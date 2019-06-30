Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выбору

Надоели классические занавески? Не беда. Шторы-плиссе помогут в создании неповторимого интерьера.
Наверное, каждый может вспомнить скучный школьный урок, на котором мы разрисовывали поля тетрадки или сминали лист бумаги в гармошку, делая веер или странную фигурку. Такую гофрированную основу и используют для изготовления конструкции штор-плиссе. Однако главное их отличие от листа бумаги — большая плотность, которая не позволяет повредить их при малейшем воздействии. Сегодня ReRooms расскажет об основных разновидностях и преимуществах таких штор в интерьере квартиры или загородного дома.
Что такое шторы-плиссе и как они выглядят
Для начала давайте разберемся, что такое шторы-плиссе. Внешне они очень похожи на всем нам знакомые жалюзи, однако по конструкции и другим параметрам разительно от них отличаются.
Во-первых, изготавливают шторы-плиссе из гофрированной ткани или бумаги, что делает их легче и практичнее.
Во-вторых, крепить их можно к оконной раме, внутри оконного проема, к потолку. Вариантов крепления много, поэтому шторы подойдут чуть ли не к любому окну любой формы.
В-третьих, устанавливаются шторы и на открывающиеся створки, не оставляя при этом щелей.
В-четвертых, регулировать такие шторы можно несколькими способами:
- вручную, с помощью специальных механизмов, шнурков или цепочек;
- дистанционно при помощи пульта, если используется электропривод.
В-пятых, благодаря присобранной конструкции, шторы могут открывать нужную часть окна — как верхнюю, так и нижнюю, впуская в комнату солнечный свет. В собранном виде шторы-плиссе собираются в компактную гармошку, которая занимает не более 6 см, открывая доступ естественному освещению.
В-шестых, тканевые шторы-плиссе обрабатываются специальным антистатическим раствором, который не позволяет шторам выгорать и загрязняться.
В-седьмых, существуют модели, способные эффективно отражать солнечный свет и препятствовать нагреву воздуха в комнате благодаря специальному отражающему металлизированному покрытию. Такой вариант отлично подойдет для комнат, расположенных на солнечной стороне.
Разновидности плиссированных штор
Шторы-плиссе различаются по нескольким параметрам.
1. По материалу
Тканевые
Шторы-плиссе из ткани — самый практичный вариант. Моделей таких штор очень много: они различаются по светопроницаемости, расцветкам и фактурам. Такое разнообразие позволяет выбрать шторы для любого стилистического направления и функционального назначения комнаты. Для наилучшего качества шторы обрабатываются специальными пропитками, которые придают им дополнительные свойства: устойчивость к огню, влаге и пыли. В случае загрязнения промойте их в слабом мыльном растворе, просушите и вновь используйте по назначению.
Бумажные
Такой вариант изготавливается из плотной бумаги. Шторы-плиссе выглядят привлекательно, однако по своим характеристикам уступают тканевым: они не подойдут для помещений с повышенной влажностью, поэтому в ванной и на кухне от их использования лучше отказаться — они быстро потеряют свой первоначальный вид и придут в негодность. Подойдут они для спален, гостиных или кабинетов, где негативные факторы сведены к минимуму.
Отличной альтернативой шторы-плиссе станут для тех, кто живет на съемных квартирах и не хочет тратить слишком большие суммы на классические занавески. Главное преимущество плиссе — стоимость. Благодаря низкой цене вы сможете часто менять декор окон и обновлять интерьер комнаты с наименьшими затратами.
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2. По форме
Шторы-плиссе могут быть любой формы, подстраиваясь под оконные проемы: прямоугольные, квадратные, круглые, треугольные, трапециевидные и другие.
3. По типу конструкции
Свободно висящие
Шторы крепятся на стандартных окнах и не фиксируются внизу. Если использовать их на откидных рамах, они будут провисать.
Натяжные
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Фиксируются как в верхней, так и в нижней частях окна, за счет чего могут крепиться к откидным рамам.
С усиленным натяжением
Для плотного прилегания к окну используются не только верхние и нижние карнизы, но и боковые направляющие. Подобная конструкция применяется только для окон, которые находятся под большим уклоном, например мансардных.
Модификация верх — низ
Благодаря такой конструкции можно оставлять просвет не только в нижней части окна, подтягивая штору наверх, но и в верхней, опуская ткань. Такая конструкция снабжена двумя подвижными карнизами, которые и позволяют оставлять просвет.
Система день — ночь
Двойные шторы, которые состоят из двух полотен с различной светопроницаемостью. Как правило, верхняя часть более плотная, предназначенная для темного времени суток, а нижняя — полупрозрачная.
4. По способу крепления
Чуть выше мы уже упомянули о способах крепления штор-плиссе, давайте рассмотрим их подробно. Варианты крепления:
- на рамный штапик, то есть на само окно;
- на раму;
- внутри оконного проема;
- к стене чуть выше проема;
- к потолку.
Выбор зависит лишь от конкретной ситуации и особенностей вашего интерьера.
Бумажные шторы крепятся с помощью саморезов или подвесных кронштейнов, а для крепления бумажных, как правило, используется двусторонний скотч. Однако последний вариант лучше использовать во время ремонта или же до покупки постоянных занавесок.
Преимущества штор-плиссе
- простота монтажа;
- простота в уходе;
- разнообразие моделей;
- доступная цена;
- многофункциональность;
- подходят для окон нестандартной формы;
- подойдет как временный вариант для тех, кто делает ремонт, или для тех, кто живет в съемной квартире.
Советы по выбору штор-плиссе
Для окон, находящихся под большим углом наклона, выбирайте натяжные шторы-плиссе и шторы с усиленным натяжением. Они будут плотно прилегать к поверхности, не провисая, и не пропустят лишний свет.
Предпочтение стоит отдать шторам из ткани, так как бумажные недолговечны и могут быстро потерять свой первоначальный вид.
В помещениях с повышенной влажностью и частыми перепадами температур (ванная и кухня) откажитесь от бумажных штор. Здесь лучше всего использовать тканевые.
Отдайте предпочтение шторам с пропиткой из специальных растворов, которые надолго сохранят полотна в отличном виде, особенно это касается вышеупомянутых помещений — ванной и кухни.
Для окон, выходящих на солнечную сторону, мы советуем приобретать шторы с металлизированным или перламутровым покрытием. Они отлично отражают солнечный свет и не позволяют воздуху в комнате нагреваться.
Шторы-плиссе — лучшие фотопримеры
Классных и ярких вариантов использования штор-плиссе очень много. Еще одна интересная особенность этой модели — изменение цвета комнаты. Если опустить шторку до самого конца в солнечный день, помещение окрасится в цвет полотна. Очень красиво и необычно!
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