи, а на некоторые возложены сразу несколько функций. Например, на барные стулья, которые можно использовать в качестве журнального столика. На них можно положить пульт от ТВ или поставить чашку с кофе — удобно, практично, а главное, без потери ценной площади.
Светлый монохром
При оформлении интерьера этой шестнадцатиметровой гостиной дизайнеры ReRooms сделали ставку на светлую цветовую гамму. Они использовали известный прием: подобрали мебель, перекликающуюся по цвету с отделкой стен. Даже большой угловой диван в центре комнаты благодаря такому приему не выглядит громоздким — он будто раздвинул границы комнаты, которая несмотря на скромный метраж вовсе не кажется тесной.
Как видите, в
Симметричные пропорции
А вот доказательство того, что небольшая площадь комнаты — это не повод отказываться от классического интерьера. В этой гостиной площадью 16,7 метра дизайнеры ReRooms воплотили в жизнь интерьер в стиле неоклассика, удачно сыграв на его главных принципах.
Мебель с аккуратными плавными линиями, электрокамин с лепным фронтоном, нейтральная цветовая гамма, молдинги на стенах и потолке, расстекловка на шкафах, струящиеся шторы под потолок — комната получилась легкой и воздушной, элегантной и изящной.
Мебель-трансформер
Эта двадцатиметровая гостиная — единственная жилая комната в однушке, поэтому она совмещает функции и гостиной, и спальни. Дизайнеры ReRooms отказались от привычного разграничения комнаты в пользу многофункциональной модульной конструкции — таким образом удалось замаскировать кровать в стене, чтобы в дневное время она не занимала ценную площадь, а также оформить вместительную систему хранения без лишних стеллажей. Владельцы квартиры смогут принимать даже большие компании в гости и устраивать вечеринки с танцами, после чего легким движением руки гостиная будет трансформироваться в спальню.
Стеклянная перегородка
Один из самых практичных способов визуально увеличить маленькую гостиную — отказаться от двери в комнату в пользу стеклянной перегородки. К такому нетривиальному способу прибегли дизайнеры ReRooms при оформлении небольшой студии. Тем самым они визуально увеличили пространство проходной гостиной, переходящей в спальню, но сделали ее изолированной от кухни.
Обратите внимание, что на саму гостиную они отвели всего пару метров. Ее обустроили минимальным набором мебели: мини-диваном без подлокотников для сохранения ценного пространства и телевизором на низкой тумбе, за которой спрятали провода и розетки. Декоративный сценарий возложили на модульный стеллаж для книг — он не занимает много места, но при этом визуально приподнимает потолок, от чего интерьер только выигрывает.
Зеркала и глянец
В маленькой гостиной, где стоит диван, журнальный столик, шкаф для хранения, сложно создать иллюзию большого пространства, не заставленного мебелью. Создать «обманку» помогут зеркала и глянец. Выбирайте мебель со светлыми глянцевыми фасадами — они отлично приумножают свет, под бликами возникает ощущение парящей воздушности. Или же задекорируйте ниши шкафа зеркальными поверхностями, которые создают в крохотных помещениях эффект глубины. Чтобы «обманка» не казалась чересчур искусственной, поставьте перед зеркалом крупный предмет мебели или картину в раме.
Оптические иллюзии
Разумная альтернатива зеркалам и глянцу — фотообои с перспективой. Объемная абстракция или уходящая вдаль дорога углубят комнату до бесконечности, благодаря чему гостиная не будет казаться тесной. Только не переусердствуйте и просчитайте пропорции — если оформить таким образом узкий простенок, гостиная будет больше похожа на подъезд или вагон поезда, чем на уютную комнату.
Отказ от дивана
Кто сказал, что обустройство гостиной невозможно без дивана? Если места для него совсем нет, отличной альтернативой ему станут несколько компактных кресел возле журнального столика. Дополните их оригинальными пуфами, которые можно использовать и для сидения, и в качестве подставки для подноса, книг и разных мелочей.
Скрытое хранение
Стеллажи и комоды, расставленные на каждом свободном сантиметре, только съедают пространство маленькой гостиной. Система хранения на всю стену смотрится гораздо компактнее, как бы это ни казалось абсурдным. Шкафы от пола до потолка с фасадами в цвет стен или зеркальными дверцами — отличный прием для зрительного увеличения площади в небольших комнатах, так как дверцы сливаются со стенами и не давят своей массой на пространство. А какой набор функций они несут! В них можно оборудовать и библиотеку, и гардеробную, и даже оформить рабочее место.
Заполненные углы
Углы в маленьких комнатах обычно простаивают без дела, да еще и подчеркивают скромность площади. Поэтому, продумывая планировку, задействуйте их по полной. Заставлять углы громоздкой мебелью не обязательно. Для этого подойдут и комнатные растения. За их яркой и сочной зеленью можно прекрасно замаскировать границы небольшой комнаты и добавить в нее глубину без ненужных деталей. Наиболее эффектно и выразительно в углах смотрятся напольные кашпо с крупнолистными домашними деревьями. Такой прием не только работает на визуальный эффект, но и выглядит необыкновенно уютно: кому не понравится находиться в гостиной, которую со всех сторон окружает зелень!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники