Серый цвет в интерьере ванной: 10 стильных сочетаний

Оформите свою ванную в сером цвете и получите интерьер вне времени, который будет оставаться стильным и модным десятилетиями!
Серый цвет в интерьере ванной — лидер нейтральных оттенков, который неподвластен модным течениям, меняющимся из года в год. Он смотрится благородно, отлично соседствует со всеми тонами теплой и холодной цветовой гаммы, подстраивается под большинство интерьерных стилистик и, главное, практичен в эксплуатации: на его фоне не видны мыльные разводы, грязь и пыль.
ef="https://rerooms.ru/blog/posts/20-variantov-oformleniya-vannoy-v-serom-tsvete">Серый цвет в интерьере ванной — лидер нейтральных оттенков, который неподвластен модным течениям, меняющимся из года в год. Он смотрится благородно, отлично соседствует со всеми тонами теплой и холодной цветовой гаммы, подстраивается под большинство интерьерных стилистик и, главное, практичен в эксплуатации: на его фоне не видны мыльные разводы, грязь и пыль.
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В современных интерьерах серый цвет получил статус нового бежевого благодаря своей универсальности. Его стали чаще использовать в качестве неброской основы, на фоне которой ярче и эффектнее раскрываются цветные акценты, текстуры и фактуры, объединяющие все элементы интерьера. Правда, серый, как и другие цвета, имеет свои причуды и капризы. Неправильно подобранный оттенок серого сведет на нет все усилия по оформлению стильного интерьера и превратит вашу ванную в скучную, безликую и депрессивную комнату.
Сегодня ReRooms показывает, как попасть в нужный тон серого и выстроить гармоничную палитру в интерьере ванной, чтобы получился свежий, оригинальный и очаровывающий с первого взгляда интерьер.
1. Серый с желтым
Сочетания серого и желтого в интерьере ванной у многих вызывают неприятие. Да, не все серо-желтые ванные можно назвать привлекательными, это факт. Многое зависит от контрастности. Небольшие вкрапления лимонно-желтого цвета придадут интерьеру свежести и сделают его более интересным.
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Добиться выразительного контрастного эффекта можно используя как насыщенные, так и спокойные оттенки серой и желтой палитры: лаймовые или лимонные тона комбинируйте с оттенками мокрого асфальта, абрикосовые и песочные будут хороши с серебристо-серыми, пепельными и перламутровыми оттенками серого.
2. Серый с белым
Содружество серого и белого цветов в интерьере ванной смотрится максимально естественно и спокойно. Однако при их сочетании нужно учитывать, что оттенки серого — хамелеоны, от тональности которых меняется восприятие всех соседствующих цветов. Поэтому сияющий белый не всегда лучшая пара темно-серому — в такой компании благородный чистый цвет будет смотреться грязновато.
Если же вам нравится сверкающая белизна, комбинировать ее лучше со светлыми серыми оттенками с серебристым отливом. Хочется оформить ванную в модных графитных или свинцовых тонах серого? В пару к ним подбирайте оттенки сладкого белого: прекрасно подойдут молочный, сливочный, кремовый.
3. Серый с черным
В современных интерьерах часто встречаются стильные и модные сочетания серого и черного. Но с таким цветовым союзом будьте аккуратнее: чтобы ванная не получилась тесной и мрачной, добавьте в интерьер блеска с помощью светоотражающих поверхностей.
Используйте хромированную сантехнику, прозрачное стекло, глянцевые фасады мебели и зеркала — они станут ловушками для лучей света, благодаря чему строгое серо-черное сочетание заиграет мерцающими бликами и не будет визуально скрадывать площадь комнаты.
4. Серый с розовым
Сочетание серого и розового уже давно вышло за рамки оформления детских комнат для девочек. Сегодня серо-розовый дуэт выбился в интерьерные тренды и широко используется как в оформлении жилых комнат, так и в интерьерах ванных, санузлов и прихожих. Прекрасно уживается серый как с сумасбродной фуксией, так и с нежными пудрово-розовыми тонами, причем в любой пропорции. Когда хочется одновременно и чего-то обычного, и спокойного, и какого-то яркого штриха, и изюминки в интерьере ванной — остановитесь на комбинации серого и розового.
5. Серый с голубым
Оттенки серого в сочетании с голубым цветом — отличное решение для оформления и современного интерьера ванной, и классического. В просторных комнатах на сером фоне выигрышно будут смотреться ультрамариновые акценты, которые можно сделать на одной из стен или впустить в интерьер с помощью декора. Для создания выгодных зрительных иллюзий, увеличивающих пространство, лучше использовать лазурные оттенки — они обладают силой прозрачной воды и бескрайнего неба. В компании с серым они будут способствовать расслаблению и успокоению.
6. Серый с коричневым
Сочетание неоднозначное, но интересное. С одной стороны, коричневый уравновешивает прохладу серой палитры, с другой — и без того неяркие серые оттенки на его фоне становятся невзрачными. Чтобы добиться удачного сочетания, можно сыграть на контрасте: комбинируйте темно-коричневый со светло-серым и наоборот, чтобы получить выразительный и не мрачный интерьер ванной, который будет долго в тренде.
7. Серый с зеленым
Отличный вариант для небольших ванных. Серые оттенки в таком интерьере будут зрительно расширять комнату, стирать ее визуальные границы, а зеленые акценты добавят ощущение простора, не заостряя на себе внимание. Только старайтесь избегать контрастных сочетаний. Не используйте в большом количестве насыщенные оттенки свежей травы и угольно-серые тона. В ванной более уместными будут мягкие сочетания: например, салатовые или оливковые оттенки с перламутровым жемчугом окутают комнату атмосферой свежести, которой она пропитается даже без использования живых растений в декоре.
8. Серый с оранжевым
Оранжевый — цвет бодрости, радости и позитива. Психологи уверяют, что он побуждает к действиям и улучшает общий тонус. Что еще нужно для интерьера ванной, который не только должен способствовать расслаблению по вечерам, но и бодрить по утрам! Конечно же, в оранжевой монохромной ванной будет слишком жарко и душно. А вот если приглушить навязчивость оранжа серым, получится гармонично, живо, но не вызывающе.
9. Серый с синим
Еще один вариант оформления морского интерьера ванной — использование серо-синей цветовой гаммы. Например, сапфировые и кобальтовые тона синего отлично гармонируют с небольшими серебристыми поверхностями сантехники, полочек или керамического декора. Впрочем, контрастная цветовая гармония возможна и при сочетании лазури с угольно-серыми тонами — нужно только оттенить такую комбинацию глянцевыми белыми поверхностями.
10. Серый с золотым
Респектабельное сочетание цветов для красивого интерьера ванной — комбинация серого и золотого. В такой цветовой гамме ваша ванная будет выглядеть не хуже, чем в элитном отеле, особенно если на сером фоне разместить элементы черного цвета, а золотой использовать в виде фактурных, состаренных и рельефных поверхностей плитки, обрамления зеркал и смесителей.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники