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Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке


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На примере проекта ReRooms покажем, как создать интерьер в стиле старого Голливуда.

Однушка площадью 36 метров выполнена в стиле модернизм, который сочетает гармонию форм и комфорт. Здесь акцент делается на функциональность и удобство, при этом сохраняются яркие и современные детали интерьера. 

Заказчица пожелала, чтобы квартира выглядела, как в черно-белом фильме, где самым ярким акцентом будет розовый цвет, который найдет свое отражение в некоторых предметах мебели и декора. Дизайнеры отлично справились с этой задачей.

Коридор

Попадая в квартиру, вы заметите, будто все окутано серой дымкой, которая создает одновременно таинственный и роскошный интерьер. На трех метрах расположились белоснежные тумбочка, вешалка для одежды и встроенный шкаф-купе с зеркальной дверцей. Эта зона интересна отделочными материалами: здесь есть и обои в вертикальную серую полоску, и серая фактурная штукатурка, и шестигранная плитка печворк, имитирующая ковер на полу. 


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Из декоративных элементов внимание привлекает черное зеркало, которое создает роскошный интерьер за счет потрясающей рамы с резными элементами. Такой декор напоминает убранство старинных замков.

Фото № 1: Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

Розовый цвет нашел отражение в маленьких шкатулочках для разных мелочей и в прекрасном цветке. 

Фото № 2: Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

Спальня

У квартиры очень интересная конфигурация: она состоит из двух полукругов, в промежутке между которыми разместились кухня и прихожая. В одном из таких полукругов и находится спальня площадью 16 метров — самое большое помещение в квартире. 

При входе в эту комнату будто переносишься на несколько десятков лет назад: спальня напоминает гримерку известной голливудской актрисы. Внимание привлекает туалетный столик, около которого расположилось зеркало с крупными лампочками, — оно и навевает голливудскую атмосферу. 

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

Стена за кроватью стала акцентной в этом помещении за счет серо-белых фотографий в рамках различных геометрических фигур, которые, несмотря на свою однотонность, добавили помещению роскоши и оригинальности. 

Фото № 4: Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

Розовый цвет здесь, в отличие от прихожей, есть на предметах мебели и текстиле: стуле, банкетке и вязаном покрывале. 

Фото № 5: Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

Кухня

Кухня площадью 8 метров условно поделена на две зоны: угловой кухонный гарнитур с рабочей поверхностью и столовая, состоящая из стола и стульев. Зонирование происходит с помощью отделочных материалов на полу: в зоне кухонного гарнитура преобладает уже знакомая нам плитка печворк, а в зоне столовой — серый ламинат

Фото № 6: Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

Зона кухонного фартука отделана белоснежной плиткой, которая оттеняет серый гарнитур. Для удобства хозяйки рабочая поверхность подсвечивается встроенной светодиодной лентой. 

Фото № 7: Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

Конечно же, наше внимание привлекает обеденная зона, в которой и сосредоточились самые яркие и элегантные предметы декора и мебели. Нежно-розовые мягкие стулья привносят в серо-белую гамму домашний уют, которого, на первый взгляд, так не хватает этому помещению. Под цвет стульев дизайнеры выбрали и посуду: розовые и ярко-бордовые тарелки с бокалами делают интерьер еще интереснее и элегантнее. Бледно-розовые розы посреди стола завершают эту нежную композицию.


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Санузел

Санузел находится во втором полукруге и занимает почти 4 метра. Этой площади оказалось достаточно, чтобы уместить здесь все необходимые вещи: унитаз, умывальник, системы хранения, ванну, сушилку и зеркало. 

Фото № 8: Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

Секрет этого помещения кроется в функциональной совмещенной мебели, которая и помогла уместить в ванной все нужное. Например, это подвесной шкафчик, дверцы которого оформлены как зеркало, а также объединенные умывальник и ящики. За счет белоснежного цвета и подвесной конструкции мебели и сантехники помещение кажется больше и просторнее

Фото № 9: Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

В ванной также сочетаются различные отделочные материалы, которые и делают комнату интереснее. Здесь дизайнеры использовали плитку печворк, выделив ей зону ванны, серый керамогранит и рельефную плитку-мозаику в зоне унитаза. 

Фото № 10: Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

Здесь розовый представлен только в текстиле: пушистом коврике, банном халате и полотенце. 

Фото № 11: Элегантный интерьер в серо-розовых тонах в крохотной однушке

Стоимость дизайн-проекта для этой однокомнатной квартиры — 29 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в нашей ведомости.

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
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специалист свяжется с вами.
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