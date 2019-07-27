Дизайн штор в стиле прованс: 10 отличительных признаков

Деревенская простота, которая переплетается с классической роскошью, — вот как можно описать стиль прованс. Оформляя комнату в этом направлении, важно грамотно подойти к выбору мебели и декора, включая шторы, чтобы получить целостный и стильный интерьер. Шторы не только помогут скрыть вас от любопытных глаз соседей, но и станут ярким и необычным акцентом помещения. Мы расскажем о видах штор в стиле прованс, об их цветах, узорах и аксессуарах.

Фото: bestdesignideas.com

Виды штор в стиле прованс

Существует несколько видов штор, которые чаще всего применяют в стиле прованс.

1. Портьеры

Классические плотные шторы, которые можно увидеть чуть ли не в каждом интерьере. Используют, как правило, одну портьеру или две, дополняя их прозрачными гардинами, рулонными или римскими шторами. Вариантов комбинаций очень много.

Фото: bestdesignideas.com

2. Римские шторы

Римские шторы — необычное решение для стиля прованс, однако посмотрите, как свежо и оригинально выглядит гостиная. Они помогут спрятать вас от палящего солнца и при этом впустят немного света в комнату. Особенно интересно будут выглядеть шторы, которые повторяют рисунок другого текстиля, например чехлов для подушек.

Фото: ms.decorexpro.com

3. Французские шторы

Эти шторы представляют собой блоки, каждый из которых состоит из спадающих пышных складок по всей длине. В интерьере кантри используют французские шторы из легких тканей, например шелка или тюля, с цветочным рисунком. Они помогают зрительно вытянуть пространство.ltr">Деревенская простота, которая переплетается с классической роскошью, — вот как можно описать стиль прованс. Оформляя комнату в этом направлении, важно грамотно подойти к выбору мебели и декора, включая шторы, чтобы получить целостный и стильный интерьер. Шторы не только помогут скрыть вас от любопытных глаз соседей, но и станут ярким и необычным акцентом помещения. Мы расскажем о видах штор в стиле прованс, об их цветах, узорах и аксессуарах.

Фото: bestdesignideas.com

Виды штор в стиле прованс

Существует несколько видов штор, которые чаще всего применяют в стиле прованс.

1. Портьеры

Классические плотные шторы, которые можно увидеть чуть ли не в каждом интерьере. Используют, как правило, одну портьеру или две, дополняя их прозрачными гардинами, рулонными или римскими шторами. Вариантов комбинаций очень много.

Фото: bestdesignideas.com

2. Римские шторы

Римские шторы — необычное решение для стиля прованс, однако посмотрите, как свежо и оригинально выглядит гостиная. Они помогут спрятать вас от палящего солнца и при этом впустят немного света в комнату. Особенно интересно будут выглядеть шторы, которые повторяют рисунок другого текстиля, например чехлов для подушек.

Фото: ms.decorexpro.com

3. Французские шторы

Эти шторы представляют собой блоки, каждый из которых состоит из спадающих пышных складок по всей длине. В интерьере кантри используют французские шторы из легких тканей, например шелка или тюля, с цветочным рисунком. Они помогают зрительно вытянуть пространство.