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Как подобрать столы и стулья для маленькой кухни


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Разместить всю необходимую мебель на маленькой кухне — особое искусство. Чтобы облегчить вам задачу, рассказываем, как правильно выбрать кухонную мебель для обеденной зоны.

Содержание

Кухня требуется не только для готовки — в этой комнате также нужно организовать место для приема пищи, особенно если планировка квартиры не предусматривает столовую и просторную гостиную. Поэтому, выбирая кухонные столы и стулья для маленькой кухни, нужно учесть разные факторы: чтобы мебель не занимала слишком много пространства, не перекрывала функциональной зоны, была удобной. 

Рассказываем обо всех важных критериях выбора столов и стульев для маленькой кухни, а также показываем красивые интерьеры крошечных кухонь с продуманной и комфортной меблировкой.

Основные критерии выбора стола для маленькой кухни

Начнем с подбора главного элемента обеденной зоны — стола. Из всего многообразия форм для крошечной кухни лучше всего подойдут две: прямоугольные и круглые. 

Фото № 1: Как подобрать столы и стулья для маленькой кухниФото ReRooms

Прямоугольный стол в дизайн-проекте ReRooms

Главный плюс прямоугольного стола для маленькой кухни в том, что его можно компактно расположить в любом углу комнаты, — так, чтобы он занимал минимальное пространство. Если подобрать такой стол с неширокой и вытянутой в длину столешницей, то поместится он даже в узкой комнате. Это оптимальный вариант для крошечной кухни.

Второй вариант — круглый стол, который визуально выглядит менее громоздким и объемным, чем прямоугольный. А поэтому он идеально подойдет для кухни небольшой площади, создавая иллюзию просторного и свободного пространства. Однако даже самый маленький кухонный стол круглой формы будет нелогично размещать в углу — так он потеряет половину функционального места для размещения людей. А вдоль стен останутся неиспользованные пустые зоны. Поэтому оптимально ставить круглый стол в центре кухни, если это позволяет ее метраж.

Фото № 2: Как подобрать столы и стулья для маленькой кухниФото ReRooms

Компактный стол в проекте ReRooms

Если пространства в комнате чуть больше, можно выбрать удлиненный круглый стол, он же овальный. Его преимущество в том, что на столешнице поместится больше предметов, а посадить за стол удастся на одного человека больше. При этом сохраняется визуальная компактность овального стола для маленькой кухни, хоть он и занимает чуть больше места.

Разновидности и особенности раскладных столов

Существуют более интересные и функциональные идеи столов для маленькой кухни, которые помогут максимально сэкономить свободное место. Речь идет о компактных раскладных столах с различными механизмами раскрытия. 

Откидные столы

Если одна из стен на вашей кухни пустует, нужно ее использовать: разместите около нее удобный откидной стол. В закрытом состоянии он представляет собой узкую панель, а в открытом превращается в подвесную столешницу для трапезы. 

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стиль Минимализм
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стиль Современная классика
стиль Современная классика
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стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Такое решение поможет оставить свободным пол и сохранить широкий проход на кухне. Но поместиться за таким столиком смогут максимум два человека.

Выдвижные столы

Прекрасный вариант обеденного стола для маленькой кухни, который монтируется прямо в гарнитур. И по необходимости выдвигается из-под столешницы, опираясь на пол при помощи одной или двух компактных ножек на колесиках. 

Установив стол внутри гарнитура, вы можете использовать противоположную пустую стену под другие нужды, тем самым сделав кухню более удобной и универсальной.

Стол-книжка

Один из самых популярных вариантов стола для маленькой кухни. Он оборудован двумя откидными створками по обе стороны от центральной узкой столешницы. Преимущество такой модели в том, что не обязательно открывать сразу обе половины стола, чаще будет достаточно и одной, что поможет сохранить на кухне больше свободного места.

Фото № 3: Как подобрать столы и стулья для маленькой кухниФото ReRooms

Раскладной стол в дизайн-проекте ReRooms

Компактность стола-книжки может повысить и его форма. Вместо традиционного прямоугольного можно выбрать круглый, который даже в полностью раскрытом состоянии будет выглядеть меньше.  

Стол-трансформер

Самый инновационный вариант обеденного стола. Существует много разновидностей таких трансформеров. Например, с расширяющейся в обе стороны поверхностью или со столешницей, которая раскладывается в большую из маленького журнального столика. 

Подойдут такие современные компактные столы для маленькой кухни в стиле хай-тек или минимализм — они не только обеспечат удобство и сохранят много свободного пространства, но и подчеркнут выбранный стиль оформления в интерьере.

Стулья для небольших кухонь: правила подбора

Выбрать кухонный стол для маленькой кухни — только половина дела, ведь нужно подобрать еще и удобные стулья. Главное правило — избегать узорчатых и слишком пестрых моделей, иначе стулья будут бросаться в глаза и визуально перегружать пространство кухни.

Фото № 4: Как подобрать столы и стулья для маленькой кухниФото ReRooms

Однотонные стулья в проекте ReRooms

Что касается конструкции, лучше установить компактные табуреты без спинки. Они менее удобны, чем традиционные стулья, однако это можно частично компенсировать мягким удобным сиденьем. А текстильные поверхности сделают кухню более уютной и домашней.

Если хотите оборудовать кухню обычными стульями со спинкой, выбирайте складные, чтобы после использования их можно было убрать и освободить пространство.

Фото № 5: Как подобрать столы и стулья для маленькой кухниФото ReRooms

Есть еще один интересный лайфхак: поставить на маленькой кухне компактные пластиковые стулья в белом цвете. 

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#Кухня#советы дизайнеров#Мебель#Кухня-столовая
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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
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Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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