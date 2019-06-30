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Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьере


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Старинные часы еще идут — и как смотрятся в современном интерьере гостиной, спальни, кухни!

Сейчас самое время проверить дальние углы антресоли, бабушкины сундуки и чердаки родительской дачи. Нет, вы не будете ностальгически перебирать все вещи прошлого века, вы будете искать настенные часы, выпущенные c 1920-х по 1980-е годы. А как только найдете, отремонтируйте-отреставрируйте их и повесьте на стену в гостиной или на кухне. И вовсе не для того, чтобы следить за временем. А для того, чтобы декор интерьера вашей квартиры был на пике моды.

Не расстраивайтесь, если вы ничего не нашли или у вас нет залежей старых предметов. Вы можете купить такие часы на блошином рынке или сделать своими руками. Да-да, представляете, вы можете сами сделать ретрочасы, не хуже именитых производителей. ReRooms поднимает завесу над секретами мира винтажных часов.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: onekindesign.com

Винтажные часы в интерьере: стандартные и необычные модели

Современный рынок винтажных часов предоставляет два варианта моделей: стандартные, или классические, и необычные, или дизайнерские. Стандартные модели могут быть как настоящие, сохранившиеся с «тех времен», так и современные, стилизованные под ретро. Отличительными признаками таких часов выступают крупные римские цифры на светлом фоне в темном пластиковом или металлическом корпусе. Если же цифры арабские, то здесь важен оригинальный курсив и тонкие стрелки.

Фото № 2: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: vatikam.com

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Необычные ретромодели удивляют своими размерами (от 80 см в диаметре) и материалами. Кроме дерева, стекла, пластика и металла, такие часы делают из фанеры, велосипедных колес, автомобильных дисков, расписных подносов, виниловых пластинок и стикеров. Последний вариант, часы-стикеры, причем действующие, пущен в массовое производство и предлагается многими интернет-магазинами, которые специализируются на декоре.  

Фото № 3: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: artandinterior.co

Фото № 4: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: termurah.gotaday.club

Декор настенных часов в винтажном стиле

Чтобы придать современным часам налет старины и загадочности, будто они хранят тайны трех — пяти поколений, можно применить несколько способов их декорирования. Самое простое — покрыть часы лаком с эффектом кракелюра, сеточкой тончайших трещинок. Перед этим часы, в первую очередь деревянные, можно покрасить пастельной краской или лессировать (нанести несколько слоев прозрачной краски). Более выразительно, с претензией на раритетность, будут смотреться часы с позолотой и патиной. Для украшения ретрочасов подойдут натуральный камень и состаренный металл. А неказистые деревянные часы пятидесятилетней давности лучше украсить художественной резьбой.

Фото № 5: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: giannettihome.com

Фото № 6: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: home-designing.com

Фото № 7: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: freshome.com

Техника декупаж для создания часов под старину

Декупаж — одна из популярных техник декорирования вещей своими руками. Она проста: вырезанная из бумаги или ткани картинка приклеивается на поверхность предмета и закрепляется лаком. Для создания винтажных часов больше всего подходят изображения из подлинных открыток, журналов, фотографий середины прошлого века. Деревянная, стеклянная, металлическая, пластиковая или фанерная основа, которую можно купить в магазинах для творчества или сделать самостоятельно, ошкуривается, грунтуется и, в зависимости от декоративного замысла, раскрашивается пастельными красками. После полного высыхания краски аккуратно приклеивается изображение и покрывается лаком, но не кракелюрным! Его наносят только после 24-часового высыхания первого слоя. Последний шаг: рисуйте или приклеивайте циферблат, сверлите дырочку посередине основы и приделывайте стрелки и часовой механизм. Ретрочасы готовы! А какими они будут, зависит только от вашей фантазии.

Фото № 8: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: folksy.com

Фото № 9: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: shinranwasan.info

Винтажные часы и интерьерные стили  

Ретрочасы как элемент декора замечательно смотрятся не только в одноименном стиле. Поскольку каждый интерьер обладает собственными требованиями к внешнему виду предметов, то и винтажные часы должны этим требованиям соответствовать. Например, для классического стиля, неоклассики, рококо, барокко часы должны быть деревянными с богатой резьбой, покрыты позолотой или патиной и отличаться элегантностью и изяществом. В английском стиле тоже признаются только деревянные часы, но без позолоты и декоративных вычурностей, более сдержанные и лаконичные. Минимализм неприхотлив: здесь больше всего подойдут стандартные модели. А вот в модерн, авангард и поп-арт прекрасно впишутся необычные варианты. Стиль шале с удовольствием примет часы с кукушкой. А стили прованс и шебби-шик — часы с декупажем, пастельными красками и кракелюром.

Фото № 10: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: decorilla.com

Фото № 11: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: jmorenophoto.com 

Фото № 12: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: archzine.net

Фотопримеры ретрочасов в интерьере

В гостиной

Фото № 13: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: alfredthe.me

Фото № 14: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: karenlittle.me

Фото № 15: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: homebnc.com

Фото № 16: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: idealhome.co.uk

Возле столовой группы

Фото № 17: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: annieselke.com

Фото № 18: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: scandinaviandesigns.com

Фото № 19: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: pobudova.in.ua

На кухне

Фото № 20: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: 24spaces.com

Фото № 21: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: artplanat.com

Фото № 22: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: girlabouthouse.com

Фото № 23: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: dapur.myglobalcv.website

Фото № 24: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: drurydesigns.com

Фото № 25: Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьереФото: delphirealty.us

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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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