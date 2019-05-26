Кухня на миллион: 10 шагов к созданию интерьера как с обложки

Всегда мечтали, чтобы ваша кухня выглядела так же, как на страницах модных дизайнерских журналов? Мы с ReRooms дадим вам несколько советов, как этого достичь.
Поесть, посидеть с друзьями, отметить маленький семейный праздник — для всего этого мы используем кухню. И так как мы немало времени проводим в этом помещении, нам хочется, чтобы оно выглядело бесподобно. Мы покажем, как это можно сделать.
1. Красивая плитка
Для маленькой кухни не всегда просто подобрать элементы декора, чтобы сделать ее более привлекательной. Решит эту проблему цветная красивая плитка. С ее помощью можно отделать пол и стены, выделить разные рабочие зоны или просто создать акцентные места. Для того чтобы плитка не сливалась с остальным интерьером кухни, лучше подобрать однотонный гарнитур, а саму кухню выполнить в светлых непестрых тонах.
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2. Правильное освещение
Освещение в интерьере играет большую роль: благодаря ему можно выделить нужные детали интерьера, а ненужные затенить. Для кухни подобрать освещение очень важно уже хотя бы потому, что нужно грамотно подсветить рабочую и обеденную зоны. Яркие большие лампы хорошо подойдут для последней. Для подсветки рабочей зоны можно использовать светодиодную ленту. Светлые тона благоприятно повлияют на распространение света и сделают помещение ярким.
3. Роскошное барокко
Барокко — стиль роскоши и богатства. И это неудивительно: колонны, пилястры с прекрасными капителями выглядят величественно и шикарно. Такую кухню лучше сделать в светлых тонах, например кремовом или персиковом, чтобы интерьер не выглядел громоздко из-за броских узоров и элементов. Немаловажной деталью будет освещение: все рабочие зоны должны быть подсвечены. Основную люстру лучше всего подобрать в классическом исполнении, чтобы она выглядела соответствующим стилю образом.
4. Бытовая техника
С течением времени мода на кухни меняется, старые классические стили потихоньку отходят на второй план, им на замену приходят современные. Преимущество современных стилей — в технологичности и эргономичности помещения. Строгие формы, четкие линии и большое количество техники — все это отличительные черты современных кухонь. Благодаря этим особенностям и преобладанию металла кухня выглядит свежо, чисто и интересно.
5. Эффектный остров
Как правило, шикарные кухни имеют большую площадь, где требуется много рабочего пространства. В таких случаях советуем сделать остров на кухне — на него можно вынести плиту и раковину. К острову будет привлечено особое внимание, поэтому фасад нужно сделать эффектным. Отражающая медная поверхность будет смотреться дорого и солидно. Такая кухня подойдет минималистичному стилю, где не требуется лишних деталей.
6. Красивые полки и посуда
Преобразить кухню могут обычные открытые полки. Подберите варианты необычной формы из интересных материалов. Например, хорошо смотрятся полки из цельного куска дерева — неровные края придают приятной первобытности интерьеру. Но полки — это еще не все, важно будет подобрать правильное содержимое. Оно-то и довершит эту деталь интерьера. Можно поставить туда однотонную посуду и несколько украшений, таких как цветы в горшках или мелкая кухонная декоративная утварь. Сделайте так, чтобы полки выделялись на фоне стены, и подберите правильное освещение. Подобное решение хорошо подойдет для кухни с небольшой площадью.
7. Много камня
Каменные поверхности на кухне смотрятся дорого и величественно. Камень используют в роли столешницы, так как он износостойкий и ударопрочный. Можно продлить каменную поверхность на зону фартука и боковые стенки шкафов. Если сделаете большой остров с широкой рабочей поверхностью, не забудьте про правильное освещение: советуем подобрать необычные светильники с множеством плафонов. Подобное решение хорошо смотрится в светлых кухнях, выполненных в минималистичном стиле.
8. Деревянные элементы
В кухнях выгодно смотрятся деревянные элементы. Благодаря натуральности и экологичности спрос на них не снижается. Фасад кухонного гарнитура можно заменить и на пластиковую поверхность, имитирующую окрашенное дерево. Но столешницу подберите из натурального дерева и оставьте ее естественный цвет. В таком интерьере гармонично будет смотреться деревянный стол со стульями. Стены советуем сделать однотонными и неяркими, а чтобы помещение не было тусклым, можно добавить кирпичные поверхности, например над плитой и на одной из стен.
9. Глянцевая поверхность
На страницах глянцевого журнала отлично смотрятся блестящие поверхности. Именно такой мы советуем сделать и вашу кухню. Глянцевые поверхности будут отражать лучи света и давать интересные блики. Дополните кухню металлическими элементами — повесьте алюминиевый плафон и установите блестящую кухонную технику. В металлических тонах можно сделать столешницу и ножки стульев. Кстати, темный зеркальный фартук кухни прекрасно впишется в такой дизайн.
10. Барная стойка
Такие элементы, как барная стойка или стеллаж, выполненный в металле, придают кухне вид дорогого заведения. Красивые фужеры, блестящая посуда и бутылки дополнят такой эффект. Советуем использовать темное дерево для отделки кухни — оно придает изящества. Белая каменная столешница, выполненная под гранит, завершит всю эту композицию. Золотая фурнитура, гардина и другие металлические элементы добавят шика.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники