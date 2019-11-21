Проект ReRooms: изящная двушка в скандинавском стиле

Именно такой скандинавский интерьер в современной вариации нужно было создать дизайнерам ReRooms в двушке площадью 61 метр для семьи с ребенком. Заказчики попросили, чтобы в их квартире оформили лаконичную и спокойную обстановку, в которой будет комфортно проводить время всем членам семьи. Главным их пожеланием было создание отдельной детской для подрастающего сына, поэтому пришлось отказаться от полноценной гостиной. Но наши специалисты нашли место в квартире и для семейных посиделок.

Скандинавские интерьеры многие не любят из-за слишком официальных белых стен, грубых форм, голого дерева и скучного минимализма. Но сегодня нордическая стилистика уже отошла от этих принципов — в современной интерпретации в ней присутствуют и цветовые контрасты, и забавные принты, и оригинальный декор. Однако по-прежнему в сканди-интерьерах ставка делается на практичность, функциональность, неприхотливость и сохранение максимального простора.

Предлагаем рассмотреть детально, какие решения дизайнеры приняли для каждой комнаты.

Прихожая

В прихожей все максимально просто. Ее оформили в очень светлой гамме, чтобы создать иллюзию просторного помещения: белоснежный потолок сливается со стеной, отделанной белым клинкерным кирпичом. Этот прием визуально растворил границы помещения, и пространство, площадь которого составляет всего 5 метров, стало казаться не таким уж и маленьким.

Фото: rerooms.ru

Из мебели в прихожей есть ограниченный, но функциональный набор: встроенный шкаф-купе с белыми фасадами, компактная тумба-комод и мягкий пуф. Из украшений во входной зоне нет ничего, что обычно раздражает взор в маленьких комнатах: никаких предметов, захламляющих и без того скромное пространство. Акцент здесь вынесен на пол: вместо обычного ламината или плитки под дерево его решили отделать керамогранитом с геометрическим узором в технике печворк. Такой дизайнерский трюк позволил сделать более уютным сдержанный интерьер.

Роль зонирования прихожей и жилой зоны возложили на стену, расположенную напротив двери. Ее окрасили в небесно-голубой цвет, благодаря чему оттенили строгую белизну входной зоны, которая стала более гостеприимной и жизнерадостной.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание, что прихожая, несмотря на то, что в ней нет окон, не похожа на мрачную пещеру — она вся сияет бликами света, эффектно играющих на всем, что попадает в поле зрения. Такой эффект создан за счет зеркала и глянцевых поверхностей мебели, отлично отражающих свет, излучаемый потолочными и настенными светильниками.

Кухня-гостиная

В десятиметровой кухне-гостиной все пространство разбито на зоны: в углу размещен кухонный гарнитур с рабочей поверхностью, ближе к окну — столовая, оснащенная барной стойкой и стульями, а на входе в комнату удачно расположен диван, ставший единственным предметом мебели в зоне отдыха.

В этой комнате, как и в прихожей, дизайнеры раздвигали стены и поднимали потолки с помощью белого цвета, который стал основным фоном комнаты. Его разбавляет сымитированный из плитки-печворк ковер на полу и красочный кухонный фартук, повторяющий напольный рисунок. Такая отделка не выглядит слишком контрастно и пестро, а комната при этом не кажется блеклой и безликой.

Фото: rerooms.ru

Как и положено в скандинавском интерьере, в кухне есть натуральное дерево. Его включили в фасады кухонного гарнитура с навесными шкафчиками и столешницу барной стойки — она стала продолжением рабочей поверхности, чтобы дать возможность наиболее эргономично использовать скромную площадь кухонного пространства.

Современная интерпретация нордического стиля на нашей кухне прослеживается на металлических поверхностях. Хромированная вытяжка и сочетаемые с ней по цвету лофтовые светильники над обеденной зоной прекрасно дополнили металлический оттенок холодильника, который не бросается в глаза и не кажется таким громоздким.

Фото: rerooms.ru

Чтобы в кухне было как можно больше естественного света, от плотных занавесок решили отказаться — окно оформили римской шторой, которая в дневное время не препятствует проникновению солнечных лучей с улицы, а при необходимости может полностью закрыть оконный проем. Декоративный сценарий обыграли в гостиной зоне. Несколько разноцветных подушек на диване, картина с красивым, но неброским пейзажем — и комната оживилась на глазах.

Фото: rerooms.ru

Спальня

В спальне от холодной белизны дизайнеры отказались. В ней фоновым сделали сочный голубой оттенок, с которым гармонично сочетается деревянная мебель с металлическими вставками и напольный ламинат с древесным рисунком.

Центром комнаты в спальне выступает кровать лаконичной формы, по сторонам от нее размещены прикроватные тумбочки. Вся система хранения размещена во вместительной гардеробной, созданной на входе комнату, — ее отделяют от спальной зоны стеклянные раздвижные дверцы. Это решение дизайнеров стало вдвойне полезным: и место в комнате ничем не заставлено, и пространство стало намного легче и воздушнее за счет отражения на стеклянных поверхностях естественного света из окна.

Фото: rerooms.ru

По просьбе заказчиков в спальне выделили место под рабочую зону — ее оформили в свободном углу напротив кровати, обустроив настенной столешницей и высоким стулом. Декоративное оформление здесь, как и в остальных комнатах, очень простое и лаконичное: две небольшие картины на стене в форме шестигранника, по цвету перекликающиеся с текстилем на кровати и на окнах.

Фото: rerooms.ru

В этой спальне много света. Естественную освещенность дополняет лаконичная потолочная люстра белого цвета, которая почти не видна на потолке, два лофтовых настенных бра над кроватью и настенный светильник в рабочей зоне. Тем самым хозяева, как и экономичные и практичные скандинавы, смогут подсвечивать только нужную зону, не растрачивая попусту электроэнергию.

Детская

Под детскую выделили самую большую и светлую комнату с двумя окнами. Ее площадь составляет почти 18 метров, на которых дизайнеры разместили все необходимое для отдыха и развития ребенка и сохранили максимум свободного пространства, которое так любит скандинавский стиль.

Фото: rerooms.ru

Здесь в равных пропорциях использованы голубой и белый цвета, с которыми мягко сочетаются более яркие оттенки. Комната получилась спокойной и уютной, очень стильной. Акцент сделан на стене над кроватью — ее оклеили виниловыми обоими с забавным мультяшным принтом. Его тона продублировали на ковре с интересной геометрией, которым укрыли пол в спальной зоне.

Мебельный гарнитур детской состоит из предметов лаконичных форм, изготовленных из доступных по цене материалов. Спальное место обустроено компактной кроватью с вместительным выдвижным ящиком для хранения постельных принадлежностей. Рабочее место организовали у окна — вместо стандартного письменного стола на уровне подоконника дизайнеры установили сделанную на заказ удлиненную столешницу с тумбой белого цвета. Поддержали эргономику рабочей зоны с помощью настенных полочек по бокам от оконного проема — на них школьник сможет хранить учебные принадлежности и нужную мелочевку.

Фото: rerooms.ru

Для хранения одежды на входе в детскую поставили распашной шкаф белого цвета — он не бросается в глаза и не загромождает пространство. Рядом с ним удачно разместилась игровая зона, обустроенная шведской стенкой.

Ванная и санузел

Ванная, совмещенная с санузлом, оформлена в тех же тонах, что и кухня. Белый керамогранит на стенах и на полу оттеняет узорная плитка-печворк на стене над унитазом — она зонирует пространство и играет главную декоративную роль в ванной.

Фото: rerooms.ru

Белоснежная компактная сантехника (подвесной унитаз, накладная раковина, встроенная ванна) практически растворяется на фоне светлых стен, благодаря чему комната кажется невесомой, хотя ее площадь составляет всего 6 метров.

Несмотря на ограниченное место в ванной удалось найти место для стиральной машины — ее встроили под навесную столешницу с раковиной. Хранение организовали с помощью плетеной корзины и угловых открытых полочек в душевой зоне.

Фото: rerooms.ru

Для создания иллюзии большого пространства дизайнеры использовали освещение и зеркало. По всему периметру потолка они разместили встроенные светильники, а зеркало подсветили лаконичным настенным бра. Блики света и узорный рисунок со стены эффектно отражаются в зеркальной поверхности, за счет чего комната кажется в два раза больше.