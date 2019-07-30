Зонирование квартиры с помощью зеркал: 10 стильных вариантов

Вы знали, что при помощи обычного зеркала можно очень эффективно и красиво зонировать пространство своей квартиры? Сейчас мы покажем, какими способами этого можно добиться.
Пользу зеркал в домашнем интерьере сложно переоценить, ведь помимо основной функции они выполняют еще множество задач. Во-первых, благодаря отражениям они визуально расширяют площадь любой комнаты. Во-вторых, от зеркал отражается также свет из окон и от светильников, поэтому они делают интерьер гораздо светлее и привлекательнее. А еще при помощи зеркал можно организовать зонирование в квартире! Они справятся с этой задачей не хуже перегородок и мебели.
Куда повесить зеркало, чтобы оно напрямую участвовало в делении пространства на зоны? Какой вид и размер оно должно иметь? Обо всех тонкостях зонирования при помощи зеркал рассказываем ниже.
Зеркальная перегородка
Самый простой способ устроить зонирование при помощи зеркала — установить перегородки с зеркальной поверхностью. Они намного эффективнее обычных, так как отражают пространство своей зоны и усиливают эффект присутствия в ней. Чтобы такая перегородка не выглядела как обычное зеркало, ее можно украсить орнаментом или рисунком — например стволов деревьев, как на фото ниже.
Акцентное зеркало на стене
Обычное зеркало, повешенное на стену, тоже поможет выделить участок комнаты в отдельную зону. Например, акцентировать гостиную, объединенную с кухней или столовой. Для этого достаточно повесить зеркало над диваном — оно будет привлекать внимание и станет визуальным центром зоны. Лучше выбрать модель с широкой и толстой рамкой, цвет которой будет контрастировать с цветом стены, — для большей выразительности.
Полностью зеркальная стена
В очень больших и просторных помещениях можно заменить маленькое зеркало на полноразмерную зеркальную стену. Она тоже создаст необходимое зонирование между двумя функциональными частями комнаты — например гостиной и кухней, как на фотографии ниже. Только эффект будет более выразительным и сильным, чем от обычного зеркала. А чтобы сделать из такой стены главный акцент зоны, можно украсить зеркало блестящими фацетами. ltr">Пользу зеркал в домашнем интерьере сложно переоценить, ведь помимо основной функции они выполняют еще множество задач. Во-первых, благодаря отражениям они визуально расширяют площадь любой комнаты. Во-вторых, от зеркал отражается также свет из окон и от светильников, поэтому они делают интерьер гораздо светлее и привлекательнее. А еще при помощи зеркал можно организовать зонирование в квартире! Они справятся с этой задачей не хуже перегородок и мебели.
Куда повесить зеркало, чтобы оно напрямую участвовало в делении пространства на зоны? Какой вид и размер оно должно иметь? Обо всех тонкостях зонирования при помощи зеркал рассказываем ниже.
Зеркальная перегородка
Самый простой способ устроить зонирование при помощи зеркала — установить перегородки с зеркальной поверхностью. Они намного эффективнее обычных, так как отражают пространство своей зоны и усиливают эффект присутствия в ней. Чтобы такая перегородка не выглядела как обычное зеркало, ее можно украсить орнаментом или рисунком — например стволов деревьев, как на фото ниже.
Акцентное зеркало на стене
Обычное зеркало, повешенное на стену, тоже поможет выделить участок комнаты в отдельную зону. Например, акцентировать гостиную, объединенную с кухней или столовой. Для этого достаточно повесить зеркало над диваном — оно будет привлекать внимание и станет визуальным центром зоны. Лучше выбрать модель с широкой и толстой рамкой, цвет которой будет контрастировать с цветом стены, — для большей выразительности.
Полностью зеркальная стена
В очень больших и просторных помещениях можно заменить маленькое зеркало на полноразмерную зеркальную стену. Она тоже создаст необходимое зонирование между двумя функциональными частями комнаты — например гостиной и кухней, как на фотографии ниже. Только эффект будет более выразительным и сильным, чем от обычного зеркала. А чтобы сделать из такой стены главный акцент зоны, можно украсить зеркало блестящими фацетами.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Зеркало с подсветкой
Можно применить и еще одно средство помимо фацетирования, которое поможет сделать зеркало более выразительным: использовать раму с собственной подсветкой. Такое зеркало станет более заметным и возьмет на себя роль главного яркого акцента на определенном участке комнаты. Традиционно зеркала с подсветкой применяются в интерьере ванных, однако в гостиной, столовой или прихожей такой аксессуар будет смотреться ничуть не хуже.
Большое зеркало над туалетным столиком
Вариант зонирования специально для большой спальни, в которой обустроена туалетная зона для косметических процедур. По всей этой зоне можно разместить несколько небольших или одно крупное зеркало, чтобы занять всю стену над туалетным столиком. Во-первых, такое решение поможет очень ярко и эффектно выделить туалетную зону на фоне остальной спальни. А во-вторых — сделает ее использование более комфортным, чем в случае с обычным маленьким зеркалом.
Зеркальные раздвижные двери
Двери-купе с зеркальной поверхностью — это более усовершенствованный вид обычной перегородки. В закрытом состоянии они полностью закрывают соседнюю зону и одновременно увеличивают пространство комнаты. А если держать их в открытом или полуоткрытом состоянии, то зонирование все равно будет заметным благодаря отражениям комнаты, в которой вы находитесь. Они будут частично отвлекать внимание от соседней зоны за створками.
Дизайнерские зеркала необычной формы
Если традиционное зеркало и даже их композиция не обеспечивают должного эффекта, для акцентирования внимания на какой-либо зоне можно использовать дизайнерские зеркала. Те, которые заключены в красивую и оригинальную раму: большого размера, яркого цвета и с дополнительными декоративными элементами. Одни из самых популярных дизайнерских зеркал — это зеркала-солнца в пестром позолоченном корпусе с расходящимися в разные стороны лучами.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Цветное зеркало
Если декоративные изыски не вписываются в ваш современный и минималистичный интерьер, повесьте на стену классическое зеркало, но с цветным стеклом. Выбирайте максимально насыщенный, яркий и глубокий оттенок — например зеленый или красный. А чтобы обозначить принадлежность цветного зеркала к той или иной зоне комнаты, обставьте ее различными предметами такого же цвета. Хватит всего пары элементов, чтобы организовать эффективное и заметное зонирование.
Частично зеркальный потолок
Не только стены, но и потолок может разделить помещение на функциональные зоны. Для этого сделайте его зеркальным и расположите отражающие элементы не по всей площади, а в линию. Как раз над тем местом, где должна проходить граница между двумя зонами, например между гостиной и столовой, как на фото ниже. Даже если оба участка комнаты будут оформлены в одной палитре, визуально они все равно окажутся разделены.
Зеркальная мебель
Усилить эффект зонирования при помощи зеркал поможет оригинальная зеркальная мебель. Уголок комнаты, оформленный только такой мебелью, будет выглядеть отдельным и обособленным. Достаточно всего двух-трех предметов мебели в таком стиле, чтобы ярко обозначить любую зону.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники