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Печь-камин в интерьере загородного дома


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«Бьется в тесной печурке огонь», и на душе так светло, так покойно. Смотреть бы да смотреть…

Мягкое кресло, плед на коленях, рыжий кот вольготно вытянулся на полу в тепле пляшущего пламени. Вы безмятежны — ни один уголек не выскочит из камина и не потревожит вашего любимца. Огонь безопасен — он за прочным стеклом. Слышен треск горящих поленьев, а за окном завывает вьюга и рисует узоры февральский морозец. Представили? А вот ReRooms не только представляет, но и рассказывает, как воплотить эту картинку в жизнь.

Печь-камин, или печь каминного типа, — это новый вид отопительного оборудования, современная модификация традиционных печей. Они становятся все более популярными у владельцев загородных домов благодаря компактности, высокой функциональности, удобству эксплуатации и безопасности. Как и у деревенских печей, у каминов закрытого типа есть заслонка, только не чугунная светонепроницаемая, а из жаростойкого стекла. И огонь видно, и зола не разлетается, не пачкает пол и стены вокруг, а угли не угрожают прожечь персидский ковер.е кресло, плед на коленях, рыжий кот вольготно вытянулся на полу в тепле пляшущего пламени. Вы безмятежны — ни один уголек не выскочит из камина и не потревожит вашего любимца. Огонь безопасен — он за прочным стеклом. Слышен треск горящих поленьев, а за окном завывает вьюга и рисует узоры февральский морозец. Представили? А вот ReRooms не только представляет, но и рассказывает, как воплотить эту картинку в жизнь.

Печь-камин, или печь каминного типа, — это новый вид отопительного оборудования, современная модификация традиционных печей. Они становятся все более популярными у владельцев загородных домов благодаря компактности, высокой функциональности, удобству эксплуатации и безопасности. Как и у деревенских печей, у каминов закрытого типа есть заслонка, только не чугунная светонепроницаемая, а из жаростойкого стекла. И огонь видно, и зола не разлетается, не пачкает пол и стены вокруг, а угли не угрожают прожечь персидский ковер.

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Фото № 1: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: mendotahearth.com

Виды печей-каминов

Есть четыре вида каминных печей: чугунные, металлические, кирпичные и комбинированные.

Чугунные печи-камины, изготовленные, как видно из названия, из чугуна, довольно-таки тяжелые и дорогостоящие. Это прочные, рассчитанные на длительный срок службы изделия с высокой теплоотдачей и медленным остыванием.

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Фото № 2: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: balawan.info

Металлические печи-камины, сделанные из стали, значительно легче, чем чугунные, более мобильны и компактны. Они быстро нагреваются и прогревают помещение, но и быстро остывают. При высоких температурах стальная печь может деформироваться. Все же из-за пластичности материала дизайнеры любят экспериментировать с формой этих каминов-печей и применять их в декоре интерьеров загородных домов.

Фото № 3: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: thebarn.co.uk

Кирпичные каминные печи прочны и долговечны, устойчивы к высоким температурам, но не мобильны. Они закладываются при строительстве дома и их сложно демонтировать. От уровня квалификации печника, мастера по укладке печей-каминов, зависит степень теплоотдачи. 

Фото № 4: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: thegolfclub.info

Комбинированные камины-печи, отлитые из сплава стали и чугуна, призваны устранить недостатки как чугунных, так и металлических. Во-первых, он меньше весят, чем чугунные, а во-вторых, медленнее, чем металлические, остывают.

Фото № 5: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: thedesignsheppard.com

Преимущества и недостатки печей-каминов

В пользу печей-каминов говорят такие их достоинства:

  • удобство и простота в обслуживании;
  • закрытая конструкция, позволяющая топливу тлеть, а не гореть, что дает больше тепла, чем в открытых системах (например в классическом камине);
  • отсутствие в комнате угарного газа;
  • использование разного вида топлива: дров, деревянной щепы, углей, пеллет;
  • возможность демонтировать при замене или переезде;
  • эстетическое удовольствие от созерцания огня и релакс.

Фото № 6: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: design.roniyoung.com

Есть у этих чудо-приборов и недостатки:

  • неравномерное распределение тепла (под потолком теплее, чем на полу);
  • необходимость утеплять дымоход, чтобы не образовывались конденсат и сажа;
  • регулярная чистка дымохода;
  • высокая цена;
  • огонь виден только через стекло.

Фото № 7: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: omega-pure.com

Как выбрать печь-камин

Прежде чем остановиться на какой-либо модели печи-камина, а рынок сейчас ими изобилует, надо ответить на ряд вопросов. Во-первых, из какого материала она должна быть сделана. Во-вторых, какими дополнительными функциями она будет оснащена. Например, водяным контуром (водяным теплообменником для нагрева воды, присоединенным к радиаторам отопления в других помещениях дома) или конвекционным вентилятором (обогревом холодного воздуха через специальные отверстия). Если вы хотите на такой печи готовить, тогда нужна модель с варочной поверхностью, встроенным духовым шкафом или решетками для барбекю. В-третьих, какие есть инженерные возможности у помещения, где вы планируете разместить каминную печь. И в-четвертых, какой вид камина-печи лучше всего впишется в дизайн интерьера комнаты, где она будет стоять. Например, кирпичные печи-камины больше подойдут для классического, английского или французского стилей, а металлические и комбинированные — для модернизма, минимализма и скандинавского стиля. 

Фото № 8: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: cheatersutopia.com

Фото № 9: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: kapemvun.info

Фото № 10: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: todotodos.com

Печь-камин в интерьере: лучшие фотопримеры

В загородных домах каминные печи чаще всего устанавливают в гостиных и на кухне. Хотя можно поставить ее и в спальне, и даже на веранде. В зависимости от размера и конфигурации комнаты печь-камин располагают вдоль стены, в углу, в нише, в простенке или посреди комнаты. Ее можно облицевать декоративной керамической плиткой или камнем. Это не только подчеркнет эстетические достоинства предмета, но и увеличит время теплоотдачи.

Фото № 11: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: depicol.pw

Печь-камин в интерьере гостиной

Фото № 12: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: otthonokesmegoldasok.hu

Фото № 13: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: imgeditor.com

Печь-камин в интерьере кухни

Фото № 14: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: efireplacestore.com

Фото № 15: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: evmimarileri.com

Фото № 16: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: decoist.com

Печь-камин в интерьере спальни

Фото № 17: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: mendotahearth.com

Печь-камин в интерьере крытой веранды

Фото № 18: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: homedit.com

Фото № 19: Печь-камин в интерьере загородного домаФото: mffire.com

#идеи для дома#Частный дом#Бытовая техника
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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