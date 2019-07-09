Серый цвет в интерьере ванной: 10 стильных сочетаний

Фото ReRoomsef="https://rerooms.ru/blog/posts/20-variantov-oformleniya-vannoy-v-serom-tsvete">Серый цвет в интерьере ванной — лидер нейтральных оттенков, который неподвластен модным течениям, меняющимся из года в год. Он смотрится благородно, отлично соседствует со всеми тонами теплой и холодной цветовой гаммы, подстраивается под большинство интерьерных стилистик и, главное, практичен в эксплуатации: на его фоне не видны мыльные разводы, грязь и пыль.

Серый цвет в интерьере ванной — лидер нейтральных оттенков, который неподвластен модным течениям, меняющимся из года в год. Он смотрится благородно, отлично соседствует со всеми тонами теплой и холодной цветовой гаммы, подстраивается под большинство интерьерных стилистик и, главное, практичен в эксплуатации: на его фоне не видны мыльные разводы, грязь и пыль.

В современных интерьерах серый цвет получил статус нового бежевого благодаря своей универсальности. Его стали чаще использовать в качестве неброской основы, на фоне которой ярче и эффектнее раскрываются цветные акценты, текстуры и фактуры, объединяющие все элементы интерьера. Правда, серый, как и другие цвета, имеет свои причуды и капризы. Неправильно подобранный оттенок серого сведет на нет все усилия по оформлению стильного интерьера и превратит вашу ванную в скучную, безликую и депрессивную комнату.

Сегодня ReRooms показывает, как попасть в нужный тон серого и выстроить гармоничную палитру в интерьере ванной, чтобы получился свежий, оригинальный и очаровывающий с первого взгляда интерьер.

1. Серый с желтым

Сочетания серого и желтого в интерьере ванной у многих вызывают неприятие. Да, не все серо-желтые ванные можно назвать привлекательными, это факт. Многое зависит от контрастности. Небольшие вкрапления лимонно-желтого цвета придадут интерьеру свежести и сделают его более интересным.

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Фото ReRooms

Добиться выразительного контрастного эффекта можно используя как насыщенные, так и спокойные оттенки серой и желтой палитры: лаймовые или лимонные тона комбинируйте с оттенками мокрого асфальта, абрикосовые и песочные будут хороши с серебристо-серыми, пепельными и перламутровыми оттенками серого.

2. Серый с белым

Содружество серого и белого цветов в интерьере ванной смотрится максимально естественно и спокойно. Однако при их сочетании нужно учитывать, что оттенки серого — хамелеоны, от тональности которых меняется восприятие всех соседствующих цветов. Поэтому сияющий белый не всегда лучшая пара темно-серому — в такой компании благородный чистый цвет будет смотреться грязновато.

Фото ReRooms

Если же вам нравится сверкающая белизна, комбинировать ее лучше со светлыми серыми оттенками с серебристым отливом. Хочется оформить ванную в модных графитных или свинцовых тонах серого? В пару к ним подбирайте оттенки сладкого белого: прекрасно подойдут молочный, сливочный, кремовый.

3. Серый с черным

В современных интерьерах часто встречаются стильные и модные сочетания серого и черного. Но с таким цветовым союзом будьте аккуратнее: чтобы ванная не получилась тесной и мрачной, добавьте в интерьер блеска с помощью светоотражающих поверхностей.

Фото ReRooms

Используйте хромированную сантехнику, прозрачное стекло, глянцевые фасады мебели и зеркала — они станут ловушками для лучей света, благодаря чему строгое серо-черное сочетание заиграет мерцающими бликами и не будет визуально скрадывать площадь комнаты.

4. Серый с розовым

Сочетание серого и розового уже давно вышло за рамки оформления детских комнат для девочек. Сегодня серо-розовый дуэт выбился в интерьерные тренды и широко используется как в оформлении жилых комнат, так и в интерьерах ванных, санузлов и прихожих. Прекрасно уживается серый как с сумасбродной фуксией, так и с нежными пудрово-розовыми тонами, причем в любой пропорции. Когда хочется одновременно и чего-то обычного, и спокойного, и какого-то яркого штриха, и изюминки в интерьере ванной — остановитесь на комбинации серого и розового.

Фото ReRooms

5. Серый с голубым

Оттенки серого в сочетании с голубым цветом — отличное решение для оформления и современного интерьера ванной, и классического. В просторных комнатах на сером фоне выигрышно будут смотреться ультрамариновые акценты, которые можно сделать на одной из стен или впустить в интерьер с помощью декора. Для создания выгодных зрительных иллюзий, увеличивающих пространство, лучше использовать лазурные оттенки — они обладают силой прозрачной воды и бескрайнего неба. В компании с серым они будут способствовать расслаблению и успокоению.

Фото ReRooms

6. Серый с коричневым

Сочетание неоднозначное, но интересное. С одной стороны, коричневый уравновешивает прохладу серой палитры, с другой — и без того неяркие серые оттенки на его фоне становятся невзрачными. Чтобы добиться удачного сочетания, можно сыграть на контрасте: комбинируйте темно-коричневый со светло-серым и наоборот, чтобы получить выразительный и не мрачный интерьер ванной, который будет долго в тренде.

Фото ReRooms

7. Серый с зеленым

Отличный вариант для небольших ванных. Серые оттенки в таком интерьере будут зрительно расширять комнату, стирать ее визуальные границы, а зеленые акценты добавят ощущение простора, не заостряя на себе внимание. Только старайтесь избегать контрастных сочетаний. Не используйте в большом количестве насыщенные оттенки свежей травы и угольно-серые тона. В ванной более уместными будут мягкие сочетания: например, салатовые или оливковые оттенки с перламутровым жемчугом окутают комнату атмосферой свежести, которой она пропитается даже без использования живых растений в декоре.

Фото ReRooms

8. Серый с оранжевым

Оранжевый — цвет бодрости, радости и позитива. Психологи уверяют, что он побуждает к действиям и улучшает общий тонус. Что еще нужно для интерьера ванной, который не только должен способствовать расслаблению по вечерам, но и бодрить по утрам! Конечно же, в оранжевой монохромной ванной будет слишком жарко и душно. А вот если приглушить навязчивость оранжа серым, получится гармонично, живо, но не вызывающе.

Фото ReRooms

9. Серый с синим

Еще один вариант оформления морского интерьера ванной — использование серо-синей цветовой гаммы. Например, сапфировые и кобальтовые тона синего отлично гармонируют с небольшими серебристыми поверхностями сантехники, полочек или керамического декора. Впрочем, контрастная цветовая гармония возможна и при сочетании лазури с угольно-серыми тонами — нужно только оттенить такую комбинацию глянцевыми белыми поверхностями.

Фото ReRooms

10. Серый с золотым

Респектабельное сочетание цветов для красивого интерьера ванной — комбинация серого и золотого. В такой цветовой гамме ваша ванная будет выглядеть не хуже, чем в элитном отеле, особенно если на сером фоне разместить элементы черного цвета, а золотой использовать в виде фактурных, состаренных и рельефных поверхностей плитки, обрамления зеркал и смесителей.

Фото ReRooms