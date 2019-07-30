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Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантов


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Вы знали, что при помощи обычного зеркала можно очень эффективно и красиво зонировать пространство своей квартиры? Сейчас мы покажем, какими способами этого можно добиться.

Содержание

Пользу зеркал в домашнем интерьере сложно переоценить, ведь помимо основной функции они выполняют еще множество задач. Во-первых, благодаря отражениям они визуально расширяют площадь любой комнаты. Во-вторых, от зеркал отражается также свет из окон и от светильников, поэтому они делают интерьер гораздо светлее и привлекательнее. А еще при помощи зеркал можно организовать зонирование в квартире! Они справятся с этой задачей не хуже перегородок и мебели.

Куда повесить зеркало, чтобы оно напрямую участвовало в делении пространства на зоны? Какой вид и размер оно должно иметь? Обо всех тонкостях зонирования при помощи зеркал рассказываем ниже.

Зеркальная перегородка

Самый простой способ устроить зонирование при помощи зеркала — установить перегородки с зеркальной поверхностью. Они намного эффективнее обычных, так как отражают пространство своей зоны и усиливают эффект присутствия в ней. Чтобы такая перегородка не выглядела как обычное зеркало, ее можно украсить орнаментом или рисунком — например стволов деревьев, как на фото ниже.

Фото № 1: Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантовФото: luxhome.ge

Акцентное зеркало на стене

Обычное зеркало, повешенное на стену, тоже поможет выделить участок комнаты в отдельную зону. Например, акцентировать гостиную, объединенную с кухней или столовой. Для этого достаточно повесить зеркало над диваном — оно будет привлекать внимание и станет визуальным центром зоны. Лучше выбрать модель с широкой и толстой рамкой, цвет которой будет контрастировать с цветом стены, — для большей выразительности. 

Фото № 2: Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантовФото: anikasia.com

Полностью зеркальная стена

В очень больших и просторных помещениях можно заменить маленькое зеркало на полноразмерную зеркальную стену. Она тоже создаст необходимое зонирование между двумя функциональными частями комнаты — например гостиной и кухней, как на фотографии ниже. Только эффект будет более выразительным и сильным, чем от обычного зеркала. А чтобы сделать из такой стены главный акцент зоны, можно украсить зеркало блестящими фацетами. ltr">Пользу зеркал в домашнем интерьере сложно переоценить, ведь помимо основной функции они выполняют еще множество задач. Во-первых, благодаря отражениям они визуально расширяют площадь любой комнаты. Во-вторых, от зеркал отражается также свет из окон и от светильников, поэтому они делают интерьер гораздо светлее и привлекательнее. А еще при помощи зеркал можно организовать зонирование в квартире! Они справятся с этой задачей не хуже перегородок и мебели.

Куда повесить зеркало, чтобы оно напрямую участвовало в делении пространства на зоны? Какой вид и размер оно должно иметь? Обо всех тонкостях зонирования при помощи зеркал рассказываем ниже.

Зеркальная перегородка

Самый простой способ устроить зонирование при помощи зеркала — установить перегородки с зеркальной поверхностью. Они намного эффективнее обычных, так как отражают пространство своей зоны и усиливают эффект присутствия в ней. Чтобы такая перегородка не выглядела как обычное зеркало, ее можно украсить орнаментом или рисунком — например стволов деревьев, как на фото ниже.

Фото № 1: Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантовФото: luxhome.ge

Акцентное зеркало на стене

Обычное зеркало, повешенное на стену, тоже поможет выделить участок комнаты в отдельную зону. Например, акцентировать гостиную, объединенную с кухней или столовой. Для этого достаточно повесить зеркало над диваном — оно будет привлекать внимание и станет визуальным центром зоны. Лучше выбрать модель с широкой и толстой рамкой, цвет которой будет контрастировать с цветом стены, — для большей выразительности. 

Фото № 2: Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантовФото: anikasia.com

Полностью зеркальная стена

В очень больших и просторных помещениях можно заменить маленькое зеркало на полноразмерную зеркальную стену. Она тоже создаст необходимое зонирование между двумя функциональными частями комнаты — например гостиной и кухней, как на фотографии ниже. Только эффект будет более выразительным и сильным, чем от обычного зеркала. А чтобы сделать из такой стены главный акцент зоны, можно украсить зеркало блестящими фацетами. 

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Фото № 3: Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантовФото: toolboxprodhouse.com

Зеркало с подсветкой

Можно применить и еще одно средство помимо фацетирования, которое поможет сделать зеркало более выразительным: использовать раму с собственной подсветкой. Такое зеркало станет более заметным и возьмет на себя роль главного яркого акцента на определенном участке комнаты. Традиционно зеркала с подсветкой применяются в интерьере ванных, однако в гостиной, столовой или прихожей такой аксессуар будет смотреться ничуть не хуже. 

Фото № 4: Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантовФото: mebel-opt.com.ua

Большое зеркало над туалетным столиком

Вариант зонирования специально для большой спальни, в которой обустроена туалетная зона для косметических процедур. По всей этой зоне можно разместить несколько небольших или одно крупное зеркало, чтобы занять всю стену над туалетным столиком. Во-первых, такое решение поможет очень ярко и эффектно выделить туалетную зону на фоне остальной спальни. А во-вторых — сделает ее использование более комфортным, чем в случае с обычным маленьким зеркалом.

Фото № 5: Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантовФото: dexorate.com

Зеркальные раздвижные двери

Двери-купе с зеркальной поверхностью — это более усовершенствованный вид обычной перегородки. В закрытом состоянии они полностью закрывают соседнюю зону и одновременно увеличивают пространство комнаты. А если держать их в открытом или полуоткрытом состоянии, то зонирование все равно будет заметным благодаря отражениям комнаты, в которой вы находитесь. Они будут частично отвлекать внимание от соседней зоны за створками.

Фото № 6: Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантовФото: aviarydecor.com

Дизайнерские зеркала необычной формы

Если традиционное зеркало и даже их композиция не обеспечивают должного эффекта, для акцентирования внимания на какой-либо зоне можно использовать дизайнерские зеркала. Те, которые заключены в красивую и оригинальную раму: большого размера, яркого цвета и с дополнительными декоративными элементами. Одни из самых популярных дизайнерских зеркал — это зеркала-солнца в пестром позолоченном корпусе с расходящимися в разные стороны лучами.

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Фото № 7: Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантовФото: thedesignbridge.in

Цветное зеркало

Если декоративные изыски не вписываются в ваш современный и минималистичный интерьер, повесьте на стену классическое зеркало, но с цветным стеклом. Выбирайте максимально насыщенный, яркий и глубокий оттенок — например зеленый или красный. А чтобы обозначить принадлежность цветного зеркала к той или иной зоне комнаты, обставьте ее различными предметами такого же цвета. Хватит всего пары элементов, чтобы организовать эффективное и заметное зонирование.

Фото № 8: Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантовФото: styleasylum.com

Частично зеркальный потолок

Не только стены, но и потолок может разделить помещение на функциональные зоны. Для этого сделайте его зеркальным и расположите отражающие элементы не по всей площади, а в линию. Как раз над тем местом, где должна проходить граница между двумя зонами, например между гостиной и столовой, как на фото ниже. Даже если оба участка комнаты будут оформлены в одной палитре, визуально они все равно окажутся разделены. 

Фото № 9: Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантовФото: archzine.fr

Зеркальная мебель

Усилить эффект зонирования при помощи зеркал поможет оригинальная зеркальная мебель. Уголок комнаты, оформленный только такой мебелью, будет выглядеть отдельным и обособленным. Достаточно всего двух-трех предметов мебели в таком стиле, чтобы ярко обозначить любую зону.

Фото № 10: Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантовФото: bicebistrococonutgrove.com

#зонирование#идеи для дома#декор и аксессуары
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03Через 3 дня
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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