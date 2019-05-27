Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

На примере проекта ReRooms покажем, как создать интерьер в стиле старого Голливуда.
Однушка площадью 36 метров выполнена в стиле модернизм, который сочетает гармонию форм и комфорт. Здесь акцент делается на функциональность и удобство, при этом сохраняются яркие и современные детали интерьера.
Заказчица пожелала, чтобы квартира выглядела, как в черно-белом фильме, где самым ярким акцентом будет розовый цвет, который найдет свое отражение в некоторых предметах мебели и декора. Дизайнеры отлично справились с этой задачей.
Коридор
Попадая в квартиру, вы заметите, будто все окутано серой дымкой, которая создает одновременно таинственный и роскошный интерьер. На трех метрах расположились белоснежные тумбочка, вешалка для одежды и встроенный шкаф-купе с зеркальной дверцей. Эта зона интересна отделочными материалами: здесь есть и обои в вертикальную серую полоску, и серая фактурная штукатурка, и шестигранная плитка печворк, имитирующая ковер на полу.
Из декоративных элементов внимание привлекает черное зеркало, которое создает роскошный интерьер за счет потрясающей рамы с резными элементами. Такой декор напоминает убранство старинных замков.
Розовый цвет нашел отражение в маленьких шкатулочках для разных мелочей и в прекрасном цветке.
Спальня
У квартиры очень интересная конфигурация: она состоит из двух полукругов, в промежутке между которыми разместились кухня и прихожая. В одном из таких полукругов и находится спальня площадью 16 метров — самое большое помещение в квартире.
При входе в эту комнату будто переносишься на несколько десятков лет назад: спальня напоминает гримерку известной голливудской актрисы. Внимание привлекает туалетный столик, около которого расположилось зеркало с крупными лампочками, — оно и навевает голливудскую атмосферу.
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Стена за кроватью стала акцентной в этом помещении за счет серо-белых фотографий в рамках различных геометрических фигур, которые, несмотря на свою однотонность, добавили помещению роскоши и оригинальности.
Розовый цвет здесь, в отличие от прихожей, есть на предметах мебели и текстиле: стуле, банкетке и вязаном покрывале.
Кухня
Кухня площадью 8 метров условно поделена на две зоны: угловой кухонный гарнитур с рабочей поверхностью и столовая, состоящая из стола и стульев. Зонирование происходит с помощью отделочных материалов на полу: в зоне кухонного гарнитура преобладает уже знакомая нам плитка печворк, а в зоне столовой — серый ламинат.
Зона кухонного фартука отделана белоснежной плиткой, которая оттеняет серый гарнитур. Для удобства хозяйки рабочая поверхность подсвечивается встроенной светодиодной лентой.
Конечно же, наше внимание привлекает обеденная зона, в которой и сосредоточились самые яркие и элегантные предметы декора и мебели. Нежно-розовые мягкие стулья привносят в серо-белую гамму домашний уют, которого, на первый взгляд, так не хватает этому помещению. Под цвет стульев дизайнеры выбрали и посуду: розовые и ярко-бордовые тарелки с бокалами делают интерьер еще интереснее и элегантнее. Бледно-розовые розы посреди стола завершают эту нежную композицию.
Санузел
Санузел находится во втором полукруге и занимает почти 4 метра. Этой площади оказалось достаточно, чтобы уместить здесь все необходимые вещи: унитаз, умывальник, системы хранения, ванну, сушилку и зеркало.
Секрет этого помещения кроется в функциональной совмещенной мебели, которая и помогла уместить в ванной все нужное. Например, это подвесной шкафчик, дверцы которого оформлены как зеркало, а также объединенные умывальник и ящики. За счет белоснежного цвета и подвесной конструкции мебели и сантехники помещение кажется больше и просторнее.
В ванной также сочетаются различные отделочные материалы, которые и делают комнату интереснее. Здесь дизайнеры использовали плитку печворк, выделив ей зону ванны, серый керамогранит и рельефную плитку-мозаику в зоне унитаза.
Здесь розовый представлен только в текстиле: пушистом коврике, банном халате и полотенце.
Стоимость дизайн-проекта для этой однокомнатной квартиры — 29 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники