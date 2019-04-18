Обойдемся без штор? Как декорировать окна: 15 идей оформления

Шторы занимают слишком много места, не подходят вашему интерьеру или просто вам не по душе? Показываем, как их заменить и чем еще можно декорировать домашние окна.
Традиционные шторы на окна — с громоздкими портьерами и занавесками до пола — имеют альтернативу: например аккуратные римские шторы или практичные жалюзи. Но сегодня мы откажемся от любых привычных вариантов и покажем вам 15 самых интересных способов декорирования окон. Вдохновляйтесь и выбирайте, что лучше всего подойдет вашему интерьеру.
1. Матовое стекло
Хотите избавиться от штор, но полностью открытые окна вас смущают? Тогда поставьте матовые стекла — они имеют не полностью прозрачную поверхность и при этом пропускают достаточно дневного света. Матовое остекление можно сделать частичным, использовав такие стекла только в нижней части окна или по одной стороне комнаты.
2. Цветные стекла
Чтобы добавить в интерьер ярких красок, сделайте окна цветными или разноцветными. Подойдут стекла с цветной тонировкой или даже яркая прозрачная пленка на окна вместо жалюзи и привычных занавесок.ltr">Традиционные шторы на окна — с громоздкими портьерами и занавесками до пола — имеют альтернативу: например аккуратные римские шторы или практичные жалюзи. Но сегодня мы откажемся от любых привычных вариантов и покажем вам 15 самых интересных способов декорирования окон. Вдохновляйтесь и выбирайте, что лучше всего подойдет вашему интерьеру.
1. Матовое стекло
Хотите избавиться от штор, но полностью открытые окна вас смущают? Тогда поставьте матовые стекла — они имеют не полностью прозрачную поверхность и при этом пропускают достаточно дневного света. Матовое остекление можно сделать частичным, использовав такие стекла только в нижней части окна или по одной стороне комнаты.
2. Цветные стекла
Чтобы добавить в интерьер ярких красок, сделайте окна цветными или разноцветными. Подойдут стекла с цветной тонировкой или даже яркая прозрачная пленка на окна вместо жалюзи и привычных занавесок.
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3. Декоративная клейкая пленка
Декоративные наклейки на окна вместо штор — отличный вариант, если в комнату нужно добавить украшения и декор. Они легко клеятся и будут контрастно выделяться на фоне пустой стены. Дизайн наклеек на окна может быть любым: с красочными рисунками или с монохромными узорами на матовом фоне.
4. Витражные фрагменты
Витражные окна подойдут как классическому, так и современному интерьеру. Главное — правильно подобрать их стиль и цветовую гамму. Чем больше окно, тем эффектнее и красивее витражи будут выглядеть. Если не хотите делать специальное остекление с витражами, есть более практичная и дешевая альтернатива: витражная пленка на окна вместо занавесок. Для наглядности можно заказать 3D дизайн проект и выбрать лучший вариант.
5. Роллеты
Если вам все-таки необходимо занавешенное окно, но классические шторы не устраивают — повесьте роллеты. Это особы рулонные полотна, очень тонкие и практичные. Они эстетичнее занавесок, ведь подобрать их можно с любым рисунком и узором, можно даже сделать на них полноценную фотопечать, с природным или городским пейзажем.
6. Занавески-бусы
Разноцветные бусины на нитках не только заменят привычные шторы, но и сделают интерьер ярче и колоритнее. Все зависит от цвета: можно подобрать однотонные или пестрые, разноцветные занавески-бусы.
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7. Комнатные растения
Любите живую природу? Или вам по душе экостиль в интерьере? Тогда декорируйте окна живыми или искусственными цветами и зелеными растениями. Можно расположить их на подоконнике или подвесить в горшках на оконной раме.
8. Картины или панно
Такой декор окон прекрасно подойдет для творческого пространства. Картины разных размеров помогут превратить домашние окна в настоящую галерею. Лучше использовать этот вариант, если в вашем жилище установлены большие панорамные окна — на них поместится больше произведений искусства и декор станет более выраженным.
9. Рисунки
Альтернатива наклейкам на окнах — это настоящие рисунки. Нарисованные узоры украсят домашний интерьер и не потребуют больших усилий и затрат: для такого декора подойдет самое обычное стекло.
10. Декоративные откосы
Оформление окон без штор и тюля не обязательно требует наличия декора на самих стеклах. Украшение можно организовать и вокруг окна, используя декоративные откосы. Их можно оформить рисунками или просто окрасить в яркие цвета.
11. Зона отдыха на подоконнике
Подоконник с мягкой подстилкой и подушками — не только красивый, но и функциональный декор, который добавляет в комнату дополнительное место отдыха. Для такого оригинального оформления окна понадобится широкий подоконник.
12. Гирлянды
Яркие светящиеся гирлянды — не только новогодний атрибут. Они прекрасно подойдут для повседневного украшения окон. В вечернее время приглушенный свет гирлянд будет создавать уютную и спокойную домашнюю атмосферу.
13. Декоративные экраны
Экраны с резными узорами чаще используются для того, чтобы спрятать батареи. Но они также могут стать хорошей альтернативой шторам, особенно варианты с раздвижной конструкцией. Благодаря деревянным шторам-экранам свет из окон будет попадать в комнату в виде красивых узоров и орнаментов.
14. Яркая рама
Для декорирования окна не обязательно трогать стекла и даже откосы — можно просто установить яркую раму, в тон палитре интерьера.
15. Самодельный декор
Нельзя забывать и про хендмейд, главное преимущество которого — в том, что вы можете сделать свой индивидуальный декор. Подойдут бумажные украшения, изделия из кружева или ткани и многое другое. Можно также сделать и традиционную штору на стекло, которая будет отличаться от классической и сделает интерьер квартиры ярче и оригинальнее.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники