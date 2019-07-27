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Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаков


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Поселите в своем доме очарование деревенской красоты в сочетании с классической роскошью.

Содержание

Деревенская простота, которая переплетается с классической роскошью, — вот как можно описать стиль прованс. Оформляя комнату в этом направлении, важно грамотно подойти к выбору мебели и декора, включая шторы, чтобы получить целостный и стильный интерьер. Шторы не только помогут скрыть вас от любопытных глаз соседей, но и станут ярким и необычным акцентом помещения. Мы расскажем о видах штор в стиле прованс, об их цветах, узорах и аксессуарах.

Фото № 1: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: bestdesignideas.com

Виды штор в стиле прованс

Существует несколько видов штор, которые чаще всего применяют в стиле прованс.

1. Портьеры

Классические плотные шторы, которые можно увидеть чуть ли не в каждом интерьере. Используют, как правило, одну портьеру или две, дополняя их прозрачными гардинами, рулонными или римскими шторами. Вариантов комбинаций очень много.

Фото № 2: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: bestdesignideas.com

2. Римские шторы

Римские шторы — необычное решение для стиля прованс, однако посмотрите, как свежо и оригинально выглядит гостиная. Они помогут спрятать вас от палящего солнца и при этом впустят немного света в комнату. Особенно интересно будут выглядеть шторы, которые повторяют рисунок другого текстиля, например чехлов для подушек.

Фото № 3: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: ms.decorexpro.com

3. Французские шторы

Эти шторы представляют собой блоки, каждый из которых состоит из спадающих пышных складок по всей длине. В интерьере кантри используют французские шторы из легких тканей, например шелка или тюля, с цветочным рисунком. Они помогают зрительно вытянуть пространство.ltr">Деревенская простота, которая переплетается с классической роскошью, — вот как можно описать стиль прованс. Оформляя комнату в этом направлении, важно грамотно подойти к выбору мебели и декора, включая шторы, чтобы получить целостный и стильный интерьер. Шторы не только помогут скрыть вас от любопытных глаз соседей, но и станут ярким и необычным акцентом помещения. Мы расскажем о видах штор в стиле прованс, об их цветах, узорах и аксессуарах.

Фото № 1: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: bestdesignideas.com

Виды штор в стиле прованс

Существует несколько видов штор, которые чаще всего применяют в стиле прованс.

1. Портьеры

Классические плотные шторы, которые можно увидеть чуть ли не в каждом интерьере. Используют, как правило, одну портьеру или две, дополняя их прозрачными гардинами, рулонными или римскими шторами. Вариантов комбинаций очень много.

Фото № 2: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: bestdesignideas.com

2. Римские шторы

Римские шторы — необычное решение для стиля прованс, однако посмотрите, как свежо и оригинально выглядит гостиная. Они помогут спрятать вас от палящего солнца и при этом впустят немного света в комнату. Особенно интересно будут выглядеть шторы, которые повторяют рисунок другого текстиля, например чехлов для подушек.

Фото № 3: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: ms.decorexpro.com

3. Французские шторы

Эти шторы представляют собой блоки, каждый из которых состоит из спадающих пышных складок по всей длине. В интерьере кантри используют французские шторы из легких тканей, например шелка или тюля, с цветочным рисунком. Они помогают зрительно вытянуть пространство.

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Фото № 4: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: confettissimo.com

4. Австрийские шторы

В отличие от французских, у австрийских штор эти складки появляются только тогда, когда их стягивают. Получается, что они сочетают роскошные классические складки и практичный механизм римских штор. 

Фото № 5: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: sl.aviarydecor.com

5.  Шторы в стиле «кафе»

Такие шторки вешают на карниз посредине окна, оставляя открытой верхнюю часть. Чаще всего их используют для кухонь или столовых. Что касается узоров, лучше всего подойдут растительные, цветочные и геометрические (клетка).

Фото № 6: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: venidair.com

Материалы для штор

Так как прованс — это природный стиль, который любит все натуральное, то и в шторах нужно соблюдать это правило. Выбирайте лен, хлопок, ситец и рогожку. Эти ткани имеют интересную и необычную фактуру, которая и придает интерьеру изюминку. Однако мы советуем сочетать их с более легкими и прозрачными тканями, например с тюлем, который разбавит строгость текстиля и сделает интерьер воздушным.

Для кухни выбирайте шторы с добавлением синтетики, так как они прочнее, лучше держат форму и легко стираются. В квартирах, где окна выходят на южную сторону, искусственные шторы просто необходимы, потому как выгорают они намного медленнее, чем натуральные.

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Фото № 7: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: decoholic.org

Фото № 8: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: bestdesignideas.com

Цветовая гамма штор

1. Белый

Классический и универсальный цвет, который подойдет для любой комнаты с различной цветовой гаммой. Сочетается белый со всеми оттенками, при этом иногда выступая фоном, чтобы подчеркнуть яркие детали, или же, наоборот, приглушить чересчур контрастные предметы мебели или декора.

Фото № 9: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: reyhanimobl.com

2. Бежевый

Еще один универсальный цвет, однако, в отличие от белого, бежевый — теплый оттенок, более нежный. Он способен наполнить комнату теплом и светом, но только при условии правильно подобранной мебели и отделочных материалов. Бежевый подойдет для создания монохромного интерьера, и в таком случае мы советуем сочетать различные фактуры и рисунки, способные разнообразить дизайн помещения.

Фото № 10: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: cs.toolboxprodhouse.com

3. Голубой

Интерьер, навеянный бескрайним небом или летним морем, никак не обойдется без голубых штор. Голубой будет хорошо смотреться как с холодными цветами, например с белым, так и с теплыми, а именно с бежевым.

Фото № 11: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: stemcellglobal.info

4. Зеленый

Лучшего цвета для стиля кантри, пожалуй, не придумаешь. Природный оттенок, который напоминает поля и луга, залитые солнечными лучами, создаст комфортную и спокойную обстановку в помещении. А если сочетать зеленые шторы с коричневыми или бежевыми цветами, дополненными растительными мотивами, ваша квартира превратится в настоящий райский уголок.

Фото № 12: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: tr.aviarydecor.com

5. Розовый

Для создания весеннего настроения подойдут как теплые, так и холодные оттенки розового. Обязательно дополните интерьер предметами декора такого же цвета, что и шторы, чтобы композиция выглядела завершенной и более интересной. Для этого на диван можно положить несколько розовых подушек, поставить вазу с яркими цветами или выбрать светильники нежно-розового цвета.

Фото № 13: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: stemcellglobal.info

Рисунки на шторах

1. Однотонные 

Не обязательно вешать шторы с рисунком, можно остановить свой выбор и на однотонных моделях, сделав акцент на цвете. Допускается нейтральный оттенок штор, а другой текстиль (подушки, ковер, покрывало) — с рисунком.

Фото № 14: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: pufikhomes.com

2. Растительный или цветочный

Классический рисунок для штор в стиле прованс. Сложно представить интерьер без природного рисунка, да и не нужно. Поэтому покупайте белоснежные шторы с яркими цветами, которые украсят любое помещение, будь то кухня или спальня.

Фото № 15: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: trizio.ru

3. Птицы

Дачную и деревенскую атмосферу помогут создать шторы с птицами, словно десятки пернатых поселились у вас в комнате и поют серенады только для вас. Хорошо будут сочетаться с мебелью зеленых или голубых оттенков.

Фото № 16: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: houseofturquoise.com

4. Кружево

Кружевные шторы — настоящее воплощение нежного французского стиля, они навевают старинную и романтическую атмосферу. Подойдут как полностью кружевные полотна, так и с частичными вставками внутри штор или по краям. В солнечную погоду будут отбрасывать красивую тень в комнату.

Фото № 17: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: decoholic.org

5. Геометрия

Речь идет, конечно же, о клетке и вертикальных или горизонтальных полосках. Последние помогут в зрительном изменении геометрии комнаты: вертикальная полоска удлинит пространство, а горизонтальная сделает помещение шире.

Фото № 18: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: stemcellglobal.info

Дизайн штор

Мы бы не советовали использовать слишком много аксессуаров. Либо сделайте акцент на рисунке штор, либо остановитесь на каком-то одном декоративном элементе. Для этого отлично подойдут: 

  • подхваты,
  • бахрома,
  • кисти,
  • зажимы,
  • ламбрекены.

Фото № 19: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: stemcellglobal.info

Фото № 20: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: stemcellglobal.info

Фото № 21: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: stemcellglobal.info

Отличительные признаки

Подводя итоги, можно выделить следующие отличительные черты штор в стиле прованс:

  • преобладание природных материалов,
  • естественная цветовая палитра,
  • наличие легких и полупрозрачных тканей,
  • растительный или цветочный узор на шторах,
  • наличие текстильных украшений,
  • оригинальная драпировка,
  • ткани, словно выгоревшие на солнце,
  • геометрические узоры (клетка и полоска),
  • мягкие складки, ниспадающие по всей шторе,
  • крепятся преимущественно с помощью колец, петель и тесьмы.

Фото № 22: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: pufikhomes.com

Фото № 23: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: bestdesignideas.com

Фото № 24: Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаковФото: bestdesignideas.com

#прованс#Текстиль#идеи для дома
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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