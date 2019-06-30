Настенные часы в стиле ретро: 20 примеров в интерьере

Не расстраивайтесь, если вы ничего не нашли или у вас нет залежей старых предметов. Вы можете купить такие часы на блошином рынке или сделать своими руками. Да-да, представляете, вы можете сами сделать ретрочасы, не хуже именитых производителей. ReRooms поднимает завесу над секретами мира винтажных часов.

Сейчас самое время проверить дальние углы антресоли, бабушкины сундуки и чердаки родительской дачи. Нет, вы не будете ностальгически перебирать все вещи прошлого века, вы будете искать настенные часы, выпущенные c 1920-х по 1980-е годы. А как только найдете, отремонтируйте-отреставрируйте их и повесьте на стену в гостиной или на кухне. И вовсе не для того, чтобы следить за временем. А для того, чтобы декор интерьера вашей квартиры был на пике моды.

Фото: onekindesign.com

Винтажные часы в интерьере: стандартные и необычные модели

Современный рынок винтажных часов предоставляет два варианта моделей: стандартные, или классические, и необычные, или дизайнерские. Стандартные модели могут быть как настоящие, сохранившиеся с «тех времен», так и современные, стилизованные под ретро. Отличительными признаками таких часов выступают крупные римские цифры на светлом фоне в темном пластиковом или металлическом корпусе. Если же цифры арабские, то здесь важен оригинальный курсив и тонкие стрелки.

Фото: vatikam.com

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Необычные ретромодели удивляют своими размерами (от 80 см в диаметре) и материалами. Кроме дерева, стекла, пластика и металла, такие часы делают из фанеры, велосипедных колес, автомобильных дисков, расписных подносов, виниловых пластинок и стикеров. Последний вариант, часы-стикеры, причем действующие, пущен в массовое производство и предлагается многими интернет-магазинами, которые специализируются на декоре.

Фото: artandinterior.co

Фото: termurah.gotaday.club

Декор настенных часов в винтажном стиле

Чтобы придать современным часам налет старины и загадочности, будто они хранят тайны трех — пяти поколений, можно применить несколько способов их декорирования. Самое простое — покрыть часы лаком с эффектом кракелюра, сеточкой тончайших трещинок. Перед этим часы, в первую очередь деревянные, можно покрасить пастельной краской или лессировать (нанести несколько слоев прозрачной краски). Более выразительно, с претензией на раритетность, будут смотреться часы с позолотой и патиной. Для украшения ретрочасов подойдут натуральный камень и состаренный металл. А неказистые деревянные часы пятидесятилетней давности лучше украсить художественной резьбой.

Фото: giannettihome.com

Фото: home-designing.com

Фото: freshome.com

Техника декупаж для создания часов под старину

Декупаж — одна из популярных техник декорирования вещей своими руками. Она проста: вырезанная из бумаги или ткани картинка приклеивается на поверхность предмета и закрепляется лаком. Для создания винтажных часов больше всего подходят изображения из подлинных открыток, журналов, фотографий середины прошлого века. Деревянная, стеклянная, металлическая, пластиковая или фанерная основа, которую можно купить в магазинах для творчества или сделать самостоятельно, ошкуривается, грунтуется и, в зависимости от декоративного замысла, раскрашивается пастельными красками. После полного высыхания краски аккуратно приклеивается изображение и покрывается лаком, но не кракелюрным! Его наносят только после 24-часового высыхания первого слоя. Последний шаг: рисуйте или приклеивайте циферблат, сверлите дырочку посередине основы и приделывайте стрелки и часовой механизм. Ретрочасы готовы! А какими они будут, зависит только от вашей фантазии.

Фото: folksy.com

Фото: shinranwasan.info

Винтажные часы и интерьерные стили

Ретрочасы как элемент декора замечательно смотрятся не только в одноименном стиле. Поскольку каждый интерьер обладает собственными требованиями к внешнему виду предметов, то и винтажные часы должны этим требованиям соответствовать. Например, для классического стиля, неоклассики, рококо, барокко часы должны быть деревянными с богатой резьбой, покрыты позолотой или патиной и отличаться элегантностью и изяществом. В английском стиле тоже признаются только деревянные часы, но без позолоты и декоративных вычурностей, более сдержанные и лаконичные. Минимализм неприхотлив: здесь больше всего подойдут стандартные модели. А вот в модерн, авангард и поп-арт прекрасно впишутся необычные варианты. Стиль шале с удовольствием примет часы с кукушкой. А стили прованс и шебби-шик — часы с декупажем, пастельными красками и кракелюром.

Фото: decorilla.com

Фото: jmorenophoto.com

Фото: archzine.net

Фотопримеры ретрочасов в интерьере

В гостиной

Фото: alfredthe.me



Фото: karenlittle.me



Фото: homebnc.com



Фото: idealhome.co.uk



Возле столовой группы

Фото: annieselke.com



Фото: scandinaviandesigns.com



Фото: pobudova.in.ua



На кухне

Фото: 24spaces.com



Фото: artplanat.com



Фото: girlabouthouse.com



Фото: dapur.myglobalcv.website



Фото: drurydesigns.com

