Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантов

Пользу зеркал в домашнем интерьере сложно переоценить, ведь помимо основной функции они выполняют еще множество задач. Во-первых, благодаря отражениям они визуально расширяют площадь любой комнаты. Во-вторых, от зеркал отражается также свет из окон и от светильников, поэтому они делают интерьер гораздо светлее и привлекательнее. А еще при помощи зеркал можно организовать зонирование в квартире! Они справятся с этой задачей не хуже перегородок и мебели.

Куда повесить зеркало, чтобы оно напрямую участвовало в делении пространства на зоны? Какой вид и размер оно должно иметь? Обо всех тонкостях зонирования при помощи зеркал рассказываем ниже.

Зеркальная перегородка

Самый простой способ устроить зонирование при помощи зеркала — установить перегородки с зеркальной поверхностью. Они намного эффективнее обычных, так как отражают пространство своей зоны и усиливают эффект присутствия в ней. Чтобы такая перегородка не выглядела как обычное зеркало, ее можно украсить орнаментом или рисунком — например стволов деревьев, как на фото ниже.

Фото: luxhome.ge

Акцентное зеркало на стене

Обычное зеркало, повешенное на стену, тоже поможет выделить участок комнаты в отдельную зону. Например, акцентировать гостиную, объединенную с кухней или столовой. Для этого достаточно повесить зеркало над диваном — оно будет привлекать внимание и станет визуальным центром зоны. Лучше выбрать модель с широкой и толстой рамкой, цвет которой будет контрастировать с цветом стены, — для большей выразительности.

Фото: anikasia.com

Полностью зеркальная стена

В очень больших и просторных помещениях можно заменить маленькое зеркало на полноразмерную зеркальную стену. Она тоже создаст необходимое зонирование между двумя функциональными частями комнаты — например гостиной и кухней, как на фотографии ниже. Только эффект будет более выразительным и сильным, чем от обычного зеркала. А чтобы сделать из такой стены главный акцент зоны, можно украсить зеркало блестящими фацетами. ltr">Пользу зеркал в домашнем интерьере сложно переоценить, ведь помимо основной функции они выполняют еще множество задач. Во-первых, благодаря отражениям они визуально расширяют площадь любой комнаты. Во-вторых, от зеркал отражается также свет из окон и от светильников, поэтому они делают интерьер гораздо светлее и привлекательнее. А еще при помощи зеркал можно организовать зонирование в квартире! Они справятся с этой задачей не хуже перегородок и мебели.

Куда повесить зеркало, чтобы оно напрямую участвовало в делении пространства на зоны? Какой вид и размер оно должно иметь? Обо всех тонкостях зонирования при помощи зеркал рассказываем ниже.

Зеркальная перегородка

Самый простой способ устроить зонирование при помощи зеркала — установить перегородки с зеркальной поверхностью. Они намного эффективнее обычных, так как отражают пространство своей зоны и усиливают эффект присутствия в ней. Чтобы такая перегородка не выглядела как обычное зеркало, ее можно украсить орнаментом или рисунком — например стволов деревьев, как на фото ниже.

Фото: luxhome.ge

Акцентное зеркало на стене

Обычное зеркало, повешенное на стену, тоже поможет выделить участок комнаты в отдельную зону. Например, акцентировать гостиную, объединенную с кухней или столовой. Для этого достаточно повесить зеркало над диваном — оно будет привлекать внимание и станет визуальным центром зоны. Лучше выбрать модель с широкой и толстой рамкой, цвет которой будет контрастировать с цветом стены, — для большей выразительности.

Фото: anikasia.com

Полностью зеркальная стена

В очень больших и просторных помещениях можно заменить маленькое зеркало на полноразмерную зеркальную стену. Она тоже создаст необходимое зонирование между двумя функциональными частями комнаты — например гостиной и кухней, как на фотографии ниже. Только эффект будет более выразительным и сильным, чем от обычного зеркала. А чтобы сделать из такой стены главный акцент зоны, можно украсить зеркало блестящими фацетами.