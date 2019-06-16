Расстановка мебели в маленькой комнате: лучшие решения

Размер маленькой комнаты варьируется от совсем крохотного — 9-10 метров — до вполне солидного: 18—20 метров. Последний размер больше характерен для однушки, и тогда в единственную «клетушку» надо многое вместить. В двух- и трехкомнатных небольших квартирах устраивают спальни, детские, кабинеты. Иногда гостевые, гардеробные, игровые и кальянные. Не будем рассматривать все варианты, а поговорим о наиболее распространенных и востребованных комнатах: гостиной, спальне, детской и кабинете. И конечно же, отдельно остановимся на расстановке мебели в однокомнатной квартире.

Размер маленькой комнаты варьируется от совсем крохотного — 9-10 метров — до вполне солидного: 18—20 метров. Последний размер больше характерен для однушки, и тогда в единственную «клетушку» надо многое вместить. В двух- и трехкомнатных небольших квартирах устраивают спальни, детские, кабинеты. Иногда гостевые, гардеробные, игровые и кальянные. Не будем рассматривать все варианты, а поговорим о наиболее распространенных и востребованных комнатах: гостиной, спальне, детской и кабинете. И конечно же, отдельно остановимся на расстановке мебели в однокомнатной квартире.орчайтесь, если в новой квартире одна-две маленькие комнаты. Это не приговор для функционального и комфортного дизайна. Конечно, придется хорошо подумать, куда и что поставить, но в конце концов усилия себя оправдают. В свою очередь ReRooms покажет, на что стоит обратить внимание.

Не огорчайтесь, если в новой квартире одна-две маленькие комнаты. Это не приговор для функционального и комфортного дизайна. Конечно, придется хорошо подумать, куда и что поставить, но в конце концов усилия себя оправдают. В свою очередь ReRooms покажет, на что стоит обратить внимание.

Фото: americanneopaganism.com



От чего зависит расстановка мебели в маленькой комнате

Во-первых, от количества комнат в квартире. Это определяет не только назначение каждого помещения, но и количество предметов, которые нужно в них расположить.

Фото: schultheiss-wohnblog.de



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Во-вторых, от наличия и размеров дополнительных мест в квартире: прихожей, коридора, кладовой, балкона. Например, в просторной прихожей или широком коридоре можно разместить шкафы или встроенные системы хранения, освободив тем самым комнаты от громоздкой мебели. А на балконе оборудовать кабинет или место для отдыха.

Фото: medium.com



В-третьих, от степени использования каждого предмета. Даже если в комнате есть только необходимая мебель, что-то мы используем менее активно. Тогда лучше выбрать мебель-трансформер. Например, рабочий или обеденный стол можно легко убирать, когда вы не работаете или у вас нет гостей, а стулья выставить на балкон.

Фото: adsensr.com



Способы расстановки

Есть три способа расстановки мебели: симметричный, асимметричный и круговой. В симметричном способе за центр берется один предмет, например телевизор или диван. От этой точки на одинаковом расстоянии расставляется остальная мебель. Такой способ хорош для интерьеров в классическом стиле, где все элементы выдержаны в едином размере и цвете.

Фото: blueridgeapartments.com



Асимметричный способ — самый популярный в малогабаритных квартирах. Здесь нет четких правил и требований. Предметы могут быть разных размеров, цветов и стилей, но при этом они хорошо и со вкусом подобраны. Кажущаяся простота этого способа требует гораздо больших усилий, чтобы результат вызывал удовольствие и восхищение. Поэтому рассмотрите вариант заказа дизайн проекта однокомнатной квартиры у профи.

Фото: amenajez.ro



В круговой расстановке, как и в симметричной, необходимо выбрать центральный предмет. Остальные вещи располагаются на одинаковом расстоянии от него, образуя правильную окружность. Это самый сложный вариант расстановки, так как он нарушает правила функциональной организации пространства и требует тщательного подбора мебели.

Фото: urbancasa.com



Однокомнатная квартира

Первый, и он же главный, принцип расстановки мебели в однокомнатной квартире — функциональность и еще раз функциональность. Все остальное — желания владельцев, уже имеющиеся предметы обихода, стиль, декор — подчиняется ему. Да, вот так все строго. Рекомендуется использовать мебель нестандартных (уменьшенных) размеров, а также складную и встраиваемую. Шкаф лучше сделать в стенной нише до самого потолка, это визуально увеличит высоту комнаты. Если вы хотите спать на кровати, она должна убираться в стену над диваном. Хотя диван-кровать или раскладная софа больше подойдут для однушки.

Фото: ocregister.com



Второй принцип — зонирование пространства, ведь в одном помещении надо разместить гостиную, спальню, рабочую зону, а иногда и детскую. После разделения на зоны в середине каждой из них ставится один основной предмет, а вокруг распределяются дополнительные.

Фото: brv.bigbluemeenie.com



Третий принцип — свободное пространство. Не надо загромождать всю комнату предметами, не бойтесь свободных мест. Компактная мебель, близко стоящая друг к другу, позволяет беспрепятственно передвигаться по комнате и не создает ощущения тесноты.

Фото: shin.ge



Гостиная

Расставить мебель в гостиной проще, чем в однокомнатной квартире, поскольку ее назначение — обеспечить отдых и общение с домочадцами и гостями. Есть стандартный набор предметов: телевизор, диван, кресла или пуфы, журнальный столик. К ним могут добавляться стенка, аудиосистема, стеллаж с книгами или дисками, мини-бар и обеденная зона. Хотя последний набор мебели больше подходит для просторных гостиных, а в маленьких ограничиваемся минимальным. Размеры мебели соотносим с размерами комнаты, для маленькой гостиной выбираем компактные предметы. Для узких и многоугольных по форме гостиных подойдет асимметричная расстановка, для квадратных и прямоугольных — симметричная и круговая.

Фото: mipsbe.com



Спальня для двоих

Для маленьких супружеских спален характерны два способа расстановки: симметричный и асимметричный. И в том, и в другом случае главным предметом становится двуспальная кровать. В симметричном способе по обе стороны от нее ставят одинаковые предметы, как правило, это прикроватные тумбочки. На стену напротив кровати вешают телевизор, красивые фотообои, фотографии или картины. Хорошо, если в комнате поместится трельяж или комод. В асимметричном способе кровать может стоять одним боком к стене, тогда достаточно одной тумбочки, а функцию второй выполнит полка на стене или подголовнике. Или с одной стороны кровати может стоять тумбочка, а с другой — трюмо. Шкафами спальню лучше не загромождать, а оставить пространство и воздух для крепкого сна.

Фото: patioyarddesign.com



Спальня для одного

Это комната для повзрослевшего ребенка или одинокого родственника. По перечню предметов мебели она схожа с гостевой. Там размещают все то, что требуется человеку для комфортной жизни: полутораспальная кровать, шкаф, телевизор, стеллаж, журнальный или рабочий стол, стул, кресло или пуф. Способ расстановки — асимметричный, а стиль и цветовое оформление выбирает хозяин комнаты.

Фото: brv.bigbluemeenie.com



Детская

В детской соединены функции трех помещений: спальни, игровой и учебной. Поэтому здесь, как и в однокомнатной квартире, требуется хорошо продуманное зонирование. Задача усложняется, если в одной комнате живут двое-трое детей. Тогда выручает двухъярусная кровать. Шкаф, одноместная кровать, короба для хранения игрушек под кроватью, учебный стол и стул, полки для книг и учебников — вот и вся мебель, которая нужна ребенку. А еще — как можно больше свободного пространства для игр, ведь игры — одно из важнейших условий детского развития.

Фото: dih.me



Кабинет

Если в квартире нашлась «лишняя» комната, пусть и самая маленькая, а вы частенько работаете дома или много часов проводите за своим хобби (рисуете, шьете, рукодельничаете), то побалуйте себя — сделайте себе кабинет. Именно от ваших занятий зависит набор мебели. Если это кабинет для работы с клиентами, то помимо рабочего стола и удобного стула следует поставить чайный столик, компактный диван или мягкое кресло. Уместен в кабинете книжный шкаф, хотя для маленького помещения больше подойдет легкий стеллаж или ряд полок на стене. Кабинет не требует много мебели, только самое необходимое, функциональное и красиво оформленное — для вдохновения и рабочего настроения.

Фото: manamahouse.com



Фото: livinator.com

