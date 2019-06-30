Дизайнерские напольные и настенные часы для украшения интерьера: 19 ярких примеров

Сколько часов в вашем доме? Одни? Двое? Теперь их точно станет больше на несколько штук, потому что отказаться от всего, что мы нашли, невозможно.
Часы показывают время — и статус хозяина дома. А еще они подчеркивают стиль интерьера, хороший вкус своего владельца, намекают на его мечты и увлечения и просто украшают дом.
Часы могут занимать много места в комнате или сливаться со стеной, контрастировать с цветовой гаммой или играть полутонами. У часов есть характер и настроение, и они могут делиться им с теми, кто живет в квартире или приходит сюда в гости. Мы предлагаем вам рассмотреть интересные модели часов, которые благоприятно повлияют и на ваше настроение, и на гармонию огромного внешнего мира и индивидуального мира вашего дома или квартиры.
1. Кованое основание
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Напольные часы на большом, но очень изящном кованом основании сейчас в моде. Под такие часы можно даже переделать интерьер, чтобы они не диссонировали с оформлением и мебелью. А лучше сразу выкрасить стены в теплый кофейный оттенок, приобрести диван из натуральной кожи шоколадного цвета, поддержать эту палитру густыми сливочными тонами — и подарить себе и новому интерьеру роскошные часы, как на фото ниже.
2. Металлический каркас
Для любителей неброского декора дизайнеры сделали часы, состоящие из металлического каркаса. У них нет собственного «лица», и их можно разместить на любой стене: синей, зеленой, с обоями или окрашенной, нейтральной или акцентной… Такие часы будут уместны во многих интерьерах, где их лаконичность подчеркнет строгая мебель или броский декор.
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3. Домик с обитателями
Помните популярные в прошлом веке часы с кукушкой? Такие механические часы не имели батареек, а для поддержания из хода нужно было подтянуть гири, свисающие под основанием часов. Примерно такая идея легла в основу интересной разработки: часов с домиком, где живут разные обитатели. Рассматривать их можно тоже часами — простите за каламбур.
4. Стрелки на стене
Опять строгий вариант настенных часов, на этот раз даже без каркаса. Две стрелки и цифры расположены на стене над изголовьем кровати — они не привлекают внимания, не работают как акцент, не служат даже заметным аксессуаром. Они просто показывают время — а большего от них и не требуется.
5. Упорядоченный хаос
Та же идея, что и в предыдущем пункте, но доведенная до абсурда. Впрочем, именно такую форму часов диктует минимализм, тоже доведенный до… хорошо, до максимума. Только не начинайте искать на полу упавшие стрелки — купите другие часы, чтобы знать точное время, а на такую инсталляцию просто любуйтесь.
6. Бохо-шик
В интерьере в стиле бохо-шик не может быть простых часов. Они такие же эффектные, как и все другие предметы обстановки и декора в такой комнате. И это очень органично смотрится, правда?
7. Часы-зеркало
Выходя из дома, не забудьте посмотреть на себя в зеркало. Примеряя новую одежду, осмотрите себя в зеркале со всех сторон. Включая в прихожей яркий свет, любуйтесь игрой отражения под разными углами. Что бы вы ни делали перед таким зеркалом во весь рост, размещенном на стене, вы будете знать точное время. Цифры и стрелки вы и сами прекрасно видите.
8. Стрелки и фото
Во многих предметах главное не форма, а содержание. На таких часах размещены фотографии ваших близких — трогательно! И очень необычно.
9. Часы во всю стену
Страсть к гиперболизации к добру не приводит — если речь не идет о часах. В соответствующем интерьере такой огромный круг со стрелками будет вполне уместен. Кажется, что такие часы могут руководить жизнью всей семьи. Ну или хотя бы расписанием.
10. Стена для часов
Небольшая стена на узкой кухне не предназначена для развешивания на ней шкафчиков, ящичков и стеллажей. Но что-то ведь нужно здесь разместить! Для начала придется выкрасить эту стену в контрастный цвет, а потом можно повесить сюда стрелки. Нет, цифр не надо, и так все понятно. И в качестве декора выглядит очень симпатично.
11. Прозрачная стена-часы
Нет, вам не показалось. Или это нам показалось? В любом случае идея мощная! Часы, через которые, кажется, просматривается весь город, напоминают старинные циферблаты на высоких башнях замков — и все это в вашей квартире! Очень круто!
12. Зеркальные спирали
Здесь дизайнер дал волю фантазии и рукам. Явно прослеживаются мотивы ар-деко и даже поп-арта. При большом желании можно поискать в таком арт-объекте следы и других стилей. Вам будет чем заняться с гостями!
13. Часы-секция
Меньше пафоса, говорите? Хорошо — убираем лишнее, оставляем необходимое. И правда, не все нужно показывать в полном объеме — изюминка в недосказанности, в неувиденном, в том, о чем можно поразмышлять, что можно мысленно дорисовать. Со временем тут тоже все окей.
14. Танцующие часы
Любите изящные танцы? Любуйтесь на стройные ножки напольных часов, которые будут отбивать для вас ритм, и двигайтесь активнее!
15. Фантазия в бронзе
Не хотите в бронзе? Берите в любом металле. Но такие часы нельзя проигнорировать — это же симфония! Очень модный аксессуар, который вы полюбите всей душой.
16. Дворцовые часы
Часы для дворца. У вас обычная однушка? Ну надо же с чего-то начинать новую жизнь.
17. Строгая красота
Эти часы напоминают стройное африканское дерево — в них и правда есть что-то этническое. Они отлично будут смотреться в средиземноморском интерьере или в комнате, где вы создадите восточное настроение.
18. Часы-абстракция
Этот механизм напоминает траекторию жеста активного отрицания. Но мы предпочитаем видеть здесь творческие порывы.
19. Скульптурная композиция
Такую необычную версию часов сделал один венгерский скульптор. Кажется, что им самое место в фойе кукольного театра. Но не будешь же каждый день бегать в театр, чтобы получить приятные эмоции, — так что дома такая необычная красота будет вполне уместна. Особенно если у вас есть для этого достаточно места и чувства юмора.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники