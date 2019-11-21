Проект ReRooms: изящная двушка в скандинавском стиле

Показываем на примере собственного дизайн-проекта двухкомнатной квартиры, как эффектно оформить нескучный скандинавский интерьер в маленьком пространстве.
Скандинавские интерьеры многие не любят из-за слишком официальных белых стен, грубых форм, голого дерева и скучного минимализма. Но сегодня нордическая стилистика уже отошла от этих принципов — в современной интерпретации в ней присутствуют и цветовые контрасты, и забавные принты, и оригинальный декор. Однако по-прежнему в сканди-интерьерах ставка делается на практичность, функциональность, неприхотливость и сохранение максимального простора.
Именно такой скандинавский интерьер в современной вариации нужно было создать дизайнерам ReRooms в двушке площадью 61 метр для семьи с ребенком. Заказчики попросили, чтобы в их квартире оформили лаконичную и спокойную обстановку, в которой будет комфортно проводить время всем членам семьи. Главным их пожеланием было создание отдельной детской для подрастающего сына, поэтому пришлось отказаться от полноценной гостиной. Но наши специалисты нашли место в квартире и для семейных посиделок.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Предлагаем рассмотреть детально, какие решения дизайнеры приняли для каждой комнаты.
Прихожая
В прихожей все максимально просто. Ее оформили в очень светлой гамме, чтобы создать иллюзию просторного помещения: белоснежный потолок сливается со стеной, отделанной белым клинкерным кирпичом. Этот прием визуально растворил границы помещения, и пространство, площадь которого составляет всего 5 метров, стало казаться не таким уж и маленьким.
Из мебели в прихожей есть ограниченный, но функциональный набор: встроенный шкаф-купе с белыми фасадами, компактная тумба-комод и мягкий пуф. Из украшений во входной зоне нет ничего, что обычно раздражает взор в маленьких комнатах: никаких предметов, захламляющих и без того скромное пространство. Акцент здесь вынесен на пол: вместо обычного ламината или плитки под дерево его решили отделать керамогранитом с геометрическим узором в технике печворк. Такой дизайнерский трюк позволил сделать более уютным сдержанный интерьер.
Роль зонирования прихожей и жилой зоны возложили на стену, расположенную напротив двери. Ее окрасили в небесно-голубой цвет, благодаря чему оттенили строгую белизну входной зоны, которая стала более гостеприимной и жизнерадостной.
Обратите внимание, что прихожая, несмотря на то, что в ней нет окон, не похожа на мрачную пещеру — она вся сияет бликами света, эффектно играющих на всем, что попадает в поле зрения. Такой эффект создан за счет зеркала и глянцевых поверхностей мебели, отлично отражающих свет, излучаемый потолочными и настенными светильниками.
Кухня-гостиная
В десятиметровой кухне-гостиной все пространство разбито на зоны: в углу размещен кухонный гарнитур с рабочей поверхностью, ближе к окну — столовая, оснащенная барной стойкой и стульями, а на входе в комнату удачно расположен диван, ставший единственным предметом мебели в зоне отдыха.
В этой комнате, как и в прихожей, дизайнеры раздвигали стены и поднимали потолки с помощью белого цвета, который стал основным фоном комнаты. Его разбавляет сымитированный из плитки-печворк ковер на полу и красочный кухонный фартук, повторяющий напольный рисунок. Такая отделка не выглядит слишком контрастно и пестро, а комната при этом не кажется блеклой и безликой.
Как и положено в скандинавском интерьере, в кухне есть натуральное дерево. Его включили в фасады кухонного гарнитура с навесными шкафчиками и столешницу барной стойки — она стала продолжением рабочей поверхности, чтобы дать возможность наиболее эргономично использовать скромную площадь кухонного пространства.
Современная интерпретация нордического стиля на нашей кухне прослеживается на металлических поверхностях. Хромированная вытяжка и сочетаемые с ней по цвету лофтовые светильники над обеденной зоной прекрасно дополнили металлический оттенок холодильника, который не бросается в глаза и не кажется таким громоздким.
Чтобы в кухне было как можно больше естественного света, от плотных занавесок решили отказаться — окно оформили римской шторой, которая в дневное время не препятствует проникновению солнечных лучей с улицы, а при необходимости может полностью закрыть оконный проем. Декоративный сценарий обыграли в гостиной зоне. Несколько разноцветных подушек на диване, картина с красивым, но неброским пейзажем — и комната оживилась на глазах.
Спальня
В спальне от холодной белизны дизайнеры отказались. В ней фоновым сделали сочный голубой оттенок, с которым гармонично сочетается деревянная мебель с металлическими вставками и напольный ламинат с древесным рисунком.
Центром комнаты в спальне выступает кровать лаконичной формы, по сторонам от нее размещены прикроватные тумбочки. Вся система хранения размещена во вместительной гардеробной, созданной на входе комнату, — ее отделяют от спальной зоны стеклянные раздвижные дверцы. Это решение дизайнеров стало вдвойне полезным: и место в комнате ничем не заставлено, и пространство стало намного легче и воздушнее за счет отражения на стеклянных поверхностях естественного света из окна.
По просьбе заказчиков в спальне выделили место под рабочую зону — ее оформили в свободном углу напротив кровати, обустроив настенной столешницей и высоким стулом. Декоративное оформление здесь, как и в остальных комнатах, очень простое и лаконичное: две небольшие картины на стене в форме шестигранника, по цвету перекликающиеся с текстилем на кровати и на окнах.
В этой спальне много света. Естественную освещенность дополняет лаконичная потолочная люстра белого цвета, которая почти не видна на потолке, два лофтовых настенных бра над кроватью и настенный светильник в рабочей зоне. Тем самым хозяева, как и экономичные и практичные скандинавы, смогут подсвечивать только нужную зону, не растрачивая попусту электроэнергию.
Детская
Под детскую выделили самую большую и светлую комнату с двумя окнами. Ее площадь составляет почти 18 метров, на которых дизайнеры разместили все необходимое для отдыха и развития ребенка и сохранили максимум свободного пространства, которое так любит скандинавский стиль.
Здесь в равных пропорциях использованы голубой и белый цвета, с которыми мягко сочетаются более яркие оттенки. Комната получилась спокойной и уютной, очень стильной. Акцент сделан на стене над кроватью — ее оклеили виниловыми обоими с забавным мультяшным принтом. Его тона продублировали на ковре с интересной геометрией, которым укрыли пол в спальной зоне.
Мебельный гарнитур детской состоит из предметов лаконичных форм, изготовленных из доступных по цене материалов. Спальное место обустроено компактной кроватью с вместительным выдвижным ящиком для хранения постельных принадлежностей. Рабочее место организовали у окна — вместо стандартного письменного стола на уровне подоконника дизайнеры установили сделанную на заказ удлиненную столешницу с тумбой белого цвета. Поддержали эргономику рабочей зоны с помощью настенных полочек по бокам от оконного проема — на них школьник сможет хранить учебные принадлежности и нужную мелочевку.
Для хранения одежды на входе в детскую поставили распашной шкаф белого цвета — он не бросается в глаза и не загромождает пространство. Рядом с ним удачно разместилась игровая зона, обустроенная шведской стенкой.
Ванная и санузел
Ванная, совмещенная с санузлом, оформлена в тех же тонах, что и кухня. Белый керамогранит на стенах и на полу оттеняет узорная плитка-печворк на стене над унитазом — она зонирует пространство и играет главную декоративную роль в ванной.
Белоснежная компактная сантехника (подвесной унитаз, накладная раковина, встроенная ванна) практически растворяется на фоне светлых стен, благодаря чему комната кажется невесомой, хотя ее площадь составляет всего 6 метров.
Несмотря на ограниченное место в ванной удалось найти место для стиральной машины — ее встроили под навесную столешницу с раковиной. Хранение организовали с помощью плетеной корзины и угловых открытых полочек в душевой зоне.
Для создания иллюзии большого пространства дизайнеры использовали освещение и зеркало. По всему периметру потолка они разместили встроенные светильники, а зеркало подсветили лаконичным настенным бра. Блики света и узорный рисунок со стены эффектно отражаются в зеркальной поверхности, за счет чего комната кажется в два раза больше.
Стоимость этого дизайн-проекта — 39 990 рублей. Подробнее ознакомиться с отделочными материалами и мебелью, которые дизайнеры использовали в интерьере, вы можете
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники