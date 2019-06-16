Печь-камин в интерьере загородного дома

Печь-камин, или печь каминного типа, — это новый вид отопительного оборудования, современная модификация традиционных печей. Они становятся все более популярными у владельцев загородных домов благодаря компактности, высокой функциональности, удобству эксплуатации и безопасности. Как и у деревенских печей, у каминов закрытого типа есть заслонка, только не чугунная светонепроницаемая, а из жаростойкого стекла. И огонь видно, и зола не разлетается, не пачкает пол и стены вокруг, а угли не угрожают прожечь персидский ковер.

Печь-камин, или печь каминного типа, — это новый вид отопительного оборудования, современная модификация традиционных печей. Они становятся все более популярными у владельцев загородных домов благодаря компактности, высокой функциональности, удобству эксплуатации и безопасности. Как и у деревенских печей, у каминов закрытого типа есть заслонка, только не чугунная светонепроницаемая, а из жаростойкого стекла. И огонь видно, и зола не разлетается, не пачкает пол и стены вокруг, а угли не угрожают прожечь персидский ковер.е кресло, плед на коленях, рыжий кот вольготно вытянулся на полу в тепле пляшущего пламени. Вы безмятежны — ни один уголек не выскочит из камина и не потревожит вашего любимца. Огонь безопасен — он за прочным стеклом. Слышен треск горящих поленьев, а за окном завывает вьюга и рисует узоры февральский морозец. Представили? А вот ReRooms не только представляет, но и рассказывает, как воплотить эту картинку в жизнь.

Мягкое кресло, плед на коленях, рыжий кот вольготно вытянулся на полу в тепле пляшущего пламени. Вы безмятежны — ни один уголек не выскочит из камина и не потревожит вашего любимца. Огонь безопасен — он за прочным стеклом. Слышен треск горящих поленьев, а за окном завывает вьюга и рисует узоры февральский морозец. Представили? А вот ReRooms не только представляет, но и рассказывает, как воплотить эту картинку в жизнь.

Фото: mendotahearth.com

Виды печей-каминов

Есть четыре вида каминных печей: чугунные, металлические, кирпичные и комбинированные.

Чугунные печи-камины, изготовленные, как видно из названия, из чугуна, довольно-таки тяжелые и дорогостоящие. Это прочные, рассчитанные на длительный срок службы изделия с высокой теплоотдачей и медленным остыванием.

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Фото: balawan.info

Металлические печи-камины, сделанные из стали, значительно легче, чем чугунные, более мобильны и компактны. Они быстро нагреваются и прогревают помещение, но и быстро остывают. При высоких температурах стальная печь может деформироваться. Все же из-за пластичности материала дизайнеры любят экспериментировать с формой этих каминов-печей и применять их в декоре интерьеров загородных домов.

Фото: thebarn.co.uk

Кирпичные каминные печи прочны и долговечны, устойчивы к высоким температурам, но не мобильны. Они закладываются при строительстве дома и их сложно демонтировать. От уровня квалификации печника, мастера по укладке печей-каминов, зависит степень теплоотдачи.

Фото: thegolfclub.info

Комбинированные камины-печи, отлитые из сплава стали и чугуна, призваны устранить недостатки как чугунных, так и металлических. Во-первых, он меньше весят, чем чугунные, а во-вторых, медленнее, чем металлические, остывают.

Фото: thedesignsheppard.com

Преимущества и недостатки печей-каминов

В пользу печей-каминов говорят такие их достоинства:

удобство и простота в обслуживании;

закрытая конструкция, позволяющая топливу тлеть, а не гореть, что дает больше тепла, чем в открытых системах (например в классическом камине);

отсутствие в комнате угарного газа;

использование разного вида топлива: дров, деревянной щепы, углей, пеллет;

возможность демонтировать при замене или переезде;

эстетическое удовольствие от созерцания огня и релакс.

Фото: design.roniyoung.com

Есть у этих чудо-приборов и недостатки:

неравномерное распределение тепла (под потолком теплее, чем на полу);

необходимость утеплять дымоход, чтобы не образовывались конденсат и сажа;

регулярная чистка дымохода;

высокая цена;

огонь виден только через стекло.

Фото: omega-pure.com

Как выбрать печь-камин

Прежде чем остановиться на какой-либо модели печи-камина, а рынок сейчас ими изобилует, надо ответить на ряд вопросов. Во-первых, из какого материала она должна быть сделана. Во-вторых, какими дополнительными функциями она будет оснащена. Например, водяным контуром (водяным теплообменником для нагрева воды, присоединенным к радиаторам отопления в других помещениях дома) или конвекционным вентилятором (обогревом холодного воздуха через специальные отверстия). Если вы хотите на такой печи готовить, тогда нужна модель с варочной поверхностью, встроенным духовым шкафом или решетками для барбекю. В-третьих, какие есть инженерные возможности у помещения, где вы планируете разместить каминную печь. И в-четвертых, какой вид камина-печи лучше всего впишется в дизайн интерьера комнаты, где она будет стоять. Например, кирпичные печи-камины больше подойдут для классического, английского или французского стилей, а металлические и комбинированные — для модернизма, минимализма и скандинавского стиля.

Фото: cheatersutopia.com

Печь-камин в интерьере: лучшие фотопримеры

В загородных домах каминные печи чаще всего устанавливают в гостиных и на кухне. Хотя можно поставить ее и в спальне, и даже на веранде. В зависимости от размера и конфигурации комнаты печь-камин располагают вдоль стены, в углу, в нише, в простенке или посреди комнаты. Ее можно облицевать декоративной керамической плиткой или камнем. Это не только подчеркнет эстетические достоинства предмета, но и увеличит время теплоотдачи.

Печь-камин в интерьере гостиной

Фото: otthonokesmegoldasok.hu

Фото: imgeditor.com

Печь-камин в интерьере кухни

Фото: efireplacestore.com

Фото: evmimarileri.com

Печь-камин в интерьере спальни

Фото: mendotahearth.com

Печь-камин в интерьере крытой веранды

Фото: homedit.com