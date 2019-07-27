Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаков

Поселите в своем доме очарование деревенской красоты в сочетании с классической роскошью.
Деревенская простота, которая переплетается с классической роскошью, — вот как можно описать стиль прованс. Оформляя комнату в этом направлении, важно грамотно подойти к выбору мебели и декора, включая шторы, чтобы получить целостный и стильный интерьер. Шторы не только помогут скрыть вас от любопытных глаз соседей, но и станут ярким и необычным акцентом помещения. Мы расскажем о видах штор в стиле прованс, об их цветах, узорах и аксессуарах.
Виды штор в стиле прованс
Существует несколько видов штор, которые чаще всего применяют в стиле прованс.
1. Портьеры
Классические плотные шторы, которые можно увидеть чуть ли не в каждом интерьере. Используют, как правило, одну портьеру или две, дополняя их прозрачными гардинами, рулонными или римскими шторами. Вариантов комбинаций очень много.
2. Римские шторы
Римские шторы — необычное решение для стиля прованс, однако посмотрите, как свежо и оригинально выглядит гостиная. Они помогут спрятать вас от палящего солнца и при этом впустят немного света в комнату. Особенно интересно будут выглядеть шторы, которые повторяют рисунок другого текстиля, например чехлов для подушек.
3. Французские шторы
Эти шторы представляют собой блоки, каждый из которых состоит из спадающих пышных складок по всей длине. В интерьере кантри используют французские шторы из легких тканей, например шелка или тюля, с цветочным рисунком. Они помогают зрительно вытянуть пространство.ltr">Деревенская простота, которая переплетается с классической роскошью, — вот как можно описать стиль прованс. Оформляя комнату в этом направлении, важно грамотно подойти к выбору мебели и декора, включая шторы, чтобы получить целостный и стильный интерьер. Шторы не только помогут скрыть вас от любопытных глаз соседей, но и станут ярким и необычным акцентом помещения. Мы расскажем о видах штор в стиле прованс, об их цветах, узорах и аксессуарах.
Виды штор в стиле прованс
Существует несколько видов штор, которые чаще всего применяют в стиле прованс.
1. Портьеры
Классические плотные шторы, которые можно увидеть чуть ли не в каждом интерьере. Используют, как правило, одну портьеру или две, дополняя их прозрачными гардинами, рулонными или римскими шторами. Вариантов комбинаций очень много.
2. Римские шторы
Римские шторы — необычное решение для стиля прованс, однако посмотрите, как свежо и оригинально выглядит гостиная. Они помогут спрятать вас от палящего солнца и при этом впустят немного света в комнату. Особенно интересно будут выглядеть шторы, которые повторяют рисунок другого текстиля, например чехлов для подушек.
3. Французские шторы
Эти шторы представляют собой блоки, каждый из которых состоит из спадающих пышных складок по всей длине. В интерьере кантри используют французские шторы из легких тканей, например шелка или тюля, с цветочным рисунком. Они помогают зрительно вытянуть пространство.
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4. Австрийские шторы
В отличие от французских, у австрийских штор эти складки появляются только тогда, когда их стягивают. Получается, что они сочетают роскошные классические складки и практичный механизм римских штор.
5. Шторы в стиле «кафе»
Такие шторки вешают на карниз посредине окна, оставляя открытой верхнюю часть. Чаще всего их используют для кухонь или столовых. Что касается узоров, лучше всего подойдут растительные, цветочные и геометрические (клетка).
Материалы для штор
Так как прованс — это природный стиль, который любит все натуральное, то и в шторах нужно соблюдать это правило. Выбирайте лен, хлопок, ситец и рогожку. Эти ткани имеют интересную и необычную фактуру, которая и придает интерьеру изюминку. Однако мы советуем сочетать их с более легкими и прозрачными тканями, например с тюлем, который разбавит строгость текстиля и сделает интерьер воздушным.
Для кухни выбирайте шторы с добавлением синтетики, так как они прочнее, лучше держат форму и легко стираются. В квартирах, где окна выходят на южную сторону, искусственные шторы просто необходимы, потому как выгорают они намного медленнее, чем натуральные.
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Цветовая гамма штор
1. Белый
Классический и универсальный цвет, который подойдет для любой комнаты с различной цветовой гаммой. Сочетается белый со всеми оттенками, при этом иногда выступая фоном, чтобы подчеркнуть яркие детали, или же, наоборот, приглушить чересчур контрастные предметы мебели или декора.
2. Бежевый
Еще один универсальный цвет, однако, в отличие от белого, бежевый — теплый оттенок, более нежный. Он способен наполнить комнату теплом и светом, но только при условии правильно подобранной мебели и отделочных материалов. Бежевый подойдет для создания монохромного интерьера, и в таком случае мы советуем сочетать различные фактуры и рисунки, способные разнообразить дизайн помещения.
3. Голубой
Интерьер, навеянный бескрайним небом или летним морем, никак не обойдется без голубых штор. Голубой будет хорошо смотреться как с холодными цветами, например с белым, так и с теплыми, а именно с бежевым.
4. Зеленый
Лучшего цвета для стиля кантри, пожалуй, не придумаешь. Природный оттенок, который напоминает поля и луга, залитые солнечными лучами, создаст комфортную и спокойную обстановку в помещении. А если сочетать зеленые шторы с коричневыми или бежевыми цветами, дополненными растительными мотивами, ваша квартира превратится в настоящий райский уголок.
5. Розовый
Для создания весеннего настроения подойдут как теплые, так и холодные оттенки розового. Обязательно дополните интерьер предметами декора такого же цвета, что и шторы, чтобы композиция выглядела завершенной и более интересной. Для этого на диван можно положить несколько розовых подушек, поставить вазу с яркими цветами или выбрать светильники нежно-розового цвета.
Рисунки на шторах
1. Однотонные
Не обязательно вешать шторы с рисунком, можно остановить свой выбор и на однотонных моделях, сделав акцент на цвете. Допускается нейтральный оттенок штор, а другой текстиль (подушки, ковер, покрывало) — с рисунком.
2. Растительный или цветочный
Классический рисунок для штор в стиле прованс. Сложно представить интерьер без природного рисунка, да и не нужно. Поэтому покупайте белоснежные шторы с яркими цветами, которые украсят любое помещение, будь то кухня или спальня.
3. Птицы
Дачную и деревенскую атмосферу помогут создать шторы с птицами, словно десятки пернатых поселились у вас в комнате и поют серенады только для вас. Хорошо будут сочетаться с мебелью зеленых или голубых оттенков.
4. Кружево
Кружевные шторы — настоящее воплощение нежного французского стиля, они навевают старинную и романтическую атмосферу. Подойдут как полностью кружевные полотна, так и с частичными вставками внутри штор или по краям. В солнечную погоду будут отбрасывать красивую тень в комнату.
5. Геометрия
Речь идет, конечно же, о клетке и вертикальных или горизонтальных полосках. Последние помогут в зрительном изменении геометрии комнаты: вертикальная полоска удлинит пространство, а горизонтальная сделает помещение шире.
Дизайн штор
Мы бы не советовали использовать слишком много аксессуаров. Либо сделайте акцент на рисунке штор, либо остановитесь на каком-то одном декоративном элементе. Для этого отлично подойдут:
- подхваты,
- бахрома,
- кисти,
- зажимы,
- ламбрекены.
Отличительные признаки
Подводя итоги, можно выделить следующие отличительные черты штор в стиле прованс:
- преобладание природных материалов,
- естественная цветовая палитра,
- наличие легких и полупрозрачных тканей,
- растительный или цветочный узор на шторах,
- наличие текстильных украшений,
- оригинальная драпировка,
- ткани, словно выгоревшие на солнце,
- геометрические узоры (клетка и полоска),
- мягкие складки, ниспадающие по всей шторе,
- крепятся преимущественно с помощью колец, петель и тесьмы.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники