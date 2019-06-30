Игровые домики для квартиры: что точно понравится детям

Думаете, как разнообразить детскую комнату? Купите для нее игровой домик. Мы расскажем о том, какие они бывают.
Детский домик в интерьере смотрится стильно и хорошо сочетается со многими направлениями декора. Дети обожают строить домики из подручных материалов: подушек от дивана, валиков, пледов и покрывал. Почему бы не устроить им сказку и не порадовать их усовершенствованной версией обычного домика? У такой покупки есть плюсы и минусы, давайте их рассмотрим подробно.
Плюсы домика для детей в квартире
Преимуществ у детских домиков намного больше, чем недостатков. Игровые домики развивают фантазию, позволяют играть в ролевые игры. Большинство моделей имеют низкие цены, доступны в магазинах. Домашние домики компактные, их можно разобрать и убрать до следующей игры. И главный плюс: ребенок будет счастлив от обладания собственным укромным уголком.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Как сделать игровой домик в квартире
Детские домики в интерьере могут быть двух видов: готовые варианты из магазина и созданные своими руками. Рассмотрим подробно оба вида.
Готовые варианты
Готовых вариантов детских домиков в магазинах очень много. Главное — выбрать материал и дизайн.
Картонные домики
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Такие домики очень бюджетные и продаются во многих детских магазинах. Не стоит выбирать его для совсем маленьких детей, так как картон — материал довольно хрупкий. Дети легко деформируют его. Однако, если позволяет бюджет, домик можно будет просто выкинуть после того, как он придет в негодность.
Популярны разновидности картонных домов — раскраски. В наборе есть много дополнений и цветные карандаши, которыми можно полностью раскрасить белую основу дома.
Среди раскрасок есть оригинальные детские домики, например такая ракета. В ней можно не только раскрашивать все детали, но и играть в космонавтов.
Пластиковые домики
Домики из пластика состоят из элементов, которые нужно собрать. Это легко сделать, так как все части легко прикрепляются друг к другу. Разбираются они тоже легко, поэтому домик можно убирать на время в шкаф или кладовку.
Преимущества домика не только в этом. Он крепкий, в отличие от картона, его можно мыть от пыли и грязи. В магазинах есть модели на любой вкус: дизайн для девочек и для мальчиков, двухэтажные версии, с горками, качелями и другими дополнениями. Детский домик внутри может быть оборудован мебелью. Если он довольно вместительный, стоит подумать о дополнительном обустройстве детского домика. Например, можно докупить маленькую кухню или другую игровую мебель.
Однако минус у пластиковых домиков есть: высокая цена. И чем больше дополнений, тем выше обычно стоимость.
Палатка
Детский домик-палатка — отличное решение, если для пластикового не хватает либо места в квартире, либо бюджета. В сложенном виде она компактна, легко убирается и переносится в другое место. Существует много разных версий палаток с дополнениями: с кольцами для кидания мяча, с трубами и другими интересными элементами.
Вигвам
Детский вигвам — это симпатичная палатка, которую придумали скандинавы, поэтому ее так часто можно встретить на фотографиях интерьера в скандинавском стиле. Вигвамы уже давно продаются на европейском рынке и теперь активно захватывают российский. Такой домик станет отличной заменой традиционной палатке, а также не навредит интерьеру квартиры, что порадует родителей.
Надувной домик
Надувная модель — недорогой вариант для самых маленьких. Он мягкий, поэтому даже ребенок, который только начал ходить, о него не поранится. Надувные версии бывают разнообразными, у некоторых в комплекте есть горка или другие дополнения. Минус надувной конструкции — ее хрупкость. Ее легко случайно зацепить чем-то острым или порвать.
Красивый детский домик своими руками
Самый простой и бюджетный способ сделать детский домик в квартиру своими руками — вырезать его из большой коробки. Для этого лучше взять коробку из-под стиральной машины или холодильника. Если покупка техники не входит в ваши планы, позаимствуйте коробку у знакомых. Возможно, они как раз недавно поменяли холодильник.
Достали коробку? Можно приступать к делу. Для начала нарисуйте макет домика на бумаге, прикиньте размеры. Для маленького ребенка хватит домика в один квадратный метр. Высоту лучше сделать побольше, так как ребенок будет расти. Что касается дизайна — можно воплотить любую безумную идею: раскрасить стены маркерами, наклеить ткань или старые обои. Не забудьте прорезать дверь и окна, а также сделать крышу из картона или других материалов. Ваш картонный домик готов!
Есть более симпатичный, но трудозатратный вариант. Для него понадобится сделать каркас. Основу можно воплотить из дерева или пластиковых труб для обычных палаток. Каркас делайте какой угодно: модный вигвам или просто обычный прямоугольный домик. Чтобы сделать стены, подберите ткань, подходящую к интерьеру, и тщательно закрепите ее на основе.
Игровой домик для девочки: варианты с фото
Несмотря на то что предыдущие домики подходят как для мальчика, так и для девочки, различия по гендерному принципу все-таки могут быть. К примеру, вряд ли мальчику захочется иметь розовый домик принцессы. А вот для девочки такой выбор домика понятен.
А какая принцесса без кареты? Создатели палаток предугадали и это желание.
Детский домик для мальчика: примеры воплощения
Для мальчика можно подобрать домик, исходя из интересов ребенка. Возможно, малыш мечтает стать полицейским или гонщиком.
Домик в виде ранчо, ракеты, паровоза или корабля — любые идеи можно реализовать или найти уже готовые в магазине игрушек.
А вы за какой детский домик в интерьере — готовый или сделанный своими руками? Делитесь своим мнением в комментариях.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники