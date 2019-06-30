Лучшие идеи использования ваз в декоре интерьера

Держите вазы в шкафах? Напрасно. После прочтения этой статьи на ваших полках должна красоваться хотя бы одна.
Многие недооценивают декоративную роль ваз в современных интерьерах. Часто их держат за закрытыми дверцами шкафов и достают только для того, чтобы поставить подаренные цветы, а потом снова прячут. Однако вазы способны на многое: они создают праздничное настроение, заполняют пустоту, подчеркивают выбранный стиль и становятся ярким акцентом. Так что игнорировать этот декоративный элемент нельзя. ReRooms покажет самые классные идеи использования ваз в декоре интерьера — вы будете в восторге!
Виды ваз для квартиры
1. Напольные и настольные
К напольным вазам, как правило, относят модели высотой от 40 сантиметров. Если поставить на пол вазу меньшей высоты, она просто затеряется и не будет украшать ваш интерьер. Маленькие вазы лучше всего ставить на поверхности повыше: на стол, подоконник, тумбочки.
2. Для одного цветка и для букета
Для одиночного растения подойдут узкие и вытянутые модели. В них можно поставить не только цветы, но и высушенные ветки, бамбук, сухоцветы и другой декор. Для букета выбирайте объемные вазы, в которых можно разместить целую цветочную композицию. Одиночный цветок в широкой вазе будет выглядеть грустно.
3. Цветочные и декоративные
Сегодня дизайнеры изготавливают такие красивые и необычные вазы, что они могут быть самостоятельным декором и без цветов. Просто разместите понравившуюся модель у себя в интерьере — и она станет настоящим хитом этого лета.
Материалы для ваз
Сегодня вазы создают из такого большого количества материалов, что всего и не перечислить. К часто используемым относят:
хрусталь,
богемское стекло,
фаянс,
керамику,
пластик,
ротанг,
металл (медь, сталь, латунь, драгоценные металлы).
Вазы в интерьере: 19 лучших идей оформления
1. Блестящее безумие
Такая ваза подойдет не для каждого интерьера и не для каждого хозяина. Она поражает своей яркостью и броскостью. Чтобы ваза выглядела еще более интересно, советуем поставить ее рядом с источником света, например с напольным торшером, который будет подсвечивать фактуру и создавать в комнате мерцающие визуальные эффекты.
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2. Геометрический минимализм
Миниатюрные вазочки геометрической формы благодаря своей универсальности подойдут для многих стилистических направлений, особенно для лофта, сканди и хай-тека. В таких вазах будут хорошо смотреться как одиночные цветы, так и целые композиции. Все зависит от вашей фантазии.
3. Декоративная композиция
Если вы не любите вешать на стены картины и заставлять полки многочисленными статуэтками и подсвечниками, мы советуем присмотреться к представленному варианту. Благодаря разнообразным формам, цветам и фактурам можно создать очень богатую композицию, которая станет украшением любого интерьера. Причем можно использовать исключительно вазочки, без цветов.
4. Стеклянные пузыри
Стеклянные «пузанчики» станут отличным украшением в лофте. Только посмотрите, как гармонично и стильно выглядит разноцветное стекло на фоне кирпичных стен. Если добавить в интерьер индустриальных светильников, помещение заиграет новыми красками.
5. Фарфоровое кружево
Очень нежный вариант, который подойдет для классического интерьера. Мебель из темного дерева с железными декоративными элементами служит отличным фоном для белоснежной вазы, создавая стильный контраст. Подобную композицию не обязательно дополнять живыми цветами, подойдут и декоративные веточки со стеклянными цветочками, красиво переливающимися на солнце.
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6. Кованое великолепие
Эту вазу будто привезли из самого Лувра прямо к вам в дом. Ее роскошные изгибы и декоративные элементы сводят с ума и заставляют смотреть, не отрываясь. Мы и не будем противиться. Однако нужно упомянуть, что подобные модели лучше использовать в просторных помещениях.
7. Яркое безумие
Поселите у себя на подоконнике яркое безумие, которое будет дарить вам хорошее настроение в любое время года и в любую погоду. Подойдет это великолепие для стиля поп-арт, где яркие краски — обязательный элемент интерьера. Для создания хорошего настроения нет никаких ограничений. Используйте вазочки с матовым и глянцевым покрытием всевозможных цветов и рисунков.
8. Природные нотки
Ваза из ротанга не предназначена для хранения цветов, которым требуется вода. А вот для высушенных — в самый раз. Еще лучше использовать ее как самостоятельный декор в сочетании с другими вазами и природными аксессуарами.
9. Анималистичные мотивы
Отличный вариант для тех, кто хочет создать африканский стиль прямо у себя в городской квартире. Жирафы, зебры и леопарды теперь могут жить не только в дикой природе и зоопарках, но и у вас дома.
10. Китайские мотивы
Бело-голубые фарфоровые вазы с ручной росписью — удовольствие не из дешевых. Однако посмотрите, как благородно и роскошно они выглядят в интерьере. Вазы лучше заполнить цветами: красиво будут выглядеть как несколько веточек, так и огромный букет. Все зависит от размера и формы вазы.
11. Белоснежная пара
Белоснежные напольные вазы — одни из самых часто используемых в интерьере. Чтобы немножко разнообразить эту классику, берите сразу две одинаковые вазы с необычной фактурой и украсьте их черными ветками.
12. Черный акцент
Не стоит бояться черного цвета — он уже давно используется дизайнерами, с его помощью создаются великолепные интерьеры. Не рискуете купить черный шкаф или черные обои, тогда стоит начать с чего-то менее крупного, например с вазы. Напольная модель, дополненная яркими цветами, станет интересным акцентом гостиной или спальни.
13. Полосатый декор
Ярко и модно будет выглядеть интерьер с полосатым декором. Если вы не решаетесь, к примеру, покрасить стены в вертикальную полоску, которые, между прочим, способны визуально поднять потолок, тогда приобретите вазу с геометрическим рисунком. Для придания интерьеру еще большей оригинальности возьмите модель с вытянутым горлышком. Подойдет либо для одиночного цветка, либо как самостоятельный декор.
14. Железная подставка
Даже обычная стеклянная ваза в форме сосуда может выглядеть стильно и необычно. И все благодаря железной подставке на четырех ножках. Подобные модели используют не только для хранения цветов, но и для фруктов. Согласитесь, выглядит строго, но со вкусом.
15. Драгоценные камни с золотом
В отличие от многих других вариантов, эти вазы подойдут не для каждого интерьера. Модели, стилизованные под драгоценные камни, такие как изумруд, аквамарин, рубин, и дополненные золотыми рисунками, украсят винтажные интерьеры. Чтобы вазы не выглядели чересчур ярко и перегруженно, мы советуем использовать их без цветов, как самостоятельный декоративный элемент.
16. Кубизм
Вазочки нежных пастельных оттенков, выполненные в стилистике кубизма, выглядят одновременно стильно и нежно. Украсить ими можно интерьер в стиле минимализм, сканди, модерн и даже лофт.
17. Серый гигант
Массивная серая ваза, выполненная из керамики, подойдет для создания масштабных проектов. За счет своего веса она выдержит композицию из настоящих веток и не упадет. Ее лучше всего разместить на столе по центру комнаты, где она будет выполнять роль главного акцента и притягивать к себе все внимание.
18. Кристалл
Нас сложно удивить чем-то новым. Но только посмотрите, как стильно смотрится ваза в форме камня с переливающимися на солнце цветами на фоне серой стены. Украшать ее лучше всего высушенными ветками.
19. Танец дерева и воды
Очень необычное и яркое сочетание дерева и стекла создает природную композицию. Такая ваза напоминает нам пейзажи, где встречаются могучие деревья и бирюзовые воды рек. Подобные вазы — просто незаменимый декоративный элемент для таких стилей, как сканди, эко и минимализм.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники