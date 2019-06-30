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Игровые домики для квартиры: что точно понравится детям


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Думаете, как разнообразить детскую комнату? Купите для нее игровой домик. Мы расскажем о том, какие они бывают.

Содержание

Детский домик в интерьере смотрится стильно и хорошо сочетается со многими направлениями декора. Дети обожают строить домики из подручных материалов: подушек от дивана, валиков, пледов и покрывал. Почему бы не устроить им сказку и не порадовать их усовершенствованной версией обычного домика? У такой покупки есть плюсы и минусы, давайте их рассмотрим подробно.

Плюсы домика для детей в квартире

Преимуществ у детских домиков намного больше, чем недостатков. Игровые домики развивают фантазию, позволяют играть в ролевые игры. Большинство моделей имеют низкие цены, доступны в магазинах. Домашние домики компактные, их можно разобрать и убрать до следующей игры. И главный плюс: ребенок будет счастлив от обладания собственным укромным уголком. 

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: cleverpatch.com.au

Как сделать игровой домик в квартире

Детские домики в интерьере могут быть двух видов: готовые варианты из магазина и созданные своими руками. Рассмотрим подробно оба вида.

Готовые варианты

Готовых вариантов детских домиков в магазинах очень много. Главное — выбрать материал и дизайн.

Картонные домики

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Такие домики очень бюджетные и продаются во многих детских магазинах. Не стоит выбирать его для совсем маленьких детей, так как картон — материал довольно хрупкий. Дети легко деформируют его. Однако, если позволяет бюджет, домик можно будет просто выкинуть после того, как он придет в негодность.

Фото № 2: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: cascades.com

Популярны разновидности картонных домов — раскраски. В наборе есть много дополнений и цветные карандаши, которыми можно полностью раскрасить белую основу дома.

Фото № 3: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: mytoys.ru

Среди раскрасок есть оригинальные детские домики, например такая ракета. В ней можно не только раскрашивать все детали, но и играть в космонавтов.

Фото № 4: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: mytoys.ru

Пластиковые домики

Домики из пластика состоят из элементов, которые нужно собрать. Это легко сделать, так как все части легко прикрепляются друг к другу. Разбираются они тоже легко, поэтому домик можно убирать на время в шкаф или кладовку.

Фото № 5: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: leeleeloves.co.uk

Преимущества домика не только в этом. Он крепкий, в отличие от картона, его можно мыть от пыли и грязи. В магазинах есть модели на любой вкус: дизайн для девочек и для мальчиков, двухэтажные версии, с горками, качелями и другими дополнениями. Детский домик внутри может быть оборудован мебелью. Если он довольно вместительный, стоит подумать о дополнительном обустройстве детского домика. Например, можно докупить маленькую кухню или другую игровую мебель.

Фото № 6: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: leeleeloves.co.uk

Однако минус у пластиковых домиков есть: высокая цена. И чем больше дополнений, тем выше обычно стоимость.

Палатка

Детский домик-палатка — отличное решение, если для пластикового не хватает либо места в квартире, либо бюджета. В сложенном виде она компактна, легко убирается и переносится в другое место. Существует много разных версий палаток с дополнениями: с кольцами для кидания мяча, с трубами и другими интересными элементами.

Фото № 7: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: frenchblossom.com

Вигвам

Детский вигвам — это симпатичная палатка, которую придумали скандинавы, поэтому ее так часто можно встретить на фотографиях интерьера в скандинавском стиле. Вигвамы уже давно продаются на европейском рынке и теперь активно захватывают российский. Такой домик станет отличной заменой традиционной палатке, а также не навредит интерьеру квартиры, что порадует родителей.

Фото № 8: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: etsy.com

Надувной домик

Надувная модель — недорогой вариант для самых маленьких. Он мягкий, поэтому даже ребенок, который только начал ходить, о него не поранится. Надувные версии бывают разнообразными, у некоторых в комплекте есть горка или другие дополнения. Минус надувной конструкции — ее хрупкость. Ее легко случайно зацепить чем-то острым или порвать.

Фото № 9: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: moskva.tiu.ru

Красивый детский домик своими руками 

Самый простой и бюджетный способ сделать детский домик в квартиру своими руками — вырезать его из большой коробки. Для этого лучше взять коробку из-под стиральной машины или холодильника. Если покупка техники не входит в ваши планы, позаимствуйте коробку у знакомых. Возможно, они как раз недавно поменяли холодильник. 

Фото № 10: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: stemedcaucus2.org

Достали коробку? Можно приступать к делу. Для начала нарисуйте макет домика на бумаге, прикиньте размеры. Для маленького ребенка хватит домика в один квадратный метр. Высоту лучше сделать побольше, так как ребенок будет расти. Что касается дизайна — можно воплотить любую безумную идею: раскрасить стены маркерами, наклеить ткань или старые обои. Не забудьте прорезать дверь и окна, а также сделать крышу из картона или других материалов. Ваш картонный домик готов!

Фото № 11: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: abeautifulmess.com

Есть более симпатичный, но трудозатратный вариант. Для него понадобится сделать каркас. Основу можно воплотить из дерева или пластиковых труб для обычных палаток. Каркас делайте какой угодно: модный вигвам или просто обычный прямоугольный домик. Чтобы сделать стены, подберите ткань, подходящую к интерьеру, и тщательно закрепите ее на основе. ­­­­­

Фото № 12: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: mamapotrafi.pl

Игровой домик для девочки: варианты с фото

Несмотря на то что предыдущие домики подходят как для мальчика, так и для девочки, различия по гендерному принципу все-таки могут быть. К примеру, вряд ли мальчику захочется иметь розовый домик принцессы. А вот для девочки такой выбор домика понятен.

Фото № 13: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: laopinion.com

А какая принцесса без кареты? Создатели палаток предугадали и это желание.

Фото № 14: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: dochkisinochki.ru

Детский домик для мальчика: примеры воплощения

Для мальчика можно подобрать домик, исходя из интересов ребенка. Возможно, малыш мечтает стать полицейским или гонщиком.

Фото № 15: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: dochkisinochki.ru

Домик в виде ранчо, ракеты, паровоза или корабля — любые идеи можно реализовать или найти уже готовые в магазине игрушек.

Фото № 16: Игровые домики для квартиры: что точно понравится детямФото: dochkisinochki.ru

А вы за какой детский домик в интерьере — готовый или сделанный своими руками? Делитесь своим мнением в комментариях.

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