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Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоны


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Хотите обустроить комнату отдыха или просто создать уютное место? Вместе с ReRooms покажем, как это можно сделать при помощи гамака.

Отдыхать дома можно лежа на диване, в ванне с пеной, в кресле с книгой... Мы покажем, как можно обустроить зону отдыха с помощью гамака.

1. Интерьер с разными деталями

В интерьер с кучей разных необычных вещей гамак впишется отлично. Это может быть и гостиная, и спальня. Главное — соблюсти единую концепцию оформления пространства.ать дома можно лежа на диване, в ванне с пеной, в кресле с книгой... Мы покажем, как можно обустроить зону отдыха с помощью гамака.

1. Интерьер с разными деталями

В интерьер с кучей разных необычных вещей гамак впишется отлично. Это может быть и гостиная, и спальня. Главное — соблюсти единую концепцию оформления пространства.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: vanityfair.com

2. Африканские мотивы

Если ваш дизайн выполнен в стиле африканской хижины, гамак в этом интерьере логичен и уместен. Вся атмосфера буквально настраивает на отдых. А приятный вид из окна на лес или парк добавит «природных» впечатлений.

Фото № 2: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: visiondemujerperonista.com

3. Отдых в библиотеке

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Библиотека — место, где можно и расслабиться, и погрузиться в чтение. Съемный гамак можно расположить прямо посередине комнаты. Его легко можно будет убрать, если понадобится заняться серьезной уборкой.

Фото № 3: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: wayuuhammocks.com

4. Сетка-кровать

Оригинальное решение применения сетчатого гамака в помещении — оформить его как спальное место на втором этаже. Там смогут и дети поразвлекаться, и взрослые отдохнуть.

Фото № 4: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: france-trampoline.com

5. Строгая спальня

Спальня в спокойных тонах с элементами деревянной отделки и бетона выглядит слишком строго. В таком месте хорошо разместить гамак из светлой ткани. В нем можно будет полежать днем, не нарушая идеальный вид кровати.

Фото № 5: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: khioneoutdoorgear.com

6. Гамак в лаунж-гостиной 

Лаунж-интерьер подразумевает много мест для отдыха и расслабления. Большой мягкий диван, напольные подушки для посиделок и, конечно, большой удобный гамак прекрасно впишутся в интерьер такой гостиной.

Фото № 6: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: khioneoutdoorgear.com

7. Релакс-зона в углу гостиной

В большой гостиной есть возможность создать релакс-зону. Хорошо освещенный угол прекрасно подойдет для большого тканевого гамака. Он одновременно станет и украшением вашей комнаты, и отличным местом для отдыха.

Фото № 7: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: wayuuhammocks.com

8. Яркий гамак в студии

Небольшая студия для молодых людей выглядит слегка небрежно и полна интересных элементов дизайна. В таком помещение гамак примет участие не только в украшении помещения, но и в его зонировании. Советуем для таких случаев использовать гамак ярких цветов.

Фото № 8: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: exploreserac.com

9. Гамак как дополнение к дивану

В гостиных, как правило, принято оформлять композицию из диванов и кресел вокруг журнального столика. А что, если заменить один диван или кресло на подвесной гамак? Это сделает особенной вашу комнату.

Фото № 9: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: cfrederickwehba.co

10. Кресло-гамак

Красивое и практичное решение — подвесное кресло-гамак. Он прекрасно устроится в вашей спальне или гостиной. Украсив такую деталь интерьера цветной подушкой, вы выдержите общий стиль и создадите приятный акцент.

Фото № 10: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: bed.alimb.us

11. Гамак на балконе

Устроить релакс-зону можно на балконе. Окрасьте стены в нейтральный оттенок, добавьте украшений и растений и повесьте гамак для отдыха. Так вы создадите отличное место для приятного времяпрепровождения.

Фото № 11: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: joys.ciacomplot.com

12. Гамак на кухне

Да, на кухне место для отдыха просто необходимо! Если размер кухни позволяет, повесьте там гамак, который можно быстро снять для стирки. Это все-таки кухня, а вы наверняка захотите полежать в гамаке с чашечкой чая. 

Фото № 12: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: mykarmastream.com

13. Используем стойки

Если архитектурные особенности вашего дома предусматривают наличие крепких стоек или даже колонн, используйте такую возможность и прикрепите к ним гамак! Такая необычная конструкция не останется без внимания.

Фото № 13: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: homeadore.com

14. Гамак для лофта

Для любителей стиля лофт гамак в интерьере — само собой разумеющееся решение. Этот грубоватый интерьер требует какой-то детали для создания комфорта — гамак выполнит такую роль идеально.

Фото № 14: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: clipgoo.com

15. Комната-гамак

В большой двухэтажной квартире или в частном доме сделайте комнату, где пол и стены будут из сеток. Такая комната-гамак, несомненно, принесет немало прекрасных эмоций. Она подойдет как для отдыха, так и для бурного веселья.

Фото № 15: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: incord.com

16. Кровать-гамак

В спальню в белых тонах вполне можно повесить большой гамак-кровать на крепких цепях. Словно на облаке вы будете спать и видеть волшебные сны! Такая спальная комната должна быть выдержана в светлых тонах, возможно добавление темных аксессуаров.

Фото № 16: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: zhaidou.com

17. Гамак-люлька

Если у вас есть маленький ребенок, вам понравится люлька, сделанная из устойчивой красивой конструкции и гамака. Такой элемент интерьера выглядит очень презентабельно и подойдет для классических стилей.

Фото № 17: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: mit24h.com

18. Гамак для студенческой комнаты

Студенты часто живут в небольших съемных квартирах. И часто им не хватает места, чтобы отдохнуть, не мешая друг другу. Простым решением для создания такого укромного уголка будет гамак. Такая простая конструкция, как два крюка в стене и кусок ткани, решат проблему уединения.

Фото № 18: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: bestdesignideas.com

19. Гамак в лофт-гостиной 

Гамак может стать украшением любого интерьера. Просторная гостиная в стиле лофт не исключение. Темные тона гостиной намекают на необходимость светлых аксессуаров, так что гамак стоит сделать именно таким. А если он будет из мягких воздушных материалов, это будет выглядеть просто шикарно.

Фото № 19: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: khioneoutdoorgear.com

20. Гамак на подставке

Если вы хотите приобрести гамак, но вам некуда его крепить, подойдет гамак с собственной подставкой. Деревянная конструкция будет смотреться стильно и красиво даже при том, что гамак будет самым обычным — сетчатым.

Фото № 20: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: cellcode.us

21. Предмет роскоши

Гамак может быть украшением вашего интерьера. Плетеный гамак, дополненный мехом и подушками, выглядит роскошно.

Фото № 21: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: simpletranz.com

22. Гамак-потолок

Необычное, но интересное решение — вписать гамак в потолок гостиной комнаты, если у вас двухэтажная квартира или дом. Такое решение увеличит поступление света и создаст необычный элемент интерьера.

Фото № 22: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: coxandsterling.com

23. Гамак на балконе спальни

В спальне в пастельных тонах можно нежиться бесконечно. Маленьких балкончик в таком помещении можно оборудовать гамаком — и не покидать спальни хоть весь день, просто переходя с одного ложа на другое.

Фото № 23: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: archilovers.com

24. Комната для гамака

Многие любят создавать для себя индивидуальный укромный уголок в квартире. Если у вас есть крохотная подсобная комната с окном — вешайте здесь гамак и наслаждайтесь покоем и одиночеством!

Фото № 24: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: behance.net

25. Яркий гамак у окон

Расположить гамак в квартире у больших окон — хорошее решение. Массивная конструкция создаст интересный элемент интерьера. А большое количество света поспособствует яркому настроению.

Фото № 25: Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоныФото: rexdixon.com

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
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Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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