Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеров

В дизайне современных домов и квартир все более популярным становится многофункциональный декор. Совсем не обязательно, чтобы он совмещал декоративное и практическое назначения, как, например, подхваты для штор . Декорирование стены, потолка, окна можно совместить и с познавательной функцией, и даже с мировоззренческой. Да-да, можно повесить на стену нечто такое, что будет не только украшать интерьер гостиной или спальни, но и формировать или корректировать представление о мире в целом. И таким декором выступают карты мира. Карты, запечатлевшие поверхностную структуру нашей прекрасной планеты. Они никого не оставляют равнодушным: ни заядлого путешественника, ни домоседа. Их хочется часто и долго рассматривать, находить новые страны, города, моря, острова, они будят воображение и заставляют восхищаться миром, в котором мы живем.

Выделяют два вида карт мира как интерьерного декора: классические и дизайнерские. Чтобы понять отличия между ними, вспомним географию. Учебные, или познавательные, карты мира делятся на два раздела: по масштабу и по содержанию. В первой классификации карты бывают крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные. Масштаб определяется через соотношение одного сантиметра к количеству километров — от двухсот тысяч до более миллиона. Во второй классификации — общегеографические и тематические, например климатические, тектонические, политические, экономические, карты почв, природных ресурсов, населения, мест обитания животных и другие. Все они имеют собственные обозначения и характерную раскраску. Именно это и берут за основу дизайнеры, создавая свои оригинальные карты. В дизайнерских картах мира декоративная функция подчиняет, а подчас и вовсе перекрывает другие. Порой сохраняются лишь очертания материков и крупных островов, по которым только и можно определить, что изображено на постере или панно для украшения стен. Хотя есть замечательные примеры совмещения классического и дизайнерского вариантов географических карт. Например, это классическая карта в монохромной обработке или в комбинации разных материалов.

Фото: hana-kimchi.com

Карты мира в интерьере разных комнат

К каждой комнате подбирается «своя карта». Выбор карты мира зависит и от стиля дизайна интерьера, и от того материала, на которое наносится изображение, и от ее размеров. Наиболее распространены фотообои и обои в 3D-формате, деревянные и металлические панно, постеры и картины. Карты мира встречаются на шторах, в основном на рулонных и римских, на занавесках в ванной, на бетонных и кирпичных стенах, в качестве светильников. Представить насколько эффектно выглядит дизайнерская карта мира в маленьком помещении можно с помощью дизайн проекта студии.

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Фото: mrperswall.com



Карты мира в гостиной

Картами мира любят украшать гостиные. Такой декор не только элегантен, но и характеризует хозяев как людей интеллектуальных, с хорошим вкусом. Здесь предпочтительны дизайнерские карты, будь то необычное панно или фотообои со средневековой картой мира. Чаще всего карты мира применяются для декора гостиной в стилях хай-тек, средиземноморский, винтаж, ретро, модернизм, гранж, лофт, колониальный, этнический. Например, в этностиле можно повесить не только дизайнерский вариант, но и классический — с учетом, что в каждом регионе есть своя карта мира. Тогда, к примеру, африканские мотивы поддержит карта, где Африка — центральный материк, а все остальные выстраиваются вокруг него. Мы же привыкли к картам с акцентом на Россию.

Фото: decordev.com



Карты мира в детской

Основное назначение карты мира в детской — познавательное. Поэтому классические карты в приоритете. В зависимости от возраста ребенка размещают разные тематические карты: для дошколят — карты животных и растений, для школьников — природных ресурсов, народов мира, климатические или исторические.

Фото: rerooms.ru

Карты мира в кабинете

Тот же принцип действует и в украшении кабинета — места, где воплощаются смелые начинания. В зависимости от интересов хозяина комнаты можно повесить над столом небольшую общегеографическую карту или тематическую. А можно и всю стену, и даже потолок украсить политической картой. Не менее интересны и интерактивные карты с обозначением маршрутов и дат великих географических открытий.

Фото: dreamlite.vn

Карты мира в спальне

В спальне карты мира чаще всего располагают на стене за изголовьем кровати. Здесь на первый план выходит декоративная функция. Хотя к ней нередко присоединяется еще одна — эмоциональная. Карта мира в спальне может стать местом для воспоминаний о семейных путешествиях. Тогда на нее крепятся фотографии или магниты, если карта нанесена на магнитную доску. Или же карта становится планом будущих поездок. А может, и просто нестандартным светильником.

Фото: rerooms.ru



Карты мира на кухне

На кухне, в отличие от других комнат, карты мира в качестве декора используют редко. Хотя было бы желание... Встречаются варианты и фотообоев с общегеографической картой мира, и тематического фартука, и рулонных штор с климатической картой, и огромных постеров с гастрономической картой. Смотрится действительно нетривиально. Особенно на кухне в стиле лофт.

Фото: quora.com

Карты мира в ванной

Карты мира можно увидеть и в интерьере ванной. Используются как дизайнерские, так и классические виды. Материалы для основы — моющиеся обои, в первую очередь виниловые, и полиэтиленовые занавески. Карты мира обеспечивают необычное оформление ванной, перетягивают внимание на себя и помогают скрыть недостатки помещения, например маленькую площадь.

Фото: montenegrin.org

Лучшие фотопримеры карт мира в интерьере

Интерьеров квартир и домов, где карты мира применяются в качестве декора, с каждым годом становится все больше и больше. Дизайнеры же предлагают все новые и новые интерпретации этого хорошо известного изображения. И у них это прекрасно получается. Посмотрите подборку лучших интерьеров с дизайнерскими картами мира и выберите что-то для своего дома.