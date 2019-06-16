Печь-камин в интерьере загородного дома

«Бьется в тесной печурке огонь», и на душе так светло, так покойно. Смотреть бы да смотреть…
Мягкое кресло, плед на коленях, рыжий кот вольготно вытянулся на полу в тепле пляшущего пламени. Вы безмятежны — ни один уголек не выскочит из камина и не потревожит вашего любимца. Огонь безопасен — он за прочным стеклом. Слышен треск горящих поленьев, а за окном завывает вьюга и рисует узоры февральский морозец. Представили? А вот ReRooms не только представляет, но и рассказывает, как воплотить эту картинку в жизнь.
Печь-камин, или печь каминного типа, — это новый вид отопительного оборудования, современная модификация традиционных печей. Они становятся все более популярными у владельцев загородных домов благодаря компактности, высокой функциональности, удобству эксплуатации и безопасности. Как и у деревенских печей, у каминов закрытого типа есть заслонка, только не чугунная светонепроницаемая, а из жаростойкого стекла. И огонь видно, и зола не разлетается, не пачкает пол и стены вокруг, а угли не угрожают прожечь персидский ковер.е кресло, плед на коленях, рыжий кот вольготно вытянулся на полу в тепле пляшущего пламени. Вы безмятежны — ни один уголек не выскочит из камина и не потревожит вашего любимца. Огонь безопасен — он за прочным стеклом. Слышен треск горящих поленьев, а за окном завывает вьюга и рисует узоры февральский морозец. Представили? А вот ReRooms не только представляет, но и рассказывает, как воплотить эту картинку в жизнь.
Печь-камин, или печь каминного типа, — это новый вид отопительного оборудования, современная модификация традиционных печей. Они становятся все более популярными у владельцев загородных домов благодаря компактности, высокой функциональности, удобству эксплуатации и безопасности. Как и у деревенских печей, у каминов закрытого типа есть заслонка, только не чугунная светонепроницаемая, а из жаростойкого стекла. И огонь видно, и зола не разлетается, не пачкает пол и стены вокруг, а угли не угрожают прожечь персидский ковер.
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Виды печей-каминов
Есть четыре вида каминных печей: чугунные, металлические, кирпичные и комбинированные.
Чугунные печи-камины, изготовленные, как видно из названия, из чугуна, довольно-таки тяжелые и дорогостоящие. Это прочные, рассчитанные на длительный срок службы изделия с высокой теплоотдачей и медленным остыванием.
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Металлические печи-камины, сделанные из стали, значительно легче, чем чугунные, более мобильны и компактны. Они быстро нагреваются и прогревают помещение, но и быстро остывают. При высоких температурах стальная печь может деформироваться. Все же из-за пластичности материала дизайнеры любят экспериментировать с формой этих каминов-печей и применять их в декоре интерьеров загородных домов.
Кирпичные каминные печи прочны и долговечны, устойчивы к высоким температурам, но не мобильны. Они закладываются при строительстве дома и их сложно демонтировать. От уровня квалификации печника, мастера по укладке печей-каминов, зависит степень теплоотдачи.
Комбинированные камины-печи, отлитые из сплава стали и чугуна, призваны устранить недостатки как чугунных, так и металлических. Во-первых, он меньше весят, чем чугунные, а во-вторых, медленнее, чем металлические, остывают.
Преимущества и недостатки печей-каминов
В пользу печей-каминов говорят такие их достоинства:
- удобство и простота в обслуживании;
- закрытая конструкция, позволяющая топливу тлеть, а не гореть, что дает больше тепла, чем в открытых системах (например в классическом камине);
- отсутствие в комнате угарного газа;
- использование разного вида топлива: дров, деревянной щепы, углей, пеллет;
- возможность демонтировать при замене или переезде;
- эстетическое удовольствие от созерцания огня и релакс.
Есть у этих чудо-приборов и недостатки:
- неравномерное распределение тепла (под потолком теплее, чем на полу);
- необходимость утеплять дымоход, чтобы не образовывались конденсат и сажа;
- регулярная чистка дымохода;
- высокая цена;
- огонь виден только через стекло.
Как выбрать печь-камин
Прежде чем остановиться на какой-либо модели печи-камина, а рынок сейчас ими изобилует, надо ответить на ряд вопросов. Во-первых, из какого материала она должна быть сделана. Во-вторых, какими дополнительными функциями она будет оснащена. Например, водяным контуром (водяным теплообменником для нагрева воды, присоединенным к радиаторам отопления в других помещениях дома) или конвекционным вентилятором (обогревом холодного воздуха через специальные отверстия). Если вы хотите на такой печи готовить, тогда нужна модель с варочной поверхностью, встроенным духовым шкафом или решетками для барбекю. В-третьих, какие есть инженерные возможности у помещения, где вы планируете разместить каминную печь. И в-четвертых, какой вид камина-печи лучше всего впишется в дизайн интерьера комнаты, где она будет стоять. Например, кирпичные печи-камины больше подойдут для классического, английского или французского стилей, а металлические и комбинированные — для модернизма, минимализма и скандинавского стиля.
Печь-камин в интерьере: лучшие фотопримеры
В загородных домах каминные печи чаще всего устанавливают в гостиных и на кухне. Хотя можно поставить ее и в спальне, и даже на веранде. В зависимости от размера и конфигурации комнаты печь-камин располагают вдоль стены, в углу, в нише, в простенке или посреди комнаты. Ее можно облицевать декоративной керамической плиткой или камнем. Это не только подчеркнет эстетические достоинства предмета, но и увеличит время теплоотдачи.
Печь-камин в интерьере гостиной
Печь-камин в интерьере кухни
Печь-камин в интерьере спальни
Печь-камин в интерьере крытой веранды
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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