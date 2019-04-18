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Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформления


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Шторы занимают слишком много места, не подходят вашему интерьеру или просто вам не по душе? Показываем, как их заменить и чем еще можно декорировать домашние окна.

Содержание

Традиционные шторы на окна — с громоздкими портьерами и занавесками до пола — имеют альтернативу: например аккуратные римские шторы или практичные жалюзи. Но сегодня мы откажемся от любых привычных вариантов и покажем вам 15 самых интересных способов декорирования окон. Вдохновляйтесь и выбирайте, что лучше всего подойдет вашему интерьеру. 

1. Матовое стекло

Хотите избавиться от штор, но полностью открытые окна вас смущают? Тогда поставьте матовые стекла — они имеют не полностью прозрачную поверхность и при этом пропускают достаточно дневного света. Матовое остекление можно сделать частичным, использовав такие стекла только в нижней части окна или по одной стороне комнаты.


Фото № 1: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: ashleycampbell.com

2. Цветные стекла

Чтобы добавить в интерьер ярких красок, сделайте окна цветными или разноцветными. Подойдут стекла с цветной тонировкой или даже яркая прозрачная пленка на окна вместо жалюзи и привычных занавесок.ltr">Традиционные шторы на окна — с громоздкими портьерами и занавесками до пола — имеют альтернативу: например аккуратные римские шторы или практичные жалюзи. Но сегодня мы откажемся от любых привычных вариантов и покажем вам 15 самых интересных способов декорирования окон. Вдохновляйтесь и выбирайте, что лучше всего подойдет вашему интерьеру. 

1. Матовое стекло

Хотите избавиться от штор, но полностью открытые окна вас смущают? Тогда поставьте матовые стекла — они имеют не полностью прозрачную поверхность и при этом пропускают достаточно дневного света. Матовое остекление можно сделать частичным, использовав такие стекла только в нижней части окна или по одной стороне комнаты.


Фото № 1: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: ashleycampbell.com

2. Цветные стекла

Чтобы добавить в интерьер ярких красок, сделайте окна цветными или разноцветными. Подойдут стекла с цветной тонировкой или даже яркая прозрачная пленка на окна вместо жалюзи и привычных занавесок.

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Фото № 2: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: havenclean.com

3. Декоративная клейкая пленка

Декоративные наклейки на окна вместо штор — отличный вариант, если в комнату нужно добавить украшения и декор. Они легко клеятся и будут контрастно выделяться на фоне пустой стены. Дизайн наклеек на окна может быть любым: с красочными рисунками или с монохромными узорами на матовом фоне.

Фото № 3: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: freshome.com

4. Витражные фрагменты

Витражные окна подойдут как классическому, так и современному интерьеру. Главное — правильно подобрать их стиль и цветовую гамму. Чем больше окно, тем эффектнее и красивее витражи будут выглядеть. Если не хотите делать специальное остекление с витражами, есть более практичная и дешевая альтернатива: витражная пленка на окна вместо занавесок. Для наглядности можно заказать 3D дизайн проект и выбрать лучший вариант.

Фото № 4: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: xtend-studio.com

5. Роллеты

Если вам все-таки необходимо занавешенное окно, но классические шторы не устраивают — повесьте роллеты. Это особы рулонные полотна, очень тонкие и практичные. Они эстетичнее занавесок, ведь подобрать их можно с любым рисунком и узором, можно даже сделать на них полноценную фотопечать, с природным или городским пейзажем.

Фото № 5: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: albertolamaphotography.com

6. Занавески-бусы

Разноцветные бусины на нитках не только заменят привычные шторы, но и сделают интерьер ярче и колоритнее. Все зависит от цвета: можно подобрать однотонные или пестрые, разноцветные занавески-бусы.

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Фото № 6: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: izbushkinet.ru

7. Комнатные растения

Любите живую природу? Или вам по душе экостиль в интерьере? Тогда декорируйте окна живыми или искусственными цветами и зелеными растениями. Можно расположить их на подоконнике или подвесить в горшках на оконной раме. 

Фото № 7: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: rouxwinetrips.com

8. Картины или панно

Такой декор окон прекрасно подойдет для творческого пространства. Картины разных размеров помогут превратить домашние окна в настоящую галерею. Лучше использовать этот вариант, если в вашем жилище установлены большие панорамные окна — на них поместится больше произведений искусства и декор станет более выраженным.

Фото № 8: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: ilevel.biz

9. Рисунки

Альтернатива наклейкам на окнах — это настоящие рисунки. Нарисованные узоры украсят домашний интерьер и не потребуют больших усилий и затрат: для такого декора подойдет самое обычное стекло. 

Фото № 9: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: our-lifestyle.me

10. Декоративные откосы

Оформление окон без штор и тюля не обязательно требует наличия декора на самих стеклах. Украшение можно организовать и вокруг окна, используя декоративные откосы. Их можно оформить рисунками или просто окрасить в яркие цвета. 

Фото № 10: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: prom.ua

11. Зона отдыха на подоконнике

Подоконник с мягкой подстилкой и подушками — не только красивый, но и функциональный декор, который добавляет в комнату дополнительное место отдыха. Для такого оригинального оформления окна понадобится широкий подоконник. 

Фото № 11: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: homedesignlover.com

12. Гирлянды

Яркие светящиеся гирлянды — не только новогодний атрибут. Они прекрасно подойдут для повседневного украшения окон. В вечернее время приглушенный свет гирлянд будет создавать уютную и спокойную домашнюю атмосферу. 

Фото № 12: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: wholehomekover.com

13. Декоративные экраны

Экраны с резными узорами чаще используются для того, чтобы спрятать батареи. Но они также могут стать хорошей альтернативой шторам, особенно варианты с раздвижной конструкцией. Благодаря деревянным шторам-экранам свет из окон будет попадать в комнату в виде красивых узоров и орнаментов.

Фото № 13: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: antalyarealestate1.com

14. Яркая рама

Для декорирования окна не обязательно трогать стекла и даже откосы — можно просто установить яркую раму, в тон палитре интерьера. 

Фото № 14: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: pvh-sibir.ru

15. Самодельный декор

Нельзя забывать и про хендмейд, главное преимущество которого — в том, что вы можете сделать свой индивидуальный декор. Подойдут бумажные украшения, изделия из кружева или ткани и многое другое. Можно также сделать и традиционную штору на стекло, которая будет отличаться от классической и сделает интерьер квартиры ярче и оригинальнее.

Фото № 15: Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформленияФото: heystyles.com

#Окна#Шторы#украшения#Декор
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