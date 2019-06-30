Покрывало на кровать в интерьере спальни: как создать уют и комфорт

Но есть и некоторые каноны, которые нужно просто иметь в виду, принимая собственное решение. Например, цвет покрывала следует сочетать с основной палитрой спальни, причем это не означает идентичности оттенка ткани на кровати и другого текстиля: штор, обивки мебели, чехлов подушек и постельного белья . Контрастность — отличный способ подчеркнуть нужную часть интерьера. Оттенки монохромной палитры — тоже прекрасный вариант.

Какие критерии вы считаете главными, когда предстоит выбрать покрывало для кровати в спальне? Да, конечно, оно должно быть красивым, но красота — понятие относительное. Кому-то нравится пестренько, кому-то — строго и однотонно. В интерьер в стиле ар-деко подходит одно покрывало, в минималистичную спальню — совершенно другое.

Размер помещения спальни тоже важен: для декора небольшой комнаты лучше выбирать спокойные оттенки, с некрупным узором и неярким принтом. В большой спальне можно использовать броские рисунки и краски, если все это сочетается с выбранным стилем.

Натуральность ткани для покрывала — дело вкуса. Если у вас нет аллергии на какие-то составляющие такого изделия, выбирайте для покрывала в спальню хоть синтетику, хоть лен, хоть натуральный мех.

Фото: housebeautiful.com

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Фото: housebeautiful.com

Фото: countryandtownhouse.co.uk

Состав ткани для покрывал

У каждой ткани есть свои особенности и эксплуатационные качества, достоинства и недостатки, о которых нужно знать заранее.

Натуральные материалы — это хлопок, шелк, бамбук, шерсть, натуральный мех и так далее. К достоинствам этих тканей относятся экологичность, приятные тактильные ощущения, хорошая вентилируемость. Недостатки — быстрая изнашиваемость, необходимость только деликатной стирки, риск вызвать аллергию, высокая стоимость.

Синтетические материалы — это акрил, микрофибра, флис, вискоза, искусственный мех. Их достоинства — эластичность, прочность, способность сохранять форму, износостойкость, сохранение яркости цвета и привлекательного внешнего вида, относительная дешевизна. К недостаткам можно отнести неспособность пропускать воздух и впитывать влагу, не всегда приятные тактильные ощущения.

Сочетание натуральных и синтетических волокон — идеальный вариант, который сочетает плюсы основных видов и может свести к минимуму минусы.

Фото: simons.ca

Фото: theinteriorsaddict.com

Фото: venidair.com

По качеству поверхности и внешнему виду покрывала тоже могут разделяться на определенные группы:

гладкие ткани из хлопка или сочетания натурального и искусственного материала — перкаль, бязь, сатин, поплин;

рельефные ткани из шерсти, хлопка или сочетаний — жаккард, гобелен;

ткани с набивным рисунком из синтетики, шелка — атлас, парча, шелк;

ткани с ворсистой поверхностью любого состава — мех, плюш, велюр, бархат;

полиэфирные синтетические волокна — велсофт, микрофибра, флис.





Фото: venidair.com

Фото: venidair.com

Популярные материалы для покрывал

Один из самых популярных материалов для производства покрывала — шелк. Но это дорогой вариант, ухаживать за таким изделием тоже непросто. Хлопковые покрывала держатся в топе популярности много лет. Они гипоаллергенны, просты в уходе, недорогие, натуральные. Пожалуй, единственный их недостаток — склонность к выцветанию, как и вариантов из льна. Но это не повод отказываться от таких покрывал — нужно просто закрывать плотными шторами окна, когда через них струится яркий солнечный свет.

Атласные покрывала могут быть выполнены из шелка либо на искусственной или хлопчатобумажной основе — разница только в стоимости. Этот материал так же красив, как шелк, но дешевле.

Фото: okeinfo.online

Фото: okeinfo.online

Бамбуковые покрывала гигроскопичные, мягкие, экологичные, почти не мнутся. Единственный недостаток: бамбук не подходит для помещений с повышенной влажностью.

Гобеленовое покрывало выглядит роскошно, хорошо сохраняет форму и цвет, подходит почти к любому интерьеру, лучше выглядит в больших комнатах.

Пушистое покрывало смотрится дорого, но оно непрактично и быстро потеряет всю презентабельность. Частая стирка сведет срок его службы к минимуму. Ворс имеет свойство слеживаться даже при обычном хранении в сложенном виде.

Меховое покрывало выглядит изысканно, но собирает много пыли и часто вызывает аллергию. Для небольшой комнаты не подходит.

Вязаные покрывала — модный вариант для любого интерьера спальни. Они красивы, отлично согревают, сохраняют форму и цвет при ручной стирке.

Фото: keepimg.co

Фото: homesifery.info

Модели покрывал для спальни

Прямоугольное покрывало — самая распространенная и удобная в использовании модель, похожая на большую плотную простыню. Оно может быть однослойное или двухслойное. Однослойные обычно шьют из толстых и плотных тканей, а двухслойные — из более тонких и натуральных.

Покрывало-чехол подходит для кровати из дорогих пород дерева, с украшениями в виде резьбы и другого красивого декора, к которому нужно привлечь внимание. Чехол должен выполнять свою функцию защиты и не закрывать декоративные элементы. Для того чтобы такой чехол не сползал при каждом движении человека с кровати, его часто снабжают резинкой по всему краю, чтобы можно было заправить этот край под матрас.

Фото: idealhome.co.uk



Фото: idealhome.co.uk



Фото: idealhome.co.uk



Покрывало с подзором — более сложный вариант с широкой оборкой с трех сторон. Такая модель подходит для высоких кроватей или для того, чтобы скрыть каркас и ножки. Оборка может быть как пришита к покрывалу, так и выполнена в виде юбочки или складок, которые прикреплены к матрасу. В последнем случае появляется много вариантов для интересного декора. Часто дизайнеры предлагают покрывала, где основная часть и подзор выполнены из разных материалов и разных оттенков. Главное, чтобы это не только пришлось по душе хозяину квартиры, но и сочеталось с дизайном, в котором оформлена его спальня.

Фото: nymag.com



Фото: venidair.com



Тканевые или вязаные покрывала, набивные или с вышивкой, выполненные в стиле печворк, изготовленные в необычных техниках — вариантов существует очень много. Любуйтесь и выбирайте свой.