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Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфорт


2002
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Красивое покрывало украсит любую кровать в спальне, а правильно выбранное покрывало задаст стиль всему интерьеру. Учимся выбирать правильно!

Какие критерии вы считаете главными, когда предстоит выбрать покрывало для кровати в спальне? Да, конечно, оно должно быть красивым, но красота — понятие относительное. Кому-то нравится пестренько, кому-то — строго и однотонно. В интерьер в стиле ар-деко подходит одно покрывало, в минималистичную спальню — совершенно другое.

Критерии выбора покрывала

Но есть и некоторые каноны, которые нужно просто иметь в виду, принимая собственное решение. Например, цвет покрывала следует сочетать с основной палитрой спальни, причем это не означает идентичности оттенка ткани на кровати и другого текстиля: штор, обивки мебели, чехлов подушек и постельного белья. Контрастность — отличный способ подчеркнуть нужную часть интерьера. Оттенки монохромной палитры — тоже прекрасный вариант.

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Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Размер помещения спальни тоже важен: для декора небольшой комнаты лучше выбирать спокойные оттенки, с некрупным узором и неярким принтом. В большой спальне можно использовать броские рисунки и краски, если все это сочетается с выбранным стилем.

Натуральность ткани для покрывала — дело вкуса. Если у вас нет аллергии на какие-то составляющие такого изделия, выбирайте для покрывала в спальню хоть синтетику, хоть лен, хоть натуральный мех.

Фото № 1: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: housebeautiful.com

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Фото № 2: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: housebeautiful.com

Фото № 3: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: countryandtownhouse.co.uk

Состав ткани для покрывал

У каждой ткани есть свои особенности и эксплуатационные качества, достоинства и недостатки, о которых нужно знать заранее.

Натуральные материалы — это хлопок, шелк, бамбук, шерсть, натуральный мех и так далее. К достоинствам этих тканей относятся экологичность, приятные тактильные ощущения, хорошая вентилируемость. Недостатки — быстрая изнашиваемость, необходимость только деликатной стирки, риск вызвать аллергию, высокая стоимость.

Синтетические материалы — это акрил, микрофибра, флис, вискоза, искусственный мех. Их достоинства — эластичность, прочность, способность сохранять форму, износостойкость, сохранение яркости цвета и привлекательного внешнего вида, относительная дешевизна. К недостаткам можно отнести неспособность пропускать воздух и впитывать влагу, не всегда приятные тактильные ощущения.

Сочетание натуральных и синтетических волокон — идеальный вариант, который сочетает плюсы основных видов и может свести к минимуму минусы.

Фото № 4: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: simons.ca

Фото № 5: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: theinteriorsaddict.com

Фото № 6: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: venidair.com

По качеству поверхности и внешнему виду покрывала тоже могут разделяться на определенные группы:

  • гладкие ткани из хлопка или сочетания натурального и искусственного материала — перкаль, бязь, сатин, поплин;
  • рельефные ткани из шерсти, хлопка или сочетаний — жаккард, гобелен;
  • ткани с набивным рисунком из синтетики, шелка — атлас, парча, шелк;
  • ткани с ворсистой поверхностью любого состава — мех, плюш, велюр, бархат;
  • полиэфирные синтетические волокна — велсофт, микрофибра, флис.


Фото № 7: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: venidair.com

Фото № 8: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: venidair.com

Популярные материалы для покрывал

Один из самых популярных материалов для производства покрывала — шелк. Но это дорогой вариант, ухаживать за таким изделием тоже непросто. Хлопковые покрывала держатся в топе популярности много лет. Они гипоаллергенны, просты в уходе, недорогие, натуральные. Пожалуй, единственный их недостаток — склонность к выцветанию, как и вариантов из льна. Но это не повод отказываться от таких покрывал — нужно просто закрывать плотными шторами окна, когда через них струится яркий солнечный свет.

Атласные покрывала могут быть выполнены из шелка либо на искусственной или хлопчатобумажной основе — разница только в стоимости. Этот материал так же красив, как шелк, но дешевле.

Фото № 9: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: okeinfo.online

Фото № 10: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: okeinfo.online

Бамбуковые покрывала гигроскопичные, мягкие, экологичные, почти не мнутся. Единственный недостаток: бамбук не подходит для помещений с повышенной влажностью.

Гобеленовое покрывало выглядит роскошно, хорошо сохраняет форму и цвет, подходит почти к любому интерьеру, лучше выглядит в больших комнатах.

Пушистое покрывало смотрится дорого, но оно непрактично и быстро потеряет всю презентабельность. Частая стирка сведет срок его службы к минимуму. Ворс имеет свойство слеживаться даже при обычном хранении в сложенном виде.

Меховое покрывало выглядит изысканно, но собирает много пыли и часто вызывает аллергию. Для небольшой комнаты не подходит.

Вязаные покрывала — модный вариант для любого интерьера спальни. Они красивы, отлично согревают, сохраняют форму и цвет при ручной стирке.

Фото № 11: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: keepimg.co

Фото № 12: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: homesifery.info

Модели покрывал для спальни

Прямоугольное покрывало — самая распространенная и удобная в использовании модель, похожая на большую плотную простыню. Оно может быть однослойное или двухслойное. Однослойные обычно шьют из толстых и плотных тканей, а двухслойные — из более тонких и натуральных.

Покрывало-чехол подходит для кровати из дорогих пород дерева, с украшениями в виде резьбы и другого красивого декора, к которому нужно привлечь внимание. Чехол должен выполнять свою функцию защиты и не закрывать декоративные элементы. Для того чтобы такой чехол не сползал при каждом движении человека с кровати, его часто снабжают резинкой по всему краю, чтобы можно было заправить этот край под матрас.

Фото № 13: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: idealhome.co.uk

Фото № 14: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: idealhome.co.uk

Фото № 15: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: idealhome.co.uk

Покрывало с подзором — более сложный вариант с широкой оборкой с трех сторон. Такая модель подходит для высоких кроватей или для того, чтобы скрыть каркас и ножки. Оборка может быть как пришита к покрывалу, так и выполнена в виде юбочки или складок, которые прикреплены к матрасу. В последнем случае появляется много вариантов для интересного декора. Часто дизайнеры предлагают покрывала, где основная часть и подзор выполнены из разных материалов и разных оттенков. Главное, чтобы это не только пришлось по душе хозяину квартиры, но и сочеталось с дизайном, в котором оформлена его спальня.

Фото № 16: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: nymag.com

Фото № 17: Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфортФото: venidair.com

Тканевые или вязаные покрывала, набивные или с вышивкой, выполненные в стиле печворк, изготовленные в необычных техниках — вариантов существует очень много. Любуйтесь и выбирайте свой.


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* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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