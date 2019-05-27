Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

Однушка площадью 36 метров выполнена в стиле модернизм, который сочетает гармонию форм и комфорт. Здесь акцент делается на функциональность и удобство, при этом сохраняются яркие и современные детали интерьера.

Заказчица пожелала, чтобы квартира выглядела, как в черно-белом фильме, где самым ярким акцентом будет розовый цвет, который найдет свое отражение в некоторых предметах мебели и декора. Дизайнеры отлично справились с этой задачей.

Коридор

Попадая в квартиру, вы заметите, будто все окутано серой дымкой, которая создает одновременно таинственный и роскошный интерьер. На трех метрах расположились белоснежные тумбочка, вешалка для одежды и встроенный шкаф-купе с зеркальной дверцей. Эта зона интересна отделочными материалами: здесь есть и обои в вертикальную серую полоску, и серая фактурная штукатурка, и шестигранная плитка печворк, имитирующая ковер на полу.



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Из декоративных элементов внимание привлекает черное зеркало, которое создает роскошный интерьер за счет потрясающей рамы с резными элементами. Такой декор напоминает убранство старинных замков.

Розовый цвет нашел отражение в маленьких шкатулочках для разных мелочей и в прекрасном цветке.

Спальня

У квартиры очень интересная конфигурация: она состоит из двух полукругов, в промежутке между которыми разместились кухня и прихожая. В одном из таких полукругов и находится спальня площадью 16 метров — самое большое помещение в квартире.

При входе в эту комнату будто переносишься на несколько десятков лет назад: спальня напоминает гримерку известной голливудской актрисы. Внимание привлекает туалетный столик, около которого расположилось зеркало с крупными лампочками, — оно и навевает голливудскую атмосферу.