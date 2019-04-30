Как обустроить кухню площадью 9 метров: идеи от ReRooms

Несмотря на то что маленькая кухня удобна для готовки, все равно хочется, чтобы она была больше. В этом могут помочь различные визуальные эффекты.

Несмотря на то что маленькая кухня удобна для готовки, все равно хочется, чтобы она была больше. В этом могут помочь различные визуальные эффекты.н кухни площадью 9 метров может быть разным, так как помещение такого размера позволяет воплотить множество дизайнерских фантазий. В такой кухне можно удобно обустроить и зону для готовки, и обеденную зону. При этом все нужные предметы будут находиться в шаговой доступности. Давайте разбираться, как это сделать.

Дизайн кухни площадью 9 метров может быть разным, так как помещение такого размера позволяет воплотить множество дизайнерских фантазий. В такой кухне можно удобно обустроить и зону для готовки, и обеденную зону. При этом все нужные предметы будут находиться в шаговой доступности. Давайте разбираться, как это сделать.

Используйте в отделке светлые обои и спокойные цвета. Они хорошо отражают свет, поэтому визуально делают помещение больше. Если хотите разнообразить светлый дизайн, украсьте кухню яркими или темными акцентами. Еще свет хорошо отражают глянцевые поверхности, поэтому глянцевая белая мебель и такие же натяжные потолки будут делать кухню визуально больше.

Фото: funda.nl

Текстиль тоже лучше выбирать в светлых оттенках: от светло-бежевых до кофейных. Так он создаст единую композицию с мебельным гарнитуром и обеспечит мягкие переходы между цветами.

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В скромном помещении большую роль играет освещение. Свет особенно важен, если ваша кухня темного цвета, так как темные оттенки обычно «съедают» пространство. Добавьте в кухне искусственного освещения и постарайтесь использовать как можно больше естественного света. По возможности расширьте окно и откажитесь от тяжелых штор. Лучше выбирать легкие варианты, например тюль. Как вариант — остановите свой выбор на рулонных шторах или жалюзи.

Фото: renoguide.com.au

Визуальная простота и минимализм сделает девятиметровую кухню просторнее. Лучше подбирать вместительную мебель и встроенную технику, чтобы остальное пространство осталось свободным. Обилие небольшой техники, элементов декора и мелкой утвари загромоздит пространство и создаст визуальный беспорядок.

Фото: omghomedecor.com

Хороший вариант для реального увеличения кухни — использовать пространство около окна, которое обычно оставляют пустым. Функциональная столешница, которую можно использовать как стол или вмонтировать под нее шкафчики, поможет решить проблему небольшого пространства.

Фото: architecturaldigest.com

Расстановка мебели и кухонной техники

Перед тем как выбирать вариант расположения мебели, сделайте точные замеры помещения, чтобы правильно рассчитать габариты и понять, подходит ли тот или иной способ для вашей кухни. Старайтесь ориентироваться и на особенности планировки: расположение окон, дверей и коммуникаций.

Кухня с балконом

В такой планировке есть свои достоинства и недостатки. Минус в том, что нельзя расположить рядом с балконом непрерывную столешницу и рабочую поверхность. Зато лоджия дает возможность увеличить за счет своего пространства небольшую кухню.

Если вы решили сделать перепланировку и присоединить балкон, нужно учитывать, что придется задеть несущую стену дома. Ремонт стоит начинать только после получения разрешения от соответствующих инстанций. Самостоятельно ломать стену мы не рекомендуем, лучше нанять профессионалов. Если вы хотите перенести на балкон мойку или плиту, нужно тоже получить разрешение, так как канализационные и газовые системы проходят через весь дом.

Вариантов планировки при присоединении балкона существует много. Например, вы можете обустроить в появившемся пространстве обеденную зону, поставить холодильник или сделать полки для хранения продуктов. Часто при присоединении балкона стену оставляют и на месте подоконника делают барную стойку. Смотрится очень стильно.

Фото: googodecor.com

Кухня с диваном

Диван на кухне — отличный вариант, который не только удобен для сидения, но и легко превращается в спальное место. Если в ваш интерьер он не помещается, замените его на кухонный уголок.

Фото: theinspiredroom.net

Дизайн с холодильником

На девятиметровой кухне для холодильника места достаточно. Его можно расположить около балкона. Неплохо смотрится встроенный вариант — он не будет выбиваться из общей концепции интерьера. Длинный шкаф, в который спрятан холодильник, визуально сделает потолок выше.

Фото: diyandcraftscorner.com

Угловая кухня

Угловая кухня — распространенный вариант для помещений с квадратной и прямоугольной планировкой. Он предполагает, что в одном углу размещается рабочее пространство, а в углу напротив — обеденная зона.

Фото: sitehomedesign.com

Узкая кухня

Узкой кухне лучше всего подходит вытянутая планировка в форме буквы «п». С одной стороны можно обустроить зону готовки, а с другой — уютную столовую с небольшим диванчиком, который может стать запасным спальным местом.

Фото: theinspiredroom.net

Кухня с барной стойкой

Если вам не нужен большой обеденный стол, вместо него можно сделать барную стойку. Она займет намного меньше пространства, как и барные стулья, которые можно добавить в комплект к ней. Такой вариант подойдет для небольших семей и тех, кто нечасто ест на кухне.

Фото: realestate.com

Примеры оформления кухни в разных стилях

Классический стиль

Классический дизайн подходит для помещения любого размера. Он привнесет в ваш интерьер элементы роскоши и комфорта.

Фото: bloglovin.com

Лофт

Кухня в стиле лофт — модное и современное решение, которое часто встречается в апартаментах и отелях. В последнее время такие кухни стали использовать и в оформлении квартир.

Фото: neptune.com

Хай-тек

Если вы любите строгие цвета, металлические оттенки и выраженные очертания, то хай-тек придется вам по душе.

Фото: countryliving.com

Минимализм

Минималистичный стиль — отличное решение для дизайна девятиметровой кухни. В этом стиле не приветствуется нагромождение конструкций и обилие элементов, поэтому небольшое пространство кухни будет смотреться больше, чем оно есть.

Фото: decoor.net

Модернизм

Интересный вариант для тех, кто любит современный стиль, но не может отказаться от традиционных классических элементов.

Фото: feasthome.com

Прованс

Необычный, но популярный вариант оформления кухонь. Он напоминает французский деревенский стиль, в котором всегда царит атмосфера доброты и уюта.

Фото: domfront.ru

Современный стиль

Этот стиль отражает ноу-хау последних лет. В таком интерьере часто есть необычная встроенная мебель, невидимая подсветка, индукционные электроплиты и новейшая техника.

Фото: decorsbyte.com

А как бы вы обустроили дизайн кухни площадью 9 метров? Расскажите нам в комментариях.



