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Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выбору


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Надоели классические занавески? Не беда. Шторы-плиссе помогут в создании неповторимого интерьера.

Наверное, каждый может вспомнить скучный школьный урок, на котором мы разрисовывали поля тетрадки или сминали лист бумаги в гармошку, делая веер или странную фигурку. Такую гофрированную основу и используют для изготовления конструкции штор-плиссе. Однако главное их отличие от листа бумаги — большая плотность, которая не позволяет повредить их при малейшем воздействии. Сегодня ReRooms расскажет об основных разновидностях и преимуществах таких штор в интерьере квартиры или загородного дома.

Фото № 1: Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выборуФото: vorhang-koeppel.ch

Что такое шторы-плиссе и как они выглядят

Для начала давайте разберемся, что такое шторы-плиссе. Внешне они очень похожи на всем нам знакомые жалюзи, однако по конструкции и другим параметрам разительно от них отличаются.

Во-первых, изготавливают шторы-плиссе из гофрированной ткани или бумаги, что делает их легче и практичнее.

Во-вторых, крепить их можно к оконной раме, внутри оконного проема, к потолку. Вариантов крепления много, поэтому шторы подойдут чуть ли не к любому окну любой формы.

В-третьих, устанавливаются шторы и на открывающиеся створки, не оставляя при этом щелей.

В-четвертых, регулировать такие шторы можно несколькими способами:

  • вручную, с помощью специальных механизмов, шнурков или цепочек;
  • дистанционно при помощи пульта, если используется электропривод.

В-пятых, благодаря присобранной конструкции, шторы могут открывать нужную часть окна — как верхнюю, так и нижнюю, впуская в комнату солнечный свет. В собранном виде шторы-плиссе собираются в компактную гармошку, которая занимает не более 6 см, открывая доступ естественному освещению.

В-шестых, тканевые шторы-плиссе обрабатываются специальным антистатическим раствором, который не позволяет шторам выгорать и загрязняться.

В-седьмых, существуют модели, способные эффективно отражать солнечный свет и препятствовать нагреву воздуха в комнате благодаря специальному отражающему металлизированному покрытию. Такой вариант отлично подойдет для комнат, расположенных на солнечной стороне.

Фото № 2: Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выборуФото: abc-jalousien.de

Разновидности плиссированных штор

Шторы-плиссе различаются по нескольким параметрам.

1. По материалу

Тканевые

Шторы-плиссе из ткани — самый практичный вариант. Моделей таких штор очень много: они различаются по светопроницаемости, расцветкам и фактурам. Такое разнообразие позволяет выбрать шторы для любого стилистического направления и функционального назначения комнаты. Для наилучшего качества шторы обрабатываются специальными пропитками, которые придают им дополнительные свойства: устойчивость к огню, влаге и пыли. В случае загрязнения промойте их в слабом мыльном растворе, просушите и вновь используйте по назначению.

Бумажные

Такой вариант изготавливается из плотной бумаги. Шторы-плиссе выглядят привлекательно, однако по своим характеристикам уступают тканевым: они не подойдут для помещений с повышенной влажностью, поэтому в ванной и на кухне от их использования лучше отказаться — они быстро потеряют свой первоначальный вид и придут в негодность. Подойдут они для спален, гостиных или кабинетов, где негативные факторы сведены к минимуму.

Отличной альтернативой шторы-плиссе станут для тех, кто живет на съемных квартирах и не хочет тратить слишком большие суммы на классические занавески. Главное преимущество плиссе — стоимость. Благодаря низкой цене вы сможете часто менять декор окон и обновлять интерьер комнаты с наименьшими затратами.

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выборуФото: abc-jalousien.de

2. По форме

Шторы-плиссе могут быть любой формы, подстраиваясь под оконные проемы: прямоугольные, квадратные, круглые, треугольные, трапециевидные и другие.

Фото № 4: Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выборуФото: raumausstattung-gauweiler.de

3. По типу конструкции

Свободно висящие 

Шторы крепятся на стандартных окнах и не фиксируются внизу. Если использовать их на откидных рамах, они будут провисать.

Натяжные 

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Фиксируются как в верхней, так и в нижней частях окна, за счет чего могут крепиться к откидным рамам.

С усиленным натяжением

Для плотного прилегания к окну используются не только верхние и нижние карнизы, но и боковые направляющие. Подобная конструкция применяется только для окон, которые находятся под большим уклоном, например мансардных.

Модификация верх — низ 

Благодаря такой конструкции можно оставлять просвет не только в нижней части окна, подтягивая штору наверх, но и в верхней, опуская ткань. Такая конструкция снабжена двумя подвижными карнизами, которые и позволяют оставлять просвет.

Система день — ночь 

Двойные шторы, которые состоят из двух полотен с различной светопроницаемостью. Как правило, верхняя часть более плотная, предназначенная для темного времени суток, а нижняя — полупрозрачная.

Фото № 5: Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выборуФото: raumausstattung-gauweiler.de

Фото № 6: Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выборуФото: raumausstattung-gauweiler.de

Фото № 7: Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выборуФото: abc-jalousien.de

4. По способу крепления

Чуть выше мы уже упомянули о способах крепления штор-плиссе, давайте рассмотрим их подробно. Варианты крепления:

  • на рамный штапик, то есть на само окно;
  • на раму;
  • внутри оконного проема;
  • к стене чуть выше проема;
  • к потолку.

Выбор зависит лишь от конкретной ситуации и особенностей вашего интерьера.

Бумажные шторы крепятся с помощью саморезов или подвесных кронштейнов, а для крепления бумажных, как правило, используется двусторонний скотч. Однако последний вариант лучше использовать во время ремонта или же до покупки постоянных занавесок.

Фото № 8: Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выборуФото: abc-jalousien.de

Фото № 9: Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выборуФото: abc-jalousien.de

Преимущества штор-плиссе

  • простота монтажа;
  • простота в уходе;
  • разнообразие моделей;
  • доступная цена;
  • многофункциональность;
  • подходят для окон нестандартной формы;
  • подойдет как временный вариант для тех, кто делает ремонт, или для тех, кто живет в съемной квартире.

Фото № 10: Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выборуФото: abc-jalousien.de

Советы по выбору штор-плиссе

Для окон, находящихся под большим углом наклона, выбирайте натяжные шторы-плиссе и шторы с усиленным натяжением. Они будут плотно прилегать к поверхности, не провисая, и не пропустят лишний свет.

Предпочтение стоит отдать шторам из ткани, так как бумажные недолговечны и могут быстро потерять свой первоначальный вид.

В помещениях с повышенной влажностью и частыми перепадами температур (ванная и кухня) откажитесь от бумажных штор. Здесь лучше всего использовать тканевые.

Отдайте предпочтение шторам с пропиткой из специальных растворов, которые надолго сохранят полотна в отличном виде, особенно это касается вышеупомянутых помещений — ванной и кухни.

Для окон, выходящих на солнечную сторону, мы советуем приобретать шторы с металлизированным или перламутровым покрытием. Они отлично отражают солнечный свет и не позволяют воздуху в комнате нагреваться.

Фото № 11: Шторы-плиссе на окна разной формы: советы по выборуФото: abc-jalousien.de

Шторы-плиссе — лучшие фотопримеры


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Классных и ярких вариантов использования штор-плиссе очень много. Еще одна интересная особенность этой модели — изменение цвета комнаты. Если опустить шторку до самого конца в солнечный день, помещение окрасится в цвет полотна. Очень красиво и необычно! 


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