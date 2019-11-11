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Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеров


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Карты мира — универсальный декор. Ими можно украсить любое помещение, и везде они будут «в тему». Предлагаем познакомиться с привычными и необычными картами мира.

В дизайне современных домов и квартир все более популярным становится многофункциональный декор. Совсем не обязательно, чтобы он совмещал декоративное и практическое назначения, как, например, подхваты для штор. Декорирование стены, потолка, окна можно совместить и с познавательной функцией, и даже с мировоззренческой. Да-да, можно повесить на стену нечто такое, что будет не только украшать интерьер гостиной или спальни, но и формировать или корректировать представление о мире в целом. И таким декором выступают карты мира. Карты, запечатлевшие поверхностную структуру нашей прекрасной планеты. Они никого не оставляют равнодушным: ни заядлого путешественника, ни домоседа. Их хочется часто и долго рассматривать, находить новые страны, города, моря, острова, они будят воображение и заставляют восхищаться миром, в котором мы живем.   

Фото № 1: Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеровФото: tvambienti.si

Виды карт мира как интерьерного декораайне современных домов и квартир все более популярным становится многофункциональный декор. Совсем не обязательно, чтобы он совмещал декоративное и практическое назначения, как, например, подхваты для штор. Декорирование стены, потолка, окна можно совместить и с познавательной функцией, и даже с мировоззренческой. Да-да, можно повесить на стену нечто такое, что будет не только украшать интерьер гостиной или спальни, но и формировать или корректировать представление о мире в целом. И таким декором выступают карты мира. Карты, запечатлевшие поверхностную структуру нашей прекрасной планеты. Они никого не оставляют равнодушным: ни заядлого путешественника, ни домоседа. Их хочется часто и долго рассматривать, находить новые страны, города, моря, острова, они будят воображение и заставляют восхищаться миром, в котором мы живем.   

Фото № 1: Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеровФото: tvambienti.si

Виды карт мира как интерьерного декора

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Выделяют два вида карт мира как интерьерного декора: классические и дизайнерские. Чтобы понять отличия между ними, вспомним географию. Учебные, или познавательные, карты мира делятся на два раздела: по масштабу и по содержанию. В первой классификации карты бывают крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные. Масштаб определяется через соотношение одного сантиметра к количеству километров — от двухсот тысяч до более миллиона. Во второй классификации — общегеографические и тематические, например климатические, тектонические, политические, экономические, карты почв, природных ресурсов, населения, мест обитания животных и другие. Все они имеют собственные обозначения и характерную раскраску. Именно это и берут за основу дизайнеры, создавая свои оригинальные карты. В дизайнерских картах мира декоративная функция подчиняет, а подчас и вовсе перекрывает другие. Порой сохраняются лишь очертания материков и крупных островов, по которым только и можно определить, что изображено на постере или панно для украшения стен. Хотя есть замечательные примеры совмещения классического и дизайнерского вариантов географических карт. Например, это классическая карта в монохромной обработке или в комбинации разных материалов. 

Фото № 2: Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеровФото: hana-kimchi.com

Карты мира в интерьере разных комнат

К каждой комнате подбирается «своя карта». Выбор карты мира зависит и от стиля дизайна интерьера, и от того материала, на которое наносится изображение, и от ее размеров. Наиболее распространены фотообои и обои в 3D-формате, деревянные и металлические панно, постеры и картины. Карты мира встречаются на шторах, в основном на рулонных и римских, на занавесках в ванной, на бетонных и кирпичных стенах, в качестве светильников. Представить насколько эффектно выглядит дизайнерская карта мира в маленьком помещении можно с помощью дизайн проекта студии.

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Фото № 3: Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеровФото: mrperswall.com

Карты мира в гостиной

Картами мира любят украшать гостиные. Такой декор не только элегантен, но и характеризует хозяев как людей интеллектуальных, с хорошим вкусом. Здесь предпочтительны дизайнерские карты, будь то необычное панно или фотообои со средневековой картой мира. Чаще всего карты мира применяются для декора гостиной в стилях хай-тек, средиземноморский, винтаж, ретро, модернизм, гранж, лофт, колониальный, этнический. Например, в этностиле можно повесить не только дизайнерский вариант, но и классический — с учетом, что в каждом регионе есть своя карта мира. Тогда, к примеру, африканские мотивы поддержит карта, где Африка — центральный материк, а все остальные выстраиваются вокруг него. Мы же привыкли к картам с акцентом на Россию.

Фото № 4: Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеровФото: decordev.com

Карты мира в детской

Основное назначение карты мира в детской — познавательное. Поэтому классические карты в приоритете. В зависимости от возраста ребенка размещают разные тематические карты: для дошколят — карты животных и растений, для школьников — природных ресурсов, народов мира, климатические или исторические.

Фото № 5: Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеровФото: rerooms.ru

Карты мира в кабинете

Тот же принцип действует и в украшении кабинета — места, где воплощаются смелые начинания. В зависимости от интересов хозяина комнаты можно повесить над столом небольшую общегеографическую карту или тематическую. А можно и всю стену, и даже потолок украсить политической картой. Не менее интересны и интерактивные карты с обозначением маршрутов и дат великих географических открытий.

Фото № 6: Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеровФото: dreamlite.vn

Карты мира в спальне

В спальне карты мира чаще всего располагают на стене за изголовьем кровати. Здесь на первый план выходит декоративная функция. Хотя к ней нередко присоединяется еще одна — эмоциональная. Карта мира в спальне может стать местом для воспоминаний о семейных путешествиях. Тогда на нее крепятся фотографии или магниты, если карта нанесена на магнитную доску. Или же карта становится планом будущих поездок. А может, и просто нестандартным светильником.

Фото № 7: Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеровФото: rerooms.ru

Карты мира на кухне

На кухне, в отличие от других комнат, карты мира в качестве декора используют редко. Хотя было бы желание... Встречаются варианты и фотообоев с общегеографической картой мира, и тематического фартука, и рулонных штор с климатической картой, и огромных постеров с гастрономической картой. Смотрится действительно нетривиально. Особенно на кухне в стиле лофт.

Фото № 8: Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеровФото: quora.com

Карты мира в ванной

Карты мира можно увидеть и в интерьере ванной. Используются как дизайнерские, так и классические виды. Материалы для основы — моющиеся обои, в первую очередь виниловые, и полиэтиленовые занавески. Карты мира обеспечивают необычное оформление ванной, перетягивают внимание на себя и помогают скрыть недостатки помещения, например маленькую площадь.

Фото № 9: Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеровФото: montenegrin.org

Лучшие фотопримеры карт мира в интерьере

Интерьеров квартир и домов, где карты мира применяются в качестве декора, с каждым годом становится все больше и больше. Дизайнеры же предлагают все новые и новые интерпретации этого хорошо известного изображения. И у них это прекрасно получается. Посмотрите подборку лучших интерьеров с дизайнерскими картами мира и выберите что-то для своего дома. 


rerooms.ru
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archzine.fr
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kijkjeinmijnhuis.nl
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alfredthe.me
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contemporist.com
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opentocreation.com
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lamerde.co
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pictx.host
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myinteriordesign.it
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bugsinmybrain.com
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ohpopsi.com
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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