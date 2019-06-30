Кухни в немецком стиле: особенности современного оформления

В наши дни кухни спроектированы в соответствии с тем, как мы используем это пространство, и немцы следят за тем, чтобы их кухни были простыми и удобными. Обычно здесь есть вся необходимая бытовая техника, причем встроено и спрятано все, что можно встроить и спрятать. Пространство наполнено «умными» элементами и техническими новинками. Системы хранения оптимизированы, высота используется по максимуму.

В наши дни кухни спроектированы в соответствии с тем, как мы используем это пространство, и немцы следят за тем, чтобы их кухни были простыми и удобными. Обычно здесь есть вся необходимая бытовая техника, причем встроено и спрятано все, что можно встроить и спрятать. Пространство наполнено «умными» элементами и техническими новинками. Системы хранения оптимизированы, высота используется по максимуму.кая кухня — это отличная эргономика, четкость линий, строгость форм и основательность конструкций. В общем, такие кухни делают на века. Не удивительно, что их и используют в доме много лет, не меняя и не ремонтируя элементы таких гарнитуров, — они в этом просто не нуждаются.

Немецкая кухня — это отличная эргономика, четкость линий, строгость форм и основательность конструкций. В общем, такие кухни делают на века. Не удивительно, что их и используют в доме много лет, не меняя и не ремонтируя элементы таких гарнитуров, — они в этом просто не нуждаются.

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Особенности немецкой кухни

Кажется. что такие кухни делают роботы, а не люди, — настолько все выверено, учтено и предусмотрено. Дизайнеры, много лет работающие с такими кухнями, находят в них надежность немецких машин и упорство немецких футболистов. И даже если это только метафора, подобные кухни заслуживают самых восторженных отзывов.

Концепцию встроенной кухни изобрели именно в Германии еще в середине прошлого века. И с тех пор они мало изменились конструктивно и даже внешне, приобретя лишь черты современного дизайна и декора — впрочем, в весьма лаконичном исполнении.

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Большинство немецких кухонь в наше время выполняются в современном стиле. Если вы хотите поставить дома гарнитур с гладкими фасадами без ручек, с глянцевой или матовой отделкой, ваш выбор будет ограничен только рамками вашего бюджета. Но в любом случае у такого гарнитура будут общие черты: гладкие фасады, рациональные системы хранения, полное отсутствие декора, преимущественно однотонные цветовые решения для отделки, использование различных источников освещения, расположенных на разных уровнях.

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Планировка немецкой кухни

Сколько будет систем хранения, где располагать рабочие поверхности и бытовую технику, как компоновать гарнитур и какую планировку выбрать — все это зависит от площади пространства, наличия окон и их количества, расположения дверного проема, формы комнаты и ее архитектурных особенностей.

Однорядная кухня

Расположение кухонного гарнитура в один ряд — оптимальный вариант, если для кухни предназначена узкая и вытянутая комната. В таком случае нельзя соблюсти правило так называемого рабочего треугольника, когда мойка, плита и рабочая поверхность расположены на одном расстоянии от условного центра, где обычно и находится хозяйка. При однорядном расположении мебели на кухне постарайтесь не ставить холодильник вплотную к плите или мойке.

Такая планировка часто используется и в большом помещении, если кухонное пространство совмещено со столовой зоной.

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Однорядная планировка с островом или полуостровом

Немецкая кухня очень часто включает в себя модуль, который помогает оптимизировать использование пространства и добавляет скрытые системы хранения. Остров или полуостров дает возможность увеличить рабочую поверхность кухни. В такой модуль немецкие разработчики чаще всего встраивают плиту или варочную поверхность и раковину. В нижней части острова расположены выдвижные ящики, спроектированные в едином стиле с фасадом всей кухни. Ручки и другая фурнитура на таком фасаде не предусмотрены.

Фото ReRooms

Полуостров отличается от кухонного острова тем, что один из его торцов крепится к стене или части мебельного гарнитура. Таким образом можно сэкономить полезное пространство кухни и компактно разместить в полуострове рабочие поверхности, раковину или варочную панель, системы хранения.

Параллельная планировка

Параллельная планировка подходит для длинных и узких помещений, где не помещается кухонный остров или обеденный стол. Гладкие фасады и отсутствие всякого декора делают такую кухню похожей на камбуз океанического теплохода или на футуристичный интерьер из фантастического фильма.

Фото ReRooms

П-образная планировка

Использовать п-образную планировку следует в том случае, если помещение представляет собой нечто стремящееся к квадрату или прямоугольнику с широкими сторонами. В этом случае у вас появится шанс установить здесь обеденный стол со стульями, если комната небольшая, или устраивать хоть песни с плясками, если для этой зоны дизайнер отвел вам очень большую площадь.

Преимущество подобной компоновки в том, что вершины рабочего треугольника (плита, раковина и холодильник) будут равноудалены друг от друга.

Фото ReRooms





Фото ReRooms

Угловая планировка с кухонным островом

Расположение кухонного гарнитура г-образным способом — универсальный вариант оформления кухни, который подходит как для просторных помещений, так и для небольших пространств. Если кухня просторная, здесь поместится столовая группа с большим обеденным столом.

Фото ReRooms

Цветовые решения для кухни в немецком стиле

Классические оттенки для аутентичной немецкой кухни — светлая нейтральная палитра. Но нет такого закона дизайна, который нельзя было бы красиво нарушить и создать очень эффектное пространство, тем более кухонное.

Черные фасады, бетонные серые оттенки, цвет венге и миланского ореха, пастельные тона и даже яркие насыщенные краски — нет никаких запретов, если хозяйке уютно на такой кухне, а гостям приятно полюбоваться интерьером и похвалить фантазию создателей таких строгих, лаконичных, удобных и бесконечно красивых немецких кухонь.



