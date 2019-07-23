Полиуретан в интерьере: 10 примеров использования

Стеновые панели, потолочная плитка и лепные элементы из полиуретана — отличная альтернатива дорогостоящему гипсу в современных интерьерах. Рассказываем, как можно использовать бюджетную имитацию натурального материала, чтобы интерьер получился стильным и без намека на дешевизну.
Современные дизайнеры не приветствуют использование ненатуральных материалов в интерьере, таких как полиуретан. Но бывают случаи, когда это оправданно, и не только с финансовой точки зрения. Во-первых, изделия из полиуретана, в отличие от гипсовых, более прочны и со временем не осыпаются. Во-вторых, гипс, как правило, используется только в помещениях с высокими потолками, а вот полиуретан приживется и в небольших комнатах, где не будет скрадывать площадь благодаря небольшому весу. В-третьих, полиуретан сравнительно неприхотлив в эксплуатации: он устойчив к температурным колебаниям, а потому может использоваться вблизи светильников и нагревательных приборов, а также не впитывает запахи и влагу, что делает его незаменимым в ванных и на кухнях, где гипс попросту не выживет.
ненатуральных материалов в интерьере, таких как полиуретан. Но бывают случаи, когда это оправданно, и не только с финансовой точки зрения. Во-первых, изделия из полиуретана, в отличие от гипсовых, более прочны и со временем не осыпаются. Во-вторых, гипс, как правило, используется только в помещениях с высокими потолками, а вот полиуретан приживется и в небольших комнатах, где не будет скрадывать площадь благодаря небольшому весу. В-третьих, полиуретан сравнительно неприхотлив в эксплуатации: он устойчив к температурным колебаниям, а потому может использоваться вблизи светильников и нагревательных приборов, а также не впитывает запахи и влагу, что делает его незаменимым в ванных и на кухнях, где гипс попросту не выживет.менные дизайнеры не приветствуют использование
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Вы хотите сделать ставку в интерьере на изысканность и респектабельность, но не готовы иметь дело с тяжелым, капризным и дорогим гипсом? Предлагаем практичные идеи по использованию в интерьере его бюджетного аналога — полиуретана.
1. Объемный рельеф
Для кардинального преображения интерьера иногда бывает достаточно нескольких небольших вмешательств. Например, стеновые панели из полиуретана с объемной геометрией — то, что нужно, если вы хотите сделать экспресс-ремонт и преобразить интерьер, а желания и времени возиться с переклеиванием обоев и выравниванием стен нет. С помощью таких панелей можно расставить акценты на разных участках комнаты, зонировать помещение и визуально изменить геометрию пространства: приподнять потолки или раздвинуть стены. Только грамотно подойдите к выбору рельефа: для небольших комнат выбирайте не очень объемные рисунки, чтобы не терять ценную площадь.
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2. Молдинги
Молдинги — универсальный интерьерный инструмент, с помощью которого можно реализовать интересные архитектурные идеи без глобальных преобразований. Главное их преимущество заключается в способности создавать удивительные иллюзии, направленные на маскировку недостатков помещения. С помощью молдингов из полиуретана можно визуально вытянуть или расширить комнату, зонировать пространство без лишних предметов и скрыть механические огрехи, допущенные во время ремонта. Если же выбрать молдинги с рельефными узорами, получится оригинальная настенная композиция, которая придаст интерьеру особенный шик без больших затрат.
3. Плинтусы
Считаете, что плинтусы в интерьере — дело десятое? Ошибаетесь. Достаточно лишь декорировать с их помощью стыки потолка и стен, как ваш интерьер сразу начнет казаться значительно дороже и графичнее. И не обязательно плинтусы должны быть с лепным орнаментом. Гладкие и прямые профили выглядят не менее элегантно, особенно в нейтральных интерьерах, где вычурность неуместна.
4. Имитация кирпичной кладки
Изначально кирпичную кладку можно было увидеть только в интерьерах в стиле лофт, сегодня же она перекочевала и в другие современные стилистики. Ведь только одной кирпичной стены достаточно, чтобы получить яркое и необычное пространство с минимальным набором мебели и декора. Однако настоящий кирпич редко используется в интерьерах. Чаще его заменяют декоративными имитациями, среди которых не последнее место по популярности занимают полиуретановые панели. Дело в том, что этот материал намного проще и удобнее в использовании, чем настоящий кирпич: он имеет легкий вес, благодаря чему может применяться даже для отделки поверхностей из гипсокартона, а также разнообразную фактуру и цветовой дизайн, потому не требует финишного окрашивания.
5. Оригинальный потолок
Главное достоинство полиуретановой плитки для отделки потолка — простота в использовании и монтаже. Наклеить плитку, которая скроет большинство мелких неровностей, — задача, не требующая особых усилий и строительной сноровки. К тому же плитка из полиуретана обладает высокой звуко- и теплоизоляцией — в комнате с таким потолком зимними вечерами будет тепло и тихо. Что касается дизайна, тут все очень просто: прямоугольные, квадратные, треугольные, гладкие, рельефные, ламинированные, окрашенные — есть масса вариантов для оригинального декора потолка.
6. Лепнина
Когда дело касается украшения интерьера, вся хитрость заключается в деталях. Одна из таких деталей — лепнина. Раньше лепные элементы изготавливались в основном из гипса и были уместны только в строгих классических интерьерах. Сегодня же их аналоги из полиуретана широко используют как в минималистичных и монохромных, так и в полных разнообразных цветов эклектичных интерьерах.
Оригинальные розетки, кессоны или молдинги из полиуретана позволяют с минимальными усилиями реализовать небанальный декоративный сценарий в любой жилой комнате. Из них можно выкладывать и цветочные, и геометрические композиции, окрашивать в тон стен и потолка или же обыгрывать контрастной колористикой. А смонтировать их сможет даже непрофессионал, вооружившись клеевым пистолетом и строительным уровнем.
7. Декоративная перегородка
Тема зонирования актуальна для больших и маленьких помещений, открытой планировки и изолированных. Универсальный инструмент для решения подобной задачи в интерьере без проведения капитального ремонта — декоративная перегородка из полиуретана, которая и комнату сможет разделить, и спрятать все, что нужно, и не перегрузить пространство. Полиуретановые перегородки могут отличаться фактурами и рельефами, цветами и размерами, благодаря чему эффектно подчеркнут ваш интерьер. Такая легкая перегородка дарит интерьеру и функциональный элемент, и оригинальный декор.
8. Полки и ниши
Декоративные ниши и полки из полиуретана — оригинальное и практичное решение для оформления крохотных помещений, где нет места громоздким шкафам и столам. Это место для мелкого декора, книг и всевозможных безделушек в интерьерах спален, гостиных и детских комнат. Впрочем, неплох такой вариант будет и для обустройства проходных коридоров и ванных.
9. Фальшкамин
Камин ассоциируется с уютом и теплом домашнего очага, но владельцам городских квартир такая роскошь недоступна. Отличный выход для создания в интерьере атмосферы домашнего уюта и торжественности средневековых замков — фальшкамин из полиуретана. Конечно, полного сходства декоративного портала с настоящим источником огня достичь не удастся, но он будет не хуже оригинала заполнять комнату теплом и праздником, да еще и сможет служить консолью для другого декора в интерьере.
10. Изящный декор
Еще один практичный способ использования полиуретана в интерьере — украшение зеркал, картин и семейных фото фигурными молдингами. Вы сможете с их помощью придать интерьеру графическую завершенность.
Добавить графическую составляющую в интерьере можно также с помощью букв из полиуретана. Оформить послание в этой технике сможет даже тот, кто не обладает художественными талантами. Украшайте рукотворными декоративными буквами стену над изголовьем кровати, неудобные простенки, двери — такой декор впишется в любую интерьерную тематику, да и заменить его не составит никакого труда.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники