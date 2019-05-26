Кухня на миллион: 10 шагов к созданию интерьера как с обложки

Для маленькой кухни не всегда просто подобрать элементы декора, чтобы сделать ее более привлекательной. Решит эту проблему цветная красивая плитка. С ее помощью можно отделать пол и стены, выделить разные рабочие зоны или просто создать акцентные места. Для того чтобы плитка не сливалась с остальным интерьером кухни, лучше подобрать однотонный гарнитур, а саму кухню выполнить в светлых непестрых тонах.

Поесть, посидеть с друзьями, отметить маленький семейный праздник — для всего этого мы используем кухню. И так как мы немало времени проводим в этом помещении, нам хочется, чтобы оно выглядело бесподобно. Мы покажем, как это можно сделать.

Фото: abuoil.com

2. Правильное освещение

Освещение в интерьере играет большую роль: благодаря ему можно выделить нужные детали интерьера, а ненужные затенить. Для кухни подобрать освещение очень важно уже хотя бы потому, что нужно грамотно подсветить рабочую и обеденную зоны. Яркие большие лампы хорошо подойдут для последней. Для подсветки рабочей зоны можно использовать светодиодную ленту. Светлые тона благоприятно повлияют на распространение света и сделают помещение ярким.

Фото: realestate.com

3. Роскошное барокко

Барокко — стиль роскоши и богатства. И это неудивительно: колонны, пилястры с прекрасными капителями выглядят величественно и шикарно. Такую кухню лучше сделать в светлых тонах, например кремовом или персиковом, чтобы интерьер не выглядел громоздко из-за броских узоров и элементов. Немаловажной деталью будет освещение: все рабочие зоны должны быть подсвечены. Основную люстру лучше всего подобрать в классическом исполнении, чтобы она выглядела соответствующим стилю образом.

Фото: pilotimage.us

4. Бытовая техника

С течением времени мода на кухни меняется, старые классические стили потихоньку отходят на второй план, им на замену приходят современные. Преимущество современных стилей — в технологичности и эргономичности помещения. Строгие формы, четкие линии и большое количество техники — все это отличительные черты современных кухонь. Благодаря этим особенностям и преобладанию металла кухня выглядит свежо, чисто и интересно.

Фото: marcusredden.com

5. Эффектный остров

Как правило, шикарные кухни имеют большую площадь, где требуется много рабочего пространства. В таких случаях советуем сделать остров на кухне — на него можно вынести плиту и раковину. К острову будет привлечено особое внимание, поэтому фасад нужно сделать эффектным. Отражающая медная поверхность будет смотреться дорого и солидно. Такая кухня подойдет минималистичному стилю, где не требуется лишних деталей.

Фото: behance.net

6. Красивые полки и посуда

Преобразить кухню могут обычные открытые полки. Подберите варианты необычной формы из интересных материалов. Например, хорошо смотрятся полки из цельного куска дерева — неровные края придают приятной первобытности интерьеру. Но полки — это еще не все, важно будет подобрать правильное содержимое. Оно-то и довершит эту деталь интерьера. Можно поставить туда однотонную посуду и несколько украшений, таких как цветы в горшках или мелкая кухонная декоративная утварь. Сделайте так, чтобы полки выделялись на фоне стены, и подберите правильное освещение. Подобное решение хорошо подойдет для кухни с небольшой площадью.

Фото: cotemaison.fr

7. Много камня

Каменные поверхности на кухне смотрятся дорого и величественно. Камень используют в роли столешницы, так как он износостойкий и ударопрочный. Можно продлить каменную поверхность на зону фартука и боковые стенки шкафов. Если сделаете большой остров с широкой рабочей поверхностью, не забудьте про правильное освещение: советуем подобрать необычные светильники с множеством плафонов. Подобное решение хорошо смотрится в светлых кухнях, выполненных в минималистичном стиле.

Фото: topsimages.com

8. Деревянные элементы

В кухнях выгодно смотрятся деревянные элементы. Благодаря натуральности и экологичности спрос на них не снижается. Фасад кухонного гарнитура можно заменить и на пластиковую поверхность, имитирующую окрашенное дерево. Но столешницу подберите из натурального дерева и оставьте ее естественный цвет. В таком интерьере гармонично будет смотреться деревянный стол со стульями. Стены советуем сделать однотонными и неяркими, а чтобы помещение не было тусклым, можно добавить кирпичные поверхности, например над плитой и на одной из стен.

Фото: realhomes.com

9. Глянцевая поверхность

На страницах глянцевого журнала отлично смотрятся блестящие поверхности. Именно такой мы советуем сделать и вашу кухню. Глянцевые поверхности будут отражать лучи света и давать интересные блики. Дополните кухню металлическими элементами — повесьте алюминиевый плафон и установите блестящую кухонную технику. В металлических тонах можно сделать столешницу и ножки стульев. Кстати, темный зеркальный фартук кухни прекрасно впишется в такой дизайн.

Фото: mrkitchen.co.uk

10. Барная стойка

Такие элементы, как барная стойка или стеллаж, выполненный в металле, придают кухне вид дорогого заведения. Красивые фужеры, блестящая посуда и бутылки дополнят такой эффект. Советуем использовать темное дерево для отделки кухни — оно придает изящества. Белая каменная столешница, выполненная под гранит, завершит всю эту композицию. Золотая фурнитура, гардина и другие металлические элементы добавят шика.

Фото: kitchendecor.club