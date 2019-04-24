Гамак в интерьере: 25 идей для домашней релакс-зоны

Хотите обустроить комнату отдыха или просто создать уютное место? Вместе с ReRooms покажем, как это можно сделать при помощи гамака.
Отдыхать дома можно лежа на диване, в ванне с пеной, в кресле с книгой... Мы покажем, как можно обустроить зону отдыха с помощью гамака.
1. Интерьер с разными деталями
В интерьер с кучей разных необычных вещей гамак впишется отлично. Это может быть и гостиная, и спальня. Главное — соблюсти единую концепцию оформления пространства.ать дома можно лежа на диване, в ванне с пеной, в кресле с книгой... Мы покажем, как можно обустроить зону отдыха с помощью гамака.
1. Интерьер с разными деталями
В интерьер с кучей разных необычных вещей гамак впишется отлично. Это может быть и гостиная, и спальня. Главное — соблюсти единую концепцию оформления пространства.
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2. Африканские мотивы
Если ваш дизайн выполнен в стиле африканской хижины, гамак в этом интерьере логичен и уместен. Вся атмосфера буквально настраивает на отдых. А приятный вид из окна на лес или парк добавит «природных» впечатлений.
3. Отдых в библиотеке
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Библиотека — место, где можно и расслабиться, и погрузиться в чтение. Съемный гамак можно расположить прямо посередине комнаты. Его легко можно будет убрать, если понадобится заняться серьезной уборкой.
4. Сетка-кровать
Оригинальное решение применения сетчатого гамака в помещении — оформить его как спальное место на втором этаже. Там смогут и дети поразвлекаться, и взрослые отдохнуть.
5. Строгая спальня
Спальня в спокойных тонах с элементами деревянной отделки и бетона выглядит слишком строго. В таком месте хорошо разместить гамак из светлой ткани. В нем можно будет полежать днем, не нарушая идеальный вид кровати.
6. Гамак в лаунж-гостиной
Лаунж-интерьер подразумевает много мест для отдыха и расслабления. Большой мягкий диван, напольные подушки для посиделок и, конечно, большой удобный гамак прекрасно впишутся в интерьер такой гостиной.
7. Релакс-зона в углу гостиной
В большой гостиной есть возможность создать релакс-зону. Хорошо освещенный угол прекрасно подойдет для большого тканевого гамака. Он одновременно станет и украшением вашей комнаты, и отличным местом для отдыха.
8. Яркий гамак в студии
Небольшая студия для молодых людей выглядит слегка небрежно и полна интересных элементов дизайна. В таком помещение гамак примет участие не только в украшении помещения, но и в его зонировании. Советуем для таких случаев использовать гамак ярких цветов.
9. Гамак как дополнение к дивану
В гостиных, как правило, принято оформлять композицию из диванов и кресел вокруг журнального столика. А что, если заменить один диван или кресло на подвесной гамак? Это сделает особенной вашу комнату.
10. Кресло-гамак
Красивое и практичное решение — подвесное кресло-гамак. Он прекрасно устроится в вашей спальне или гостиной. Украсив такую деталь интерьера цветной подушкой, вы выдержите общий стиль и создадите приятный акцент.
11. Гамак на балконе
Устроить релакс-зону можно на балконе. Окрасьте стены в нейтральный оттенок, добавьте украшений и растений и повесьте гамак для отдыха. Так вы создадите отличное место для приятного времяпрепровождения.
12. Гамак на кухне
Да, на кухне место для отдыха просто необходимо! Если размер кухни позволяет, повесьте там гамак, который можно быстро снять для стирки. Это все-таки кухня, а вы наверняка захотите полежать в гамаке с чашечкой чая.
13. Используем стойки
Если архитектурные особенности вашего дома предусматривают наличие крепких стоек или даже колонн, используйте такую возможность и прикрепите к ним гамак! Такая необычная конструкция не останется без внимания.
14. Гамак для лофта
Для любителей стиля лофт гамак в интерьере — само собой разумеющееся решение. Этот грубоватый интерьер требует какой-то детали для создания комфорта — гамак выполнит такую роль идеально.
15. Комната-гамак
В большой двухэтажной квартире или в частном доме сделайте комнату, где пол и стены будут из сеток. Такая комната-гамак, несомненно, принесет немало прекрасных эмоций. Она подойдет как для отдыха, так и для бурного веселья.
16. Кровать-гамак
В спальню в белых тонах вполне можно повесить большой гамак-кровать на крепких цепях. Словно на облаке вы будете спать и видеть волшебные сны! Такая спальная комната должна быть выдержана в светлых тонах, возможно добавление темных аксессуаров.
17. Гамак-люлька
Если у вас есть маленький ребенок, вам понравится люлька, сделанная из устойчивой красивой конструкции и гамака. Такой элемент интерьера выглядит очень презентабельно и подойдет для классических стилей.
18. Гамак для студенческой комнаты
Студенты часто живут в небольших съемных квартирах. И часто им не хватает места, чтобы отдохнуть, не мешая друг другу. Простым решением для создания такого укромного уголка будет гамак. Такая простая конструкция, как два крюка в стене и кусок ткани, решат проблему уединения.
19. Гамак в лофт-гостиной
Гамак может стать украшением любого интерьера. Просторная гостиная в стиле лофт не исключение. Темные тона гостиной намекают на необходимость светлых аксессуаров, так что гамак стоит сделать именно таким. А если он будет из мягких воздушных материалов, это будет выглядеть просто шикарно.
20. Гамак на подставке
Если вы хотите приобрести гамак, но вам некуда его крепить, подойдет гамак с собственной подставкой. Деревянная конструкция будет смотреться стильно и красиво даже при том, что гамак будет самым обычным — сетчатым.
21. Предмет роскоши
Гамак может быть украшением вашего интерьера. Плетеный гамак, дополненный мехом и подушками, выглядит роскошно.
22. Гамак-потолок
Необычное, но интересное решение — вписать гамак в потолок гостиной комнаты, если у вас двухэтажная квартира или дом. Такое решение увеличит поступление света и создаст необычный элемент интерьера.
23. Гамак на балконе спальни
В спальне в пастельных тонах можно нежиться бесконечно. Маленьких балкончик в таком помещении можно оборудовать гамаком — и не покидать спальни хоть весь день, просто переходя с одного ложа на другое.
24. Комната для гамака
Многие любят создавать для себя индивидуальный укромный уголок в квартире. Если у вас есть крохотная подсобная комната с окном — вешайте здесь гамак и наслаждайтесь покоем и одиночеством!
25. Яркий гамак у окон
Расположить гамак в квартире у больших окон — хорошее решение. Массивная конструкция создаст интересный элемент интерьера. А большое количество света поспособствует яркому настроению.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники