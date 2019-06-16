Расстановка мебели в маленькой комнате: лучшие решения

Раз, два, три… десять… Двенадцать предметов в такой маленькой комнате! И пространства свободного много. Ну-ка расскажите нам секреты расстановки.
Не огорчайтесь, если в новой квартире одна-две маленькие комнаты. Это не приговор для функционального и комфортного дизайна. Конечно, придется хорошо подумать, куда и что поставить, но в конце концов усилия себя оправдают. В свою очередь ReRooms покажет, на что стоит обратить внимание.
Размер маленькой комнаты варьируется от совсем крохотного — 9-10 метров — до вполне солидного: 18—20 метров. Последний размер больше характерен для однушки, и тогда в единственную «клетушку» надо многое вместить. В двух- и трехкомнатных небольших квартирах устраивают спальни, детские, кабинеты. Иногда гостевые, гардеробные, игровые и кальянные. Не будем рассматривать все варианты, а поговорим о наиболее распространенных и востребованных комнатах: гостиной, спальне, детской и кабинете. И конечно же, отдельно остановимся на расстановке мебели в однокомнатной квартире.орчайтесь, если в новой квартире одна-две маленькие комнаты. Это не приговор для функционального и комфортного дизайна. Конечно, придется хорошо подумать, куда и что поставить, но в конце концов усилия себя оправдают. В свою очередь ReRooms покажет, на что стоит обратить внимание.
Размер маленькой комнаты варьируется от совсем крохотного — 9-10 метров — до вполне солидного: 18—20 метров. Последний размер больше характерен для однушки, и тогда в единственную «клетушку» надо многое вместить. В двух- и трехкомнатных небольших квартирах устраивают спальни, детские, кабинеты. Иногда гостевые, гардеробные, игровые и кальянные. Не будем рассматривать все варианты, а поговорим о наиболее распространенных и востребованных комнатах: гостиной, спальне, детской и кабинете. И конечно же, отдельно остановимся на расстановке мебели в однокомнатной квартире.
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От чего зависит расстановка мебели в маленькой комнате
Во-первых, от количества комнат в квартире. Это определяет не только назначение каждого помещения, но и количество предметов, которые нужно в них расположить.
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Во-вторых, от наличия и размеров дополнительных мест в квартире: прихожей, коридора, кладовой, балкона. Например, в просторной прихожей или широком коридоре можно разместить шкафы или встроенные системы хранения, освободив тем самым комнаты от громоздкой мебели. А на балконе оборудовать кабинет или место для отдыха.
В-третьих, от степени использования каждого предмета. Даже если в комнате есть только необходимая мебель, что-то мы используем менее активно. Тогда лучше выбрать мебель-трансформер. Например, рабочий или обеденный стол можно легко убирать, когда вы не работаете или у вас нет гостей, а стулья выставить на балкон.
Способы расстановки
Есть три способа расстановки мебели: симметричный, асимметричный и круговой. В симметричном способе за центр берется один предмет, например телевизор или диван. От этой точки на одинаковом расстоянии расставляется остальная мебель. Такой способ хорош для интерьеров в классическом стиле, где все элементы выдержаны в едином размере и цвете.
Асимметричный способ — самый популярный в малогабаритных квартирах. Здесь нет четких правил и требований. Предметы могут быть разных размеров, цветов и стилей, но при этом они хорошо и со вкусом подобраны. Кажущаяся простота этого способа требует гораздо больших усилий, чтобы результат вызывал удовольствие и восхищение. Поэтому рассмотрите вариант заказа дизайн проекта однокомнатной квартиры у профи.
В круговой расстановке, как и в симметричной, необходимо выбрать центральный предмет. Остальные вещи располагаются на одинаковом расстоянии от него, образуя правильную окружность. Это самый сложный вариант расстановки, так как он нарушает правила функциональной организации пространства и требует тщательного подбора мебели.
Однокомнатная квартира
Первый, и он же главный, принцип расстановки мебели в однокомнатной квартире — функциональность и еще раз функциональность. Все остальное — желания владельцев, уже имеющиеся предметы обихода, стиль, декор — подчиняется ему. Да, вот так все строго. Рекомендуется использовать мебель нестандартных (уменьшенных) размеров, а также складную и встраиваемую. Шкаф лучше сделать в стенной нише до самого потолка, это визуально увеличит высоту комнаты. Если вы хотите спать на кровати, она должна убираться в стену над диваном. Хотя диван-кровать или раскладная софа больше подойдут для однушки.
Второй принцип — зонирование пространства, ведь в одном помещении надо разместить гостиную, спальню, рабочую зону, а иногда и детскую. После разделения на зоны в середине каждой из них ставится один основной предмет, а вокруг распределяются дополнительные.
Третий принцип — свободное пространство. Не надо загромождать всю комнату предметами, не бойтесь свободных мест. Компактная мебель, близко стоящая друг к другу, позволяет беспрепятственно передвигаться по комнате и не создает ощущения тесноты.
Гостиная
Расставить мебель в гостиной проще, чем в однокомнатной квартире, поскольку ее назначение — обеспечить отдых и общение с домочадцами и гостями. Есть стандартный набор предметов: телевизор, диван, кресла или пуфы, журнальный столик. К ним могут добавляться стенка, аудиосистема, стеллаж с книгами или дисками, мини-бар и обеденная зона. Хотя последний набор мебели больше подходит для просторных гостиных, а в маленьких ограничиваемся минимальным. Размеры мебели соотносим с размерами комнаты, для маленькой гостиной выбираем компактные предметы. Для узких и многоугольных по форме гостиных подойдет асимметричная расстановка, для квадратных и прямоугольных — симметричная и круговая.
Спальня для двоих
Для маленьких супружеских спален характерны два способа расстановки: симметричный и асимметричный. И в том, и в другом случае главным предметом становится двуспальная кровать. В симметричном способе по обе стороны от нее ставят одинаковые предметы, как правило, это прикроватные тумбочки. На стену напротив кровати вешают телевизор, красивые фотообои, фотографии или картины. Хорошо, если в комнате поместится трельяж или комод. В асимметричном способе кровать может стоять одним боком к стене, тогда достаточно одной тумбочки, а функцию второй выполнит полка на стене или подголовнике. Или с одной стороны кровати может стоять тумбочка, а с другой — трюмо. Шкафами спальню лучше не загромождать, а оставить пространство и воздух для крепкого сна.
Спальня для одного
Это комната для повзрослевшего ребенка или одинокого родственника. По перечню предметов мебели она схожа с гостевой. Там размещают все то, что требуется человеку для комфортной жизни: полутораспальная кровать, шкаф, телевизор, стеллаж, журнальный или рабочий стол, стул, кресло или пуф. Способ расстановки — асимметричный, а стиль и цветовое оформление выбирает хозяин комнаты.
Детская
В детской соединены функции трех помещений: спальни, игровой и учебной. Поэтому здесь, как и в однокомнатной квартире, требуется хорошо продуманное зонирование. Задача усложняется, если в одной комнате живут двое-трое детей. Тогда выручает двухъярусная кровать. Шкаф, одноместная кровать, короба для хранения игрушек под кроватью, учебный стол и стул, полки для книг и учебников — вот и вся мебель, которая нужна ребенку. А еще — как можно больше свободного пространства для игр, ведь игры — одно из важнейших условий детского развития.
Кабинет
Если в квартире нашлась «лишняя» комната, пусть и самая маленькая, а вы частенько работаете дома или много часов проводите за своим хобби (рисуете, шьете, рукодельничаете), то побалуйте себя — сделайте себе кабинет. Именно от ваших занятий зависит набор мебели. Если это кабинет для работы с клиентами, то помимо рабочего стола и удобного стула следует поставить чайный столик, компактный диван или мягкое кресло. Уместен в кабинете книжный шкаф, хотя для маленького помещения больше подойдет легкий стеллаж или ряд полок на стене. Кабинет не требует много мебели, только самое необходимое, функциональное и красиво оформленное — для вдохновения и рабочего настроения.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники