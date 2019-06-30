Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выбору

Наверное, каждый может вспомнить скучный школьный урок, на котором мы разрисовывали поля тетрадки или сминали лист бумаги в гармошку, делая веер или странную фигурку. Такую гофрированную основу и используют для изготовления конструкции штор-плиссе. Однако главное их отличие от листа бумаги — большая плотность, которая не позволяет повредить их при малейшем воздействии. Сегодня ReRooms расскажет об основных разновидностях и преимуществах таких штор в интерьере квартиры или загородного дома.

Фото: vorhang-koeppel.ch

Что такое шторы-плиссе и как они выглядят

Для начала давайте разберемся, что такое шторы-плиссе. Внешне они очень похожи на всем нам знакомые жалюзи, однако по конструкции и другим параметрам разительно от них отличаются.

Во-первых, изготавливают шторы-плиссе из гофрированной ткани или бумаги, что делает их легче и практичнее.

Во-вторых, крепить их можно к оконной раме, внутри оконного проема, к потолку. Вариантов крепления много, поэтому шторы подойдут чуть ли не к любому окну любой формы.

В-третьих, устанавливаются шторы и на открывающиеся створки, не оставляя при этом щелей.

В-четвертых, регулировать такие шторы можно несколькими способами:

вручную, с помощью специальных механизмов, шнурков или цепочек;

дистанционно при помощи пульта, если используется электропривод.

В-пятых, благодаря присобранной конструкции, шторы могут открывать нужную часть окна — как верхнюю, так и нижнюю, впуская в комнату солнечный свет. В собранном виде шторы-плиссе собираются в компактную гармошку, которая занимает не более 6 см, открывая доступ естественному освещению.

В-шестых, тканевые шторы-плиссе обрабатываются специальным антистатическим раствором, который не позволяет шторам выгорать и загрязняться.

В-седьмых, существуют модели, способные эффективно отражать солнечный свет и препятствовать нагреву воздуха в комнате благодаря специальному отражающему металлизированному покрытию. Такой вариант отлично подойдет для комнат, расположенных на солнечной стороне.

Фото: abc-jalousien.de

Разновидности плиссированных штор

Шторы-плиссе различаются по нескольким параметрам.

1. По материалу

Тканевые

Шторы-плиссе из ткани — самый практичный вариант. Моделей таких штор очень много: они различаются по светопроницаемости, расцветкам и фактурам. Такое разнообразие позволяет выбрать шторы для любого стилистического направления и функционального назначения комнаты. Для наилучшего качества шторы обрабатываются специальными пропитками, которые придают им дополнительные свойства: устойчивость к огню, влаге и пыли. В случае загрязнения промойте их в слабом мыльном растворе, просушите и вновь используйте по назначению.

Бумажные

Такой вариант изготавливается из плотной бумаги. Шторы-плиссе выглядят привлекательно, однако по своим характеристикам уступают тканевым: они не подойдут для помещений с повышенной влажностью, поэтому в ванной и на кухне от их использования лучше отказаться — они быстро потеряют свой первоначальный вид и придут в негодность. Подойдут они для спален, гостиных или кабинетов, где негативные факторы сведены к минимуму.

Отличной альтернативой шторы-плиссе станут для тех, кто живет на съемных квартирах и не хочет тратить слишком большие суммы на классические занавески. Главное преимущество плиссе — стоимость. Благодаря низкой цене вы сможете часто менять декор окон и обновлять интерьер комнаты с наименьшими затратами.