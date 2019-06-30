Дизайнерские напольные и настенные часы для украшения интерьера: 19 ярких примеров

Часы могут занимать много места в комнате или сливаться со стеной, контрастировать с цветовой гаммой или играть полутонами. У часов есть характер и настроение, и они могут делиться им с теми, кто живет в квартире или приходит сюда в гости. Мы предлагаем вам рассмотреть интересные модели часов, которые благоприятно повлияют и на ваше настроение, и на гармонию огромного внешнего мира и индивидуального мира вашего дома или квартиры.

Часы показывают время — и статус хозяина дома. А еще они подчеркивают стиль интерьера, хороший вкус своего владельца, намекают на его мечты и увлечения и просто украшают дом.

Напольные часы на большом, но очень изящном кованом основании сейчас в моде. Под такие часы можно даже переделать интерьер, чтобы они не диссонировали с оформлением и мебелью. А лучше сразу выкрасить стены в теплый кофейный оттенок, приобрести диван из натуральной кожи шоколадного цвета, поддержать эту палитру густыми сливочными тонами — и подарить себе и новому интерьеру роскошные часы, как на фото ниже.

Фото: crown6.org

2. Металлический каркас

Для любителей неброского декора дизайнеры сделали часы, состоящие из металлического каркаса. У них нет собственного «лица», и их можно разместить на любой стене: синей, зеленой, с обоями или окрашенной, нейтральной или акцентной… Такие часы будут уместны во многих интерьерах, где их лаконичность подчеркнет строгая мебель или броский декор.

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Фото: dapurauto.com

3. Домик с обитателями

Помните популярные в прошлом веке часы с кукушкой? Такие механические часы не имели батареек, а для поддержания из хода нужно было подтянуть гири, свисающие под основанием часов. Примерно такая идея легла в основу интересной разработки: часов с домиком, где живут разные обитатели. Рассматривать их можно тоже часами — простите за каламбур.

Фото: kvart.com.ua

4. Стрелки на стене

Опять строгий вариант настенных часов, на этот раз даже без каркаса. Две стрелки и цифры расположены на стене над изголовьем кровати — они не привлекают внимания, не работают как акцент, не служат даже заметным аксессуаром. Они просто показывают время — а большего от них и не требуется.

Фото: brv.bigbluemeenie.com

5. Упорядоченный хаос

Та же идея, что и в предыдущем пункте, но доведенная до абсурда. Впрочем, именно такую форму часов диктует минимализм, тоже доведенный до… хорошо, до максимума. Только не начинайте искать на полу упавшие стрелки — купите другие часы, чтобы знать точное время, а на такую инсталляцию просто любуйтесь.

Фото: amazon.co.uk

6. Бохо-шик

В интерьере в стиле бохо-шик не может быть простых часов. Они такие же эффектные, как и все другие предметы обстановки и декора в такой комнате. И это очень органично смотрится, правда?

Фото: sl.toolboxprodhouse.com

7. Часы-зеркало

Выходя из дома, не забудьте посмотреть на себя в зеркало. Примеряя новую одежду, осмотрите себя в зеркале со всех сторон. Включая в прихожей яркий свет, любуйтесь игрой отражения под разными углами. Что бы вы ни делали перед таким зеркалом во весь рост, размещенном на стене, вы будете знать точное время. Цифры и стрелки вы и сами прекрасно видите.

Фото: czmcam.org

8. Стрелки и фото

Во многих предметах главное не форма, а содержание. На таких часах размещены фотографии ваших близких — трогательно! И очень необычно.

Фото: indiamart.com

9. Часы во всю стену

Страсть к гиперболизации к добру не приводит — если речь не идет о часах. В соответствующем интерьере такой огромный круг со стрелками будет вполне уместен. Кажется, что такие часы могут руководить жизнью всей семьи. Ну или хотя бы расписанием.

Фото: jeffsbakery.com

10. Стена для часов

Небольшая стена на узкой кухне не предназначена для развешивания на ней шкафчиков, ящичков и стеллажей. Но что-то ведь нужно здесь разместить! Для начала придется выкрасить эту стену в контрастный цвет, а потом можно повесить сюда стрелки. Нет, цифр не надо, и так все понятно. И в качестве декора выглядит очень симпатично.

Фото: avso.org

11. Прозрачная стена-часы

Нет, вам не показалось. Или это нам показалось? В любом случае идея мощная! Часы, через которые, кажется, просматривается весь город, напоминают старинные циферблаты на высоких башнях замков — и все это в вашей квартире! Очень круто!

Фото: avso.org

12. Зеркальные спирали

Здесь дизайнер дал волю фантазии и рукам. Явно прослеживаются мотивы ар-деко и даже поп-арта. При большом желании можно поискать в таком арт-объекте следы и других стилей. Вам будет чем заняться с гостями!

Фото: shinranwasan.info

13. Часы-секция

Меньше пафоса, говорите? Хорошо — убираем лишнее, оставляем необходимое. И правда, не все нужно показывать в полном объеме — изюминка в недосказанности, в неувиденном, в том, о чем можно поразмышлять, что можно мысленно дорисовать. Со временем тут тоже все окей.

Фото: curiosite.es

14. Танцующие часы

Любите изящные танцы? Любуйтесь на стройные ножки напольных часов, которые будут отбивать для вас ритм, и двигайтесь активнее!

Фото: builddaysis.com

15. Фантазия в бронзе

Не хотите в бронзе? Берите в любом металле. Но такие часы нельзя проигнорировать — это же симфония! Очень модный аксессуар, который вы полюбите всей душой.

Фото: artmiami.com

16. Дворцовые часы

Часы для дворца. У вас обычная однушка? Ну надо же с чего-то начинать новую жизнь.

Фото: sc01.alicdn.com

17. Строгая красота

Эти часы напоминают стройное африканское дерево — в них и правда есть что-то этническое. Они отлично будут смотреться в средиземноморском интерьере или в комнате, где вы создадите восточное настроение.

Фото: startimes.com

18. Часы-абстракция

Этот механизм напоминает траекторию жеста активного отрицания. Но мы предпочитаем видеть здесь творческие порывы.

Фото: plataformaarquitectura.cl

19. Скульптурная композиция

Такую необычную версию часов сделал один венгерский скульптор. Кажется, что им самое место в фойе кукольного театра. Но не будешь же каждый день бегать в театр, чтобы получить приятные эмоции, — так что дома такая необычная красота будет вполне уместна. Особенно если у вас есть для этого достаточно места и чувства юмора.