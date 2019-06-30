Лучшие идеи использования ваз в декоре интерьера

Такая ваза подойдет не для каждого интерьера и не для каждого хозяина. Она поражает своей яркостью и броскостью. Чтобы ваза выглядела еще более интересно, советуем поставить ее рядом с источником света, например с напольным торшером , который будет подсвечивать фактуру и создавать в комнате мерцающие визуальные эффекты.

Сегодня вазы создают из такого большого количества материалов, что всего и не перечислить. К часто используемым относят:

Сегодня дизайнеры изготавливают такие красивые и необычные вазы, что они могут быть самостоятельным декором и без цветов. Просто разместите понравившуюся модель у себя в интерьере — и она станет настоящим хитом этого лета.

Для одиночного растения подойдут узкие и вытянутые модели. В них можно поставить не только цветы, но и высушенные ветки, бамбук, сухоцветы и другой декор. Для букета выбирайте объемные вазы, в которых можно разместить целую цветочную композицию. Одиночный цветок в широкой вазе будет выглядеть грустно.

К напольным вазам, как правило, относят модели высотой от 40 сантиметров. Если поставить на пол вазу меньшей высоты, она просто затеряется и не будет украшать ваш интерьер. Маленькие вазы лучше всего ставить на поверхности повыше: на стол, подоконник, тумбочки.

Многие недооценивают декоративную роль ваз в современных интерьерах. Часто их держат за закрытыми дверцами шкафов и достают только для того, чтобы поставить подаренные цветы, а потом снова прячут. Однако вазы способны на многое: они создают праздничное настроение, заполняют пустоту, подчеркивают выбранный стиль и становятся ярким акцентом. Так что игнорировать этот декоративный элемент нельзя. ReRooms покажет самые классные идеи использования ваз в декоре интерьера — вы будете в восторге!

Фото: pier1.com

2. Геометрический минимализм

Миниатюрные вазочки геометрической формы благодаря своей универсальности подойдут для многих стилистических направлений, особенно для лофта, сканди и хай-тека. В таких вазах будут хорошо смотреться как одиночные цветы, так и целые композиции. Все зависит от вашей фантазии.

Фото: home-designing.com

3. Декоративная композиция

Если вы не любите вешать на стены картины и заставлять полки многочисленными статуэтками и подсвечниками, мы советуем присмотреться к представленному варианту. Благодаря разнообразным формам, цветам и фактурам можно создать очень богатую композицию, которая станет украшением любого интерьера. Причем можно использовать исключительно вазочки, без цветов.

Фото: decoist.com

4. Стеклянные пузыри

Стеклянные «пузанчики» станут отличным украшением в лофте. Только посмотрите, как гармонично и стильно выглядит разноцветное стекло на фоне кирпичных стен. Если добавить в интерьер индустриальных светильников, помещение заиграет новыми красками.

Фото: home-designing.com

5. Фарфоровое кружево

Очень нежный вариант, который подойдет для классического интерьера. Мебель из темного дерева с железными декоративными элементами служит отличным фоном для белоснежной вазы, создавая стильный контраст. Подобную композицию не обязательно дополнять живыми цветами, подойдут и декоративные веточки со стеклянными цветочками, красиво переливающимися на солнце.

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Фото: hgtv.com

6. Кованое великолепие

Эту вазу будто привезли из самого Лувра прямо к вам в дом. Ее роскошные изгибы и декоративные элементы сводят с ума и заставляют смотреть, не отрываясь. Мы и не будем противиться. Однако нужно упомянуть, что подобные модели лучше использовать в просторных помещениях.

Фото: torange.biz

7. Яркое безумие

Поселите у себя на подоконнике яркое безумие, которое будет дарить вам хорошее настроение в любое время года и в любую погоду. Подойдет это великолепие для стиля поп-арт, где яркие краски — обязательный элемент интерьера. Для создания хорошего настроения нет никаких ограничений. Используйте вазочки с матовым и глянцевым покрытием всевозможных цветов и рисунков.

Фото: interiordesignblogs.eu

8. Природные нотки

Ваза из ротанга не предназначена для хранения цветов, которым требуется вода. А вот для высушенных — в самый раз. Еще лучше использовать ее как самостоятельный декор в сочетании с другими вазами и природными аксессуарами.

Фото: decoist.com

9. Анималистичные мотивы

Отличный вариант для тех, кто хочет создать африканский стиль прямо у себя в городской квартире. Жирафы, зебры и леопарды теперь могут жить не только в дикой природе и зоопарках, но и у вас дома.

Фото: theupholsterer.com

10. Китайские мотивы

Бело-голубые фарфоровые вазы с ручной росписью — удовольствие не из дешевых. Однако посмотрите, как благородно и роскошно они выглядят в интерьере. Вазы лучше заполнить цветами: красиво будут выглядеть как несколько веточек, так и огромный букет. Все зависит от размера и формы вазы.

Фото: cuded.com

Фото: cuded.com

11. Белоснежная пара

Белоснежные напольные вазы — одни из самых часто используемых в интерьере. Чтобы немножко разнообразить эту классику, берите сразу две одинаковые вазы с необычной фактурой и украсьте их черными ветками.

Фото: decoist.com

12. Черный акцент

Не стоит бояться черного цвета — он уже давно используется дизайнерами, с его помощью создаются великолепные интерьеры. Не рискуете купить черный шкаф или черные обои, тогда стоит начать с чего-то менее крупного, например с вазы. Напольная модель, дополненная яркими цветами, станет интересным акцентом гостиной или спальни.

Фото: decoist.com

13. Полосатый декор

Ярко и модно будет выглядеть интерьер с полосатым декором. Если вы не решаетесь, к примеру, покрасить стены в вертикальную полоску, которые, между прочим, способны визуально поднять потолок, тогда приобретите вазу с геометрическим рисунком. Для придания интерьеру еще большей оригинальности возьмите модель с вытянутым горлышком. Подойдет либо для одиночного цветка, либо как самостоятельный декор.

Фото: decoist.com

14. Железная подставка

Даже обычная стеклянная ваза в форме сосуда может выглядеть стильно и необычно. И все благодаря железной подставке на четырех ножках. Подобные модели используют не только для хранения цветов, но и для фруктов. Согласитесь, выглядит строго, но со вкусом.

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

15. Драгоценные камни с золотом

В отличие от многих других вариантов, эти вазы подойдут не для каждого интерьера. Модели, стилизованные под драгоценные камни, такие как изумруд, аквамарин, рубин, и дополненные золотыми рисунками, украсят винтажные интерьеры. Чтобы вазы не выглядели чересчур ярко и перегруженно, мы советуем использовать их без цветов, как самостоятельный декоративный элемент.

Фото: interiordesignblogs.eu

16. Кубизм

Вазочки нежных пастельных оттенков, выполненные в стилистике кубизма, выглядят одновременно стильно и нежно. Украсить ими можно интерьер в стиле минимализм, сканди, модерн и даже лофт.

Фото: interiordesignblogs.eu

17. Серый гигант

Массивная серая ваза, выполненная из керамики, подойдет для создания масштабных проектов. За счет своего веса она выдержит композицию из настоящих веток и не упадет. Ее лучше всего разместить на столе по центру комнаты, где она будет выполнять роль главного акцента и притягивать к себе все внимание.

Фото: eye-swoon.com

18. Кристалл

Нас сложно удивить чем-то новым. Но только посмотрите, как стильно смотрится ваза в форме камня с переливающимися на солнце цветами на фоне серой стены. Украшать ее лучше всего высушенными ветками.

Фото: decoist.com

19. Танец дерева и воды

Очень необычное и яркое сочетание дерева и стекла создает природную композицию. Такая ваза напоминает нам пейзажи, где встречаются могучие деревья и бирюзовые воды рек. Подобные вазы — просто незаменимый декоративный элемент для таких стилей, как сканди, эко и минимализм.