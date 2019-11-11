Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеров

Карты мира — универсальный декор. Ими можно украсить любое помещение, и везде они будут «в тему». Предлагаем познакомиться с привычными и необычными картами мира.
В дизайне современных домов и квартир все более популярным становится многофункциональный декор. Совсем не обязательно, чтобы он совмещал декоративное и практическое назначения, как, например, подхваты для штор. Декорирование стены, потолка, окна можно совместить и с познавательной функцией, и даже с мировоззренческой. Да-да, можно повесить на стену нечто такое, что будет не только украшать интерьер гостиной или спальни, но и формировать или корректировать представление о мире в целом. И таким декором выступают карты мира. Карты, запечатлевшие поверхностную структуру нашей прекрасной планеты. Они никого не оставляют равнодушным: ни заядлого путешественника, ни домоседа. Их хочется часто и долго рассматривать, находить новые страны, города, моря, острова, они будят воображение и заставляют восхищаться миром, в котором мы живем.
Виды карт мира как интерьерного декораайне современных домов и квартир все более популярным становится многофункциональный декор. Совсем не обязательно, чтобы он совмещал декоративное и практическое назначения, как, например, подхваты для штор. Декорирование стены, потолка, окна можно совместить и с познавательной функцией, и даже с мировоззренческой. Да-да, можно повесить на стену нечто такое, что будет не только украшать интерьер гостиной или спальни, но и формировать или корректировать представление о мире в целом. И таким декором выступают карты мира. Карты, запечатлевшие поверхностную структуру нашей прекрасной планеты. Они никого не оставляют равнодушным: ни заядлого путешественника, ни домоседа. Их хочется часто и долго рассматривать, находить новые страны, города, моря, острова, они будят воображение и заставляют восхищаться миром, в котором мы живем.
Виды карт мира как интерьерного декора
Наше портфолио более 10 000 проектов
Выделяют два вида карт мира как интерьерного декора: классические и дизайнерские. Чтобы понять отличия между ними, вспомним географию. Учебные, или познавательные, карты мира делятся на два раздела: по масштабу и по содержанию. В первой классификации карты бывают крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные. Масштаб определяется через соотношение одного сантиметра к количеству километров — от двухсот тысяч до более миллиона. Во второй классификации — общегеографические и тематические, например климатические, тектонические, политические, экономические, карты почв, природных ресурсов, населения, мест обитания животных и другие. Все они имеют собственные обозначения и характерную раскраску. Именно это и берут за основу дизайнеры, создавая свои оригинальные карты. В дизайнерских картах мира декоративная функция подчиняет, а подчас и вовсе перекрывает другие. Порой сохраняются лишь очертания материков и крупных островов, по которым только и можно определить, что изображено на постере или панно для украшения стен. Хотя есть замечательные примеры совмещения классического и дизайнерского вариантов географических карт. Например, это классическая карта в монохромной обработке или в комбинации разных материалов.
Карты мира в интерьере разных комнат
К каждой комнате подбирается «своя карта». Выбор карты мира зависит и от стиля дизайна интерьера, и от того материала, на которое наносится изображение, и от ее размеров. Наиболее распространены фотообои и обои в 3D-формате, деревянные и металлические панно, постеры и картины. Карты мира встречаются на шторах, в основном на рулонных и римских, на занавесках в ванной, на бетонных и кирпичных стенах, в качестве светильников. Представить насколько эффектно выглядит дизайнерская карта мира в маленьком помещении можно с помощью дизайн проекта студии.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Карты мира в гостиной
Картами мира любят украшать гостиные. Такой декор не только элегантен, но и характеризует хозяев как людей интеллектуальных, с хорошим вкусом. Здесь предпочтительны дизайнерские карты, будь то необычное панно или фотообои со средневековой картой мира. Чаще всего карты мира применяются для декора гостиной в стилях хай-тек, средиземноморский, винтаж, ретро, модернизм, гранж, лофт, колониальный, этнический. Например, в этностиле можно повесить не только дизайнерский вариант, но и классический — с учетом, что в каждом регионе есть своя карта мира. Тогда, к примеру, африканские мотивы поддержит карта, где Африка — центральный материк, а все остальные выстраиваются вокруг него. Мы же привыкли к картам с акцентом на Россию.
Карты мира в детской
Основное назначение карты мира в детской — познавательное. Поэтому классические карты в приоритете. В зависимости от возраста ребенка размещают разные тематические карты: для дошколят — карты животных и растений, для школьников — природных ресурсов, народов мира, климатические или исторические.
Карты мира в кабинете
Тот же принцип действует и в украшении кабинета — места, где воплощаются смелые начинания. В зависимости от интересов хозяина комнаты можно повесить над столом небольшую общегеографическую карту или тематическую. А можно и всю стену, и даже потолок украсить политической картой. Не менее интересны и интерактивные карты с обозначением маршрутов и дат великих географических открытий.
Карты мира в спальне
В спальне карты мира чаще всего располагают на стене за изголовьем кровати. Здесь на первый план выходит декоративная функция. Хотя к ней нередко присоединяется еще одна — эмоциональная. Карта мира в спальне может стать местом для воспоминаний о семейных путешествиях. Тогда на нее крепятся фотографии или магниты, если карта нанесена на магнитную доску. Или же карта становится планом будущих поездок. А может, и просто нестандартным светильником.
Карты мира на кухне
На кухне, в отличие от других комнат, карты мира в качестве декора используют редко. Хотя было бы желание... Встречаются варианты и фотообоев с общегеографической картой мира, и тематического фартука, и рулонных штор с климатической картой, и огромных постеров с гастрономической картой. Смотрится действительно нетривиально. Особенно на кухне в стиле лофт.
Карты мира в ванной
Карты мира можно увидеть и в интерьере ванной. Используются как дизайнерские, так и классические виды. Материалы для основы — моющиеся обои, в первую очередь виниловые, и полиэтиленовые занавески. Карты мира обеспечивают необычное оформление ванной, перетягивают внимание на себя и помогают скрыть недостатки помещения, например маленькую площадь.
Лучшие фотопримеры карт мира в интерьере
Интерьеров квартир и домов, где карты мира применяются в качестве декора, с каждым годом становится все больше и больше. Дизайнеры же предлагают все новые и новые интерпретации этого хорошо известного изображения. И у них это прекрасно получается. Посмотрите подборку лучших интерьеров с дизайнерскими картами мира и выберите что-то для своего дома.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники