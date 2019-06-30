Как подобрать столы и стулья для маленькой кухни

Кухня требуется не только для готовки — в этой комнате также нужно организовать место для приема пищи, особенно если планировка квартиры не предусматривает столовую и просторную гостиную. Поэтому, выбирая кухонные столы и стулья для маленькой кухни, нужно учесть разные факторы: чтобы мебель не занимала слишком много пространства, не перекрывала функциональной зоны, была удобной.

Рассказываем обо всех важных критериях выбора столов и стульев для маленькой кухни, а также показываем красивые интерьеры крошечных кухонь с продуманной и комфортной меблировкой.

Основные критерии выбора стола для маленькой кухни

Начнем с подбора главного элемента обеденной зоны — стола. Из всего многообразия форм для крошечной кухни лучше всего подойдут две: прямоугольные и круглые.

Фото ReRooms



Прямоугольный стол в дизайн-проекте ReRooms

Главный плюс прямоугольного стола для маленькой кухни в том, что его можно компактно расположить в любом углу комнаты, — так, чтобы он занимал минимальное пространство. Если подобрать такой стол с неширокой и вытянутой в длину столешницей, то поместится он даже в узкой комнате. Это оптимальный вариант для крошечной кухни.

Второй вариант — круглый стол, который визуально выглядит менее громоздким и объемным, чем прямоугольный. А поэтому он идеально подойдет для кухни небольшой площади, создавая иллюзию просторного и свободного пространства. Однако даже самый маленький кухонный стол круглой формы будет нелогично размещать в углу — так он потеряет половину функционального места для размещения людей. А вдоль стен останутся неиспользованные пустые зоны. Поэтому оптимально ставить круглый стол в центре кухни, если это позволяет ее метраж.

Фото ReRooms



Компактный стол в проекте ReRooms

Если пространства в комнате чуть больше, можно выбрать удлиненный круглый стол, он же овальный. Его преимущество в том, что на столешнице поместится больше предметов, а посадить за стол удастся на одного человека больше. При этом сохраняется визуальная компактность овального стола для маленькой кухни, хоть он и занимает чуть больше места.

Разновидности и особенности раскладных столов

Существуют более интересные и функциональные идеи столов для маленькой кухни, которые помогут максимально сэкономить свободное место. Речь идет о компактных раскладных столах с различными механизмами раскрытия.

Откидные столы

Если одна из стен на вашей кухни пустует, нужно ее использовать: разместите около нее удобный откидной стол. В закрытом состоянии он представляет собой узкую панель, а в открытом превращается в подвесную столешницу для трапезы.