Полиуретан в интерьере: 10 примеров использования

Фото: architecturaldigest.com менные дизайнеры не приветствуют использование ненатуральных материалов в интерьере , таких как полиуретан. Но бывают случаи, когда это оправданно, и не только с финансовой точки зрения. Во-первых, изделия из полиуретана, в отличие от гипсовых, более прочны и со временем не осыпаются. Во-вторых, гипс, как правило, используется только в помещениях с высокими потолками, а вот полиуретан приживется и в небольших комнатах, где не будет скрадывать площадь благодаря небольшому весу. В-третьих, полиуретан сравнительно неприхотлив в эксплуатации: он устойчив к температурным колебаниям, а потому может использоваться вблизи светильников и нагревательных приборов, а также не впитывает запахи и влагу, что делает его незаменимым в ванных и на кухнях, где гипс попросту не выживет.

Современные дизайнеры не приветствуют использование ненатуральных материалов в интерьере , таких как полиуретан. Но бывают случаи, когда это оправданно, и не только с финансовой точки зрения. Во-первых, изделия из полиуретана, в отличие от гипсовых, более прочны и со временем не осыпаются. Во-вторых, гипс, как правило, используется только в помещениях с высокими потолками, а вот полиуретан приживется и в небольших комнатах, где не будет скрадывать площадь благодаря небольшому весу. В-третьих, полиуретан сравнительно неприхотлив в эксплуатации: он устойчив к температурным колебаниям, а потому может использоваться вблизи светильников и нагревательных приборов, а также не впитывает запахи и влагу, что делает его незаменимым в ванных и на кухнях, где гипс попросту не выживет.

Вы хотите сделать ставку в интерьере на изысканность и респектабельность, но не готовы иметь дело с тяжелым, капризным и дорогим гипсом? Предлагаем практичные идеи по использованию в интерьере его бюджетного аналога — полиуретана.

1. Объемный рельеф

Для кардинального преображения интерьера иногда бывает достаточно нескольких небольших вмешательств. Например, стеновые панели из полиуретана с объемной геометрией — то, что нужно, если вы хотите сделать экспресс-ремонт и преобразить интерьер, а желания и времени возиться с переклеиванием обоев и выравниванием стен нет. С помощью таких панелей можно расставить акценты на разных участках комнаты, зонировать помещение и визуально изменить геометрию пространства: приподнять потолки или раздвинуть стены. Только грамотно подойдите к выбору рельефа: для небольших комнат выбирайте не очень объемные рисунки, чтобы не терять ценную площадь.

Фото: unistica.com

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Фото: sygma-group.com

2. Молдинги

Молдинги — универсальный интерьерный инструмент, с помощью которого можно реализовать интересные архитектурные идеи без глобальных преобразований. Главное их преимущество заключается в способности создавать удивительные иллюзии, направленные на маскировку недостатков помещения. С помощью молдингов из полиуретана можно визуально вытянуть или расширить комнату, зонировать пространство без лишних предметов и скрыть механические огрехи, допущенные во время ремонта. Если же выбрать молдинги с рельефными узорами, получится оригинальная настенная композиция, которая придаст интерьеру особенный шик без больших затрат.

Фото: hgtv.com

Фото: marthastewart.com

3. Плинтусы

Считаете, что плинтусы в интерьере — дело десятое? Ошибаетесь. Достаточно лишь декорировать с их помощью стыки потолка и стен, как ваш интерьер сразу начнет казаться значительно дороже и графичнее. И не обязательно плинтусы должны быть с лепным орнаментом. Гладкие и прямые профили выглядят не менее элегантно, особенно в нейтральных интерьерах, где вычурность неуместна.

Фото: ideiasdecor.com

4. Имитация кирпичной кладки

Изначально кирпичную кладку можно было увидеть только в интерьерах в стиле лофт, сегодня же она перекочевала и в другие современные стилистики. Ведь только одной кирпичной стены достаточно, чтобы получить яркое и необычное пространство с минимальным набором мебели и декора. Однако настоящий кирпич редко используется в интерьерах. Чаще его заменяют декоративными имитациями, среди которых не последнее место по популярности занимают полиуретановые панели. Дело в том, что этот материал намного проще и удобнее в использовании, чем настоящий кирпич: он имеет легкий вес, благодаря чему может применяться даже для отделки поверхностей из гипсокартона, а также разнообразную фактуру и цветовой дизайн, потому не требует финишного окрашивания.

Фото: decorapatio.com

Фото: aeropaca.org

5. Оригинальный потолок

Главное достоинство полиуретановой плитки для отделки потолка — простота в использовании и монтаже. Наклеить плитку, которая скроет большинство мелких неровностей, — задача, не требующая особых усилий и строительной сноровки. К тому же плитка из полиуретана обладает высокой звуко- и теплоизоляцией — в комнате с таким потолком зимними вечерами будет тепло и тихо. Что касается дизайна, тут все очень просто: прямоугольные, квадратные, треугольные, гладкие, рельефные, ламинированные, окрашенные — есть масса вариантов для оригинального декора потолка.

Фото: aviarydecor.com

6. Лепнина

Когда дело касается украшения интерьера, вся хитрость заключается в деталях. Одна из таких деталей — лепнина. Раньше лепные элементы изготавливались в основном из гипса и были уместны только в строгих классических интерьерах. Сегодня же их аналоги из полиуретана широко используют как в минималистичных и монохромных, так и в полных разнообразных цветов эклектичных интерьерах.

Фото: bedroomdreamsidea.com

Оригинальные розетки, кессоны или молдинги из полиуретана позволяют с минимальными усилиями реализовать небанальный декоративный сценарий в любой жилой комнате. Из них можно выкладывать и цветочные, и геометрические композиции, окрашивать в тон стен и потолка или же обыгрывать контрастной колористикой. А смонтировать их сможет даже непрофессионал, вооружившись клеевым пистолетом и строительным уровнем.

Фото: apartmenttherapy.com

7. Декоративная перегородка

Тема зонирования актуальна для больших и маленьких помещений, открытой планировки и изолированных. Универсальный инструмент для решения подобной задачи в интерьере без проведения капитального ремонта — декоративная перегородка из полиуретана, которая и комнату сможет разделить, и спрятать все, что нужно, и не перегрузить пространство. Полиуретановые перегородки могут отличаться фактурами и рельефами, цветами и размерами, благодаря чему эффектно подчеркнут ваш интерьер. Такая легкая перегородка дарит интерьеру и функциональный элемент, и оригинальный декор.

Фото: sincerelysarad.com

8. Полки и ниши

Декоративные ниши и полки из полиуретана — оригинальное и практичное решение для оформления крохотных помещений, где нет места громоздким шкафам и столам. Это место для мелкого декора, книг и всевозможных безделушек в интерьерах спален, гостиных и детских комнат. Впрочем, неплох такой вариант будет и для обустройства проходных коридоров и ванных.

Фото: stylecurator.com.au

Фото: ideasforthenewhome.com

9. Фальшкамин

Камин ассоциируется с уютом и теплом домашнего очага, но владельцам городских квартир такая роскошь недоступна. Отличный выход для создания в интерьере атмосферы домашнего уюта и торжественности средневековых замков — фальшкамин из полиуретана. Конечно, полного сходства декоративного портала с настоящим источником огня достичь не удастся, но он будет не хуже оригинала заполнять комнату теплом и праздником, да еще и сможет служить консолью для другого декора в интерьере.

Фото: deavita.com

10. Изящный декор

Еще один практичный способ использования полиуретана в интерьере — украшение зеркал, картин и семейных фото фигурными молдингами. Вы сможете с их помощью придать интерьеру графическую завершенность.

Фото: woonmooi.be

Добавить графическую составляющую в интерьере можно также с помощью букв из полиуретана. Оформить послание в этой технике сможет даже тот, кто не обладает художественными талантами. Украшайте рукотворными декоративными буквами стену над изголовьем кровати, неудобные простенки, двери — такой декор впишется в любую интерьерную тематику, да и заменить его не составит никакого труда.