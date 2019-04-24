Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоны

В интерьер с кучей разных необычных вещей гамак впишется отлично. Это может быть и гостиная, и спальня. Главное — соблюсти единую концепцию оформления пространства.

В интерьер с кучей разных необычных вещей гамак впишется отлично. Это может быть и гостиная, и спальня. Главное — соблюсти единую концепцию оформления пространства.ать дома можно лежа на диване, в ванне с пеной, в кресле с книгой... Мы покажем, как можно обустроить зону отдыха с помощью гамака.

Отдыхать дома можно лежа на диване, в ванне с пеной, в кресле с книгой... Мы покажем, как можно обустроить зону отдыха с помощью гамака.

Фото: vanityfair.com

2. Африканские мотивы

Если ваш дизайн выполнен в стиле африканской хижины, гамак в этом интерьере логичен и уместен. Вся атмосфера буквально настраивает на отдых. А приятный вид из окна на лес или парк добавит «природных» впечатлений.

Фото: visiondemujerperonista.com

3. Отдых в библиотеке

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Библиотека — место, где можно и расслабиться, и погрузиться в чтение. Съемный гамак можно расположить прямо посередине комнаты. Его легко можно будет убрать, если понадобится заняться серьезной уборкой.

Фото: wayuuhammocks.com

4. Сетка-кровать

Оригинальное решение применения сетчатого гамака в помещении — оформить его как спальное место на втором этаже. Там смогут и дети поразвлекаться, и взрослые отдохнуть.

Фото: france-trampoline.com

5. Строгая спальня

Спальня в спокойных тонах с элементами деревянной отделки и бетона выглядит слишком строго. В таком месте хорошо разместить гамак из светлой ткани. В нем можно будет полежать днем, не нарушая идеальный вид кровати.

Фото: khioneoutdoorgear.com

6. Гамак в лаунж-гостиной

Лаунж-интерьер подразумевает много мест для отдыха и расслабления. Большой мягкий диван, напольные подушки для посиделок и, конечно, большой удобный гамак прекрасно впишутся в интерьер такой гостиной.

Фото: khioneoutdoorgear.com

7. Релакс-зона в углу гостиной

В большой гостиной есть возможность создать релакс-зону. Хорошо освещенный угол прекрасно подойдет для большого тканевого гамака. Он одновременно станет и украшением вашей комнаты, и отличным местом для отдыха.

Фото: wayuuhammocks.com

8. Яркий гамак в студии

Небольшая студия для молодых людей выглядит слегка небрежно и полна интересных элементов дизайна. В таком помещение гамак примет участие не только в украшении помещения, но и в его зонировании. Советуем для таких случаев использовать гамак ярких цветов.

Фото: exploreserac.com

9. Гамак как дополнение к дивану

В гостиных, как правило, принято оформлять композицию из диванов и кресел вокруг журнального столика. А что, если заменить один диван или кресло на подвесной гамак? Это сделает особенной вашу комнату.

Фото: cfrederickwehba.co

10. Кресло-гамак

Красивое и практичное решение — подвесное кресло-гамак. Он прекрасно устроится в вашей спальне или гостиной. Украсив такую деталь интерьера цветной подушкой, вы выдержите общий стиль и создадите приятный акцент.

Фото: bed.alimb.us

11. Гамак на балконе

Устроить релакс-зону можно на балконе. Окрасьте стены в нейтральный оттенок, добавьте украшений и растений и повесьте гамак для отдыха. Так вы создадите отличное место для приятного времяпрепровождения.

Фото: joys.ciacomplot.com

12. Гамак на кухне

Да, на кухне место для отдыха просто необходимо! Если размер кухни позволяет, повесьте там гамак, который можно быстро снять для стирки. Это все-таки кухня, а вы наверняка захотите полежать в гамаке с чашечкой чая.

Фото: mykarmastream.com

13. Используем стойки

Если архитектурные особенности вашего дома предусматривают наличие крепких стоек или даже колонн, используйте такую возможность и прикрепите к ним гамак! Такая необычная конструкция не останется без внимания.

Фото: homeadore.com

14. Гамак для лофта

Для любителей стиля лофт гамак в интерьере — само собой разумеющееся решение. Этот грубоватый интерьер требует какой-то детали для создания комфорта — гамак выполнит такую роль идеально.

Фото: clipgoo.com

15. Комната-гамак

В большой двухэтажной квартире или в частном доме сделайте комнату, где пол и стены будут из сеток. Такая комната-гамак, несомненно, принесет немало прекрасных эмоций. Она подойдет как для отдыха, так и для бурного веселья.

Фото: incord.com

16. Кровать-гамак

В спальню в белых тонах вполне можно повесить большой гамак-кровать на крепких цепях. Словно на облаке вы будете спать и видеть волшебные сны! Такая спальная комната должна быть выдержана в светлых тонах, возможно добавление темных аксессуаров.

Фото: zhaidou.com

17. Гамак-люлька

Если у вас есть маленький ребенок, вам понравится люлька, сделанная из устойчивой красивой конструкции и гамака. Такой элемент интерьера выглядит очень презентабельно и подойдет для классических стилей.

Фото: mit24h.com

18. Гамак для студенческой комнаты

Студенты часто живут в небольших съемных квартирах. И часто им не хватает места, чтобы отдохнуть, не мешая друг другу. Простым решением для создания такого укромного уголка будет гамак. Такая простая конструкция, как два крюка в стене и кусок ткани, решат проблему уединения.

Фото: bestdesignideas.com

19. Гамак в лофт-гостиной

Гамак может стать украшением любого интерьера. Просторная гостиная в стиле лофт не исключение. Темные тона гостиной намекают на необходимость светлых аксессуаров, так что гамак стоит сделать именно таким. А если он будет из мягких воздушных материалов, это будет выглядеть просто шикарно.

Фото: khioneoutdoorgear.com

20. Гамак на подставке

Если вы хотите приобрести гамак, но вам некуда его крепить, подойдет гамак с собственной подставкой. Деревянная конструкция будет смотреться стильно и красиво даже при том, что гамак будет самым обычным — сетчатым.

Фото: cellcode.us

21. Предмет роскоши

Гамак может быть украшением вашего интерьера. Плетеный гамак, дополненный мехом и подушками, выглядит роскошно.

Фото: simpletranz.com

22. Гамак-потолок

Необычное, но интересное решение — вписать гамак в потолок гостиной комнаты, если у вас двухэтажная квартира или дом. Такое решение увеличит поступление света и создаст необычный элемент интерьера.

Фото: coxandsterling.com

23. Гамак на балконе спальни

В спальне в пастельных тонах можно нежиться бесконечно. Маленьких балкончик в таком помещении можно оборудовать гамаком — и не покидать спальни хоть весь день, просто переходя с одного ложа на другое.

Фото: archilovers.com

24. Комната для гамака

Многие любят создавать для себя индивидуальный укромный уголок в квартире. Если у вас есть крохотная подсобная комната с окном — вешайте здесь гамак и наслаждайтесь покоем и одиночеством!

Фото: behance.net

25. Яркий гамак у окон

Расположить гамак в квартире у больших окон — хорошее решение. Массивная конструкция создаст интересный элемент интерьера. А большое количество света поспособствует яркому настроению.

Фото: rexdixon.com